Демидовский маршрут. Зимняя сокращенная программа

Групповой тур в Екатеринбурге
5
3 отзыва
Это первый национальный туристский маршрут по Свердловской области! Мы пройдем по стопам истории горнозаводской славы Урала и богатейшей русской династии Демидовых! Узнаем что связывает Нижний Тагил с Италией, а Урал с Наполеоном, почему фасад Кафедрального собора Флоренции украшает уральское кайло и как появилась "падающая" башня! С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по данной ссылке.
Демидовский маршрут. Зимняя сокращенная программа
Демидовский маршрут. Зимняя сокращенная программа
Демидовский маршрут. Зимняя сокращенная программа
Ближайшие даты:
4
янв
5
янв
24
фев
9
мар

Что вас ожидает:

"Падающая" Невьянская башня
"Падающая" Невьянская башня
Угол наклона Невьянской башни больше, чем у Пизанской
Уральские пельмени
Уральские пельмени
Налепим пельменей "в гостях у бабушки" и отведаем сытный ужин на старый уральский лад
Чайные посиделки
Чайные посиделки
Нас ждет вкусное чаепитие на душистых уральских травах

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Екатеринбурге. Невьянск. Село Быньги. Подворье «В гостях у бабушки»

08:15 – 08:30 Встреча с гидом в фойе отеля «Онегин» 4*.

Выезд в г. Невьянск.

Путевая экскурсия с посещением монумента «Европа-Азия».

10:30 – 12:30 Посещение Невьянской башни и Невьянского государственного историко-архитектурного музея.

Желающие смогут выковать памятную демидовскую монету или добыть на прииске настоящие уральские самоцветные камни.

13:00 – 13:40 Обед в кафе города.

13:40 – 15:10 Посещение Музея «Дом невьянской иконы».

Знакомство с необыкновенным культурологическим феноменом Уральского региона – Невьянской школой иконописи.

15:10 Выезд в с. Быньги.

Путевая экскурсия с осмотром церкви Николая Чудотворца.

16:20 Культурно-развлекательная программа в подворье «В гостях у бабушки» с мастер-классом по лепке уральских пельменей.

Вас ожидает знакомство с сельским укладом местных жителей, а также особенности говора и кухни.

В заключении – сытный праздничный ужин на старый лад.

19:00 Выезд в г. Нижний Тагил.

20:15 Приезд в г. Нижний Тагил.

Заселение в отель «Демидов Плаза» 4*.

Свободное время.

Встреча в Екатеринбурге. Невьянск. Село Быньги. Подворье «В гостях у бабушки»Встреча в Екатеринбурге. Невьянск. Село Быньги. Подворье «В гостях у бабушки»Встреча в Екатеринбурге. Невьянск. Село Быньги. Подворье «В гостях у бабушки»Встреча в Екатеринбурге. Невьянск. Село Быньги. Подворье «В гостях у бабушки»
2 день

Нижний Тагил. Мастер-класс по тагильской лаковой росписи

07:00 – 08:00 Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

08:10 – Встреча с гидом в фойе отеля.

08:30 – 12:00 Посещение АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» (за доплату).

Экскурсия «Традиции Демидовых – в современности»: музейный комплекс, домна №7, посещение цеха(конвертерный или колесобандажный цех), осмотр исторической домны № 1 (+14)

Или посещение Историко-технического музея «Дом Черепановых» (входные билеты оплачиваются самостоятельно на месте).

12:10 – 12:50 Обед по меню металлурга в кафе города.

12:50 – 14:00 Обзорная экскурсия по Нижнему Тагилу с посещением смотровой площадки на Лисьей горе.

14:00 – 14:50 Посещение Нижнетагильского историко-краеведческого музея.

15:00 – 15:50 Посещение музея истории подносного промысла «Дом Худояровых».

16:10 – 17:40 Мастер-класс по тагильской лаковой росписи с предоставлением всех материалов в Музейно-производственном комплексе «Тагильский поднос».

17:40 – 18:30 Заключительное чаепитие на душистых уральских травах.

18:30 Выезд в г. Екатеринбург (в пути следования, по необходимости, санитарная остановка).

20:40 Прибытие в г. Екатеринбург, отель "Marins Park Hotel" 3* (ж/д вокзал), трансфер в а/порт Кольцово (за доплату).

Нижний Тагил. Мастер-класс по тагильской лаковой росписиНижний Тагил. Мастер-класс по тагильской лаковой росписиНижний Тагил. Мастер-класс по тагильской лаковой росписиНижний Тагил. Мастер-класс по тагильской лаковой росписи

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле “Демидов Плаза” 4* в Нижнем-Тагиле.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

2-3-хместноедоплата за 1-номестное
доплата за дополнительную
ночь Онегин 4* (Екатеринбург)
16 6502 300DBL 5 300 / SGL 6 700

Варианты проживания

Отель «Демидов Плаза» 4

1 ночь

«Демидов Плаза» находится вблизи железнодорожного и авто- вокзалов и основных культурных достопримечательностей. Из окон отеля открывается потрясающий вид на одну из основных достопримечательностей города – Лисью гору.

В отеле 127 стильных дизайнерских номеров с бесплатным доступом к Wi-Fi на всей территории отеля, во всех номерах есть телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. К Вашим услугам ресторан livе-inn room, лаундж бар и обслуживание в номерах.

Отель «Демидов Плаза» 4Отель «Демидов Плаза» 4Отель «Демидов Плаза» 4Отель «Демидов Плаза» 4Отель «Демидов Плаза» 4Отель «Демидов Плаза» 4Отель «Демидов Плаза» 4Отель «Демидов Плаза» 4

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по маршруту
  • Экскурсионное обслуживание по маршруту
  • Размещение в 2-х местных номерах, категории "Стандарт", "Demidov Plaza" Отель 4* (г. Нижний Тагил)
  • Экскурсии, входящие в программу тура
  • Входные билеты, по программе тура, кроме посещение металлургического комплекса ЕВРАЗ или музея «Дом Черепановых» во 2 день
  • Питание по программе тура: обед в кафе "Сен сей" г. Невьянсктеатрализованный ужин в "Подворье у бабушки" с. Быньгиобед в банкетном зале ДК Металлурговзаключительное чаепитие на душистых уральских травах в Музейно-производственном комплексе "Тагильский поднос"
  • Обед в кафе «Сен сей» г. Невьянск
  • Театрализованный ужин в «Подворье у бабушки» с. Быньги
  • Обед в банкетном зале ДК Металлургов
  • Заключительное чаепитие на душистых уральских травах в Музейно-производственном комплексе «Тагильский поднос»
  • Участие во всех мастер-классах по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Екатеринбург и обратно
  • Индивидуальные трансферы аэропорт/жд вокзал - гостиница - аэропорт/жд вокзал (от 1500 рублей за машину)
  • Факультативные интерактивы и мастер-классы
  • Экскурсионное посещение металлургического комплекса ЕВРАЗ - 890 руб. /чел. (14+) или Историко-технический музей Дом Черепановых
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Свердловская область, Екатеринбург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • взять с собой удобную обувь для пеших прогулок, теплые вещи;
  • полис ОМС;
  • средства на покупку сувениров и сладостей: наш край славен шишками в шоколаде, «Свердловским рыжиком», изделиями из уральских камней и минералов, и, конечно же, современным мерчем;
  • при посещении экскурсии на НТМК «ЕВРАЗ» при себе иметь документ, удостоверяющий личность,
  • по технике безопасности запрещено посещение цеха в шортах и юбках, обязательно в брюках/джинсах и носках; тем, кто носит линзы рекомендуем, после посещения цеха сменить их на очки из за возможного попадания пыли и дискомфорта в глазах; в целях личной безопасности, посещение цеха запрещается лицам с нарушением опорно-двигательного аппарата и ЦНС.
  • при посещении церквей и храмов, женщинам необходимо иметь платок на голову, а одежда должна закрывать плечи и колени. Для мужчин не допускается посещение церквей и храмов в шортах и спортивных костюмах. В программе тура – остановка у церкви Николая Чудотворца (с. Быньги);
  • номерной фонд в отелях по маршруту соответствует европейским стандартам и располагает средствами личной гигиены и феном.
  • мы позаботимся о Вас и предоставим питьевую бутилированную воду на каждого и на все дни по маршруту!
Какие условия участия в экскурсии на АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат»?

Экскурсионное посещение АО "ЕВРАЗ" доступно для туристов с 14 лет, в целях личной безопасности, посещение цеха запрещается лицам с нарушением опорно-двигательного аппарата и ЦНС. Заблаговременно (не позднее чем за 7 дней до тура) предоставляются данные: паспорт РФ, размер одежды/обуви туриста (для обеспечения спец. средствами защиты).

Есть ли скидки на тур?

Да, скидки предоставляются:

  • пенсионерам и школьникам – 450 руб. /чел.;

При посещении музеев детям, студентам и людям пенсионного возраста необходимо иметь при себе документ, подтверждающий статус (студенческий билет, пенсионное удостоверение).

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
29 фев 2024
Оперативно, внимательно, с предложением разных вариантов прибытия и размещения нас в даты, немного отличающиеся от Тура! Всем довольны!
Оперативно, внимательно, с предложением разных вариантов прибытия и размещения нас в даты, немного отличающиеся от Тура! Всем довольны!Оперативно, внимательно, с предложением разных вариантов прибытия и размещения нас в даты, немного отличающиеся от Тура! Всем довольны!Оперативно, внимательно, с предложением разных вариантов прибытия и размещения нас в даты, немного отличающиеся от Тура! Всем довольны!Оперативно, внимательно, с предложением разных вариантов прибытия и размещения нас в даты, немного отличающиеся от Тура! Всем довольны!Оперативно, внимательно, с предложением разных вариантов прибытия и размещения нас в даты, немного отличающиеся от Тура! Всем довольны!Оперативно, внимательно, с предложением разных вариантов прибытия и размещения нас в даты, немного отличающиеся от Тура! Всем довольны!Оперативно, внимательно, с предложением разных вариантов прибытия и размещения нас в даты, немного отличающиеся от Тура! Всем довольны!Оперативно, внимательно, с предложением разных вариантов прибытия и размещения нас в даты, немного отличающиеся от Тура! Всем довольны!
Т
28 фев 2024
Благодарю всех причастных к организации Демидовского маршрута!
Гид Кирьянова Марина Сергеевна с большой любовью погружала как в историю, так и в современность, не забывая об организационных нуждах.
Программа разнообразная, экскурсоводы---профессиональные, отели---великолепные, автобус---комфортный.
Ярчайшее впечатление---экскурсия на завод ЕВРАЗ НТМК. Спасибо!!!
Т
28 фев 2024
Великолепный отель, питание и обслуживание. Спасибо

Тур входит в следующие категории Екатеринбурга

Можно с детьмиВсе турыНа автобусе

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