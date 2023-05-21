Обзорная аудиоэкскурсия по Екатеринбургу с посещением границы Европы и Азии

Аудиоэкскурсия по Екатеринбургу: от старинных двориков до футуристических зданий

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Если вы в первый раз в Екатеринбурге и хотите исследовать его в своем темпе, не завися от группы, то эта аудиоэкскурсия с GPS-навигацией для вас! Местный гид проведет вас по главным достопримечательностям центра города и поведает истории, которые не найти в интернете, а также о том, как самостоятельно добраться до границы Европы и Азии.
Обзорная аудиоэкскурсия по Екатеринбургу с посещением границы Европы и Азии
Обзорная аудиоэкскурсия по Екатеринбургу с посещением границы Европы и Азии
Обзорная аудиоэкскурсия по Екатеринбургу с посещением границы Европы и Азии
Обзорная аудиоэкскурсия по Екатеринбургу с посещением границы Европы и Азии
Обзорная аудиоэкскурсия по Екатеринбургу с посещением границы Европы и Азии
Обзорная аудиоэкскурсия по Екатеринбургу с посещением границы Европы и Азии
Ближайшие даты:
21
мая
22
мая
23
мая
24
мая
25
мая
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мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Плотинка
  • Памятник Татищеву и де Геннину
  • Исторический сквер
  • Переход Виктора Цоя
  • Набережная р. Исеть
  • Ельцин Центр
  • Дом Севастьянова
  • Литературный квартал
  • Храм на Крови
  • Площадь 1905 года
  • Екатеринбург Арена
  • Мемориал жертвам политических репрессий
  • Стела на границе Европы и Азии
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Прогулка, как и история города, начинается на «Плотинке». Здесь вы узнаете, как и почему Петр I прорубил окно… в Азию. Вы увидите, как столица Урала поменяла облик за 300 лет. Теперь тут соседствуют старинный монетный двор и технологичный дом-ананас. Над всем этим витает дух главной легенды уральского фольклора — Хозяйки Медной горы.
Далее вы насладитесь самым живописным местом города «Е» — набережной реки Исеть. Дом Севастьянова раскроет городские легенды о его чудаковатом хозяине, а футуристичный Ельцин Центр и дом-корабль удивят вас необычным дизайном.
Загляните в старинные дворики Литературного квартала и отправляйтесь к величественному Храму на Крови. Здесь вы «раскроете» одно из самых громких преступлений XX века, положившее конец правлению династии Романовых. В конце вы посетите стелу на границе Европы и Азии и сделаете креативные фото.
Как проходит аудиоэкскурсия• После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
  • Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
  • Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбанк (внешний аккумулятор для телефона).

Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Спланированный маршрут с офлайн-картой для удобной навигации
  • Рекомендации атмосферных кафе с местной кухней и бара с живой музыкой
  • Лайф-хак, как самостоятельно посетить стелу на границе Европы и Азии
  • Рекомендации уникальных музеев, хранящих легендарные артефакты
  • Советы, где, как и когда сделать самые креативные фото в Екатеринбурге
Что не входит
  • Входные билеты в музеи
  • Такси до границы Европы и Азии и обратно (~ 800 руб. с ожиданием)
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Горького, 4в, Екатеринбург
Завершение: Московский Тракт 17 километр, 2, Екатеринбург
Когда и сколько длится?
Когда: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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