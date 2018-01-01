За штурвал! Полет на авиатренажере Ту-154

Узнать об управлении самолетом и попробовать себя в роли пилота

Наш проект — это возможность безопасно «подняться в небеса»! Из настоящего самолета Ту-154 мы создали реалистичный авиасимулятор: все приборы работают в точности как в самолете.

Вы посетите салон бизнес-класса, услышите о советской авиации, об управлении авиалайнером.

А после пройдете за штурвал и под руководством первого пилота совершите взлет и посадку. От винта!
За штурвал! Полет на авиатренажере Ту-154
За штурвал! Полет на авиатренажере Ту-154
За штурвал! Полет на авиатренажере Ту-154
За штурвал! Полет на авиатренажере Ту-154
За штурвал! Полет на авиатренажере Ту-154
За штурвал! Полет на авиатренажере Ту-154
За штурвал! Полет на авиатренажере Ту-154
За штурвал! Полет на авиатренажере Ту-154
За штурвал! Полет на авиатренажере Ту-154

Что вас ожидает

Экскурсия состоит из двух частей:

  • Вначале мы поговорим об истории советской авиации — вы узнаете, кто такой А. Н. Туполев, и услышите о его Конструкторском бюро. Также будет рассказ о создании самолета Ту-154 и о том, как появился наш проект.
    Постепенно перейдем к практике и пройдем в кабину пилота: вы рассмотрите приборную панель и разберетесь, как и за какими приборами важно следить во время полета, в каких плоскостях управляют самолетом.
  • И наконец, вы займете место второго пилота: взлет, сам полет и посадка — все будет как в жизни! Дополнят ощущения захватывающие пейзажи: вы можете полетать над Челябинском, с высоты найти свой дом и знакомые края. Или же выбрать другие красивейшие аэропорты и панорамы: Бруклинский мост, башня Бурдж-Халифа, остров Тенерифе и многое другое. А если вы забронируете программу на 2 или 3 часа, увидите ночной Лас-Вегас. Полеты в темноте требуют больше времени и усилий, ведь земных ориентиров не видно — но усилия того стоят.

Организационные детали

  • За одно часовое посещение мы можем принять не более 3 человек, т. к. кабина пилотов оригинальная и не слишком большая
  • При заказе часовой экскурсии полет длится 30 минут; за это время за штурвалом успеет побывать 1, максимум 2 человека
  • Вы также можете заказать экскурсию длительностью в 2 часа (9000 руб. ) или 3 часа (12000 руб. ), для бронирования пишите в личные сообщения

Кто может посетить авиатренажер

  • Дети младше 16 лет допускаются на тренажер только в сопровождении взрослых. Также не рекомендуем посещение тренажера с детьми ростом менее 140 см — в этом случае дети становятся по большей части наблюдателями.
  • Не допускаются посетители, находящиеся в состоянии алкогольного или (и) наркотического опьянения, а также посетители, имеющие явные признаки предшествующего употребления алкоголя

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на проспекте Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Олеся
Олеся
Наш проект существует с 2018 года и уже успел завоевать сердца многих посетителей. Нам важно сохранить и донести историю советской авиации до жителей и гостей города. Мы сумели сохранить не только кабину пилотов со всеми элементами управления, но и часть салона бизнес-класса. Экскурсию проводят бывшие пилоты гражданской авиации, так что каждый желающий может задать любой вопрос. Наш проект растет и развивается, сейчас мы занимаемся реставрацией кабины Boeing 737, и скоро каждый желающий сможет попробовать свои силы в управлении и этой машины.
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