Индивидуальные экскурсии в Челябинске

Что вас ожидает

Таинственные точки на карте Челябинска

Мы будем гулять в районе главного широкого проспекта Ленина. Начнем у сквера, который постоянно менялся с конца 19 века. Посмотрим на квартал Городок чекистов и пройдем по улице Красная — здесь я расскажу о пяти уникальных деревьях, живых свидетелях истории. Вы узнаете об ансамбле площади Революции и оцените монументальный театр драмы. А еще предлагаю подняться на смотровую площадку: с высоты вы увидите дымящиеся трубы на горизонте, зелёные «лёгкие», баскетбольный мяч вместо обсерватории и Дворец пионеров и школьников в форме галстука.

Мифы, курьезы, слухи, тайны

С одной стороны вы познакомитесь с хрониками города и его достопримечательностей. С другой — убедитесь, что в официальной истории есть место тому, что не принято выносить на суд общества. С третьей — услышите факты, которые забыли даже сами горожане. Откроете секрет самого «кровавого» места Челябинска; узнаете, как НКВД замешан в деле благоустройства и урбанизации, где бродят полтергейсты и живет Царь-крыса. Эти мифы разбавят забавные сюжеты, которые витали вокруг установки памятника «вождю». А еще я расскажу, как связаны гостиница, КГБ и Ленин и почему символы СССР, серп и молот, так и не воплотились в архитектуре Челябинска.