С сегодняшнего дня вы можете оставить позади самый суматошный месяц года и отдаться волшебным событиям, которые совсем скоро произойдут в вашей жизни.
Мы доставим вас прямиком на берег Байкала, который в этот период ещё не замерзает: тёмно-синие волны северного моря бьются берег, создавая многоуровневые обледенелые фигуры.
Тут начинается наша зимняя сказка.
Располагаемся в отеле и отправимся на прогулку в посёлке, который занят подготовкой к празднику: ароматы копченого омуля на местном рынке, светящиеся огни, гостеприимные местные жители, заснеженные горные вершины и уходящая вдаль гладь северного моря.
Время отпустить заботы и раствориться в моменте надвигающегося волшебства.
Оставьте силы для новогоднего вечера!
Обещаем сделать его потрясающим: вас ждёт вкусная еда.
Много вкусной еды.
Продуманная концепция с главным героем года.
Яркая, незабываемая шоу-программа, харизматичный ведущий, бесконечные танцы и общение с классными людьми.
Наслаждайтесь искрящейся атмосферой праздника в окружении байкальских пейзажей.
Сегодня вас никто не разбудит, день в вашем распоряжении.
Можете выспаться, поваляться в кровати;
С утра в отеле будет ждать свежесваренный кофе и вкусный завтрак в формате шведского стола.
После обеда приглашаем вас покататься в упряжке с сибирскими ездовыми собаками в усадьбе Тюрюминых.
Это уникальное место на границе заснеженного густого леса.
Тут живёт семья Тюрюминых, которые вывели уникальную породу собак - сибирские хаски.
Они невероятно сильные и активные: приносят награды с мировых соревнований. Гостям в усадьбе всегда рады.
Когда душа требует отдыха и воссоединения с природой - прокатиться в упряжке по заснеженному зимнему лесу станет истинным наслаждением.
Первый вечер года завершим жаркой банькой на берегу Байкала с таёжными вениками, кедровыми маслами и купелью в проруби Байкальских вод.
Весь день вас будут окружать заснеженные панорамы, вкусная еда, горячий глинтвейн и домашняя атмосфера, где вы чувствуете себя самым желанным гостем.
Хорошо выспавшись и вкусно позавтракав, отправляемся в первое путешествие в этом году.
Нас ждёт комфортабельный транспорт в сторону Малого Моря.
По дороге остановимся в этно-парке Золотая Орда и поближе познакомиться с местной культурой.
Тут отражена самобытность коренного населения, бережно хранимая бурятским народом на протяжении веков: бескрайние заснеженные степи, национальная кухня и самая красивая юрта России, освящённая служителем местного дацана.
Вас ждёт насыщенная программа знакомства с местным этносом: погружение в традиционный быт и уклад древних народов, тематические выставки художников и ремесленников, национальные обряды и исторические квесты.
Предусмотрены гастрономические, танцевальные и прикладные мастер-классы.
Вечером прибываем в парк-отель «Уюгá», расположенный в 260 км от Иркутска у подножья одного из самых живописных мысов Байкала — мысе Уюга.
С берега и окон домиков «Уюги» видна чудесная панорама заснеженного острова Ольхон.
Тут вы насладитесь спокойствием, уединением, горячими напитками под тёплым пледом и душевными разговорами в компании уже почти родных людей.
Общие впечатления сближают.
Сегодня нас ждёт хрустальный лёд Байкала, который в этот период настолько прозрачный, что сквозь зеркальную гладь видно каменистое дно озера.
После вкуснейшего завтрака отправимся на хивусе вдоль южного берега Ольхона.
А это поистине завораживающее зрелище: влага, попадая на скалистые берега создаёт обледенелые фигуры, ледяные пещеры и гроты.
На контрасте с синим льдом создаётся волнующий пейзаж, ради которого сюда приезжают travel-блогеры со всего мира.
Тут мы проведём много времени, насладимся роскошью зимнего Байкала, сделаем потрясающие снимки и отправимся к острову Огой.
Здесь расположена буддийская Ступа Просветления.
Существует поверье, что ступы помогают растворить весь негатив и способствуют процветанию.
По буддийским традициям, для очищения от плохой энергии и исполнения желаний, нужно пройти вокруг Ступы 7 раз.
Также они символизируют цель буддийского пути – самопознание и возвышение души.
Сегодня вы ощутите мощнейшую энергетику Байкала.
После насыщенной прогулки в объятиях прозрачных льдов и северных панорам, вас ждёт вкусный ужин и вечер в горячей сибирской бане.
По отзывам гостей, это ощущается как перерождение и чувство тотального отдыха.
Готовьтесь, сегодняшний день снова будет наполнен впечатлениями, потрясающе красивыми локациями и новым опытом!
После плотного завтрака нас ждёт переправа на хивусе к острову Ольхон и насыщенная прогулка по священным и живописным местам.
Первая локация: посёлок Хужир и скала Шаманка или мыс Бурхан.
Это место считается одной из святынь Азии, тут по сей день проводят обряды местные шаманы.
А ещё оно окружено потрясающе красивыми бухтами, скалами и завораживающим байкальским льдом, всё это создаёт чарующую и спокойную атмосферу зимнего отдыха.
Сегодняшний обед - одна из достопримечательностей путешествия.
Вас ждёт атмосферный зимний пикник с горячими блюдами, рождественским глинтвейном, сибирскими десертами из мёда и клюквы.
Проникайтесь атмосферой предстоящего рождества в самом сердце Сибири - живописном царстве льда и снега.
После пикника на льду озера отправимся в ещё одно красивейшее место - мыс Хобой.
Наше зимняя сказка подходит к концу.
Но для начала предлагаем получить новую долю зимних впечатлений и отправиться в путешествие по Тажеранским степям.
Их туристы обычно оставляют без внимания, а ведь здесь буквально рядом с трассой - скопления загадочных наскальных рисунков, таинственных пещер и шаманских святынь.
Тут находится священная гора Ехэ-Ердо, которая возвышается среди ровной поверхности долины, имеет правильную куполообразную форму и сложена гранитными породами.
Эта гора по неизвестным для современника причинам была выбрана древними людьми для проведения самого главного и многолюдного бурятского праздника на берегу Байкала - Ёрдныских игр.
После прогулки по заснеженным Байкальским степям, комфортный транспорт доставит нас город, где мы тепло попрощаемся и, заряженные байкальской сказкой, отправимся создавать новые воспоминания этого года
Тур предусматривает проживание в Листвянке и на базе отдыха Уюга на Малом море или аналогичных.
Доплата за одноместное размещение 19 000 рублей.
Итак, одежда: главное правило – одеваемся слоями, как пирог. Это задержит выход тепла и не допустит холод к вашему телу.
Обувь:
Дополнительно:
Pекомендовано:
Многие пункты особо рекомендуем, некоторые – необязательны, но желательны для вашего комфорта.
Часть из этого списка можно приобрести в рыболовных магазинах или Спортмастер / Декатлон.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Детям предоставляется скидка 12%
Вы не против небольшого предисловия? Подготовка праздников для нас - это возможность создать что-то классное для людей, поделиться эмоциями. Поэтому к созданию новогоднего шоу мы подошли тщательно: ещё в мае начали прорабатывать концепцию и продумывать детали вашего праздника. Хотим, чтобы вы полностью погрузились в историю и действительно классно отдохнули. Вот, каким будет этот Новый год:
Вы разместитесь в уютном гостиничном комплексе Крестовая падь, недалеко от берега озера. Сегодня это современный, уютный отель, который напоминает уединенный домик в горах Швейцарии или альпийской деревне, что усиливает ощущение праздника и сказки. Вечер пройдёт в современном банкетном зале, где для вас накроют шикарный стол с закусками из байкальской рыбы, фермерского мяса и сибирских настоек. Погружение в тематику вечера начнётся с момента, как вы найдёте в номере приглашение на званный ужин. Кролик Роджер переместит вас в атмосферу одноименного фильма: Голливуд 50-х годов, живая музыка, джаз, официанты в тематической одежде, искрящиеся огни и шоу-программа с главным героем вечера. Кролик — очень открытый знак. Год, символом которого является Кролик, располагает к общению, коммуникациям, переговорам и встречам, поэтому начните его с дружеских посиделок и новых знакомств. Будьте готовы к безудержному веселью и сюрпризам - после боя курантов Кролик вас сильно удивит, ведь он не так прост, как кажется…