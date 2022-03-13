Этот тур для тех, кто хочет встретить Новый год ярко и радостно! Представьте сказочный праздник, в объятиях снежной сибирской зимы и хорошей компании. Фееричная новогодняя ночь плавно перейдёт в этническое путешествие по Байкалу, где вы увидите самый первый, кристально прозрачный лед - это будет полное погружение в атмосферу сибирской зимы. Огромные сугробы, хлопья снега, хрустальный лёд, зимние развлечения и завораживающие локации. Новый год будет ярким, вкусным и особенным!

Прокатимся на хивусе по льду Байкала

Нас ждет авторская новогодняя программа в тематике Кролика Роджера и Голливуда 50-х годов

Увидим первый байкальский лёд: прозрачный и кристально-чистый

Прокатимся с ветерком на собачьих упряжках

Программа тура по дням

1 день Иркутск – Листвянка

С сегодняшнего дня вы можете оставить позади самый суматошный месяц года и отдаться волшебным событиям, которые совсем скоро произойдут в вашей жизни. Мы доставим вас прямиком на берег Байкала, который в этот период ещё не замерзает: тёмно-синие волны северного моря бьются берег, создавая многоуровневые обледенелые фигуры. Тут начинается наша зимняя сказка. Располагаемся в отеле и отправимся на прогулку в посёлке, который занят подготовкой к празднику: ароматы копченого омуля на местном рынке, светящиеся огни, гостеприимные местные жители, заснеженные горные вершины и уходящая вдаль гладь северного моря. Время отпустить заботы и раствориться в моменте надвигающегося волшебства. Оставьте силы для новогоднего вечера! Обещаем сделать его потрясающим: вас ждёт вкусная еда. Много вкусной еды. Продуманная концепция с главным героем года. Яркая, незабываемая шоу-программа, харизматичный ведущий, бесконечные танцы и общение с классными людьми. Наслаждайтесь искрящейся атмосферой праздника в окружении байкальских пейзажей.

2 день Листвянка

Сегодня вас никто не разбудит, день в вашем распоряжении. Можете выспаться, поваляться в кровати; С утра в отеле будет ждать свежесваренный кофе и вкусный завтрак в формате шведского стола. После обеда приглашаем вас покататься в упряжке с сибирскими ездовыми собаками в усадьбе Тюрюминых. Это уникальное место на границе заснеженного густого леса. Тут живёт семья Тюрюминых, которые вывели уникальную породу собак - сибирские хаски. Они невероятно сильные и активные: приносят награды с мировых соревнований. Гостям в усадьбе всегда рады. Когда душа требует отдыха и воссоединения с природой - прокатиться в упряжке по заснеженному зимнему лесу станет истинным наслаждением. Первый вечер года завершим жаркой банькой на берегу Байкала с таёжными вениками, кедровыми маслами и купелью в проруби Байкальских вод. Весь день вас будут окружать заснеженные панорамы, вкусная еда, горячий глинтвейн и домашняя атмосфера, где вы чувствуете себя самым желанным гостем.

3 день Листвянка – Малое море

Хорошо выспавшись и вкусно позавтракав, отправляемся в первое путешествие в этом году. Нас ждёт комфортабельный транспорт в сторону Малого Моря. По дороге остановимся в этно-парке Золотая Орда и поближе познакомиться с местной культурой. Тут отражена самобытность коренного населения, бережно хранимая бурятским народом на протяжении веков: бескрайние заснеженные степи, национальная кухня и самая красивая юрта России, освящённая служителем местного дацана. Вас ждёт насыщенная программа знакомства с местным этносом: погружение в традиционный быт и уклад древних народов, тематические выставки художников и ремесленников, национальные обряды и исторические квесты. Предусмотрены гастрономические, танцевальные и прикладные мастер-классы. Вечером прибываем в парк-отель «Уюгá», расположенный в 260 км от Иркутска у подножья одного из самых живописных мысов Байкала — мысе Уюга. С берега и окон домиков «Уюги» видна чудесная панорама заснеженного острова Ольхон. Тут вы насладитесь спокойствием, уединением, горячими напитками под тёплым пледом и душевными разговорами в компании уже почти родных людей. Общие впечатления сближают.

4 день Малое море – Огой – Ольхон

Сегодня нас ждёт хрустальный лёд Байкала, который в этот период настолько прозрачный, что сквозь зеркальную гладь видно каменистое дно озера. После вкуснейшего завтрака отправимся на хивусе вдоль южного берега Ольхона. А это поистине завораживающее зрелище: влага, попадая на скалистые берега создаёт обледенелые фигуры, ледяные пещеры и гроты. На контрасте с синим льдом создаётся волнующий пейзаж, ради которого сюда приезжают travel-блогеры со всего мира. Тут мы проведём много времени, насладимся роскошью зимнего Байкала, сделаем потрясающие снимки и отправимся к острову Огой. Здесь расположена буддийская Ступа Просветления. Существует поверье, что ступы помогают растворить весь негатив и способствуют процветанию. По буддийским традициям, для очищения от плохой энергии и исполнения желаний, нужно пройти вокруг Ступы 7 раз. Также они символизируют цель буддийского пути – самопознание и возвышение души. Сегодня вы ощутите мощнейшую энергетику Байкала. После насыщенной прогулки в объятиях прозрачных льдов и северных панорам, вас ждёт вкусный ужин и вечер в горячей сибирской бане. По отзывам гостей, это ощущается как перерождение и чувство тотального отдыха.

5 день Скала Шаманка – мыс Хобой

Готовьтесь, сегодняшний день снова будет наполнен впечатлениями, потрясающе красивыми локациями и новым опытом! После плотного завтрака нас ждёт переправа на хивусе к острову Ольхон и насыщенная прогулка по священным и живописным местам. Первая локация: посёлок Хужир и скала Шаманка или мыс Бурхан. Это место считается одной из святынь Азии, тут по сей день проводят обряды местные шаманы. А ещё оно окружено потрясающе красивыми бухтами, скалами и завораживающим байкальским льдом, всё это создаёт чарующую и спокойную атмосферу зимнего отдыха. Сегодняшний обед - одна из достопримечательностей путешествия. Вас ждёт атмосферный зимний пикник с горячими блюдами, рождественским глинтвейном, сибирскими десертами из мёда и клюквы. Проникайтесь атмосферой предстоящего рождества в самом сердце Сибири - живописном царстве льда и снега. После пикника на льду озера отправимся в ещё одно красивейшее место - мыс Хобой.

6 день Тажеранские степи – Иркутск