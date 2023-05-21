Аудиоэкскурсия по Екатеринбургу: от старинных двориков до футуристических зданий
Если вы в первый раз в Екатеринбурге и хотите исследовать его в своем темпе, не завися от группы, то эта аудиоэкскурсия с GPS-навигацией для вас! Местный гид проведет вас по главным достопримечательностям центра города и поведает истории, которые не найти в интернете, а также о том, как самостоятельно добраться до границы Европы и Азии.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Плотинка
- Памятник Татищеву и де Геннину
- Исторический сквер
- Переход Виктора Цоя
- Набережная р. Исеть
- Ельцин Центр
- Дом Севастьянова
- Литературный квартал
- Храм на Крови
- Площадь 1905 года
- Екатеринбург Арена
- Мемориал жертвам политических репрессий
- Стела на границе Европы и Азии
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Прогулка, как и история города, начинается на «Плотинке». Здесь вы узнаете, как и почему Петр I прорубил окно… в Азию. Вы увидите, как столица Урала поменяла облик за 300 лет. Теперь тут соседствуют старинный монетный двор и технологичный дом-ананас. Над всем этим витает дух главной легенды уральского фольклора — Хозяйки Медной горы.
Далее вы насладитесь самым живописным местом города «Е» — набережной реки Исеть. Дом Севастьянова раскроет городские легенды о его чудаковатом хозяине, а футуристичный Ельцин Центр и дом-корабль удивят вас необычным дизайном.
Загляните в старинные дворики Литературного квартала и отправляйтесь к величественному Храму на Крови. Здесь вы «раскроете» одно из самых громких преступлений XX века, положившее конец правлению династии Романовых. В конце вы посетите стелу на границе Европы и Азии и сделаете креативные фото.
Как проходит аудиоэкскурсия• После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
- Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
- Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбанк (внешний аккумулятор для телефона).
Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Спланированный маршрут с офлайн-картой для удобной навигации
- Рекомендации атмосферных кафе с местной кухней и бара с живой музыкой
- Лайф-хак, как самостоятельно посетить стелу на границе Европы и Азии
- Рекомендации уникальных музеев, хранящих легендарные артефакты
- Советы, где, как и когда сделать самые креативные фото в Екатеринбурге
- Что не входит
- Входные билеты в музеи
- Такси до границы Европы и Азии и обратно (~ 800 руб. с ожиданием)
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены — необходимо взять свои
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Горького, 4в, ЕкатеринбургЗавершение: Московский Тракт 17 километр, 2, Екатеринбург
- Когда и сколько длится?
- Когда: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас времяЭкскурсия длится около 4 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании