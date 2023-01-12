Цветущая степь
А самобытная Калмыкия удивит Вас цветущими степными ландшафтами, национальной кухней и древней народной культурой.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Отправление из Москвы
Самостоятельная посадка в поезд по оригиналам документов (паспорт, свидетельство о рождении для детей до 14 лет).
18:40 Отправление туристического поезда №928 с Казанского вокзала г. Москвы.
Ростов-на-Дону
Завтрак в поезде.
10:28 Прибытие поезда в Ростов-на-Дону.
Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в вашем ваучере).
Ростов-на-Дону входит в списки лучших российских городов для путешествий, здесь можно найти столько разнообразных достопримечательностей!
А еще Ростовская область славится гаражными винодельнями.
На одну из таких виноделен мы и отправимся.
Во время экскурсии мы познакомимся с процессом производства вина и продегустируем шесть сортов вина под легкую закуску из фермерских сыров.
А дальше мы отправимся обедать на знаменитый Левбердон в ресторан «Казачий курень».
Аутентичный ресторан настоящей донской кухни.
Гостей ждет приветственная стопочка самогонки и сальцо с черным хлебом.
У ресторана есть выход к реке, пообедав можно пройтись к Дону, полюбоваться видами Ростова с противоположного берега реки, сделать колоритные фото.
Отобедав по-казачьи, мы отправляемся знакомиться с южной столицей – Ростовом-на-Дону.
Вас ждет осмотр основных достопримечательностей: старинные купеческие особняки на главной улице, исторические площади, шедевр архитектуры мирового значения – здание Театра Драмы им. М. Горького.
Спустимся в знаменитые подземные переходы, ведь на них подобно станциям московского метро, приходят посмотреть ради их облицовки, и в данном случае речь идет об удивительных мозаичных панно.
Прогуляемся по ростовской набережной и отправимся на ж/д вокзал.
Трансфер на ж/д вокзал г. Ростова-на-Дону.
18:15 – 15.04.2023 отправление туристического поезда в г. Элисту.
16:00 – 22.04.2023 отправление туристического поезда в г. Элисту.
Отдых в поезде.
Элиста
Завтрак в поезде.
08:15 Прибытие туристического поезда № 928 в Элисту.
Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в вашем ваучере).
Калмыкия – небольшая республика на юге страны с самобытной культурой и народом, единственным в Европе, исповедующим буддизм.
Выезд в степь (~150 км, в пути 1,5 часа) с посещением:
Экскурсия к “Поющим барханам”.
В древние времена на песках были стоянки различных кочевых народов.
На выдутых склонах холмов и сейчас можно найти обломки глиняных сосудов и наконечники стрел ямской, катакомбной, сарматской и скифской культур.
Экскурсия на горящий источник – артезианскую скважину, которую можно поджечь и взять горящую воду в руки.
Обед в п. Адык (блюда калмыцкой кухни).
Посещение кибиточного стана, фотосессия в национальных костюмах, разгадывание калмыцкой головоломки «Няярин Шинж».
Возвращение в г. Элиста (~150 км, в пути 1,5 часа).
По пути остановки на полях с дикими тюльпанами для фотосессий.
Посещение Центрального хурула “Золотая обитель Будды Шакьямуни” в Элисте и сделаем все вместе кора! (обход по часовой стрелке) вокруг хурула, крупнейшего буддийского храма Республики Калмыкия и одного из крупнейших в Европе.
Здание хурула – 63 метра в высоту и вмещает в себе самую большую в России и Европе 9-метровую статую Будды.
Трансфер на ж/д вокзал г. Элисты.
16:00 Отправление туристического поезда с ж/д вокзала г. Элисты в Москву.
Отдых в поезде.
Возвращение в Москву
Отдых в поезде.
Обратите внимание, время возвращения в Москву разное в зависимости от даты окончания тура:
Для тура с окончанием 17.04.2023 – прибытие поезда в 20:25 на Казанский вокзал г. Москва.
Для тура с окончанием 24.04.2023 – прибытие поезда в 23:46 на Казанский вокзал г. Москва.
Время в программе указано ориентировочно.
Проживание
Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Категория вагона
|Купе
|СВ
|СВ 1-номестный
|Люкс
|Люкс 1-номестный
|Для взрослого
|55 500
|71 420
|105 300
|109 100
|189 100
Для детей
с 10 до 17 лет включительно
|55 500
|71 420
|-
|109 100
|-
Для детей
до 9 лет включительно
|43 650
|49 950
|-
|28 100
|-
Варианты проживания
Туристический поезд
В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны. Подвижной состав оснащен системами кондиционирования, очистки и обеззараживания воздуха, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, а также биотуалетами и душем. В поезде будет работать вагон-ресторан, где пассажиры смогут заказать горячее питание, прохладительные напитки и десерты.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту Москва – Ростов-на-Дону – Элиста – Москва
- Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
- Питание по программе
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Личные расходы
- Выкуп дополнительного места в купе – 23 200 руб.
- Питание, не указанное в программе
- Место начала и завершения?
- Россия, Москва
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Возможно ли изменение программы тура?
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
- Как организованы завтраки в поезде?
Завтраки в поезде разносят проводники по вагону. В завтрак входит: чай/кофе, горячая часть (например блинчики или сырники и тому подобное), снеки (например маленькая шоколадка или порция печенья и тому подобное).
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.