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Индивидуальная
до 3 чел.
Аргунское ущелье и горнолыжный курорт Ведучи
Вас ждет путешествие по секретам Чечни: от древних башен до современного горнолыжного курорта Ведучи
Начало: Г. Грозный ул. А.А. Кадырова
Завтра в 08:00
15 июн в 08:00
12 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Аргунское ущелье, музей Пхакоч и горный курорт Ведучи за 1 день
Полюбоваться горными пейзажами Чеченской Республики и прикоснуться к ее древней истории
Завтра в 09:00
15 июн в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер в горы Чечни: Аргунское ущелье, Ведучи и «Берег неба»
Из Грозного на природу - без пересадок
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5800 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
В
Доброго дня. Запланировали поездку на майские праздники в Чеченскую республику. Мониторила наличие интересных экскурсий и отзывы о проведении. Для меня
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Спасибо большое организаторам и нашему гиду Мансуру, провели время в приятной компании, узнали много интересного о республике. Увидели водопады, горнолыжный курорт Ведучи.
Попробовали национальную кухню.
Все понравилось! До новых встреч! Рекомендую!
Попробовали национальную кухню.
Все понравилось! До новых встреч! Рекомендую!
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А
Что хотели мы получили от экскурсии)).
Немного подвела погода в горах, было пасмурно и местами шёл дождь. В солнечный день было
Немного подвела погода в горах, было пасмурно и местами шёл дождь. В солнечный день было
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Природа умеет удивить!
А с грамотным гидом, приятным и вежливым в общении, отвещающем развертнуто на все вопросы, поездка становится вдвойне увлекательной.
Вы увидите впечатляющие создания природы и узнаете историю народа, сделаете классные фотографии и познакомитесь с национальной кухней!
А с грамотным гидом, приятным и вежливым в общении, отвещающем развертнуто на все вопросы, поездка становится вдвойне увлекательной.
Вы увидите впечатляющие создания природы и узнаете историю народа, сделаете классные фотографии и познакомитесь с национальной кухней!
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Н
Экскурсия понравилась, спасибо
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Е
Аслан модифицировал маршрут под наши пожелания, отвечал на наши вопросы, организовал внеплановое посещение школы (мы учителя, поэтому было интересно).
Все понравилось, за исключением очень опасной манеры вождения (высокая скорость, резкое торможение, пересечение сплошной при обгоне на серпантине в горах).
Все понравилось, за исключением очень опасной манеры вождения (высокая скорость, резкое торможение, пересечение сплошной при обгоне на серпантине в горах).
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Замечательный гид Аслан. Опытный водитель, был внимательным к нашим просьбам. Рассказал нам из истории чеченского народа, обычаи и нравы, смогли прочувствовать местный колорит. Местные жители очень отзывчивые и доброжелательные люди. Очень приятная поездка.
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О
Хотела бы поделиться своими впечатлениями об экскурсии по красивейшим местам Чечни и сказать большое спасибо за интереснейшую поездку! . Отличная
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С
Спасибо, все очень понравилось!
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О
Все отлично. Рекомендую
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Всего 19 отзывов в Грозном в категории "Курорт «Ведучи»"
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Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Курорт «Ведучи»»
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