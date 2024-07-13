После знакомства, заселения в отель в Элисте (с 14:00) и обеда мы выезжаем на прогулку по столице республики. Вы посетите «Золотую обитель Будды Шакьямуни» — самый большой буддийский храм Калмыкии и один из крупнейших в Европе.

Мы прогуляемся по городу, затем посетим Музей ойрат-монгольской кочевой культуры, который разместился в юрте. Вы познакомитесь с предметами быта кочевников, увидите оружие, доспехи, одежду и музыкальные инструменты. Также узнаете, как готовится традиционный калмыцкий чай, сфотографируетесь в национальных костюмах и освоите основные па калмыцкого танца.

Ближе к вечеру — выезд к природному памятнику «Одинокий тополь», который окружают восемь буддийских ступ. Согласно легенде, этот тополь из тибетских семян вырастил буддийский монах в начале 20 века.

После — возвращение в отель и отдых.