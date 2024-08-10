1 день

Музей под открытым небом «Тальцы». Дорога на Ольхон

Сбор группы в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска с 8:30 до 9:30 утра.

При необходимости мы заберём вас из гостиницы.

Приключения начинаются!

В первую очередь, мы посетим архитектурно-этнографический музей "Тальцы".

Если вы мечтаете проникнуться неповторимым духом Сибири – лучше места не найти.

Экспозиция музея представляет собой сибирскую деревню, состоящую из нескольких десятков зданий.

В них полностью восстановлена историческая обстановка, а сами постройки в большинстве своём являются подлинными историческими памятниками, вывезенными из старинных деревень.

Гид познакомит вас с историей освоения Сибири, культурой и бытом коренных народов.

Заглянуть в дом эвенкийского охотника, побывать на приёме в волостной управе, спуститься в винный погреб приказной избы, изучить расписание церковно-приходской школы, прикоснуться к стенам Илимского острога — всё это можно сделать в уникальном музее под открытым небом.

На обед мы остановимся в старинном трактире, где вы попробуете блюда сибирской кухни.

После обеда двигаемся в сторону Малого Моря.

Конечной точкой нашего путешествия на сегодня станет пос. Хужир, расположенный на острове Ольхон.

Единственный населённый остров на Байкале является одним из культурных и сакральных центров.

Здесь находится множество бурятских и буддийских святынь, исторических и природных памятников.

По прибытии – размещение в гостинице, ужин.