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Аудиоэкскурсия в приложении: Детективный квест по Старому городу

Surprise Me
Surprise Me – Гид из Челябинска
Прогуляйтесь по историческому центру города, отыщите украденную картину и раскройте преступление.

Добро пожаловать в Челябинск.

Из местной галереи прошлой ночью украли картину стоимостью 6 миллионов рублей.

Вы можете раскрыть это дерзкое ограбление по горячим следам.

Вперёд, отважные и сообразительные детективы!
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Аудиоэкскурсия в приложении: Детективный квест по Старому городу
Аудиоэкскурсия в приложении: Детективный квест по Старому городу

Что вы увидите

  • Купеческие дома Челябинска
  • Фонтан Нимфы
  • Старейший кинотеатр города
  • Неожиданные закутки и подворотни в самом центре Старого города
  • И многое другое!
Что вас ожидает:Хитросплетение сюжета откроют вам незнакомые истории 📖 и легенды улицы Кирова (ранее — Рабоче-Крестьянской, до революции — Уфимской и Екатеринбургской). Здесь сохранились памятники архитектуры XIX века, напоминающие о купеческом Челябинске, через который когда-то проходили торговые «караваны» с товарами и пролегал знаменитый Шёлковый путь.
На вашем пути встретятся красивейшие 🤩 здания города, памятники и бронзовые скульптуры — радость для любителей пофотографироваться.
Увлекательная квест-игра подходит для семейного отдыха, прогулки с друзьями и знакомства с городом в необычном формате.
Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время. Важная информация:• Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия пройдёт под вашим контролем.
  • Рекомендуем взять с собой наушники.
Что входит
  • Интерактивная экскурсия с аудиогидом
  • Викторины
  • Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало
🚩 ул. Кирова 114
Место завершения
🏁 ул.Кирова 161А, Челябинск
Аудиоэкскурсия в приложении: Детективный квест по Старому городу
Аудиоэкскурсия в приложении: Детективный квест по Старому городу
Аудиоэкскурсия в приложении: Детективный квест по Старому городу
Аудиоэкскурсия в приложении: Детективный квест по Старому городу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Surprise Me
Surprise Me
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