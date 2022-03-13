Новый год 2023 на льду Байкала

Этот тур для тех, кто хочет встретить Новый год ярко и радостно! Представьте сказочный праздник

5
1 отзыв
Этот тур для тех, кто хочет встретить Новый год ярко и радостно! Представьте сказочный праздник, в объятиях снежной сибирской зимы и хорошей компании.

Фееричная новогодняя ночь плавно перейдёт в этническое путешествие по Байкалу, где вы увидите самый первый, кристально прозрачный лед - это будет полное погружение в атмосферу сибирской зимы. Огромные сугробы, хлопья снега, хрустальный лёд, зимние развлечения и завораживающие локации. Новый год будет ярким, вкусным и особенным!
Новый год 2023 на льду Байкала
Новый год 2023 на льду Байкала
Новый год 2023 на льду Байкала
Новый год 2023 на льду Байкала
Новый год 2023 на льду Байкала
Новый год 2023 на льду Байкала
Новый год 2023 на льду Байкала
Новый год 2023 на льду Байкала
Новый год 2023 на льду Байкала
Новый год 2023 на льду Байкала
Новый год 2023 на льду Байкала
Новый год 2023 на льду Байкала
Новый год 2023 на льду Байкала
Новый год 2023 на льду Байкала
Новый год 2023 на льду Байкала
Новый год 2023 на льду Байкала
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает 🤩

Сочные блюда
Сочные блюда
Попробуем гастрономические изыски местной кухни
Очаровательные сибирские хаски
Очаровательные сибирские хаски
Прокатимся с ветерком на собачьих упряжках
Первый лёд
Первый лёд
Увидим первый байкальский лёд: прозрачный и кристально-чистый
Тематическая новогодняя ночь
Тематическая новогодняя ночь
Нас ждет авторская новогодняя программа в тематике Кролика Роджера и Голливуда 50-х годов
Веселые покатушки на Хивусе
Веселые покатушки на Хивусе
Прокатимся на хивусе по льду Байкала

Программа тура по дням

1 день
Иркутск – Листвянка

С сегодняшнего дня вы можете оставить позади самый суматошный месяц года и отдаться волшебным событиям, которые совсем скоро произойдут в вашей жизни. 

Мы доставим вас прямиком на берег Байкала, который в этот период ещё не замерзает: тёмно-синие волны северного моря бьются берег, создавая многоуровневые обледенелые фигуры. 

Тут начинается наша зимняя сказка. 

Располагаемся в отеле и отправимся на прогулку в посёлке, который занят подготовкой к празднику: ароматы копченого омуля на местном рынке, светящиеся огни, гостеприимные местные жители, заснеженные горные вершины и уходящая вдаль гладь северного моря. 

Время отпустить заботы и раствориться в моменте надвигающегося волшебства.

Оставьте силы для новогоднего вечера! 

Обещаем сделать его потрясающим: вас ждёт вкусная еда. 

Много вкусной еды. 

Продуманная концепция с главным героем года. 

Яркая, незабываемая шоу-программа, харизматичный ведущий, бесконечные танцы и общение с классными людьми. 

Наслаждайтесь искрящейся атмосферой праздника в окружении байкальских пейзажей. 

2 день
Листвянка

Сегодня вас никто не разбудит, день в вашем распоряжении. 

Можете выспаться, поваляться в кровати;

С утра в отеле будет ждать свежесваренный кофе и вкусный завтрак в формате шведского стола.

После обеда приглашаем вас покататься в упряжке с сибирскими ездовыми собаками в усадьбе Тюрюминых. 

Это уникальное место на границе заснеженного густого леса.

Тут живёт семья Тюрюминых, которые вывели уникальную породу собак - сибирские хаски. 

Они невероятно сильные и активные: приносят награды с мировых соревнований. Гостям в усадьбе всегда рады. 

Когда душа требует отдыха и воссоединения с природой - прокатиться в упряжке по заснеженному зимнему лесу станет истинным наслаждением. 

Первый вечер года завершим жаркой банькой на берегу Байкала с таёжными вениками, кедровыми маслами и купелью в проруби Байкальских вод. 

Весь день вас будут окружать заснеженные панорамы, вкусная еда, горячий глинтвейн и домашняя атмосфера, где вы чувствуете себя самым желанным гостем.

3 день
Листвянка – Малое море

Хорошо выспавшись и вкусно позавтракав, отправляемся в первое путешествие в этом году. 

Нас ждёт комфортабельный транспорт в сторону Малого Моря. 

По дороге остановимся в этно-парке Золотая Орда и поближе познакомиться с местной культурой. 

Тут отражена самобытность коренного населения, бережно хранимая бурятским народом на протяжении веков: бескрайние заснеженные степи, национальная кухня и самая красивая юрта России, освящённая служителем местного дацана. 

Вас ждёт насыщенная программа знакомства с местным этносом: погружение в традиционный быт и уклад древних народов, тематические выставки художников и ремесленников, национальные обряды и исторические квесты.

Предусмотрены гастрономические, танцевальные и прикладные мастер-классы.

Вечером прибываем в парк-отель «Уюгá», расположенный в 260 км от Иркутска у подножья одного из самых живописных мысов Байкала — мысе Уюга. 

С берега и окон домиков «Уюги» видна чудесная панорама заснеженного острова Ольхон.

Тут вы насладитесь спокойствием, уединением, горячими напитками под тёплым пледом и душевными разговорами в компании уже почти родных людей. 

Общие впечатления сближают.

4 день
Малое море – Огой – Ольхон

Сегодня нас ждёт хрустальный лёд Байкала, который в этот период настолько прозрачный, что сквозь зеркальную гладь видно каменистое дно озера. 

После вкуснейшего завтрака отправимся на хивусе вдоль южного берега Ольхона. 

А это поистине завораживающее зрелище: влага, попадая на скалистые берега создаёт обледенелые фигуры, ледяные пещеры и гроты. 

На контрасте с синим льдом создаётся волнующий пейзаж, ради которого сюда приезжают travel-блогеры со всего мира.

Тут мы проведём много времени, насладимся роскошью зимнего Байкала, сделаем потрясающие снимки и отправимся к острову Огой. 

Здесь расположена буддийская Ступа Просветления. 

Существует поверье, что ступы помогают растворить весь негатив и способствуют процветанию. 

По буддийским традициям, для очищения от плохой энергии и исполнения желаний, нужно пройти вокруг Ступы 7 раз.

Также они символизируют цель буддийского пути – самопознание и возвышение души. 

Сегодня вы ощутите мощнейшую энергетику Байкала. 

После насыщенной прогулки в объятиях прозрачных льдов и северных панорам, вас ждёт вкусный ужин и вечер в горячей сибирской бане. 

По отзывам гостей, это ощущается как перерождение и чувство тотального отдыха.

5 день
Скала Шаманка – мыс Хобой

Готовьтесь, сегодняшний день снова будет наполнен впечатлениями, потрясающе красивыми локациями и новым опытом! 

После плотного завтрака нас ждёт переправа на хивусе к острову Ольхон и насыщенная прогулка по священным и живописным местам. 

Первая локация: посёлок Хужир и скала Шаманка или мыс Бурхан. 

Это место считается одной из святынь Азии, тут по сей день проводят обряды местные шаманы. 

А ещё оно окружено потрясающе красивыми бухтами, скалами и завораживающим байкальским льдом, всё это создаёт чарующую и спокойную атмосферу зимнего отдыха. 

Сегодняшний обед - одна из достопримечательностей путешествия. 

Вас ждёт атмосферный зимний пикник с горячими блюдами, рождественским глинтвейном, сибирскими десертами из мёда и клюквы. 

Проникайтесь атмосферой предстоящего рождества в самом сердце Сибири - живописном царстве льда и снега. 

После пикника на льду озера отправимся в ещё одно красивейшее место - мыс Хобой.

6 день
Тажеранские степи – Иркутск

Наше зимняя сказка подходит к концу. 

Но для начала предлагаем получить новую долю зимних впечатлений и отправиться в путешествие по Тажеранским степям. 

Их туристы обычно оставляют без внимания, а ведь здесь буквально рядом с трассой - скопления загадочных наскальных рисунков, таинственных пещер и шаманских святынь. 

Тут находится священная гора Ехэ-Ердо, которая возвышается среди ровной поверхности долины, имеет правильную куполообразную форму и сложена гранитными породами. 

Эта гора по неизвестным для современника причинам была выбрана древними людьми для проведения самого главного и многолюдного бурятского праздника на берегу Байкала - Ёрдныских игр. 

После прогулки по заснеженным Байкальским степям, комфортный транспорт доставит нас город, где мы тепло попрощаемся и, заряженные байкальской сказкой, отправимся создавать новые воспоминания этого года 

Проживание

Тур предусматривает проживание в Листвянке и на базе отдыха Уюга на Малом море или аналогичных.

Доплата за одноместное размещение 19 000 рублей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в отелях по программе
  • Трансферы по программе - Mersedes Sprinter Classic
  • Развлекательная программа в этно-парке "Золотая Орда"
  • Катание на собачьих упряжках, до 10 мин, 2.5 км.
  • Баня с прорубью в Листвянке
  • Баня в отеле Уюга
  • Экскурсия на север острова Ольхон - мыс Хобой на УАЗе "Буханка" + СВП - Хивус-10
  • Экскурсия по южной акватории Малого Моря на СВП - Хивус-10
  • Экскурсия по Тажеранским степям на УАЗ "Буханка"
  • Питание по программе:
  • Завтраки, обед во 2-й, 3-й, 4-й, 5 дни, ужин во 2-й, 3-й, 4-й, 5-й дни
  • Услуги гида
  • Разрешения на посещение нац. парков
  • Развлекательная новогодняя программа с 31 декабря на 1 января
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Доп. услуги, не указанные в программе
  • Алкогольная, табачная продукция
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Итак, одежда: главное правило – одеваемся слоями, как пирог. Это задержит выход тепла и не допустит холод к вашему телу.

  • Ветрозащитная шапка, шапка-ушанка, либо сочетание шапка + капюшон куртки.
  • Бафф или шарф (для защиты шеи).
  • Тёплый пуховик, который защитит поясницу и не будет продуваться на ветру.
  • Флисовый джемпер.
  • Термобельё, рассчитанное на небольшую активность в -25.
  • Тёплые горнолыжные / пуховые штаны, либо комбинезон.
  • Носки шерстяные + х/б (здесь тоже работает принцип слоёв).
  • Перчатки непродуваемые + варежки.

Обувь:

  • Ботинки с натуральным или искусственным утеплителем, рассчитанные на -25 и ниже.
  • Можно использовать: валенки, унты, камусы, угги, луноходы, дутики

Дополнительно:

  • Грелки / стельки химические для ног и рук.
  • Ледоходы / ледоступы для спокойного перемещения по скользкому льду и торосам.
  • Очки солнцезащитные – обязательно.
  • Крем от загара с высокой степенью защиты – обязательно.
  • Помада гигиеническая.
  • Powerbank (для быстро-разряжающегося на морозе телефона).

Pекомендовано:

  • Термос (для горячего травяного чая с мёдом и лимоном, для поддержания иммунитета и тепла).
  • Сушилки для обуви.
  • Фонарик.
  • Наколенники (для любителей фотографировать отражения, льдинки и трещинки).

Многие пункты особо рекомендуем, некоторые – необязательны, но желательны для вашего комфорта.

Часть из этого списка можно приобрести в рыболовных магазинах или Спортмастер / Декатлон.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Есть ли скидки в туре?

Детям предоставляется скидка 12%

Концепция новогодней ночи

Вы не против небольшого предисловия? Подготовка праздников для нас - это возможность создать что-то классное для людей, поделиться эмоциями. Поэтому к созданию новогоднего шоу мы подошли тщательно: ещё в мае начали прорабатывать концепцию и продумывать детали вашего праздника. Хотим, чтобы вы полностью погрузились в историю и действительно классно отдохнули. Вот, каким будет этот Новый год:

Вы разместитесь в уютном гостиничном комплексе Крестовая падь, недалеко от берега озера. Сегодня это современный, уютный отель, который напоминает уединенный домик в горах Швейцарии или альпийской деревне, что усиливает ощущение праздника и сказки. Вечер пройдёт в современном банкетном зале, где для вас накроют шикарный стол с закусками из байкальской рыбы, фермерского мяса и сибирских настоек. Погружение в тематику вечера начнётся с момента, как вы найдёте в номере приглашение на званный ужин. Кролик Роджер переместит вас в атмосферу одноименного фильма: Голливуд 50-х годов, живая музыка, джаз, официанты в тематической одежде, искрящиеся огни и шоу-программа с главным героем вечера. Кролик — очень открытый знак. Год, символом которого является Кролик, располагает к общению, коммуникациям, переговорам и встречам, поэтому начните его с дружеских посиделок и новых знакомств. Будьте готовы к безудержному веселью и сюрпризам - после боя курантов Кролик вас сильно удивит, ведь он не так прост, как кажется…

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Р
13 мар 2022
Все хорошо

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