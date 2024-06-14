За один день туристы увидят самые примечательные места Южного Урала.Путешествие начнётся с Миасса, где можно насладиться панорамами озера Тургояк и прогуляться по тропе между Тургояком и Инышко.Далее маршрут приведёт в

национальный парк Таганай, где на смотровой площадке Семибратка откроются виды на Уральские горы. В Златоусте гости познакомятся с трудом кузнецов и художников по металлу, а также прокатятся на высокогорном трамвае. В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида. Поездка проходит на комфортабельном транспорте. Дополнительно оплачиваются входные билеты в парк Таганай и проезд на трамвае

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Озеро Тургояк

Наше путешествие начнётся с «города в золотой долине» — Миасса. Его окраины примыкают прямо к озеру. Вы подниметесь на скальные берега, насладитесь окружающими панорамами и прогуляетесь по тропе между двух озёр — Тургояком и Инышко. Расстояние между ними всего 200 метров. Гид расскажет, какие легенды хранят эти озёра и как они связаны друг с другом.

Национальный парк Таганай

Вы окажетесь на смотровой площадке Семибратка, с которой открывается панорама Уральских гор — виды на Двуглавую сопку, Откликной гребень, Круглицу, Долину сказок. Пройдёте по извилистым дорожкам парка и узнаете, почему кукушка самая заботливая мама, кто выполняет при медведице роль няньки для медвежат и какое опасное местное растение по преданиям погубило Тимура Тамерлана.

Златоуст

Вы побываете в самом высокогорном городе Южного Урала. На оружейной фабрике познакомитесь с нелёгким трудом кузнеца и кропотливой работой художников по металлу. Гид объяснит, почему Златоуст неофициально называют городом крылатого коня и как он стал колыбелью уникального искусства — гравюры на стали. И конечно, мы прокатимся на самом высокогорном трамвае России, из окон которого открываются виды на город и горные хребты.

Тайминг маршрута:

09:00 — выезд из Челябинска

10:30 — экскурсия с гидом по окрестностям озера Тургояк

11:40 — переезд в Таганай и путевая информация

12:20 — подъём с гидом на смотровую площадку Семибратка

13:30 — переезд в Златоуст, обед

14:30 — обзорная экскурсия по Златоусту с посещением парка Бажова

17:00 — возвращение в Челябинск

Организационные детали