Отдых на Байкале осенью – это удивительная возможность увидеть Байкал во всей красе в туре "Байкальский странник".

Программа тура по дням

1 день Знакомство с Иркутском

Утром в 09:30 встречаемся в аэропорту или на ж/д вокзале Иркутска, получаем багаж, знакомимся. Затем отправляемся на обзорную экскурсию по городу. В программе посещение основных достопримечательностей Иркутска: место основания города, Московские ворота, Спасская церковь, набережная реки Ангара, исторический квартал. В этот день возможно самостоятельное посещение музея декабристов и нерпинария. Питание: не включено.

2 день Кругобайкальская железная дорога

В 08:30 отправление на экскурсию «Кругобайкальская железная дорога». Сначала на автобусе едем до п. Листвянка. Из Листвянки на пароме переправляемся в Порт Байкал, где происходит посадка в туристический поезд Кругобайкальский экспресс. В 11:00 отправляемся в путешествие по старой железной дороге. КБЖД называют «золотой пряжкой» стального пояса России, строилась она еще в царские времена и по праву является самой красивой и самой дорогой железной дорогой России. Вы увидите уникальные архитектурные сооружения, тоннели и каменные галереи и, конечно же, ни с чем ни сравнимые виды Байкала. Прибытие в Иркутск около 22:00. Трансфер в гостиницы. Питание: завтрак. В связи с изменением расписания поездов и невозможностью проведения экскурсии по КБЖД на поезде программы в рамках тура с 04.09 будет проведена на катерах вдоль КБЖД.

3 день Мыс Бурхан

Утром на микроавтобусах отправляемся на Ольхон – самый большой и красивый остров Байкала. Время в пути займет 6-7 часов. Пройдя на паромной переправе через пролив Ольхонские ворота, оказываемся на острове. Еще 35 км. пути и мы на месте – в п. Хужир – это туристическая столица острова. Размещение в отеле. Обзорная экскурсия к мысу Бурхан (скала Шаманка) – которые считается священным для коренных жителей о.Ольхон – бурят. Питание: завтрак, обед-пикник и ужин.

4 день Экскурсия к мысу Хобой

Завтракаем и собираемся на экскурсию. Сегодня вас ждет поездка на самую северную точку острова – мыс Хобой. Экскурсия позволит вам увидеть все природные ландшафты острова: от скалистых обрывов и каменных глыб до песчаных дюн и деревьев-ходуль. Оказавшись на Хобое, вы поймете, насколько велик и прекрасен Байкал, ведь вокруг вас будут бескрайние водные просторы, которые сливаются с горизонтом. Хобой издревле почитается местными жителями и считается святым местом, поэтому брать какие-либо предметы, передвигать камни и громко кричать здесь не следует. Пообедав вкусной байкальской ухой отправляемся на мыс Шунтэ, или как его называют в народе мыс Любви. Гид расскажет вам, откуда произошло такое название. Возвращение, ужин. Питание: завтрак, обед-пикник и ужин.

5 день Экскурсия на Юг острова

После завтрака отправляемся в путешествие по юго-восточной части острова. Благодаря этой поездке у вас появится полноценное представление об Ольхоне. Обещаем, вы поразитесь тому, как много сюрпризов прячет в себе однотонная на первый взгляд степь. В программе дня укромные заливы, бирюзовая лагуна и даже одно озеро «Сердце». В жаркие июльские, августовские дни захватите с собой купальники. Не обойдётся в этот день и без причудливых скальных комплексов. Каменный замок, трезубец и профиль Сталина – чего вы только не увидите в этот день. Питание: завтрак, обед-пикник и ужин.

6 день Иркутск