Прогулка, как и история города, начинается на «Плотинке». Здесь вы узнаете, как и почему Петр I прорубил окно… в Азию. Вы увидите, как столица Урала поменяла облик за 300 лет. Теперь тут соседствуют старинный монетный двор и технологичный дом-ананас. Над всем этим витает дух главной легенды уральского фольклора — Хозяйки Медной горы.

Далее вы насладитесь самым живописным местом города «Е» — набережной реки Исеть. Дом Севастьянова раскроет городские легенды о его чудаковатом хозяине, а футуристичный Ельцин Центр и дом-корабль удивят вас необычным дизайном.

Загляните в старинные дворики Литературного квартала и отправляйтесь к величественному Храму на Крови. Здесь вы «раскроете» одно из самых громких преступлений XX века, положившее конец правлению династии Романовых. В конце вы посетите стелу на границе Европы и Азии и сделаете креативные фото.

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