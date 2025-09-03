Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в прошлое: Каменные палатки и озеро Шарташ в Екатеринбурге
Отправьтесь в путешествие по времени с экскурсией в окрестности Екатеринбурга, где природа и история сливаются воедино
Начало: У входа в парк «Каменные палатки» у подножия камен...
3 сен в 11:00
4 сен в 11:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
День для души в Уральской Швейцарии
Насладитесь живописными видами Михайловска, посетите парк «Оленьи ручьи» и форелевую ферму. Узнайте больше о местной истории и культуре
5 сен в 08:30
11 сен в 08:30
22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Загадки природы «Оленьих ручьев» - индивидуальная экскурсия
Увлекательное путешествие по «Оленьим ручьям» в Екатеринбурге. Исследуйте древние стоянки и наслаждайтесь живописными видами
Начало: По договоренности
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
17 000 ₽ за всё до 3 чел.
