Индивидуальные экскурсии в Челябинске

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Мифы промышленного Челябинска

Взглянуть на город под необычным углом

Артём
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Артём – ваш гид
У сурового промышленного Челябинска тоже есть свои тайны.

Вместе мы детально вглядимся в его прошлое и настоящее, чтобы найти интересные, почти недоступные факты и мифы.

Не раз вспомним Ленина и СССР, обсудим городские байки, погрузимся в мистику и не пропустим знаковые места центра.

2100 за экскурсию

Мифы промышленного Челябинска
Мифы промышленного Челябинска

Что вас ожидает

Таинственные точки на карте Челябинска
Мы будем гулять в районе главного широкого проспекта Ленина. Начнем у сквера, который постоянно менялся с конца 19 века. Посмотрим на квартал Городок чекистов и пройдем по улице Красная — здесь я расскажу о пяти уникальных деревьях, живых свидетелях истории. Вы узнаете об ансамбле площади Революции и оцените монументальный театр драмы. А еще предлагаю подняться на смотровую площадку: с высоты вы увидите дымящиеся трубы на горизонте, зелёные «лёгкие», баскетбольный мяч вместо обсерватории и Дворец пионеров и школьников в форме галстука.

Мифы, курьезы, слухи, тайны
С одной стороны вы познакомитесь с хрониками города и его достопримечательностей. С другой — убедитесь, что в официальной истории есть место тому, что не принято выносить на суд общества. С третьей — услышите факты, которые забыли даже сами горожане. Откроете секрет самого «кровавого» места Челябинска; узнаете, как НКВД замешан в деле благоустройства и урбанизации, где бродят полтергейсты и живет Царь-крыса. Эти мифы разбавят забавные сюжеты, которые витали вокруг установки памятника «вождю». А еще я расскажу, как связаны гостиница, КГБ и Ленин и почему символы СССР, серп и молот, так и не воплотились в архитектуре Челябинска.

Организационные детали

Подъем на смотровую по желанию и оплачивается дополнительно (600 руб. с группы до 10 человек).

Мифы промышленного Челябинска
Мифы промышленного Челябинска
Мифы промышленного Челябинска
Мифы промышленного Челябинска
Мифы промышленного Челябинска
Мифы промышленного Челябинска

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в сквере Алое поле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Артём
Артём
К сегодняшнему дню в голове скопилось столько знаний о Челябинске, что больше невозможно их удерживать. Умение находить информацию, работать с источниками и желание делиться сведениями о городе, в котором живу, просто вынуждают искать тех, кто готов слушать и хочет знать всё о том, что видит. Сам же я историк (бакалавр, магистр), квалифицированный гид (диплом о переподготовке, повышение квалификации), лауреат премии «Золотая лира» и, говорят, хороший рассказчик.
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4 отзыва
Прогулка по старейшей улице города: интересные факты, легендарные личности и удивительные события
Челябинский Арбат — главная пешеходная улица города. В разные времена она именовалась Уфимской, Рабоче-крестьянской, улицей Кирова — или, как ее еще называют, Кировка. На прогулке вы познакомитесь с её историей, узнаете о жизни города со времен основания и до наших дней. Я расскажу о жителях Челябинска и его удивительных гостях. Какую роль играли на Урале казаки, кто такие «чаерезы» и почему наш город называли «Зауральским Чикаго» — эти и другие рассказы ждут вас на моей экскурсии.

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