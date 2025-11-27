Добро пожаловать в Чечню! Вы побываете в Улус-Керте у памятника героям шестой роты и услышите о подвиге десантников. Пройдёте по живописному Аргунскому ущелью, увидите каскады Нихалоевских водопадов и отдохнёте в тишине горных рек. Завершат маршрут две архитектурные жемчужины республики — «Гордость мусульман» в Шали и мечеть в Аргуне в стиле хай-тек.

9:00 — выезд из Грозного

10:00–10:30 — памятник псковским десантникам на высоте 776 м в Улус-Керте, рассказ о подвиге шестой роты, прогулка по живописным окрестностям

11:30–12:00 — Нихалоевские водопады: каскадные потоки, фотопауза и отдых у горной реки

12:30–13:00 — обед: домашние манты, свежий хлеб и горный чай (оплачивается отдельно по желанию)

14:00–16:00 — посещение мечетей:

— «Гордость мусульман» в Шали — самая большая мечеть Европы, облицованная белым мрамором

— мечеть в Аргуне в стиле хай-тек — уникальный архитектурный шедевр

17:00 — возвращение в Грозный

Вы узнаете:

как проходил бой шестой роты на высоте 776 и почему он стал легендой

почему вода в реке Ваштар считается целебной

как современная архитектура мечетей соединяет классику и хай-тек

а также историю боевых башен Чечни и традиций горцев

Организационные детали