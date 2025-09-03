Мои заказы

Орнитологические – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Орнитологические» в Екатеринбурге, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Окрестности Екатеринбурга: от Каменных палаток до озера Шарташ
Пешая
3 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в прошлое: Каменные палатки и озеро Шарташ в Екатеринбурге
Отправьтесь в путешествие по времени с экскурсией в окрестности Екатеринбурга, где природа и история сливаются воедино
Начало: У входа в парк «Каменные палатки» у подножия камен...
3 сен в 11:00
4 сен в 11:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Путешествие в Уральскую Швейцарию: день для души
На машине
Конные прогулки
9 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
День для души в Уральской Швейцарии
Насладитесь живописными видами Михайловска, посетите парк «Оленьи ручьи» и форелевую ферму. Узнайте больше о местной истории и культуре
5 сен в 08:30
11 сен в 08:30
22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Загадки природы «Оленьих ручьев»
Пешая
7.5 часов
31 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Загадки природы «Оленьих ручьев» - индивидуальная экскурсия
Увлекательное путешествие по «Оленьим ручьям» в Екатеринбурге. Исследуйте древние стоянки и наслаждайтесь живописными видами
Начало: По договоренности
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
17 000 ₽ за всё до 3 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Орнитологические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Екатеринбурге
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Окрестности Екатеринбурга: от Каменных палаток до озера Шарташ
  2. Путешествие в Уральскую Швейцарию: день для души
  3. Загадки природы «Оленьих ручьев»
Какие места ещё посмотреть в Екатеринбурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Плотинка
  2. Самое главное
  3. Дом Севастьянова
  4. Храм на Крови
  5. Ганина яма
  6. Набережная
  7. Ельцин Центр
  8. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  9. Дом Ипатьева
  10. Театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в августе 2025
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Орнитологические" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Екатеринбурге на 2025 год по теме «Орнитологические», 60 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь