Дарья проводит ещё 4 экскурсии

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К истоку реки Урал — приключение на внедорожнике

Узнать, как начинается великая река, исследовать Каменное городище и насладиться видом уральских гор

Дарья
Дарья – представитель из Челябинска
Реку Урал по праву называют великой, ведь по протяженности это третья река Европы! Мы отправимся к её истоку, а по пути заберемся на сопку, полюбуемся видом на озеро, где лежит метеорит, сделаем снимки причудливых камней городища.

Кроме того, вы узнаете историю 📖 белоснежного храма Вознесенки и услышите любопытные факты о самобытной природе Урала.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 15 500 ₽ за экскурсию

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К истоку реки Урал — приключение на внедорожнике
К истоку реки Урал — приключение на внедорожнике

Что вас ожидает

Южный Урал: перезагрузка
Нам предстоит путешествие длиной в несколько сотен километров: через часть Челябинской области и территории Башкирии. По пути мы совершим небольшое восхождение на Пугачевскую сопку, откуда можно увидеть озеро Чебаркуль, куда упал Челябинский метеорит. Здесь же открывается панорама Ильменского хребта — одного из отрогов Уральских гор ⛰️. А еще мы посетим загадочное Каменное городище, где природа создала удивительные гранитные останцы причудливых форм и очертаний.

Тайны золотопромышленников
Уже на территории Башкирии дорога приведет нас в небольшое село Вознесенка — здесь и пересядем на внедорожник. Вы познакомитесь с этим селом, в прошлом процветающим благодаря золотопромышленникам. На их средства в конце 19 века и был выстроен величественный храм Вознесения — я объясню, чем он примечателен.

К началу начал
После нас ждет дорога, которую на самом деле можно назвать «бездорожьем». Поднявшись на высоту 637 метров над уровнем моря 🌊, мы достигнем истока великой реки Урал. Вы услышите о её особенностях и поймете значимость этого русла для нашего региона.

Организационные детали

Транспортные расходы входят в стоимость, отдельно оплачивается питание

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Экскурсия проходит с мая по октябрь
  • Экскурсию можно провести и для группы более 3-х человек (стоимость уточняйте в переписке)
К истоку реки Урал — приключение на внедорожнике
К истоку реки Урал — приключение на внедорожнике
К истоку реки Урал — приключение на внедорожнике
К истоку реки Урал — приключение на внедорожнике
К истоку реки Урал — приключение на внедорожнике
К истоку реки Урал — приключение на внедорожнике
К истоку реки Урал — приключение на внедорожнике
К истоку реки Урал — приключение на внедорожнике
К истоку реки Урал — приключение на внедорожнике
К истоку реки Урал — приключение на внедорожнике
К истоку реки Урал — приключение на внедорожнике

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дарья
Дарья
Меня зовут Дарья, и вместе с дружной командой профессионалов я провожу в родном городе экскурсии-квесты. Знакомство с городом в театрализованном формате поможет проникнуться духом места и времени и оживит образы жителей старого Челябинска. Мы поделимся самым лучшим: вы увидите интереснейшие уголки города и получите незабываемые эмоции от веселой прогулки!
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