Прогуляетесь по набережной Ангары, услышите легенды шаманского камня и подниметесь к панорамным вершинам Листвянки.
По
Описание тура
Организационные детали
Взять с собой: удобную обувь, головной убор, очки, ветровку.
Проживание. 2-местное размещение в гостиницах: «Флагман», «Никола», «Вера Байкал», «Усадьба Демидова», «Аквамарин», «Крестовая падь».
*Фото отеля взяты с сайта verabaikalhotel.com
Питание. В стоимость входят завтраки и обеды. Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Kia Sportage.
Возраст участников. От 7 до 70 лет.
Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).
Тур проводится только для вашей компании в любые удобные даты.
Программа тура по дням
Иркутск, «Тальцы» и дорога к Байкалу
В этот день вы отправитесь на знакомство с историческим центром Иркутска. Начнём с прогулки по Нижней набережной, где перед вами предстанут знаковые архитектурные памятники: Спасская церковь, величественный Собор Богоявления и главный храм города — Кафедральный собор. Далее пройдёмся мимо изящных деревянных построек, созданных мастерами традиционного зодчества. Затем заглянем в Иркутскую слободу — район, где находится геральдический символ города. После этого маршрут приведёт нас к архитектурно-этнографическому музею под открытым небом «Тальцы». Здесь мы не только продолжим знакомство с сибирским бытом на фоне живописных пейзажей, но и пообедаем.
В завершение дня отправимся к истоку Ангары — единственной реки, вытекающей из Байкала. Затем переедем на ночлег в гостиницу в посёлке Листвянка.
Камень Черского, Лимнологический музей
Утро начнётся с поездки к шаманскому камню — месту, окружённому многочисленными мифами и историями. Здесь вы услышите древние предания о Байкале и сможете принять участие в одном из традиционных обрядов.
Затем по канатной дороге поднимемся к Камню Черского — одной из наиболее возвышенных точек, откуда открывается впечатляющий вид. Там можно будет загадать желание. После этого нас ждёт обед в местном ресторане с дегустацией байкальского омуля — рыбы, ставшей гастрономическим символом региона.
Во второй половине дня посетим Лимнологический музей, где познакомимся с разнообразием водных обитателей озера и уникальными природными условиями, в которых они существуют.
Путешествие вдоль Кругобайкальской железной дороги
Этот день будет посвящён водному маршруту вдоль одного из самых живописных участков Байкала. Мы отправимся на скоростном катере вдоль Кругобайкальской железной дороги — инженерного памятника, созданного в 19 веке и считающегося одной из красивейших железнодорожных линий в мире. Вас ждёт обзор арочных мостов, тоннелей и других шедевров железнодорожной архитектуры. По пути с одной стороны откроются бескрайние воды Байкала, а с другой — массивные скальные образования. На одной из остановок устроим пикник с видом на озеро.
После прогулки по «золотым» рельсам вернёмся в Листвянку, откуда будет организован трансфер обратно в Иркутск.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и обеды
- Трансфер из/до Иркутска
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Прогулка на катере
Что не входит в цену
- Переезд/перелёт до Иркутска и обратно
- Остальное питание