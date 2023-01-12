2 день

Ростов-на-Дону

Завтрак в поезде.

10:28 Прибытие поезда в Ростов-на-Дону.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в вашем ваучере).

Ростов-на-Дону входит в списки лучших российских городов для путешествий, здесь можно найти столько разнообразных достопримечательностей!

А еще Ростовская область славится гаражными винодельнями.

На одну из таких виноделен мы и отправимся.

Во время экскурсии мы познакомимся с процессом производства вина и продегустируем шесть сортов вина под легкую закуску из фермерских сыров.

А дальше мы отправимся обедать на знаменитый Левбердон в ресторан «Казачий курень».

Аутентичный ресторан настоящей донской кухни.

Гостей ждет приветственная стопочка самогонки и сальцо с черным хлебом.

У ресторана есть выход к реке, пообедав можно пройтись к Дону, полюбоваться видами Ростова с противоположного берега реки, сделать колоритные фото.

Отобедав по-казачьи, мы отправляемся знакомиться с южной столицей – Ростовом-на-Дону.

Вас ждет осмотр основных достопримечательностей: старинные купеческие особняки на главной улице, исторические площади, шедевр архитектуры мирового значения – здание Театра Драмы им. М. Горького.

Спустимся в знаменитые подземные переходы, ведь на них подобно станциям московского метро, приходят посмотреть ради их облицовки, и в данном случае речь идет об удивительных мозаичных панно.

Прогуляемся по ростовской набережной и отправимся на ж/д вокзал.

Трансфер на ж/д вокзал г. Ростова-на-Дону.

18:15 – 15.04.2023 отправление туристического поезда в г. Элисту.

16:00 – 22.04.2023 отправление туристического поезда в г. Элисту.

Отдых в поезде.