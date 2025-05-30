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Курорт «Ведучи» – экскурсии в Грозном

Найдено 3 экскурсии в категории «Курорт «Ведучи»» в Грозном, цены от 5800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Аргунское ущелье и горнолыжный курорт Ведучи
На машине
7 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Аргунское ущелье и горнолыжный курорт Ведучи
Вас ждет путешествие по секретам Чечни: от древних башен до современного горнолыжного курорта Ведучи
Начало: Г. Грозный ул. А.А. Кадырова
Завтра в 08:00
15 июн в 08:00
12 500 ₽ за всё до 3 чел.
Аргунское ущелье, музей Пхакоч и горный курорт Ведучи за 1 день
На машине
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Аргунское ущелье, музей Пхакоч и горный курорт Ведучи за 1 день
Полюбоваться горными пейзажами Чеченской Республики и прикоснуться к ее древней истории
Завтра в 09:00
15 июн в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер в горы Чечни: Аргунское ущелье, Ведучи и «Берег неба»
На машине
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер в горы Чечни: Аргунское ущелье, Ведучи и «Берег неба»
Из Грозного на природу - без пересадок
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5800 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

В
Аргунское ущелье и горнолыжный курорт Ведучи
Доброго дня. Запланировали поездку на майские праздники в Чеченскую республику. Мониторила наличие интересных экскурсий и отзывы о проведении. Для меня
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очень важно было аккуратно вождение. Посмотрев отзывы, остановила своё внимание на экскурсию, проводимую Хамзатом. И не прогадала. С мужем заказывали индивидуальный тур в Аргунское ущелье и горнолыжный курорт Ведучи. С Хамзатом договорились о времени, наш гид приехал к нам по адресу и началось наше сказочное путешествие. Хамзат, рассказал о республике, показал достопримечательности, которые мы проезжали мимо. Рассказал о традициях и отвечал на наши вопросы. Нам было интересно узнать о обычаях местных жителей, показал и на обратном пути заехали купили вкусные булочки, а стоимость, которую озвучили, я даже переспросила, думала ослышалась. А запах, даже сейчас вспоминая слюнки текут, очень вкусно было🫠. Хамзат по дороге показал и мы даже прикоснулась к старейшему мосту, который сохранился ещё с царских времен)). А какая Сказочная природа нас окружала, это просто что то удивительно захватывающее зрелище!!! Заехали на водопады, восторг!!! Кроме того, Хамзат очень аккуратно ведёт машину, без "джигитовки"))), что очень важно было для меня. Дорога там проходит среди гор и это не один километр. Показал, где продают очень вкусное варенье и дешевле, чем на рынке. Побывали на мельнице, которая до сих пор находится в рабочем состоянии, работает без электричества, на воде. Местные жители до сих пор там делают кукурузную муку👍, хотя на дворе 21 век, но это стоит увидеть. Когда проезжали горную местность останавливались возле родников. Хамзат показал, где можно набрать чистой и безопасной для здоровья воды. Вода очень там вкусная. Заехали на горнолыжный курорт и не смотря на то, что нас было двое, канатку включили и мы получили ещё одно не забываемое впечатление. Хамзат очень вежливо, не навязчиво и очень интересно ведёт беседу и нет такого, что он нашёл себе одного собеседника и с ним разговаривает, мы разговаривали обо всём. Нам с мужем повезло, что мы познакомились с таким человеком. Хамзат у нас ещё и фотографом подрабатывал)), даже подсказывал лучшие ракурсы. Если Вы хотите получить интересную экскурсию, при этом не переживая за свою жизнь на горных дорогах, вкусно покушать, Вам точно к Хамзату!!! Он расскажет, покажет, угостит! Вы получите массу впечатлений от поездки и общения с Хамзатом!!! Хамзат рулит🤝. От всего сердца благодарим Хамзат Вас за увлекательное приключение в страну гор!!! Благодарим за Вашу помощь нам и понимание. Вы лучший!!!

Доброго дня. Запланировали поездку на майские праздники в Чеченскую республику. Мониторила наличие интересных экскурсий и отзывы
Доброго дня. Запланировали поездку на майские праздники в Чеченскую республику. Мониторила наличие интересных экскурсий и отзывы
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Жанна
Аргунское ущелье и горнолыжный курорт Ведучи
Спасибо большое организаторам и нашему гиду Мансуру, провели время в приятной компании, узнали много интересного о республике. Увидели водопады, горнолыжный курорт Ведучи.
Попробовали национальную кухню.
Все понравилось! До новых встреч! Рекомендую!
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А
Аргунское ущелье, музей Пхакоч и горный курорт Ведучи за 1 день
Что хотели мы получили от экскурсии)).
Немного подвела погода в горах, было пасмурно и местами шёл дождь. В солнечный день было
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бы идеально!
Аслан хорошо рассказал про местные традиции и обычаи, показал на маршруте все значимые места. На обратном пути привёз в небольшое кафе на трассе в посёлке Шатой, где попробовали местную кухню, вкусно и недорого, рекомендую! Аслан на обратном пути порекомендовал заехать в Белую мечеть в небольшом городе Шали, что мы с ним и сделали. Всем рекомендую! Её нужно увидеть!
Также по пути в Грозный из Шали в городе Аргун есть мечеть построенная в стиле хай-тек, будет время и силы рекомендую заехать, посмотреть.
В общем рекомендую этот маршрут и гида Аслана, останетесь довольны!

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Елена
Аргунское ущелье и горнолыжный курорт Ведучи
Природа умеет удивить!
А с грамотным гидом, приятным и вежливым в общении, отвещающем развертнуто на все вопросы, поездка становится вдвойне увлекательной.
Вы увидите впечатляющие создания природы и узнаете историю народа, сделаете классные фотографии и познакомитесь с национальной кухней!
Природа умеет удивить!
Природа умеет удивить!
Природа умеет удивить!
Природа умеет удивить!
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Н
Аргунское ущелье, музей Пхакоч и горный курорт Ведучи за 1 день
Экскурсия понравилась, спасибо
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Е
Аргунское ущелье, музей Пхакоч и горный курорт Ведучи за 1 день
Аслан модифицировал маршрут под наши пожелания, отвечал на наши вопросы, организовал внеплановое посещение школы (мы учителя, поэтому было интересно).
Все понравилось, за исключением очень опасной манеры вождения (высокая скорость, резкое торможение, пересечение сплошной при обгоне на серпантине в горах).
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Наталия
Аргунское ущелье, музей Пхакоч и горный курорт Ведучи за 1 день
Замечательный гид Аслан. Опытный водитель, был внимательным к нашим просьбам. Рассказал нам из истории чеченского народа, обычаи и нравы, смогли прочувствовать местный колорит. Местные жители очень отзывчивые и доброжелательные люди. Очень приятная поездка.
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О
Аргунское ущелье и горнолыжный курорт Ведучи
Хотела бы поделиться своими впечатлениями об экскурсии по красивейшим местам Чечни и сказать большое спасибо за интереснейшую поездку! . Отличная
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организация, деловой подход, желание как можно больше дать информации, интересных фактов. Дорога по ущелью проходила в восхитительных местах. Несмотря на горную трассу, мы были полностью уверены в нашем гиде и обращали внимание только на окружающую нас природу и достопримечательности. Мы получили от поездки гораздо больше, чем даже ожидали!!! Наша экскурсия продолжилась и во второй день- мы поехали на горное живописное озеро Кезеной-ам. Ранняя весна и только-только начинающая просыпаться природа, озеро затянутое льдом. Наш гид слышал нас и понимал, что мы хотим от этой поездки. И старался сделать все, чтобы мы получили максимум удовольствия и впечатлений. Еще раз огромное спасибо!

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С
Аргунское ущелье, музей Пхакоч и горный курорт Ведучи за 1 день
Спасибо, все очень понравилось!
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О
Аргунское ущелье, музей Пхакоч и горный курорт Ведучи за 1 день
Все отлично. Рекомендую
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Всего 19 отзывов в Грозном в категории "Курорт «Ведучи»"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Курорт «Ведучи»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Грозном
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Аргунское ущелье и горнолыжный курорт Ведучи;
  2. Аргунское ущелье, музей Пхакоч и горный курорт Ведучи за 1 день;
  3. Трансфер в горы Чечни: Аргунское ущелье, Ведучи и «Берег неба».
Какие места ещё посмотреть в Грозном
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мечеть «Сердце Чечни»;
  2. Мечеть «Гордость мусульман»;
  3. Озеро Кезеной-ам;
  4. Храм Архангела Михаила;
  5. Мечеть «Сердце матери»;
  6. Проспект Эсамбаева;
  7. Аргунское ущелье;
  8. Грозный-Сити;
  9. Цветочный парк;
  10. Озеро Казеной-Ам.
Сколько стоит экскурсия по Грозному в июне 2026
Сейчас в Грозном в категории "Курорт «Ведучи»" можно забронировать 3 экскурсии от 5800 до 12 500. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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