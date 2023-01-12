Цветущая степь. Железнодорожный круиз с посещением винодельни в Ростове-на-Дону и «Страны Бумба» в Калмыкии

Цветущая степь

4.7
3 отзыва
Программа по дням
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О гиде
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Ответы на вопросы
Вас ждут современные технологии и вековые традиции Ростова-на-Дону, история донского казачества и посещение гаражной винодельни “Кантина” с интересной дегустацией.

А самобытная Калмыкия удивит Вас цветущими степными ландшафтами, национальной кухней и древней народной культурой.
Цветущая степь. Железнодорожный круиз с посещением винодельни в Ростове-на-Дону и «Страны Бумба» в Калмыкии
Цветущая степь. Железнодорожный круиз с посещением винодельни в Ростове-на-Дону и «Страны Бумба» в Калмыкии
Цветущая степь. Железнодорожный круиз с посещением винодельни в Ростове-на-Дону и «Страны Бумба» в Калмыкии
Цветущая степь. Железнодорожный круиз с посещением винодельни в Ростове-на-Дону и «Страны Бумба» в Калмыкии
Цветущая степь. Железнодорожный круиз с посещением винодельни в Ростове-на-Дону и «Страны Бумба» в Калмыкии
Цветущая степь. Железнодорожный круиз с посещением винодельни в Ростове-на-Дону и «Страны Бумба» в Калмыкии
Цветущая степь. Железнодорожный круиз с посещением винодельни в Ростове-на-Дону и «Страны Бумба» в Калмыкии
Цветущая степь. Железнодорожный круиз с посещением винодельни в Ростове-на-Дону и «Страны Бумба» в Калмыкии
Цветущая степь. Железнодорожный круиз с посещением винодельни в Ростове-на-Дону и «Страны Бумба» в Калмыкии
Цветущая степь. Железнодорожный круиз с посещением винодельни в Ростове-на-Дону и «Страны Бумба» в Калмыкии
Цветущая степь. Железнодорожный круиз с посещением винодельни в Ростове-на-Дону и «Страны Бумба» в Калмыкии
Цветущая степь. Железнодорожный круиз с посещением винодельни в Ростове-на-Дону и «Страны Бумба» в Калмыкии
Цветущая степь. Железнодорожный круиз с посещением винодельни в Ростове-на-Дону и «Страны Бумба» в Калмыкии
Цветущая степь. Железнодорожный круиз с посещением винодельни в Ростове-на-Дону и «Страны Бумба» в Калмыкии
Цветущая степь. Железнодорожный круиз с посещением винодельни в Ростове-на-Дону и «Страны Бумба» в Калмыкии
Цветущая степь. Железнодорожный круиз с посещением винодельни в Ростове-на-Дону и «Страны Бумба» в Калмыкии
Цветущая степь. Железнодорожный круиз с посещением винодельни в Ростове-на-Дону и «Страны Бумба» в Калмыкии
Цветущая степь. Железнодорожный круиз с посещением винодельни в Ростове-на-Дону и «Страны Бумба» в Калмыкии
Цветущая степь. Железнодорожный круиз с посещением винодельни в Ростове-на-Дону и «Страны Бумба» в Калмыкии
Ближайшие даты:
14
апр
21
апр

Что вас ожидает:

Винодельня в Ростове-на-Дону
Винодельня в Ростове-на-Дону
Продегустируем шесть сортов вина под легкую закуску из фермерских сыров
Огонь в ладошках
Огонь в ладошках
Увидим артезианскую скважину, которую можно поджечь и взять горящую воду в руки
Цветущие степные просторы
Цветущие степные просторы
Сделаем остановки на полях с дикими тюльпанами для потрясающих фотографий
Вкусное гостеприимство
Вкусное гостеприимство
В Ростове-на-Дону нас встретят стопочкой самогона и сальцом, а в Элисте экзотичным калмыцким чаем и борцоками

Программа тура по дням

1 день

Отправление из Москвы

Самостоятельная посадка в поезд по оригиналам документов (паспорт, свидетельство о рождении для детей до 14 лет).

18:40 Отправление туристического поезда №928 с Казанского вокзала г. Москвы.

Отправление из МосквыОтправление из МосквыОтправление из Москвы
2 день

Ростов-на-Дону

Завтрак в поезде.

10:28 Прибытие поезда в Ростов-на-Дону.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в вашем ваучере).

Ростов-на-Дону входит в списки лучших российских городов для путешествий, здесь можно найти столько разнообразных достопримечательностей!

А еще Ростовская область славится гаражными винодельнями.

На одну из таких виноделен мы и отправимся.

Во время экскурсии мы познакомимся с процессом производства вина и продегустируем шесть сортов вина под легкую закуску из фермерских сыров.

А дальше мы отправимся обедать на знаменитый Левбердон в ресторан «Казачий курень».

Аутентичный ресторан настоящей донской кухни.

Гостей ждет приветственная стопочка самогонки и сальцо с черным хлебом.

У ресторана есть выход к реке, пообедав можно пройтись к Дону, полюбоваться видами Ростова с противоположного берега реки, сделать колоритные фото.

Отобедав по-казачьи, мы отправляемся знакомиться с южной столицей – Ростовом-на-Дону.

Вас ждет осмотр основных достопримечательностей: старинные купеческие особняки на главной улице, исторические площади, шедевр архитектуры мирового значения – здание Театра Драмы им. М. Горького.

Спустимся в знаменитые подземные переходы, ведь на них подобно станциям московского метро, приходят посмотреть ради их облицовки, и в данном случае речь идет об удивительных мозаичных панно.

Прогуляемся по ростовской набережной и отправимся на ж/д вокзал.

Трансфер на ж/д вокзал г. Ростова-на-Дону.

18:15 – 15.04.2023 отправление туристического поезда в г. Элисту.

16:00 – 22.04.2023 отправление туристического поезда в г. Элисту.

Отдых в поезде.

Ростов-на-ДонуРостов-на-ДонуРостов-на-ДонуРостов-на-ДонуРостов-на-ДонуРостов-на-Дону
3 день

Элиста

Завтрак в поезде.

08:15 Прибытие туристического поезда № 928 в Элисту.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в вашем ваучере).

Калмыкия – небольшая республика на юге страны с самобытной культурой и народом, единственным в Европе, исповедующим буддизм.

Выезд в степь (~150 км, в пути 1,5 часа) с посещением:

Экскурсия к “Поющим барханам”.

В древние времена на песках были стоянки различных кочевых народов.

На выдутых склонах холмов и сейчас можно найти обломки глиняных сосудов и наконечники стрел ямской, катакомбной, сарматской и скифской культур.

Экскурсия на горящий источник – артезианскую скважину, которую можно поджечь и взять горящую воду в руки.

Обед в п. Адык (блюда калмыцкой кухни).

Посещение кибиточного стана, фотосессия в национальных костюмах, разгадывание калмыцкой головоломки «Няярин Шинж».

Возвращение в г. Элиста (~150 км, в пути 1,5 часа).

По пути остановки на полях с дикими тюльпанами для фотосессий.

Посещение Центрального хурула “Золотая обитель Будды Шакьямуни” в Элисте и сделаем все вместе кора! (обход по часовой стрелке) вокруг хурула, крупнейшего буддийского храма Республики Калмыкия и одного из крупнейших в Европе.

Здание хурула – 63 метра в высоту и вмещает в себе самую большую в России и Европе 9-метровую статую Будды.

Трансфер на ж/д вокзал г. Элисты.

16:00 Отправление туристического поезда с ж/д вокзала г. Элисты в Москву.

Отдых в поезде.

ЭлистаЭлистаЭлистаЭлистаЭлистаЭлистаЭлистаЭлистаЭлиста
4 день

Возвращение в Москву

Отдых в поезде.

Обратите внимание, время возвращения в Москву разное в зависимости от даты окончания тура:

Для тура с окончанием 17.04.2023 – прибытие поезда в 20:25 на Казанский вокзал г. Москва.

Для тура с окончанием 24.04.2023 – прибытие поезда в 23:46 на Казанский вокзал г. Москва.

Время в программе указано ориентировочно.

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Категория вагонаКупеСВСВ 1-номестныйЛюксЛюкс 1-номестный
Для взрослого55 50071 420105 300109 100189 100

Для детей

с 10 до 17 лет включительно

55 50071 420-109 100-

Для детей

до 9 лет включительно

43 65049 950-28 100-

Варианты проживания

Туристический поезд

3 ночи

В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны. Подвижной состав оснащен системами кондиционирования, очистки и обеззараживания воздуха, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, а также биотуалетами и душем. В поезде будет работать вагон-ресторан, где пассажиры смогут заказать горячее питание, прохладительные напитки и десерты.

Туристический поездТуристический поездТуристический поездТуристический поездТуристический поезд

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту Москва – Ростов-на-Дону – Элиста – Москва
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
  • Питание по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Личные расходы
  • Выкуп дополнительного места в купе – 23 200 руб.
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможно ли изменение программы тура?

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Как организованы завтраки в поезде?

Завтраки в поезде разносят проводники по вагону. В завтрак входит: чай/кофе, горячая часть (например блинчики или сырники и тому подобное), снеки (например маленькая шоколадка или порция печенья и тому подобное).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
И
12 янв 2023
Не понравилось питание в поезде — каждый день абсолютно одинаковый сухой паёк. Завтраки съедобны. В вагон- ресторан без предварительной брони столика попасть невозможно. А столиков на такое количество туристов не достаточно.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Ирина, спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По вашим замечаниям о питании, передадим информацию нашим коллегам в регионе, обязательно возьмем их в работу. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
С
11 янв 2023
Спасибо. Было комфортно.
Г
10 янв 2023
Тут все четко, все прислали, на все ответили

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