«Демидов Плаза» находится вблизи железнодорожного и авто- вокзалов и основных культурных достопримечательностей. Из окон отеля открывается потрясающий вид на одну из основных достопримечательностей города – Лисью гору.

В отеле 127 стильных дизайнерских номеров с бесплатным доступом к Wi-Fi на всей территории отеля, во всех номерах есть телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. К Вашим услугам ресторан livе-inn room, лаундж бар и обслуживание в номерах.