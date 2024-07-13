Калмыкия: путешествие во время цветения лотосов с погружением в местную культуру

Погрузитесь в мир кочевой культуры Калмыкии, насладитесь красотой цветущих лотосов и узнайте местные традиции
Калмыкия - это не просто регион России, это целый мир, полный удивительных традиций, культурных особенностей и захватывающих пейзажей.

Представьте себе бескрайние степи, где ветер играет с волнами трав, а горизонт украшен
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золотыми куполами буддийских храмов.

Во время вашего путешествия вы познакомитесь с кочевой культурой ойратов, узнаете, как живут местные жители, сохраняя свои традиции на протяжении веков.

Вы покатаетесь на верблюдах, этих величественных «кораблях степи», исследуете священные места, которые имеют большое значение для буддистов всего мира.

А кульминацией вашего путешествия станет посещение полей цветущего лотоса - зрелище, оставляющее неизгладимые впечатления.

Этот тур - идеальная возможность погрузиться в атмосферу спокойствия и красоты, насладиться уникальной природой и культурой Калмыкии.

Ваше путешествие начнется с Волгограда, откуда вас ждет комфортный трансфер до Элисты, ведь аэропорт в Элисте временно закрыт. Приготовьтесь к незабываемому приключению в одном из самых уникальных уголков России

Калмыкия: путешествие во время цветения лотосов с погружением в местную культуру
Калмыкия: путешествие во время цветения лотосов с погружением в местную культуру
Калмыкия: путешествие во время цветения лотосов с погружением в местную культуру
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00

Описание тура

Организационные детали

Для того, чтобы успеть на экскурсионную программу, вам необходимо прибыть в Волгоград в промежуток времени с 08:00 до 10:00. В связи с временным закрытием аэропорта Элисты необходимо учитывать дополнительные расходы на трансфер из Волгограда. Расстояние в пути — около 300 км.

Проживание. Двухместное в гостиницах категории 2* и гостевом доме с удобствами.

Питание. Включены завтраки, обеды и ужин в гостевом доме, остальное — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми с 3 лет.

Программа тура по дням

1 день

Элиста: Музей кочевой культуры и местные святыни

После знакомства, заселения в отель в Элисте (с 14:00) и обеда мы выезжаем на прогулку по столице республики. Вы посетите «Золотую обитель Будды Шакьямуни» — самый большой буддийский храм Калмыкии и один из крупнейших в Европе.

Мы прогуляемся по городу, затем посетим Музей ойрат-монгольской кочевой культуры, который разместился в юрте. Вы познакомитесь с предметами быта кочевников, увидите оружие, доспехи, одежду и музыкальные инструменты. Также узнаете, как готовится традиционный калмыцкий чай, сфотографируетесь в национальных костюмах и освоите основные па калмыцкого танца.

Ближе к вечеру — выезд к природному памятнику «Одинокий тополь», который окружают восемь буддийских ступ. Согласно легенде, этот тополь из тибетских семян вырастил буддийский монах в начале 20 века.

После — возвращение в отель и отдых.

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2 день

Знакомство с бытом пастухов, Розовое озеро и поющие барханы

Позавтракав, отправляемся изучать калмыцкую культуру. Заглянем на стоянку ойратов — народа, ведущего традиционный кочевой образ жизни. Вы увидите быт чабанов — пастухов — и крупное стадо двугорбых верблюдов.

После обеда поедем к эффектному Розовому озеру, сделаем яркие снимки и отправимся дальше — вас ждут поющие барханы! В сухую погоду с песчаных склонов доносится мелодичный шелест. Затем посетим артезианскую скважину, вода в которой насыщена метаном и потому легко может загореться даже от спички.

Затем в кибиточном стане в посёлке Адык вам расскажут об истории калмыков и сыграют на домбре, а также проведут мастер-класс по стрельбе из лука. Здесь же вас научат кататься на верблюдах — это совсем несложно!

Вечером — прибытие в город Лагань, заселение в гостевой дом и отдых — завтра очень ранний подъём.

Знакомство с бытом пастухов, Розовое озеро и поющие барханыЗнакомство с бытом пастухов, Розовое озеро и поющие барханыЗнакомство с бытом пастухов, Розовое озеро и поющие барханыЗнакомство с бытом пастухов, Розовое озеро и поющие барханыЗнакомство с бытом пастухов, Розовое озеро и поющие барханыЗнакомство с бытом пастухов, Розовое озеро и поющие барханыЗнакомство с бытом пастухов, Розовое озеро и поющие барханыЗнакомство с бытом пастухов, Розовое озеро и поющие барханыЗнакомство с бытом пастухов, Розовое озеро и поющие барханыЗнакомство с бытом пастухов, Розовое озеро и поющие барханы
3 день

Лотосовые поля, буддийский храм и калмыцкое искусство

В 06:00 утра выезжаем в посёлок Джалыково: вас ждут лотосовые поля. Это волшебное зрелище: нежные благоухающие цветы, освещённые рассветным солнцем. Красота такая, что смотреть можно часами! Некоторые даже медитируют — не зря лотос считается священным символом.

Насладившись пейзажем, пообедаем в кафе и поедем в буддийский храм в Лагани. Здесь находится статуя Будды Майтреи, самой высокой в России.

Днём вернёмся в Элисту, заселимся в отель и отдохнём. После посетим мастерскую калмыцкого художника Александра Поваева и его дочери-художницы Халги Поваевой. Здесь вы познакомитесь с современным калмыцким искусством. Также в мастерской большой выбор сувенирной продукции с национальным колоритом — можно приобрести женские украшения, миниатюры и другие изделия из дерева и стекла.

Вечером у вас свободное время.

Лотосовые поля, буддийский храм и калмыцкое искусствоЛотосовые поля, буддийский храм и калмыцкое искусствоЛотосовые поля, буддийский храм и калмыцкое искусствоЛотосовые поля, буддийский храм и калмыцкое искусствоЛотосовые поля, буддийский храм и калмыцкое искусствоЛотосовые поля, буддийский храм и калмыцкое искусствоЛотосовые поля, буддийский храм и калмыцкое искусствоЛотосовые поля, буддийский храм и калмыцкое искусствоЛотосовые поля, буддийский храм и калмыцкое искусство
4 день

Отъезд

После завтрака мы прощаемся с удивительной Калмыкией — до новых встреч!

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет38 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Все переезды по программе на Mercedes-Benz Sprinter/Луидор Газель Next/Volkswagen Crafter
  • Завтраки, обеды и один ужин
  • Услуги гида
  • Входные билеты на достопримечательности
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Ужины
  • Трансфер
  • За доплату возможно повышение категории отеля. Стоимость тура с проживанием в отеле "Белый Лотос" категории 3* составит 40 500 руб. за человека, в отеле "Марко Поло" категории 4* - 42 000 руб. за человека
  • Доплата за одноместное размещение составит 1000 руб
  • В связи с временным закрытием аэропорта Элисты необходимо учитывать дополнительные расходы на трансфер из Волгограда. Расстояние в пути - около 300 км. Стоимость трансфера составит от 1100 руб. за человека в одну сторону. Трансфер из других локаций обсуждается индивидуально
Где начинаем и завершаем?
Начало: Элиста, отель, 14:00. В связи с временным закрытием аэропорта Элисты для того, чтобы успеть на экскурсионную программу, вам необходимо прибыть в Волгоград в промежуток времени с 08:00 до 10:00
Завершение: Элиста, отель, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Элисты

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