Артём проводит ещё 1 экскурсию

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Челябинск: грани истории

Пройти по улице Кировке и на примере ее памятников проследить трёхсотлетнюю историю города

Артём
Артём – Гид из Челябинска
Кировка — пожалуй, главная знаменитость Челябинска.

Эта уютная пешеходная улочка, усеянная бутиками, барами и ресторанами, соединила в себе черты разных эпох.

На экскурсии 🧭 вы приглядитесь к ее архитектуре и скульптурам и раскроете подробности городской хроники.

А еще услышите о современной жизни города и поймете, с какими проблемами столкнулась столица ⭐️ Южного Урала.
Задать вопросОбычно отвечает за 10 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-9 человек

  • 1 700 ₽ за экскурсию

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Челябинск: грани истории
Челябинск: грани истории

Что вас ожидает

Челябинск с самого начала
Кировка — это колоритное сочетание дореволюционных построек и советской архитектуры: я помогу разобраться в многообразии стилей, расскажу о становлении города и важных вехах в его прошлом. Вы найдете место, откуда Челябинск начал существование, вглядитесь в теплоту камня купеческих особняков, разгадаете сюжеты скульптур челябинского Арбата и познакомитесь с самым высоким зданием в городе, которое стало «бельмом» для многих горожан.

Город сегодня
Вас ждет не только экскурс в историю: мы проведем параллели между прошлым и современностью и попробуем объяснить, почему город 🏙️ стал именно таким. Поговорим о «везении» Челябинска на градоначальников, выясним, с какими трудностями сталкиваются горожане, и определим их вклад в развитие города. В итоге вы составите полное впечатление о Челябинске и увидите его не только с парадной стороны, но и с позиции местного жителя.

Организационные детали

При желании можно посетить смотровую площадку. Дополнительные расходы с группы составят 600 рублей.

Начало и место завершения
🚩 на площади Ярославского
Челябинск: грани истории
Челябинск: грани истории
Челябинск: грани истории
Челябинск: грани истории
Челябинск: грани истории
Челябинск: грани истории
Челябинск: грани истории
Челябинск: грани истории
Челябинск: грани истории
Челябинск: грани истории
Челябинск: грани истории

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Артём
Артём
К сегодняшнему дню в голове скопилось столько знаний о Челябинске, что больше невозможно их удерживать. Умение находить информацию, работать с источниками и желание делиться сведениями о городе, в котором живу, просто вынуждают искать тех, кто готов слушать и хочет знать всё о том, что видит. Сам же я историк (бакалавр, магистр), квалифицированный гид (диплом о переподготовке, повышение квалификации), лауреат премии «Золотая лира» и, говорят, хороший рассказчик.
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Артём проводит ещё 1 экскурсию

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Челябинск: грани истории