Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Знакомство с Байкалом
10:00 Сбор группы в аэропорту г. Иркутска.
День начала пути и знакомства с Байкалом.
Начать его мы предлагаем с поселка Листвянка.
Пожалуй, одно из самых старых поселений русских на берегах великого озера.
Испокон веков Листвянка являлась Воротами на Байкал.
Сейчас она превратилась в туристический центр, с оборудованными достопримечательностями, музеями, кафе, ресторанами, гостиницами и центрами ездового спорта.
В Листвянке мы совершим обзорную экскурсию по поселку с посещением смотровой площадки на знаменитый Шаман-камень, послушаем романтическую легенду о Байкале, посетим действующую православную церковь Св. Николая Чудотворца – покровителя всех путешественников и мореплавателей.
Желающие узнать больше о Байкале могут сходить на экскурсию в Байкальский экологический музей (доп. плата), где собрано множество экспонатов, рассказывающих об обитателях Байкала, их даже можно увидеть в живую в аквариумах, расположенных в музее.
Для неутомимых путешественников есть возможность прокатиться на катере по Байкалу (доп. плата), прогуляться пешком или на квадроциклах (доп. плата) по лесному берегу этого живописного озера.
Обратите внимание на чистоту воды, прозрачность которой можно оценить, глядя на воду с высоты береговых скал.
Этот насыщенный день закончим посещением сувенирного рынка, соседствующего с рыбными рядами, где вам предложат все многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами.
Уверяем, вы не устоите перед соблазном попробовать байкальские деликатесы!
Протяженность: 65 км.
Питание включено: обед – в гостинице.
Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге
День переездов на различных видах транспорта: водном, железнодорожном, автомобильном.
И весь этот день слева от вас будет Байкал, такой разный, такой большой.
Сначала вы на большом теплоходе-пароме пересечете исток реки Ангара и окажетесь в порту Байкал, крупном железнодорожно-речном порту, куда нельзя добраться на автомобиле.
Но отсюда начинается переезд на специальном туристическом поезде по Кругобайкальской железной дороге – «Золотой пряжке Транссиба», потрясающего инженерного и архитектурного памятника начала 20 века.
Поездка сопровождается рассказом об истории строительства, уникальных особенностях дороги.
Количество тоннелей и мостов на достаточно коротком отрезке пути впечатляет, когда вспоминаешь уровень развития техники того времени – все построено вручную, капитально, на века.
К вечеру вы окажетесь уже в самой южной точке Байкала, у самого подножия величественных гор Хамар-Дабана, откуда поезд доставит вас в Иркутск.
Протяженность переезда: авто ~10 мин, на пароме ~ 40 мин, на поезде ~10 часов.
Включено питание: завтрак – в гостинице, обед – в поезде.
Отъезд на остров Ольхон
После завтрака на автобусе отправляемся на остров Ольхон по дороге, идущей по степям мимо старинных бурятских деревень, через живописные отроги Прибайкальского хребта, сибирскую тайгу, которые затем снова сменяются монгольскими пейзажами Тажеранской степи.
Переправа на о. Ольхон – самый большой из 26 островов Байкала, его географический, исторический и сакральный центр, даже по своей форме напоминающий очертания озера.
На остров мы будем переправляться на большом пароме.
Вы увидите одновременно «Малое» и «Большое» моря – две части Байкала, разделённые Ольхоном, и знаменитый пролив Ольхонские ворота, пролегающий между островом и материком.
Еще 40 километров по острову и мы в поселке Хужир – столице острова.
Размещение на турбазе.
Протяженность: 320 км. Время в пути: ~ 6 часов. Трансфер на рейсовом туристическом транспорте на остров Ольхон.
Питание включено: завтрак – в гостинице, ужин – на базе отдыха.
Поселок Хужир и священный мыс Бурхан
А вот с утра – вперед – покорять неизведанные просторы острова Ольхон.
Занятием на первую половину дня для вас станет пешая обзорная экскурсия по окрестностям: прогулка по поселку Хужир, посещение священного мыса Бурхан (Шаман-скала) – одной из 9 святынь Азии, одинаково почитаемой шаманистами, буддистами и ламаистами.
Питание включено: завтрак, ужин – на базе отдыха.
Автомобильная экскурсия на мыс Хобой
Несмотря на то, что Ольхон это остров, здесь такие расстояния и дороги, что, если ехать на экскурсию, то это на целый день.
Вот и этот день почти целиком уйдет на экскурсию до мыса Хобой – северную оконечность острова, вблизи самой широкой части Байкала.
По дороге вы сможете увидеть всё многообразие Байкальских природных ландшафтов, сконцентрированных на острове: степи с глубоко вдающимися в сушу заливами, песчаные дюны, смешанные лиственные леса с участками реликтового ельника, живописные скалы на берегу из мрамора, покрытого красными лишайниками.
А на самом мысу, откуда открывается панорамный вид на северную часть Байкала, и в хорошую погоду можно разглядеть очертания Ушканьих островов и полуострова Святой Нос – прогулка по окрестностям, во время которой гид расскажет вам о легендах, традициях и обычаях, связанных с этими местами.
И уж если местные боги будут совсем благодушно настроены, они дадут вам возможность увидеть уникальную байкальскую нерпу – единственного пресноводного родственника тюленя.
Питание включено: завтрак, ужин – на турбазе, горячий обед на костре.
Переезд на побережье Малого моря
Сегодня возвращаемся на «большую землю».
После завтрака на турбазе автобус доставит вас к переправе, а оттуда – паром на материк.
Разместившись на одной из турбаз на побережье Малого моря, вы сможете насладиться байкальским пляжным отдыхом, к которому располагают живописные песчаные берега, теплая вода в заливах и водные развлечения («бананы», скутера и пр.).
Время в пути: ~ 1,5 часа. Трансфер на рейсовом туристическом транспорте на Малое море.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – на базе отдыха.
Отдых на берегу Малого моря
Свободный день на турбазе.
Любознательные могут посетить пещеры и соленые озера Тажеранской степи, Сарминское ущелье или совершить водную экскурсию по островам Малого моря (доп.), поклонникам активных путешествий предлагаем прокатиться по побережью на велосипедах (доп.), а любителей погреться на солнышке снова ждет песчаный пляж и теплый залив.
Питание включено: завтрак и ужин – на турбазе.
Возвращение в Иркутск
Неделя путешествия пронеслась незаметно, но оставила впечатлений и воспоминаний на несколько лет.
Немного разложить их по полочкам поможет время, которое вы проведете по пути в Иркутск.
Вы снова увидите живописные горы Прибайкальского хребта, покрытые лесной чащобой.
А ближе к городу населенные места позволят плавно подготовиться к возвращению в повседневную жизнь.
Время в пути: ~ 4,5 часов. Трансфер на рейсовом туристическом транспорте в Иркутск.
Питание включено: завтрак – на турбазе.
Обзорная экскурсия по Иркутску. Отъезд
Заключительный день программы и знакомство со старинным сибирским городом Иркутском.
Обзорная экскурсия по городу: посещение исторического центра, набережной р. Ангары, памятников архитектуры.
Экскурсия в Знаменский монастырь с одним из самых красивых соборов Сибири, известным своим иконостасом и захоронениями на территории (могилы декабристов, Григория Шелихова и др.).
Посещение центрального рынка и сувенирной лавки.
Ориентировочное время окончания программы – 14:00.
Питание включено: завтрак – в гостинице.
Проживание
Тур предусматривает размещение в двухместных номерах в гостинице в пос. Листвянка (1 ночь) и в г. Иркутск (2 ночи), а также на базе отдыха на о. Ольхон (3 ночи) и на Малом Море (2 ночи):
- Иркутск – гостиница Ангара, Империя или аналогичная;
- Листвянка – Прошлый век или аналогичная;
- о. Ольхон – Ольхон, Усадьба Копылова или аналогичные;
- Малое Море – Баяр или аналогичная.
Доплата за одноместное размещение – 35 000 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Ангара» или аналогичная
Располагается в историческом центре Иркутска, на центральной площади, в нескольких минутах ходьбы от Администрации, набережной города, остановок общественного транспорта. В пешей доступности все основные достопримечательности, торговые центры, центральный рынок. Расстояние до железнодорожного вокзала 2 км, до аэропорта 8 км.
К услугам гостей 300 номеров различной категории общей вместимостью 502 места, три ресторана (английский паб, китайской и европейской кухни), лобби-бар, сауна с купелью и зоной отдыха, бильярдный VIP-клуб, охраняемая автомобильная парковка. В стоимость проживания включен завтрак "Шведский стол".
Номера с видом на сквер им. Кирова или внутренний двор оснащены всем необходимым для комфортного отдыха: две односпальные или одна двуспальная кровать, вместительный гардероб, удобная рабочая зона, телевизор, телефон, бесплатный Wi-Fi, мини-холодильник, чайная пара, собственном санузле с душевой кабиной, фен, набор полотенец и туалетных принадлежностей (мыло, шампунь, гель для душа).
Кемпинг-отель «Ольхон»
Располагается недалеко от воды и центра поселка Хужир. На территории отеля душ с горячей водой, отдельные благоустроенные туалеты, кафе на 100 мест, волейбольная площадка, место для пикника, беседки, армейская палатка для проведения корпоративных мероприятий. Вся территория покрыта зоной Wi-Fi.
Для размещения предлагаются: номера «Стандарт» в благоустроенном корпусе, домики повышенной комфортности, а также летний корпус «Эконом». Общая вместимость 100 человек.
В домиках есть все необходимое для комфортного отдыха: двуспальная кровать, шкаф с зеркалом, столик, стулья, коврики.
Мини-отель «Усадьба Копылова»
Частная усадьба Копылова расположена в центральной части поселка Хужир, острова Ольхон.
Усадьба выполнена в деревянном исполнении, первые этажи домов из экологически чистого лиственничного круглого бруса. На территории усадьбы находятся отдельно стоящие двухэтажные домики и 2-х этажный корпус.
К услугам отдыхающих:
- бесплатный WI-FI;
- беседка;
- костровое место;
- мангал;
- большая русская баня с парной, комнатой отдыха и надувным бассейном с прохладной Байкальской водой;
- желающие могут приобрести знаменитый Байкальский омуль в различных вариантах приготовления, а так же другую Байкальскую рыбу;
- настольные игры, бадминтон, волейбольные мячи;
- для детей на территории усадьбы предусмотрена небольшая детская площадка, на которой имеется песочница и детская качеля.
Кемпинг-отель «Прошлый век» или аналогичный
Кемпинг-отель "Прошлый век" находится в п. Листвянка, (70 км от Иркутска).
Уют деревянного дома в стиле прошлого века в сочетании с современным комфортом. Тишина и свежий воздух соснового леса в окружении гор и Байкала Гостиница "Прошлый Век" включает:
- 8 благоустроенных двухместных номеров в отдельных домиках
- кафе на 20 мест, фирменные блюда из байкальской рыбы
- жаркая баня
- удобная парковка
- пикниковая площадка
- охраняемая территория
Гостиный двор «Баяр» или аналогичный
Гостиный двор "Баяр" расположен в 270 км. от Иркутска в Куркутском заливе Малого Моря.
К Вашим услугам комфортабельные коттеджи (900 метров от воды), уютные гостевые дома (750 метров от воды), удобные бунгало (300 метров от воды). Для ценителей русской бани - парная на воде и две русских бани.
Особенность в размещении: номерной фонд состоит из трех самостоятельных, отдельно стоящих комплексов. Все номера с удобствами,на базе НЕТ номеров эконом-класса.
Дополнительные услуги:
• собственный песчаный пляж
• уютное вместительное кафе с домашней кухней
• 3 бани, в том числе на понтонах с выходом в Байкал
• прокат спортинвентаря и рыболовных снастей
• пикниковые площадки с мангалами
• автомобильные и водные экскурсии
• прогулки на собственном теплоходе
• также в бухте: ресторан «Баатар» с дискотекой, мини-аквапарк «Касаточка», конференц-зал, киносеансы для детей и взрослых, тренажерный зал, крытый спортзал, игровой зал, библиотека, стрелковый тир, магазин
Общая вместимость – более 100 чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостиницах в Листвянке (1 ночь), в Иркутске (2 ночи), на турбазах на Ольхоне (3 ночи), на Малом Море (2 ночи) на базе двухместного размещения
- Питание, указанное в программе
- Все трансферы и экскурсии по программе (кроме указанных за доп. плату)
- Услуги местных гидов на экскурсионную программу
- Билет на туристический поезд по КБЖД
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Проживание до начала тура и после его окончания
- Питание, не указанное в программе тура
- Водная экскурсия на о. Огой (катер отходит с о. Ольхон)
- Экскурсия в Бурятскую деревню (о. Ольхон)
- Вечерняя на катере по островам Малого Моря (2 часа, катер отходит с о. Ольхон)
- Экскурсия в бухту Ая и к наскальным рисункам Сагаан-Заба
- Услуги и развлечения, не указанные в программе тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
- Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
- Удобную спортивную обувь:
- легкие кроссовки и, если есть возможность, обувь для каньонинга;
- сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).
- Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
- куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
- дождевик;
- теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
- футболки с длинным (от обгорания на солнце);
- футболки с коротким рукавом;
- брюки спортивные;
- шорты;
- носки.
- Головной убор: кепка, панама (с козырьком!).
- Купальный костюм.
- Средства личной гигиены.
- Полезное снаряжение:
- небольшой рюкзак (20-30 л);
- фонарик с запасными батарейками;
- средство солнцезащитное (обязательно!);
- очки солнцезащитные.
- Фото- и видеоаппаратура с герметичной упаковкой на случай дождя.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие можно заказать дополнительные экскурсии и развлечения?
За дополнительную плату вы можете заказать:
- водная экскурсия на о. Огой (катер отходит с о. Ольхон);
- в Бурятскую деревню (о. Ольхон);
- вечерняя на катере по островам Малого Моря (2 часа, катер отходит с о. Ольхон);
- в бухту Ая и к наскальным рисункам Сагаан-Заба.
Подробную информацию уточняйте при бронировании или на базе отдыха.
Возможно ли участие в туре с детьми?
Дети в сопровождении взрослых допускаются к участию в туре без ограничений.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Отзывы и рейтинг
Интересная программа, потрясающей красоты природа и прекрасные искренние местные люди!!! Отдельное спасибо нашим замечательным гидам- Сергей и Любовь Глебовна чудесные люди и настоящие профессионалы!