Что вас ожидает:Хитросплетение сюжета откроют вам незнакомые истории 📖 и легенды улицы Кирова (ранее — Рабоче-Крестьянской, до революции — Уфимской и Екатеринбургской). Здесь сохранились памятники архитектуры XIX века, напоминающие о купеческом Челябинске, через который когда-то проходили торговые «караваны» с товарами и пролегал знаменитый Шёлковый путь.

На вашем пути встретятся красивейшие 🤩 здания города, памятники и бронзовые скульптуры — радость для любителей пофотографироваться.

Увлекательная квест-игра подходит для семейного отдыха, прогулки с друзьями и знакомства с городом в необычном формате.

Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время. Важная информация:• Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;