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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча в Екатеринбурге. Невьянск. Село Быньги. Подворье «В гостях у бабушки»
08:15 – 08:30 Встреча с гидом в фойе отеля «Онегин» 4*.
Выезд в г. Невьянск.
Путевая экскурсия с посещением монумента «Европа-Азия».
10:30 – 12:30 Посещение Невьянской башни и Невьянского государственного историко-архитектурного музея.
Желающие смогут выковать памятную демидовскую монету или добыть на прииске настоящие уральские самоцветные камни.
13:00 – 13:40 Обед в кафе города.
13:40 – 15:10 Посещение Музея «Дом невьянской иконы».
Знакомство с необыкновенным культурологическим феноменом Уральского региона – Невьянской школой иконописи.
15:10 Выезд в с. Быньги.
Путевая экскурсия с осмотром церкви Николая Чудотворца.
16:20 Культурно-развлекательная программа в подворье «В гостях у бабушки» с мастер-классом по лепке уральских пельменей.
Вас ожидает знакомство с сельским укладом местных жителей, а также особенности говора и кухни.
В заключении – сытный праздничный ужин на старый лад.
19:00 Выезд в г. Нижний Тагил.
20:15 Приезд в г. Нижний Тагил.
Заселение в отель «Демидов Плаза» 4*.
Свободное время.
Нижний Тагил. Мастер-класс по тагильской лаковой росписи
07:00 – 08:00 Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
08:10 – Встреча с гидом в фойе отеля.
08:30 – 12:00 Посещение АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» (за доплату).
Экскурсия «Традиции Демидовых – в современности»: музейный комплекс, домна №7, посещение цеха(конвертерный или колесобандажный цех), осмотр исторической домны № 1 (+14)
Или посещение Историко-технического музея «Дом Черепановых» (входные билеты оплачиваются самостоятельно на месте).
12:10 – 12:50 Обед по меню металлурга в кафе города.
12:50 – 14:00 Обзорная экскурсия по Нижнему Тагилу с посещением смотровой площадки на Лисьей горе.
14:00 – 14:50 Посещение Нижнетагильского историко-краеведческого музея.
15:00 – 15:50 Посещение музея истории подносного промысла «Дом Худояровых».
16:10 – 17:40 Мастер-класс по тагильской лаковой росписи с предоставлением всех материалов в Музейно-производственном комплексе «Тагильский поднос».
17:40 – 18:30 Заключительное чаепитие на душистых уральских травах.
18:30 Выезд в г. Екатеринбург (в пути следования, по необходимости, санитарная остановка).
20:40 Прибытие в г. Екатеринбург, отель "Marins Park Hotel" 3* (ж/д вокзал), трансфер в а/порт Кольцово (за доплату).
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле “Демидов Плаза” 4* в Нижнем-Тагиле.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-3-хместное
|доплата за 1-номестное
доплата за дополнительную
ночь Онегин 4* (Екатеринбург)
|16 650
|2 300
|DBL 5 300 / SGL 6 700
Варианты проживания
Отель «Демидов Плаза» 4
«Демидов Плаза» находится вблизи железнодорожного и авто- вокзалов и основных культурных достопримечательностей. Из окон отеля открывается потрясающий вид на одну из основных достопримечательностей города – Лисью гору.
В отеле 127 стильных дизайнерских номеров с бесплатным доступом к Wi-Fi на всей территории отеля, во всех номерах есть телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. К Вашим услугам ресторан livе-inn room, лаундж бар и обслуживание в номерах.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по маршруту
- Экскурсионное обслуживание по маршруту
- Размещение в 2-х местных номерах, категории "Стандарт", "Demidov Plaza" Отель 4* (г. Нижний Тагил)
- Экскурсии, входящие в программу тура
- Входные билеты, по программе тура, кроме посещение металлургического комплекса ЕВРАЗ или музея «Дом Черепановых» во 2 день
- Питание по программе тура: обед в кафе "Сен сей" г. Невьянсктеатрализованный ужин в "Подворье у бабушки" с. Быньгиобед в банкетном зале ДК Металлурговзаключительное чаепитие на душистых уральских травах в Музейно-производственном комплексе "Тагильский поднос"
- Обед в кафе «Сен сей» г. Невьянск
- Театрализованный ужин в «Подворье у бабушки» с. Быньги
- Обед в банкетном зале ДК Металлургов
- Заключительное чаепитие на душистых уральских травах в Музейно-производственном комплексе «Тагильский поднос»
- Участие во всех мастер-классах по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Екатеринбург и обратно
- Индивидуальные трансферы аэропорт/жд вокзал - гостиница - аэропорт/жд вокзал (от 1500 рублей за машину)
- Факультативные интерактивы и мастер-классы
- Экскурсионное посещение металлургического комплекса ЕВРАЗ - 890 руб. /чел. (14+) или Историко-технический музей Дом Черепановых
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- взять с собой удобную обувь для пеших прогулок, теплые вещи;
- полис ОМС;
- средства на покупку сувениров и сладостей: наш край славен шишками в шоколаде, «Свердловским рыжиком», изделиями из уральских камней и минералов, и, конечно же, современным мерчем;
- при посещении экскурсии на НТМК «ЕВРАЗ» при себе иметь документ, удостоверяющий личность,
- по технике безопасности запрещено посещение цеха в шортах и юбках, обязательно в брюках/джинсах и носках; тем, кто носит линзы рекомендуем, после посещения цеха сменить их на очки из за возможного попадания пыли и дискомфорта в глазах; в целях личной безопасности, посещение цеха запрещается лицам с нарушением опорно-двигательного аппарата и ЦНС.
- при посещении церквей и храмов, женщинам необходимо иметь платок на голову, а одежда должна закрывать плечи и колени. Для мужчин не допускается посещение церквей и храмов в шортах и спортивных костюмах. В программе тура – остановка у церкви Николая Чудотворца (с. Быньги);
- номерной фонд в отелях по маршруту соответствует европейским стандартам и располагает средствами личной гигиены и феном.
- мы позаботимся о Вас и предоставим питьевую бутилированную воду на каждого и на все дни по маршруту!
Какие условия участия в экскурсии на АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат»?
Экскурсионное посещение АО "ЕВРАЗ" доступно для туристов с 14 лет, в целях личной безопасности, посещение цеха запрещается лицам с нарушением опорно-двигательного аппарата и ЦНС. Заблаговременно (не позднее чем за 7 дней до тура) предоставляются данные: паспорт РФ, размер одежды/обуви туриста (для обеспечения спец. средствами защиты).
Есть ли скидки на тур?
Да, скидки предоставляются:
- пенсионерам и школьникам – 450 руб. /чел.;
При посещении музеев детям, студентам и людям пенсионного возраста необходимо иметь при себе документ, подтверждающий статус (студенческий билет, пенсионное удостоверение).
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
Гид Кирьянова Марина Сергеевна с большой любовью погружала как в историю, так и в современность, не забывая об организационных нуждах.
Программа разнообразная, экскурсоводы---профессиональные, отели---великолепные, автобус---комфортный.
Ярчайшее впечатление---экскурсия на завод ЕВРАЗ НТМК. Спасибо!!!