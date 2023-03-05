Мои заказы

Иркутский государственный цирк – экскурсии в Иркутске

Найдено 6 экскурсий в категории «Иркутский государственный цирк» в Иркутске, цены от 3200 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Иркутск - середина Земли
На машине
3 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Иркутск - середина Земли: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Иркутска: от основания острога до революционных событий. Увидите купеческие кварталы, старейшие монастыри и знаменитые памятники
11 дек в 07:00
12 дек в 07:00
7990 ₽ за всё до 6 чел.
Об Иркутске - с теплотой и любовью
На машине
3 часа
111 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Иркутск: путешествие сквозь века с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу старинного Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Исследуйте город с личным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 8600 ₽ за всё до 6 чел.
Иркутск: история повседневности
Пешая
2.5 часа
308 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Иркутск: путешествие в прошлое городской культуры
Исследуйте уникальные традиции Иркутска, от чаепития до архитектуры, в индивидуальной экскурсии с гидом
Начало: В центре города
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
4800 ₽ за всё до 5 чел.
Иркутск и окрестности - экскурсия в мини-группе с посещением музея «Тальцы»
На машине
На микроавтобусе
7 часов
15 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Иркутск и окрестности: групповая экскурсия с посещением музея «Тальцы»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска и его окрестностей, исследуя знаковые места и музей под открытым небом
Начало: В районе сквера им. Кирова
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
6500 ₽ за человека
Иркутск - взгляд через столетия
Пешая
1.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Иркутск - взгляд через столетия: индивидуальная экскурсия
Приглашаем на увлекательную прогулку по Иркутску! Узнайте, как менялся облик города, и насладитесь историей через столетия
Начало: У памятника Александру III
1 фев в 10:00
2 фев в 15:00
3200 ₽ за всё до 5 чел.
Иркутск - культурное сердце Сибири
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Культурное наследие Иркутска: кино, театр и цирк
Индивидуальная экскурсия по Иркутску откроет тайны культурной жизни города. Прогулка по знаковым местам, где творили великие деятели искусства
Начало: На площади Труда
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 5500 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    5 марта 2023
    Иркутск - культурное сердце Сибири
    Экскурсия идеальна для «первой встречи» с Иркутском, познавательна, содержательна. Сергей был приветлив и терпелив с нами)) отдельное удовольствие — стихийные отклонения от маршрута))
    Спасибо!

Сколько стоит экскурсия по Иркутску в декабре 2025
Сейчас в Иркутске в категории "Иркутский государственный цирк" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3200 до 8600. Туристы уже оставили гидам 486 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
