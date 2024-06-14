Таганай и Тургояк: горы и «море» за 1 день (в группе)

Путешествие по Южному Уралу: национальный парк Таганай, озеро Тургояк и исторический Златоуст. Уникальные виды и увлекательные истории за один день
За один день туристы увидят самые примечательные места Южного Урала.

Путешествие начнётся с Миасса, где можно насладиться панорамами озера Тургояк и прогуляться по тропе между Тургояком и Инышко.

Далее маршрут приведёт в
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национальный парк Таганай, где на смотровой площадке Семибратка откроются виды на Уральские горы.

В Златоусте гости познакомятся с трудом кузнецов и художников по металлу, а также прокатятся на высокогорном трамвае. В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида. Поездка проходит на комфортабельном транспорте. Дополнительно оплачиваются входные билеты в парк Таганай и проезд на трамвае

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌄 Уникальные природные пейзажи
  2. 🏞 Посещение национального парка Таганай
  3. 🏙 Экскурсия по историческому Златоусту
  4. 🚌 Комфортный трансфер
  5. 🎨 Знакомство с искусством гравюры на стали

Что можно увидеть

  • Озеро Тургояк
  • Национальный парк Таганай
  • Смотровая площадка Семибратка
  • Оружейная фабрика в Златоусте
  • Парк Бажова
Таганай и Тургояк: горы и «море» за 1 день (в группе)
Таганай и Тургояк: горы и «море» за 1 день (в группе)
Таганай и Тургояк: горы и «море» за 1 день (в группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Озеро Тургояк

Наше путешествие начнётся с «города в золотой долине» — Миасса. Его окраины примыкают прямо к озеру. Вы подниметесь на скальные берега, насладитесь окружающими панорамами и прогуляетесь по тропе между двух озёр — Тургояком и Инышко. Расстояние между ними всего 200 метров. Гид расскажет, какие легенды хранят эти озёра и как они связаны друг с другом.

Национальный парк Таганай

Вы окажетесь на смотровой площадке Семибратка, с которой открывается панорама Уральских гор — виды на Двуглавую сопку, Откликной гребень, Круглицу, Долину сказок. Пройдёте по извилистым дорожкам парка и узнаете, почему кукушка самая заботливая мама, кто выполняет при медведице роль няньки для медвежат и какое опасное местное растение по преданиям погубило Тимура Тамерлана.

Златоуст

Вы побываете в самом высокогорном городе Южного Урала. На оружейной фабрике познакомитесь с нелёгким трудом кузнеца и кропотливой работой художников по металлу. Гид объяснит, почему Златоуст неофициально называют городом крылатого коня и как он стал колыбелью уникального искусства — гравюры на стали. И конечно, мы прокатимся на самом высокогорном трамвае России, из окон которого открываются виды на город и горные хребты.

Тайминг маршрута:

09:00 — выезд из Челябинска
10:30 — экскурсия с гидом по окрестностям озера Тургояк
11:40 — переезд в Таганай и путевая информация
12:20 — подъём с гидом на смотровую площадку Семибратка
13:30 — переезд в Златоуст, обед
14:30 — обзорная экскурсия по Златоусту с посещением парка Бажова
17:00 — возвращение в Челябинск

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
  • Поездка пройдёт на минивэне Hyundai H-1 или микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter в зависимости от размера группы
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в парка Таганай — 200 руб. /чел., проезд на высокогорном трамвае — 31 руб. /чел., экскурсия на оружейную фабрику — 300 руб. /чел., обед — по желанию
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет6 545 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе отеля «Малахит»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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