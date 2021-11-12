Преимущества этого путешествия:
Утром в 09:30 встречаемся в аэропорту или на ж/д вокзале Иркутска, получаем багаж, знакомимся.
Затем отправляемся на обзорную экскурсию по городу.
В программе посещение основных достопримечательностей Иркутска: место основания города, Московские ворота, Спасская церковь, набережная реки Ангара, исторический квартал.
В этот день возможно самостоятельное посещение музея декабристов и нерпинария.
Питание: не включено.
В 08:30 отправление на экскурсию «Кругобайкальская железная дорога».
Сначала на автобусе едем до п. Листвянка.
Из Листвянки на пароме переправляемся в Порт Байкал, где происходит посадка в туристический поезд Кругобайкальский экспресс.
В 11:00 отправляемся в путешествие по старой железной дороге.
КБЖД называют «золотой пряжкой» стального пояса России, строилась она еще в царские времена и по праву является самой красивой и самой дорогой железной дорогой России.
Вы увидите уникальные архитектурные сооружения, тоннели и каменные галереи и, конечно же, ни с чем ни сравнимые виды Байкала.
Прибытие в Иркутск около 22:00.
Трансфер в гостиницы.
Питание: завтрак.
В связи с изменением расписания поездов и невозможностью проведения экскурсии по КБЖД на поезде программы в рамках тура с 04.09 будет проведена на катерах вдоль КБЖД.
Утром на микроавтобусах отправляемся на Ольхон – самый большой и красивый остров Байкала.
Время в пути займет 6-7 часов.
Пройдя на паромной переправе через пролив Ольхонские ворота, оказываемся на острове.
Еще 35 км. пути и мы на месте – в п. Хужир – это туристическая столица острова.
Размещение в отеле.
Обзорная экскурсия к мысу Бурхан (скала Шаманка) – которые считается священным для коренных жителей о.Ольхон – бурят.
Питание: завтрак, обед-пикник и ужин.
Завтракаем и собираемся на экскурсию.
Сегодня вас ждет поездка на самую северную точку острова – мыс Хобой.
Экскурсия позволит вам увидеть все природные ландшафты острова: от скалистых обрывов и каменных глыб до песчаных дюн и деревьев-ходуль.
Оказавшись на Хобое, вы поймете, насколько велик и прекрасен Байкал, ведь вокруг вас будут бескрайние водные просторы, которые сливаются с горизонтом.
Хобой издревле почитается местными жителями и считается святым местом, поэтому брать какие-либо предметы, передвигать камни и громко кричать здесь не следует.
Пообедав вкусной байкальской ухой отправляемся на мыс Шунтэ, или как его называют в народе мыс Любви.
Гид расскажет вам, откуда произошло такое название.
Возвращение, ужин.
Питание: завтрак, обед-пикник и ужин.
После завтрака отправляемся в путешествие по юго-восточной части острова.
Благодаря этой поездке у вас появится полноценное представление об Ольхоне.
Обещаем, вы поразитесь тому, как много сюрпризов прячет в себе однотонная на первый взгляд степь.
В программе дня укромные заливы, бирюзовая лагуна и даже одно озеро «Сердце».
В жаркие июльские, августовские дни захватите с собой купальники.
Не обойдётся в этот день и без причудливых скальных комплексов.
Каменный замок, трезубец и профиль Сталина – чего вы только не увидите в этот день.
Питание: завтрак, обед-пикник и ужин.
Ваш тур на Байкал подошел к концу.
После завтрака на микроавтобусе отправляемся в Иркутск (сквер им. Кирова – прибытие около 19:00).
Обед в придорожном кафе самостоятельно.
Размещение в гостиницах Иркутска по предварительной заявке.
Питание: завтрак.
Тур предусматривает размещение в двух- или трехместных номерах в г. Иркутск и на о. Ольхон в нескольких вариантах на выбор:
Эконом вариант тура включает:
Стандартный вариант тура включает:
Подробности о размещении в гостиницах Иркутска уточняйте при бронировании.
Стоимость тура на 1 чел. при различных вариантах проживания:
|Эконом
|Стандарт
|Вариант проживания
|45 900
|48 900
|Доплата за одноместное размещение
|7 000
|9 000
Рекомендуем иметь с собой:
Скидка на тур для детей до 12 лет – 20%.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Стандартное место и время встречи по сборным экскурсионным турам (время местное, +5 МСК):
Стандартное время отправления с Ольхона 12:30. Прибытие в Иркутск после 19:00.