Наш проект существует с 2018 года и уже успел завоевать сердца многих посетителей. Нам важно сохранить и донести историю советской авиации до жителей и гостей города. Мы сумели сохранить не только кабину пилотов со всеми элементами управления, но и часть салона бизнес-класса. Экскурсию проводят бывшие пилоты гражданской авиации, так что каждый желающий может задать любой вопрос. Наш проект растет и развивается, сейчас мы занимаемся реставрацией кабины Boeing 737, и скоро каждый желающий сможет попробовать свои силы в управлении и этой машины.