Добро пожаловать в Чечню! Вы побываете в Улус-Керте у памятника героям шестой роты и услышите о подвиге десантников.
Пройдёте по живописному Аргунскому ущелью, увидите каскады Нихалоевских водопадов и отдохнёте в тишине горных рек.
Завершат маршрут две архитектурные жемчужины республики — «Гордость мусульман» в Шали и мечеть в Аргуне в стиле хай-тек.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Грозного
10:00–10:30 — памятник псковским десантникам на высоте 776 м в Улус-Керте, рассказ о подвиге шестой роты, прогулка по живописным окрестностям
11:30–12:00 — Нихалоевские водопады: каскадные потоки, фотопауза и отдых у горной реки
12:30–13:00 — обед: домашние манты, свежий хлеб и горный чай (оплачивается отдельно по желанию)
14:00–16:00 — посещение мечетей:
— «Гордость мусульман» в Шали — самая большая мечеть Европы, облицованная белым мрамором
— мечеть в Аргуне в стиле хай-тек — уникальный архитектурный шедевр
17:00 — возвращение в Грозный
Вы узнаете:
- как проходил бой шестой роты на высоте 776 и почему он стал легендой
- почему вода в реке Ваштар считается целебной
- как современная архитектура мечетей соединяет классику и хай-тек
- а также историю боевых башен Чечни и традиций горцев
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Kia Rio
- Программа 5+
- Отдельно оплачивается: вход на Нихалоевские водопады — 200 ₽, обед — по желанию
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хамзат — ваш гид в Грозном
Провёл экскурсии для 1413 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Хамзат, я живу в Грозном. С радостью познакомлю вас с главными достопримечательностями города и расскажу о них интересные факты.
