Артём проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Челябинск с самого начала

Кировка — это колоритное сочетание дореволюционных построек и советской архитектуры: я помогу разобраться в многообразии стилей, расскажу о становлении города и важных вехах в его прошлом. Вы найдете место, откуда Челябинск начал существование, вглядитесь в теплоту камня купеческих особняков, разгадаете сюжеты скульптур челябинского Арбата и познакомитесь с самым высоким зданием в городе, которое стало «бельмом» для многих горожан.

Город сегодня

Вас ждет не только экскурс в историю: мы проведем параллели между прошлым и современностью и попробуем объяснить, почему город 🏙️ стал именно таким. Поговорим о «везении» Челябинска на градоначальников, выясним, с какими трудностями сталкиваются горожане, и определим их вклад в развитие города. В итоге вы составите полное впечатление о Челябинске и увидите его не только с парадной стороны, но и с позиции местного жителя.

Организационные детали

При желании можно посетить смотровую площадку. Дополнительные расходы с группы составят 600 рублей.