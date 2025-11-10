Мои заказы

Индивидуальный мини-тур от Иркутска до «золотой пряжки» Транссиба

Погулять по Сибирскому Парижу, заглянуть в Листвянку и полюбоваться окрестностями КБЖД
В этом путешествии вы откроете для себя настоящую Сибирь: от старинных храмов Иркутска до таинственных скал Байкала.

Прогуляетесь по набережной Ангары, услышите легенды шаманского камня и подниметесь к панорамным вершинам Листвянки.

пути заглянете в этнографический музей под открытым небом, продегустируете байкальского омуля и прикоснётесь к миру редкой фауны в Лимнологическом музее.

Заключительным аккордом станет путешествие вдоль Кругобайкальской железной дороги — одного из самых живописных инженерных маршрутов России, где вас ждут виды, которые невозможно забыть.

Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Взять с собой: удобную обувь, головной убор, очки, ветровку.

Проживание. 2-местное размещение в гостиницах: «Флагман», «Никола», «Вера Байкал», «Усадьба Демидова», «Аквамарин», «Крестовая падь».

Питание. В стоимость входят завтраки и обеды. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Kia Sportage.

Возраст участников. От 7 до 70 лет.

Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).

Тур проводится только для вашей компании в любые удобные даты.

Программа тура по дням

1 день

Иркутск, «Тальцы» и дорога к Байкалу

В этот день вы отправитесь на знакомство с историческим центром Иркутска. Начнём с прогулки по Нижней набережной, где перед вами предстанут знаковые архитектурные памятники: Спасская церковь, величественный Собор Богоявления и главный храм города — Кафедральный собор. Далее пройдёмся мимо изящных деревянных построек, созданных мастерами традиционного зодчества. Затем заглянем в Иркутскую слободу — район, где находится геральдический символ города. После этого маршрут приведёт нас к архитектурно-этнографическому музею под открытым небом «Тальцы». Здесь мы не только продолжим знакомство с сибирским бытом на фоне живописных пейзажей, но и пообедаем.

В завершение дня отправимся к истоку Ангары — единственной реки, вытекающей из Байкала. Затем переедем на ночлег в гостиницу в посёлке Листвянка.

Иркутск, «Тальцы» и дорога к БайкалуИркутск, «Тальцы» и дорога к БайкалуИркутск, «Тальцы» и дорога к БайкалуИркутск, «Тальцы» и дорога к БайкалуИркутск, «Тальцы» и дорога к Байкалу
2 день

Камень Черского, Лимнологический музей

Утро начнётся с поездки к шаманскому камню — месту, окружённому многочисленными мифами и историями. Здесь вы услышите древние предания о Байкале и сможете принять участие в одном из традиционных обрядов.

Затем по канатной дороге поднимемся к Камню Черского — одной из наиболее возвышенных точек, откуда открывается впечатляющий вид. Там можно будет загадать желание. После этого нас ждёт обед в местном ресторане с дегустацией байкальского омуля — рыбы, ставшей гастрономическим символом региона.

Во второй половине дня посетим Лимнологический музей, где познакомимся с разнообразием водных обитателей озера и уникальными природными условиями, в которых они существуют.

Камень Черского, Лимнологический музейКамень Черского, Лимнологический музейКамень Черского, Лимнологический музей
3 день

Путешествие вдоль Кругобайкальской железной дороги

Этот день будет посвящён водному маршруту вдоль одного из самых живописных участков Байкала. Мы отправимся на скоростном катере вдоль Кругобайкальской железной дороги — инженерного памятника, созданного в 19 веке и считающегося одной из красивейших железнодорожных линий в мире. Вас ждёт обзор арочных мостов, тоннелей и других шедевров железнодорожной архитектуры. По пути с одной стороны откроются бескрайние воды Байкала, а с другой — массивные скальные образования. На одной из остановок устроим пикник с видом на озеро.

После прогулки по «золотым» рельсам вернёмся в Листвянку, откуда будет организован трансфер обратно в Иркутск.

Путешествие вдоль Кругобайкальской железной дорогиПутешествие вдоль Кругобайкальской железной дорогиПутешествие вдоль Кругобайкальской железной дороги

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды
  • Трансфер из/до Иркутска
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Прогулка на катере
Что не входит в цену
  • Переезд/перелёт до Иркутска и обратно
  • Остальное питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 11:00
Завершение: Иркутск, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся
Олеся — ваш гид в Иркутске
Я аттестованный гид по Иркутской области; очень люблю Байкал и его безумную энергетику. С удовольствием поделюсь всеми лучшими, красивыми местами нашего прекрасного края; расскажу интересно и легко об исторических и культурных
событиях. Сумею заинтересовать и заинтриговать самого изыскательного путешественника и гостя, благодаря разработке авторских экскурсий, выбору интересных фактов, мест и достопримечательностей. Организую экскурсии как индивидуально, так и для группы. Со мной легко и красиво!

