Приглашаю в насыщенное путешествие по Северному Кавказу! За один день вы увидите водопад, ущелья, каньоны и знаменитое Былымское озеро, которое местные называют Гижгит.
Рассмотрите с разных ракурсов заснеженный Эльбрус и продегустируете несколько видов минеральной воды.
Рассмотрите с разных ракурсов заснеженный Эльбрус и продегустируете несколько видов минеральной воды.
Описание экскурсии
Фантастические пейзажи: горы и озеро
Вы прикоснетесь к величественной кавказской природе. В программе экскурсии:
- Озеро Былым — вы полюбуетесь ярко-бирюзовой водой озера со смотровой площадки, услышите историю его образования и узнаете, как оно выглядит в разные сезоны.
- Поляна Азау — поднявшись на «эльбрусской канатке» до горы Баши на высоте 3780 метров, вы вдохновитесь панорамой седовласого великана. А я расскажу, почему балкарцы и карачаевцы называют Эльбрус Тейри-тау.
- Гора Чегет — еще одна возможность насладиться Эльбрусом, но уже с другого ракурса. Я раскрою, какой художественный фильм снимали в этих местах.
- Водопад Азау — мы оценим красавец-водопад высотой 30 метров и прогуляемся к живописному ущелью.
- Поляна Нарзанов — вы увидите пять минеральных источников, рассредоточенных по поляне, и взбодритесь после покорения вершин лечебными нарзанами.
Организационные детали
Дополнительные расходы: канатная дорога Азау — 2000 руб. взрослые, 1150 руб. дети, канатная дорога Чегет — 1000 руб. взрослые, 800 руб. дети
Экскурсию можно начать и закончить в других локациях КМВ с доплатой: Железноводск +1200 руб., Кисловодск +2000 руб., Минеральные Воды +2000 руб., аэропорт Минеральные Воды +2000 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1147 туристов
Я весёлый, открытый и коммуникабельный человек. В солнечном Пятигорске живу всю сознательную жизнь, исследовал его вдоль и поперёк. Я и моя команда с радостью покажем вам наш удивительный край и расскажем о нём нескучные факты.
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