Рождественская история Байкала

Настоящая сибирская зима, снежные байкальские просторы, встреча с бурятской шаманкой, насыщенная экскурсионная программа – полный набор зимних развлечений, которые может предложить зимний Байкал. В этой новогодней программе мы приоткроем для
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вас дверь в волшебный мир Прибайкалья.

Вы увидите первый, совсем еще молодой лёд, который сковывает озеро в январе, прикоснётесь к бурятским святыням, попробуете потрясающие блюда байкальской кухни и зарядитесь позитивной энергией на весь будущий год!

5
1 отзыв
Рождественская история Байкала
Рождественская история Байкала
Рождественская история Байкала
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Музей под открытым небом «Тальцы». Дорога на Ольхон

Сбор группы в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска с 8:30 до 9:30 утра.

При необходимости мы заберём вас из гостиницы.

Приключения начинаются!

В первую очередь, мы посетим архитектурно-этнографический музей "Тальцы".

Если вы мечтаете проникнуться неповторимым духом Сибири – лучше места не найти.

Экспозиция музея представляет собой сибирскую деревню, состоящую из нескольких десятков зданий.

В них полностью восстановлена историческая обстановка, а сами постройки в большинстве своём являются подлинными историческими памятниками, вывезенными из старинных деревень.

Гид познакомит вас с историей освоения Сибири, культурой и бытом коренных народов.

Заглянуть в дом эвенкийского охотника, побывать на приёме в волостной управе, спуститься в винный погреб приказной избы, изучить расписание церковно-приходской школы, прикоснуться к стенам Илимского острога — всё это можно сделать в уникальном музее под открытым небом.

На обед мы остановимся в старинном трактире, где вы попробуете блюда сибирской кухни.

После обеда двигаемся в сторону Малого Моря.

Конечной точкой нашего путешествия на сегодня станет пос. Хужир, расположенный на острове Ольхон.

Единственный населённый остров на Байкале является одним из культурных и сакральных центров.

Здесь находится множество бурятских и буддийских святынь, исторических и природных памятников.

По прибытии – размещение в гостинице, ужин.

Музей под открытым небом «Тальцы». Дорога на ОльхонМузей под открытым небом «Тальцы». Дорога на ОльхонМузей под открытым небом «Тальцы». Дорога на ОльхонМузей под открытым небом «Тальцы». Дорога на ОльхонМузей под открытым небом «Тальцы». Дорога на ОльхонМузей под открытым небом «Тальцы». Дорога на ОльхонМузей под открытым небом «Тальцы». Дорога на ОльхонМузей под открытым небом «Тальцы». Дорога на Ольхон
2 день

Остров Ольхон

Сегодня мы займемся исследованием острова.

После завтрака мы отправимся на пешеходную экскурсию к скале Шаманке.

Вероятно, вы уже видели эту живописную скалу на фотографиях Байкала, так как она входит в ТОП-5 самых популярных локаций для фото.

Если нам повезёт с погодными условиями, рядом со скалой можно покататься на коньках.

Далее мы прогуляемся по Сарайскому пляжу – самому длинному и красивому пляжу Ольхона, пообщаемся с местными духами рядом с 13 священными столбами сэргэ, а также повяжем ленточки и загадаем новогодние желания.

Заглянем на стоянку старых кораблей и сделаем фото на память.

При благоприятной ледовой обстановке мы смоем отправится в мини-поездку на хивусе к ледяным гротам (по возможности, за доп. плату).

Вечером – возвращение в гостиницу, ужин.

Остров ОльхонОстров ОльхонОстров ОльхонОстров ОльхонОстров ОльхонОстров Ольхон
3 день

Путешествие в поисках первого льда. Встреча с шаманкой

Позавтракав в гостинице, мы собираем вещи и отправляемся в исследовательскую экспедицию.

Наша главная цель – найти свежий, новорождённый байкальский лёд.

Он ещё совсем тонкий и хрупкий, но уже поражает своей красотой и абсолютной прозрачностью. в зависимости от ледовой обстановки экскурсия проводится на автомобиле УАЗ.

Насладившись видами Малого Моря, мы прощаемся с Ольхоном и отправляемся на "большую землю".

По пути вас ждёт ещё один новогодний сюрприз – встреча с настоящей бурятской шаманкой.

Участие в традиционном шаманском ритуале подарит вам удачу на весь будущий год.

Вечером мы прибудем в Иркутск.

Вас ждёт заселение в гостиницу в исторической части города.

Путешествие в поисках первого льда. Встреча с шаманкойПутешествие в поисках первого льда. Встреча с шаманкойПутешествие в поисках первого льда. Встреча с шаманкойПутешествие в поисках первого льда. Встреча с шаманкойПутешествие в поисках первого льда. Встреча с шаманкойПутешествие в поисках первого льда. Встреча с шаманкой
4 день

Листвянка. Байкальский музей. Камень Черского

После завтрака мы отправляемся в поселок Листвянка.

Вас ждёт путешествие по живописному Байкальскому тракту.

Вы побываете в месте, где Ангара вытекает из Байкала, и узнаете старинную легенду о непокорной дочери могучего озера.

Сегодняшний день будет интересным и познавательным.

Мы посетим Байкальский музей.

Его можно назвать уникальным в своём роде, ведь вся его экспозиция полностью посвящена великому сибирскому озеру.

Вы познакомитесь с местной флорой и фауной, узнаете историю формирования Байкала, увидите аквариумы с его обитателями - в том числе с байкальской нерпой.

Приятным завершением экскурсии станет виртуальное погружение на дно Байкала в батискафе.

Эффект полного присутствия гарантирован!

Далее на кресельном подъёмнике мы поднимемся на обзорную площадку Камень Черского.

С неё открывается потрясающий вид на исток Ангары, Шаман-камень и хребет Хамар-Дабан.

Предлагаем вам принять участие в местном ритуале – повязать ленточку и загадать заветное новогоднее желание.

Отдохнуть после насыщенного дня и поделиться впечатлениями вы сможете в комфортной гостинице на берегу Ангары, где группа разместится сразу после окончания экскурсий.

Листвянка. Байкальский музей. Камень ЧерскогоЛиствянка. Байкальский музей. Камень ЧерскогоЛиствянка. Байкальский музей. Камень ЧерскогоЛиствянка. Байкальский музей. Камень ЧерскогоЛиствянка. Байкальский музей. Камень ЧерскогоЛиствянка. Байкальский музей. Камень Черского
5 день

Прогулка на снегоходах. Банька и вкусная дегустация

После завтрака мы отправляемся навстречу приключениям!

Вас ждёт снегоходная прогулка по заснеженной тайге.

Драйв, скорость, пушистый снежок, вековые сосны и кедры – невероятный коктейль впечатлений, который позволит вам почувствовать настоящую сибирскую зиму.

После катания всю группу ждёт отдых в настоящей сибирской бане и дегустация блюд из байкальской рыбы.

Баня расположена на берегу Ангары, у самого истока.

Все желающие смогут нырнуть в прохладную речную воду, чтобы почувствовать невероятное ощущение обновления и очищения.

Возвращение в гостиницу.

Ужин.

Прогулка на снегоходах. Банька и вкусная дегустацияПрогулка на снегоходах. Банька и вкусная дегустацияПрогулка на снегоходах. Банька и вкусная дегустацияПрогулка на снегоходах. Банька и вкусная дегустацияПрогулка на снегоходах. Банька и вкусная дегустацияПрогулка на снегоходах. Банька и вкусная дегустация
6 день

Свято-Никольский храм. Катание на собачьих упряжках

Рождественское утро на берегу Байкала станет поистине волшебным.

После завтрака нас ждёт прогулка в Свято-Никольский храм.

Старинное деревянное здание, история которого началась в позапрошлом веке, является одной из визитных карточек Листвянки.

Далее мы отправляемся в обратный путь.

Но напоследок вас ждёт ещё одно приключение: прогулка на собачьих упряжках.

Сибирские ездовые собаки покорят вас своей непосредственностью и обаянием.

С ними невозможно расстаться, не сделав несколько фото на память.

Во второй половине дня мы вернёмся в Иркутск.

Наш водитель доставит вас в аэропорт, на ж/д вокзал или в гостиницу.

Свято-Никольский храм. Катание на собачьих упряжкахСвято-Никольский храм. Катание на собачьих упряжкахСвято-Никольский храм. Катание на собачьих упряжкахСвято-Никольский храм. Катание на собачьих упряжках

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах:

  • Ольхон:
    • стандарт: гостевой дом Адмирал/Конкордия;
    • комфорт: Baikal Wood/Порт Ольхон/Villa Malina.
  • Листвянка: Никола/Крестовая падь
  • Иркутск:
    • стандарт: отель Иркутск/гостиница Ангара;
    • комфорт: Байкал Форест/Иркутск Сити Центр.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеОдноместное
Стандарт124 000138 000
Комфорт136 500157 000

Подселение не предусматривается.

Варианты проживания

Гостиница «Никола»

2 ночи

На берегу озера Байкал располагается отель «Никола». На территории имеется камера хранения багажа и круглосуточная стойка регистрации, сейф, лифт, автостоянка для личного транспорта. По согласованию с администратором возможно проживание с домашними животными. Трансфер оплачивается отдельно. В окрестностях возможно отправиться на рыбалку или экскурсию, заняться дайвингом, верховой ездой, лыжным спортом. Для детей оборудована игровая зона в помещении.

Просторные семейные номера оформлены в индивидуальном стиле. В комнатах установлены большие двуспальные или односпальные кровати. Для комфортного размещения имеется кондиционер, рабочий стол, телевизор. В ванной комнате установлена душевая кабина и санузел, есть халаты и тапочки, набор полотенец. Гладильные и швейные принадлежности предоставляются по необходимости. Доступен Wi-Fi.

В ресторане предоставляются сытные и вкусные завтраки. На обед и ужин можно заказать разнообразные блюда традиционной местной кухни. В баре представлен широкий выбор разнообразных закусок, напитков и коктейлей.

Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»

Гостиница «Крестовая падь»

2 ночи

Гостиница «Крестовая Падь» располагается всего в 50 м от озера Байкал, которое притягивает своей энергетикой и силой. Выбрав это сооружение, гости смогут отстраниться от городской суеты и насладиться природными красотами этого места. Комплекс состоит из 8 корпусов и отдельного коттеджа для VIP гостей.

Некоторые категории оформлены в стиле шале с деревянными панелями и оснащены рабочим столом, мини-баром, собственной ванной комнатой.

На территории находятся два ресторана, которые являются настоящей достопримечательностью Листвянки и летняя терраса с видом на окружающую местность.

Гостиница «Крестовая падь»Гостиница «Крестовая падь»Гостиница «Крестовая падь»Гостиница «Крестовая падь»Гостиница «Крестовая падь»

Отель «Baikal Wood»

2 ночи

«BaikalWood Eco Lodge & Spa» — отель, выполненный из эко-материалов и расположенный в посёлке Хужир Иркутской области. Удачное расположение вдали от городского шума позволит гостям почувствовать покой и единение с невероятной байкальской природой.

Номерной фонд отеля включает несколько уютных номеров, оснащенных всем необходимым для комфортного проживания, в том числе исправной техникой и такими приятными мелочами, как чайный набор и фен. В каждом номере есть индивидуальная ванная комната с одноразовыми гигиеническими принадлежностями.

Заказать обед гости могут в ресторане отеля: шеф-повар предлагает лучшее разнообразное меню европейской и местной кухни по приемлемым ценам. Каждое утро сервируется сытный завтрак. Постояльцы также могут посетить русское и французское кафе в шаговой доступности от отеля.

Удобное расположение «BaikalWood Eco Lodge & Spa» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей острова: гости могут посетить с экскурсией скалу Шаманку, краеведческий музей имени Ревякина, церковь Державной иконы Божией Матери и многое другое.

Отель «Baikal Wood»Отель «Baikal Wood»Отель «Baikal Wood»Отель «Baikal Wood»Отель «Baikal Wood»Отель «Baikal Wood»

Гостевой дом «Адмирал»

2 ночи

Усадьба Адмирал радушно встречает новых гостей в Хужире, в 10 минутах ходьбы от озера Байкал.

Усадьба располагает 44 комфортабельными номерами, часть из которых работает в летний период, часть - в зимний.

В определенные часы сервируется завтрак и ужин. За отдельную плату гости могут приобрести на обед блюда местной кухни.

До ближайшего аэропорта и железнодорожного вокзала - 300 км. В пешей доступности - Краеведческий музей им. Н. М. Ревякина.

Гостевой дом «Адмирал»Гостевой дом «Адмирал»Гостевой дом «Адмирал»Гостевой дом «Адмирал»Гостевой дом «Адмирал»Гостевой дом «Адмирал»Гостевой дом «Адмирал»Гостевой дом «Адмирал»

Отель «Конкордия»

2 ночи

Расположен в стороне от пыльных центральных улиц Хужира, вблизи от Сарайского пляжа (жемчужины острова Ольхон) и прекрасного лиственничного леса по которым проходят живописные туристические тропы, организованные Прибайкальским национальным парком.

Для проживания в гостевом доме имеются комнаты, оснащённые всем необходимым для комфортного проживания: удобные спальные места (кровать-трансформер и диван), фен, одноразовые тапочки, полотенца, средства индивидуальной гигиены, оборудованная ванная комната. Комнаты также оснащены просторными верандами.

На территории гостевого дома имеются гамаки, костровая зона, мангал с дровами и принадлежности для барбекю.

Отель «Конкордия»Отель «Конкордия»Отель «Конкордия»Отель «Конкордия»Отель «Конкордия»Отель «Конкордия»

Отель «Порт Ольхон»

2 ночи

Гостиничный комплекс "Порт Ольхон" расположен в посёлке городского типа - Хужир- в месте, где можно забыть о внешнем мире и насладиться красотами природы. К услугам гостей предоставляется доступ к высокоскоростной сети Wi-Fi и бесплатное место на автомобильной парковке. Здесь гости могут провести отпуск с должным комфортом.

Номерной фонд представлен 48 полностью благоустроенными номерами, которые оформлены из природных материалов.
В отеле имеется пять различных категорий номеров: одноместные, арт-номера, двухместные мансардные, семейные, апартаменты. В каждой из них есть эргономичная мебель, телевизор, стол и стулья. Собственная комната оснащена феном, тапочками, халатом и гигиеническими принадлежностями.

На территории находится ресторан с авторской кухней. В меню представлены блюда бурятской и сибирской кухни. В летнее время работает терраса с который открываются красивые пейзажи на озеро Байкал. В кофейне можно насладиться вкусным кофе.

На расстоянии 1,8 километра находится одна из девяти святынь Азии - скала Шаманка. А рядом с ней вдоль берега простирается «Сарайский» пляж, по мнению местных самое живописное место на острове. Расстояние до автовокзала составляет - 700м.

Отель «Порт Ольхон»Отель «Порт Ольхон»Отель «Порт Ольхон»Отель «Порт Ольхон»Отель «Порт Ольхон»Отель «Порт Ольхон»Отель «Порт Ольхон»Отель «Порт Ольхон»

Отель «Villa Malina»

2 ночи

Отель расположен на берегу озера Байкал. К Вашим услугам предоставляется доступ в интернет, место на автомобильной парковке, прокат велосипедов. Предоставляется экскурсионное обслуживание.

Номера стандартные и семейные, все располагают ванной комнатой с душем и туалетом. Имеется вся необходимая мягкая мебель.

В ресторане сервируется сытный и вкусный завтрак. На обед и ужин предлагаются блюда русской и европейской кухни.

Рядом есть несколько достопримечательностей: Краеведческий музей им. Н. М. Ревякина, скала Шаманка. Расстояние до Иркутска составляет более 200 км.

Отель «Villa Malina»Отель «Villa Malina»Отель «Villa Malina»Отель «Villa Malina»Отель «Villa Malina»Отель «Villa Malina»Отель «Villa Malina»

Гостиница «Байкал Форест»

1 ночь

Отель «Baikal Forest» находится в Иркутске, в шаговой доступности от историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора». К услугам постояльцев круглосуточная стойка регистрации, камера хранения, автостоянка.

Номерной фонд представлен двухместным номерами с одной большой или двумя отдельными кроватями. Интерьер выполнен в теплых, светлых тонах, в каждом номере есть камин. В числе основных удобств — телевизор, удобный письменный стол, кондиционер, чайник, холодильник и вместительный шкаф для одежды. Ванная комната оснащена просторной душевой кабиной, феном, бесплатными средствами личной гигиены, набором полотенец, халатами и тапочками.

Питание организовано на высшем уровне.

На территории отеля работает ресторан, где подают вкусные, изысканные блюда по доступным ценам. Также предусмотрена доставка еды и напитков.

Гостиница «Байкал Форест»Гостиница «Байкал Форест»Гостиница «Байкал Форест»Гостиница «Байкал Форест»Гостиница «Байкал Форест»Гостиница «Байкал Форест»Гостиница «Байкал Форест»Гостиница «Байкал Форест»Гостиница «Байкал Форест»

Гостиница «Иркутск»

1 ночь

Гостиница “Иркутск” располагается в отличном районе города Иркутск. Размещение осуществляется в любом из 163 уютных номеров, в зависимости от вкуса и предпочтения постояльцев. Каждый из них оснащен необходимой мягкой и удобной мебелью для комфортного отдыха.

Здесь представлен достаточно широкий спектр услуг, который сделает ваше пребывание незабываемым. В распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная охрана и обслуживание, ежедневная уборка, магазин сувениров. Также предоставляется возможность посетить фитнес-центр, кабинет массажа, солярий и спа-салон. Для самых маленьких оборудована детская игровая площадка.

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Гостиница «Ангара»

1 ночь

Отель «Ангара» расположен в историческом центре Иркутска: на сквере имени Кирова.

Номера комфортные и уютные, оформлены в современном стиле и оснащены всем необходимым. Из окон открывается шикарная панорама на центральную площадь. Гости могут посетить бильярдный VIP-клуб. Также гости отеля могут воспользоваться сауной и услугами салона красоты. Дополнительные услуги: прачечная, переговорная, конференц-зал на 55 мест, камера хранения, парковка, сувенирный киоск. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.

В отеле «Ангара» открыты рестораны: «3 этаж», «Пекинская утка» и London Pub. По утрам в ресторанах отеля сервируется завтрак «шведский стол», а вечером можно заказать различные блюда европейской и сибирской кухни.

Для проведения деловых переговоров, встреч, семинаров и др., подойдут вместительные конференц-залы с современным оборудованием.

Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»

Отель «Irkutsk City Center»

1 ночь

Отель «Irkutsk City Center» располагается в историческом центре Иркутска.

Представлено 208 роскошных номеров, с удобной мебелью и всей необходимой техникой. В оснащение входят ванная комната, телевизор и доступ к Wi-Fi, чайная станция.

Для гостей работает ресторан «Место Встречи», где можно провести время в приятной компании и вкусно поесть.

Предусмотрено 5 многофункциональных залов с современным оборудованием для проведения мероприятий любого формата и масштаба. Для каждого события действуют специально разработанные варианты меню.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в аэропорту
  • Все трансферы на маршруте
  • Экскурсии по программе
  • Билеты в музеи
  • Питание по программе (завтраки 2-6 день, обеды 1,4,5 день, ужины 1-2,4-5 день)
  • Катание на собачьих упряжках (10 мин., 2,5 км)
  • Баня 2 часа (до 8 человек)
  • Катание на снегоходах + услуги инструктора (2 часа, посадка по 2 человека)
  • Сопровождение гидом
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Питание, не включенное в программу
  • Сувенирная продукция
  • Дополнительные экскурсии и развлечения
  • Аренда коньков
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • обязательно: паспорт и полис ОМС;
  • обувь. Традиционная сибирская обувь - это унты и валенки. Если у вас нет валенок и унтов, рекомендуем воспользоваться современными аналогами. Качественную спортивную обувь для зимы делают компании Salomon, Sorel, Meindl. Основные качества, которыми должны обладать зимние ботинки - это наличие хорошего синтетического утеплителя, подошва с неглубоким протектором и из «мягкой» резины (для того чтобы не скользила), наличие мембран, износостойкость;
  • шапка и варежки. Шапки лучше брать синтетические с непродуваемыми мембранами (Windstopper, Windbloc). Желательно, чтобы была защита ушей. Перчатки и варежки. Начнем с того, что их нужно брать 3 комплекта, т. к. они могут порваться, промокнуть и. т. д. Перчатки лучше брать из синтетических тканей. Хороший вариант, это тонкие перчатки из флиса или Polartec (для того, чтобы фотографировать) и краги из непромокаемых материалов (краги – это большие варежки из плотного капрона). В запас можно взять и шерстяные варежки;
  • термобелье. Для зимних и весенних туров по Байкалу рекомендуем вам брать зимнее термобелье из флиса или Polartec. Посмотрите термобелье компаний Guahoo, Red Fox, Virus, Bask, Sivera;
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20). Весной на Байкале очень яркое солнце;
  • солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • самонагревающиеся одноразовые грелки (есть варианты для рук, ног и тела);
  • треккинговые зимние носки, а также шерстяные носки;
  • зимние перчатки (желательно с запасной парой);
  • купальные принадлежности (если вы собираетесь в баню или на горячие источники);
  • личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
  • фото- и видеоаппаратуру (не помешают запасные аккумуляторы);
  • наличные для дополнительных расходов (в некоторых локациях на Байкале могут возникнуть проблемы с банкоматами и безналичной оплатой).

А ещё могут пригодиться: маленький рюкзак для однодневных экскурсий, герметичная упаковка для документов.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой транспорт в туре?
  • в зависимости от размера группы Volkswagen Polo/Toyota Noah/Hyundai Grand Starex/Toyota Hiace/Mercedes Sprinter (4/6/7/10/19):
  • трансфер Иркутск – Ольхон – Иркутск – в зависимости от размера группы Volkswagen Polo/Toyota Noah/Hyundai Grand Starex/Toyota Hiace/Mercedes Sprinter (4/6/7/10/19):
  • передвижение по Ольхону – а/м УАЗ СГР.
Есть ли скидки в туре?
  • 10% дети до 12 включительно;
  • Дети до 5 включительно бесплатно без предоставления питания и спального места;
  • Пенсионеры 5%.
Как подобрать билеты?

В первый день тура туристам нужно быть в аэропорту Иркутска не позднее 8:30 или прибыть в город заранее и сообщить свое местоположение организатору.

В последний день тура лучше брать обратные билеты не раньше 19:30 часов. Можем помочь забронировать проживание в городе.

Мы встречаем гостей в аэропорту, на жд вокзале или забираем по адресу их пребывания в городе перед началом тура, старт большинства туров в 9:00 по ИКТ

Какие потребуются документы для оформления тура?
  • скан паспорта с пропиской на того, с кем будет заключатся договор;
  • на остальных участников ФИО, дата рождения, город проживания.
Какая погода на Байкале зимой?

Если вы отправляетесь в зимний тур на Байкал или на отдых весной, вы должны хорошо экипироваться! Средние температуры января минус 21°С. Сильные морозы, до –35° обычно выпадают на январь и февраль. В первой половине января, в южной части, озеро начинает «вставать», то есть замерзать. Температуры могут упасть до -35. Однако после замерзания озера температуры стабилизируются и, как правило, не опускаются днем ниже -25°С.

Байкал замерзает очень долго. Первый лед образуется в начале ноября в небольших заливах и бухтах, а примерно к началу января замерзает пролив Малое море. Все озеро покрывается льдом только к концу января, поэтому сезон байкальского льда короткий: с начала февраля и до конца марта.

Такой лед, как многие видели в интернете, есть не везде. Это связано с тем, что Байкал огромный (больше площади Бельгии) и микроклимат на нем везде разный. «Тот самый» красивый лед образуется вдоль западного берега, примерно от острова Ольхон до поселка Листвянка. Ни южнее, ни севернее лед не гарантирован.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
2
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Н
10 авг 2024
Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.
Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.

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21 окт в 08:00
97 500 за человека
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