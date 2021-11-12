Байкальский странник. Осеннее приключение

Отдых на Байкале осенью - это удивительная возможность увидеть Байкал во всей красе в туре «Байкальский странник»

5
3 отзыва
Отдых на Байкале осенью – это удивительная возможность увидеть Байкал во всей красе в туре "Байкальский странник".
Байкальский странник. Осеннее приключение
Байкальский странник. Осеннее приключение
Байкальский странник. Осеннее приключение
Байкальский странник. Осеннее приключение
Байкальский странник. Осеннее приключение
Байкальский странник. Осеннее приключение
Байкальский странник. Осеннее приключение
Байкальский странник. Осеннее приключение
Байкальский странник. Осеннее приключение
Байкальский странник. Осеннее приключение
Байкальский странник. Осеннее приключение
Байкальский странник. Осеннее приключение
Ближайшие даты:
04
сен
17
сен
24
сен
01
окт
08
окт

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • насыщенная программа – поездка по КБЖД, Иркутск, отдых на Ольхоне;
  • семейное путешествие – комфортное размещение и передвижение по программе;
  • самая красивая железная дорога России – увидим уникальные архитектурные сооружения, тоннели и каменные галереи и, конечно же, ни с чем ни сравнимые виды Байкала;
  • загадочный о. Ольхон – укромные заливы, бирюзовая лагуна, священные места и причудливые скальные комплексы.

Программа тура по дням

1 день
Знакомство с Иркутском

Утром в 09:30 встречаемся в аэропорту или на ж/д вокзале Иркутска, получаем багаж, знакомимся.

Затем отправляемся на обзорную экскурсию по городу.

В программе посещение основных достопримечательностей Иркутска: место основания города, Московские ворота, Спасская церковь, набережная реки Ангара, исторический квартал.

В этот день возможно самостоятельное посещение музея декабристов и нерпинария.

Питание: не включено.

Знакомство с ИркутскомЗнакомство с ИркутскомЗнакомство с ИркутскомЗнакомство с ИркутскомЗнакомство с Иркутском
2 день
Кругобайкальская железная дорога

В 08:30 отправление на экскурсию «Кругобайкальская железная дорога».

Сначала на автобусе едем до п. Листвянка.

Из Листвянки на пароме переправляемся в Порт Байкал, где происходит посадка в туристический поезд Кругобайкальский экспресс.

В 11:00 отправляемся в путешествие по старой железной дороге.

КБЖД называют «золотой пряжкой» стального пояса России, строилась она еще в царские времена и по праву является самой красивой и самой дорогой железной дорогой России.

Вы увидите уникальные архитектурные сооружения, тоннели и каменные галереи и, конечно же, ни с чем ни сравнимые виды Байкала.

Прибытие в Иркутск около 22:00.

Трансфер в гостиницы.

Питание: завтрак.

В связи с изменением расписания поездов и невозможностью проведения экскурсии по КБЖД на поезде программы в рамках тура с 04.09 будет проведена на катерах вдоль КБЖД.

Кругобайкальская железная дорогаКругобайкальская железная дорогаКругобайкальская железная дорогаКругобайкальская железная дорога
3 день
Мыс Бурхан

Утром на микроавтобусах отправляемся на Ольхон – самый большой и красивый остров Байкала.

Время в пути займет 6-7 часов.

Пройдя на паромной переправе через пролив Ольхонские ворота, оказываемся на острове.

Еще 35 км. пути и мы на месте – в п. Хужир – это туристическая столица острова.

Размещение в отеле.

Обзорная экскурсия к мысу Бурхан (скала Шаманка) – которые считается священным для коренных жителей о.Ольхон – бурят.

Питание: завтрак, обед-пикник и ужин.

Мыс БурханМыс БурханМыс БурханМыс Бурхан
4 день
Экскурсия к мысу Хобой

Завтракаем и собираемся на экскурсию.

Сегодня вас ждет поездка на самую северную точку острова – мыс Хобой.

Экскурсия позволит вам увидеть все природные ландшафты острова: от скалистых обрывов и каменных глыб до песчаных дюн и деревьев-ходуль.

Оказавшись на Хобое, вы поймете, насколько велик и прекрасен Байкал, ведь вокруг вас будут бескрайние водные просторы, которые сливаются с горизонтом.

Хобой издревле почитается местными жителями и считается святым местом, поэтому брать какие-либо предметы, передвигать камни и громко кричать здесь не следует.

Пообедав вкусной байкальской ухой отправляемся на мыс Шунтэ, или как его называют в народе мыс Любви.

Гид расскажет вам, откуда произошло такое название.

Возвращение, ужин.

Питание: завтрак, обед-пикник и ужин.

Экскурсия к мысу ХобойЭкскурсия к мысу ХобойЭкскурсия к мысу Хобой
5 день
Экскурсия на Юг острова

После завтрака отправляемся в путешествие по юго-восточной части острова.

Благодаря этой поездке у вас появится полноценное представление об Ольхоне.

Обещаем, вы поразитесь тому, как много сюрпризов прячет в себе однотонная на первый взгляд степь.

В программе дня укромные заливы, бирюзовая лагуна и даже одно озеро «Сердце».

В жаркие июльские, августовские дни захватите с собой купальники.

Не обойдётся в этот день и без причудливых скальных комплексов.

Каменный замок, трезубец и профиль Сталина – чего вы только не увидите в этот день.

Питание: завтрак, обед-пикник и ужин.

Экскурсия на Юг островаЭкскурсия на Юг островаЭкскурсия на Юг островаЭкскурсия на Юг острова
6 день
Иркутск

Ваш тур на Байкал подошел к концу.

После завтрака на микроавтобусе отправляемся в Иркутск (сквер им. Кирова – прибытие около 19:00).

Обед в придорожном кафе самостоятельно.

Размещение в гостиницах Иркутска по предварительной заявке.

Питание: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает размещение в двух- или трехместных номерах в г. Иркутск и на о. Ольхон в нескольких вариантах на выбор:

Эконом вариант тура включает:

  • Иркутске: 2х местный стандартный номер в гостинице;
  • Ольхон: размещение в отеле в 2х местном номере эконом (душ и туалет на этаже на 4 номера).

Стандартный вариант тура включает:

  • Иркутск: 2х местный стандартный номер в гостинице;
  • Ольхон: размещение в отеле в 2х местном номере стандарт (душ и туалет в номере);

Подробности о размещении в гостиницах Иркутска уточняйте при бронировании.

Стоимость тура на 1 чел. при различных вариантах проживания:

  Эконом Стандарт
 Вариант проживания45 90048 900
  Доплата за одноместное размещение7 0009 000 

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в 09:30 утра в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска
  • Размещение в гостинице в Иркутске:2х местный стандартный номер
  • 2х местный стандартный номер
  • Размещение на Ольхоне в отеле:Стандарт – 2х местный стандартный номер (душ и туалет в номере)Эконом – 2х местный номер эконом (душ и туалет на 4 номера)
  • Стандарт – 2х местный стандартный номер (душ и туалет в номере)
  • Эконом – 2х местный номер эконом (душ и туалет на 4 номера)
  • Однодневная экскурсия по Кругобайкальской железной дороге (заезд с 04.09 экскурсия на катерах вдоль КБЖД)
  • Питание по программе:1 день – не включено2 день – завтрак3, 4, 5 день – завтрак, обед-пикник и ужин6 день – завтрак
  • 1 день – не включено
  • 2 день – завтрак
  • 3, 4, 5 день – завтрак, обед-пикник и ужин
  • 6 день – завтрак
  • Экскурсии по программе:обзорная экскурсия к мысу Бурханавтомобильная экскурсия на мыс Хобойавтомобильная экскурсия на юг острова Ольхон.
  • Обзорная экскурсия к мысу Бурхан
  • Автомобильная экскурсия на мыс Хобой
  • Автомобильная экскурсия на юг острова Ольхон
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание в Иркутске, на КБЖД и в придорожных кафе
  • Трансфер по окончании тура в гостиницы, на ж/д вокзал, в аэропорт и т. д.
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную стоимость
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендуем иметь с собой:

  • личная аптечка:
    • средства для оказания первой необходимой помощи (бинт, вата, пластырь, анальгетики, антисептики);
    • препараты, необходимые при желудочно-кишечных расстройствах;
    • при наличии хронических заболеваний – лекарства, которые Вы обычно принимаете;
  • теплые вещи (ветровка, головной убор) – для прогулки на катере;
  • дождевик;
  • кроссовки (непромокаемая обувь либо иметь сменную пару);
  • купальник, легкий головной убор для защиты от солнца;
  • репеллент от клещей;
  • солнцезащитный крем;
  • фонарик (по желанию, для прохождения тоннеля КБЖД).
Есть ли скидки для детей?

Скидка на тур для детей до 12 лет – 20%.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Где и когда начинается и заканчивается тур?

Стандартное место и время встречи по сборным экскурсионным турам (время местное, +5 МСК):

  1. Железнодорожный вокзал г. Иркутска, подъезд №3 в 09:30.
  2. Аэропорт г. Иркутска, зал прилета, напротив выдачи багажа в 09:30.

Стандартное время отправления с Ольхона 12:30. Прибытие в Иркутск после 19:00.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
12 ноя 2021
Путешествие мечты. Огромное спасибо!
Отлично организованное путешествие, хорошие, комфортные условия проживания, а главное прекрасные люди. Персональная благодарность нашему гиду Леониду, хорошо поставленная, грамотная речь, способность предусмотреть и не допустить возникновение проблем. Водитель на Ольхоне Александр добавил местного колорита. Путешествие было в конце сентября, но погода была очень хорошая, а главное мало туристов и полное отсутствие различных насекомых. Очень хочется вернуться!!!
Игорь, Татьяна.
М
12 окт 2021
Тур на Байкал с 02.10.21., экскурсовод Ольга. Все очень хорошо, выше всяких похвал! Спасибо за путешествие!
М
11 окт 2021
Впечатляющий тур. Байкал прекрасен и суров!

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