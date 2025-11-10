В этот день вы отправитесь на знакомство с историческим центром Иркутска. Начнём с прогулки по Нижней набережной, где перед вами предстанут знаковые архитектурные памятники: Спасская церковь, величественный Собор Богоявления и главный храм города — Кафедральный собор. Далее пройдёмся мимо изящных деревянных построек, созданных мастерами традиционного зодчества. Затем заглянем в Иркутскую слободу — район, где находится геральдический символ города. После этого маршрут приведёт нас к архитектурно-этнографическому музею под открытым небом «Тальцы». Здесь мы не только продолжим знакомство с сибирским бытом на фоне живописных пейзажей, но и пообедаем.

В завершение дня отправимся к истоку Ангары — единственной реки, вытекающей из Байкала. Затем переедем на ночлег в гостиницу в посёлке Листвянка.