Программа тура по дням
Музей под открытым небом «Тальцы». Дорога на Ольхон
Сбор группы в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска с 8:30 до 9:30 утра.
При необходимости мы заберём вас из гостиницы.
Приключения начинаются!
В первую очередь, мы посетим архитектурно-этнографический музей "Тальцы".
Если вы мечтаете проникнуться неповторимым духом Сибири – лучше места не найти.
Экспозиция музея представляет собой сибирскую деревню, состоящую из нескольких десятков зданий.
В них полностью восстановлена историческая обстановка, а сами постройки в большинстве своём являются подлинными историческими памятниками, вывезенными из старинных деревень.
Гид познакомит вас с историей освоения Сибири, культурой и бытом коренных народов.
Заглянуть в дом эвенкийского охотника, побывать на приёме в волостной управе, спуститься в винный погреб приказной избы, изучить расписание церковно-приходской школы, прикоснуться к стенам Илимского острога — всё это можно сделать в уникальном музее под открытым небом.
На обед мы остановимся в старинном трактире, где вы попробуете блюда сибирской кухни.
После обеда двигаемся в сторону Малого Моря.
Конечной точкой нашего путешествия на сегодня станет пос. Хужир, расположенный на острове Ольхон.
Единственный населённый остров на Байкале является одним из культурных и сакральных центров.
Здесь находится множество бурятских и буддийских святынь, исторических и природных памятников.
По прибытии – размещение в гостинице, ужин.
Остров Ольхон
Сегодня мы займемся исследованием острова.
После завтрака мы отправимся на пешеходную экскурсию к скале Шаманке.
Вероятно, вы уже видели эту живописную скалу на фотографиях Байкала, так как она входит в ТОП-5 самых популярных локаций для фото.
Если нам повезёт с погодными условиями, рядом со скалой можно покататься на коньках.
Далее мы прогуляемся по Сарайскому пляжу – самому длинному и красивому пляжу Ольхона, пообщаемся с местными духами рядом с 13 священными столбами сэргэ, а также повяжем ленточки и загадаем новогодние желания.
Заглянем на стоянку старых кораблей и сделаем фото на память.
При благоприятной ледовой обстановке мы смоем отправится в мини-поездку на хивусе к ледяным гротам (по возможности, за доп. плату).
Вечером – возвращение в гостиницу, ужин.
Путешествие в поисках первого льда. Встреча с шаманкой
Позавтракав в гостинице, мы собираем вещи и отправляемся в исследовательскую экспедицию.
Наша главная цель – найти свежий, новорождённый байкальский лёд.
Он ещё совсем тонкий и хрупкий, но уже поражает своей красотой и абсолютной прозрачностью. в зависимости от ледовой обстановки экскурсия проводится на автомобиле УАЗ.
Насладившись видами Малого Моря, мы прощаемся с Ольхоном и отправляемся на "большую землю".
По пути вас ждёт ещё один новогодний сюрприз – встреча с настоящей бурятской шаманкой.
Участие в традиционном шаманском ритуале подарит вам удачу на весь будущий год.
Вечером мы прибудем в Иркутск.
Вас ждёт заселение в гостиницу в исторической части города.
Листвянка. Байкальский музей. Камень Черского
После завтрака мы отправляемся в поселок Листвянка.
Вас ждёт путешествие по живописному Байкальскому тракту.
Вы побываете в месте, где Ангара вытекает из Байкала, и узнаете старинную легенду о непокорной дочери могучего озера.
Сегодняшний день будет интересным и познавательным.
Мы посетим Байкальский музей.
Его можно назвать уникальным в своём роде, ведь вся его экспозиция полностью посвящена великому сибирскому озеру.
Вы познакомитесь с местной флорой и фауной, узнаете историю формирования Байкала, увидите аквариумы с его обитателями - в том числе с байкальской нерпой.
Приятным завершением экскурсии станет виртуальное погружение на дно Байкала в батискафе.
Эффект полного присутствия гарантирован!
Далее на кресельном подъёмнике мы поднимемся на обзорную площадку Камень Черского.
С неё открывается потрясающий вид на исток Ангары, Шаман-камень и хребет Хамар-Дабан.
Предлагаем вам принять участие в местном ритуале – повязать ленточку и загадать заветное новогоднее желание.
Отдохнуть после насыщенного дня и поделиться впечатлениями вы сможете в комфортной гостинице на берегу Ангары, где группа разместится сразу после окончания экскурсий.
Прогулка на снегоходах. Банька и вкусная дегустация
После завтрака мы отправляемся навстречу приключениям!
Вас ждёт снегоходная прогулка по заснеженной тайге.
Драйв, скорость, пушистый снежок, вековые сосны и кедры – невероятный коктейль впечатлений, который позволит вам почувствовать настоящую сибирскую зиму.
После катания всю группу ждёт отдых в настоящей сибирской бане и дегустация блюд из байкальской рыбы.
Баня расположена на берегу Ангары, у самого истока.
Все желающие смогут нырнуть в прохладную речную воду, чтобы почувствовать невероятное ощущение обновления и очищения.
Возвращение в гостиницу.
Ужин.
Свято-Никольский храм. Катание на собачьих упряжках
Рождественское утро на берегу Байкала станет поистине волшебным.
После завтрака нас ждёт прогулка в Свято-Никольский храм.
Старинное деревянное здание, история которого началась в позапрошлом веке, является одной из визитных карточек Листвянки.
Далее мы отправляемся в обратный путь.
Но напоследок вас ждёт ещё одно приключение: прогулка на собачьих упряжках.
Сибирские ездовые собаки покорят вас своей непосредственностью и обаянием.
С ними невозможно расстаться, не сделав несколько фото на память.
Во второй половине дня мы вернёмся в Иркутск.
Наш водитель доставит вас в аэропорт, на ж/д вокзал или в гостиницу.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах:
- Ольхон:
- стандарт: гостевой дом Адмирал/Конкордия;
- комфорт: Baikal Wood/Порт Ольхон/Villa Malina.
- Листвянка: Никола/Крестовая падь
- Иркутск:
- стандарт: отель Иркутск/гостиница Ангара;
- комфорт: Байкал Форест/Иркутск Сити Центр.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|Стандарт
|124 000
|138 000
|Комфорт
|136 500
|157 000
Подселение не предусматривается.
Варианты проживания
Гостиница «Никола»
На берегу озера Байкал располагается отель «Никола». На территории имеется камера хранения багажа и круглосуточная стойка регистрации, сейф, лифт, автостоянка для личного транспорта. По согласованию с администратором возможно проживание с домашними животными. Трансфер оплачивается отдельно. В окрестностях возможно отправиться на рыбалку или экскурсию, заняться дайвингом, верховой ездой, лыжным спортом. Для детей оборудована игровая зона в помещении.
Просторные семейные номера оформлены в индивидуальном стиле. В комнатах установлены большие двуспальные или односпальные кровати. Для комфортного размещения имеется кондиционер, рабочий стол, телевизор. В ванной комнате установлена душевая кабина и санузел, есть халаты и тапочки, набор полотенец. Гладильные и швейные принадлежности предоставляются по необходимости. Доступен Wi-Fi.
В ресторане предоставляются сытные и вкусные завтраки. На обед и ужин можно заказать разнообразные блюда традиционной местной кухни. В баре представлен широкий выбор разнообразных закусок, напитков и коктейлей.
Гостиница «Крестовая падь»
Гостиница «Крестовая Падь» располагается всего в 50 м от озера Байкал, которое притягивает своей энергетикой и силой. Выбрав это сооружение, гости смогут отстраниться от городской суеты и насладиться природными красотами этого места. Комплекс состоит из 8 корпусов и отдельного коттеджа для VIP гостей.
Некоторые категории оформлены в стиле шале с деревянными панелями и оснащены рабочим столом, мини-баром, собственной ванной комнатой.
На территории находятся два ресторана, которые являются настоящей достопримечательностью Листвянки и летняя терраса с видом на окружающую местность.
Отель «Baikal Wood»
«BaikalWood Eco Lodge & Spa» — отель, выполненный из эко-материалов и расположенный в посёлке Хужир Иркутской области. Удачное расположение вдали от городского шума позволит гостям почувствовать покой и единение с невероятной байкальской природой.
Номерной фонд отеля включает несколько уютных номеров, оснащенных всем необходимым для комфортного проживания, в том числе исправной техникой и такими приятными мелочами, как чайный набор и фен. В каждом номере есть индивидуальная ванная комната с одноразовыми гигиеническими принадлежностями.
Заказать обед гости могут в ресторане отеля: шеф-повар предлагает лучшее разнообразное меню европейской и местной кухни по приемлемым ценам. Каждое утро сервируется сытный завтрак. Постояльцы также могут посетить русское и французское кафе в шаговой доступности от отеля.
Удобное расположение «BaikalWood Eco Lodge & Spa» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей острова: гости могут посетить с экскурсией скалу Шаманку, краеведческий музей имени Ревякина, церковь Державной иконы Божией Матери и многое другое.
Гостевой дом «Адмирал»
Усадьба Адмирал радушно встречает новых гостей в Хужире, в 10 минутах ходьбы от озера Байкал.
Усадьба располагает 44 комфортабельными номерами, часть из которых работает в летний период, часть - в зимний.
В определенные часы сервируется завтрак и ужин. За отдельную плату гости могут приобрести на обед блюда местной кухни.
До ближайшего аэропорта и железнодорожного вокзала - 300 км. В пешей доступности - Краеведческий музей им. Н. М. Ревякина.
Отель «Конкордия»
Расположен в стороне от пыльных центральных улиц Хужира, вблизи от Сарайского пляжа (жемчужины острова Ольхон) и прекрасного лиственничного леса по которым проходят живописные туристические тропы, организованные Прибайкальским национальным парком.
Для проживания в гостевом доме имеются комнаты, оснащённые всем необходимым для комфортного проживания: удобные спальные места (кровать-трансформер и диван), фен, одноразовые тапочки, полотенца, средства индивидуальной гигиены, оборудованная ванная комната. Комнаты также оснащены просторными верандами.
На территории гостевого дома имеются гамаки, костровая зона, мангал с дровами и принадлежности для барбекю.
Отель «Порт Ольхон»
Гостиничный комплекс "Порт Ольхон" расположен в посёлке городского типа - Хужир- в месте, где можно забыть о внешнем мире и насладиться красотами природы. К услугам гостей предоставляется доступ к высокоскоростной сети Wi-Fi и бесплатное место на автомобильной парковке. Здесь гости могут провести отпуск с должным комфортом.
Номерной фонд представлен 48 полностью благоустроенными номерами, которые оформлены из природных материалов.
В отеле имеется пять различных категорий номеров: одноместные, арт-номера, двухместные мансардные, семейные, апартаменты. В каждой из них есть эргономичная мебель, телевизор, стол и стулья. Собственная комната оснащена феном, тапочками, халатом и гигиеническими принадлежностями.
На территории находится ресторан с авторской кухней. В меню представлены блюда бурятской и сибирской кухни. В летнее время работает терраса с который открываются красивые пейзажи на озеро Байкал. В кофейне можно насладиться вкусным кофе.
На расстоянии 1,8 километра находится одна из девяти святынь Азии - скала Шаманка. А рядом с ней вдоль берега простирается «Сарайский» пляж, по мнению местных самое живописное место на острове. Расстояние до автовокзала составляет - 700м.
Отель «Villa Malina»
Отель расположен на берегу озера Байкал. К Вашим услугам предоставляется доступ в интернет, место на автомобильной парковке, прокат велосипедов. Предоставляется экскурсионное обслуживание.
Номера стандартные и семейные, все располагают ванной комнатой с душем и туалетом. Имеется вся необходимая мягкая мебель.
В ресторане сервируется сытный и вкусный завтрак. На обед и ужин предлагаются блюда русской и европейской кухни.
Рядом есть несколько достопримечательностей: Краеведческий музей им. Н. М. Ревякина, скала Шаманка. Расстояние до Иркутска составляет более 200 км.
Гостиница «Байкал Форест»
Отель «Baikal Forest» находится в Иркутске, в шаговой доступности от историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора». К услугам постояльцев круглосуточная стойка регистрации, камера хранения, автостоянка.
Номерной фонд представлен двухместным номерами с одной большой или двумя отдельными кроватями. Интерьер выполнен в теплых, светлых тонах, в каждом номере есть камин. В числе основных удобств — телевизор, удобный письменный стол, кондиционер, чайник, холодильник и вместительный шкаф для одежды. Ванная комната оснащена просторной душевой кабиной, феном, бесплатными средствами личной гигиены, набором полотенец, халатами и тапочками.
Питание организовано на высшем уровне.
На территории отеля работает ресторан, где подают вкусные, изысканные блюда по доступным ценам. Также предусмотрена доставка еды и напитков.
Гостиница «Иркутск»
Гостиница “Иркутск” располагается в отличном районе города Иркутск. Размещение осуществляется в любом из 163 уютных номеров, в зависимости от вкуса и предпочтения постояльцев. Каждый из них оснащен необходимой мягкой и удобной мебелью для комфортного отдыха.
Здесь представлен достаточно широкий спектр услуг, который сделает ваше пребывание незабываемым. В распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная охрана и обслуживание, ежедневная уборка, магазин сувениров. Также предоставляется возможность посетить фитнес-центр, кабинет массажа, солярий и спа-салон. Для самых маленьких оборудована детская игровая площадка.
Гостиница «Ангара»
Отель «Ангара» расположен в историческом центре Иркутска: на сквере имени Кирова.
Номера комфортные и уютные, оформлены в современном стиле и оснащены всем необходимым. Из окон открывается шикарная панорама на центральную площадь. Гости могут посетить бильярдный VIP-клуб. Также гости отеля могут воспользоваться сауной и услугами салона красоты. Дополнительные услуги: прачечная, переговорная, конференц-зал на 55 мест, камера хранения, парковка, сувенирный киоск. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.
В отеле «Ангара» открыты рестораны: «3 этаж», «Пекинская утка» и London Pub. По утрам в ресторанах отеля сервируется завтрак «шведский стол», а вечером можно заказать различные блюда европейской и сибирской кухни.
Для проведения деловых переговоров, встреч, семинаров и др., подойдут вместительные конференц-залы с современным оборудованием.
Отель «Irkutsk City Center»
Отель «Irkutsk City Center» располагается в историческом центре Иркутска.
Представлено 208 роскошных номеров, с удобной мебелью и всей необходимой техникой. В оснащение входят ванная комната, телевизор и доступ к Wi-Fi, чайная станция.
Для гостей работает ресторан «Место Встречи», где можно провести время в приятной компании и вкусно поесть.
Предусмотрено 5 многофункциональных залов с современным оборудованием для проведения мероприятий любого формата и масштаба. Для каждого события действуют специально разработанные варианты меню.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту
- Все трансферы на маршруте
- Экскурсии по программе
- Билеты в музеи
- Питание по программе (завтраки 2-6 день, обеды 1,4,5 день, ужины 1-2,4-5 день)
- Катание на собачьих упряжках (10 мин., 2,5 км)
- Баня 2 часа (до 8 человек)
- Катание на снегоходах + услуги инструктора (2 часа, посадка по 2 человека)
- Сопровождение гидом
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Питание, не включенное в программу
- Сувенирная продукция
- Дополнительные экскурсии и развлечения
- Аренда коньков
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- обязательно: паспорт и полис ОМС;
- обувь. Традиционная сибирская обувь - это унты и валенки. Если у вас нет валенок и унтов, рекомендуем воспользоваться современными аналогами. Качественную спортивную обувь для зимы делают компании Salomon, Sorel, Meindl. Основные качества, которыми должны обладать зимние ботинки - это наличие хорошего синтетического утеплителя, подошва с неглубоким протектором и из «мягкой» резины (для того чтобы не скользила), наличие мембран, износостойкость;
- шапка и варежки. Шапки лучше брать синтетические с непродуваемыми мембранами (Windstopper, Windbloc). Желательно, чтобы была защита ушей. Перчатки и варежки. Начнем с того, что их нужно брать 3 комплекта, т. к. они могут порваться, промокнуть и. т. д. Перчатки лучше брать из синтетических тканей. Хороший вариант, это тонкие перчатки из флиса или Polartec (для того, чтобы фотографировать) и краги из непромокаемых материалов (краги – это большие варежки из плотного капрона). В запас можно взять и шерстяные варежки;
- термобелье. Для зимних и весенних туров по Байкалу рекомендуем вам брать зимнее термобелье из флиса или Polartec. Посмотрите термобелье компаний Guahoo, Red Fox, Virus, Bask, Sivera;
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20). Весной на Байкале очень яркое солнце;
- солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- самонагревающиеся одноразовые грелки (есть варианты для рук, ног и тела);
- треккинговые зимние носки, а также шерстяные носки;
- зимние перчатки (желательно с запасной парой);
- купальные принадлежности (если вы собираетесь в баню или на горячие источники);
- личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
- фото- и видеоаппаратуру (не помешают запасные аккумуляторы);
- наличные для дополнительных расходов (в некоторых локациях на Байкале могут возникнуть проблемы с банкоматами и безналичной оплатой).
А ещё могут пригодиться: маленький рюкзак для однодневных экскурсий, герметичная упаковка для документов.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой транспорт в туре?
- в зависимости от размера группы Volkswagen Polo/Toyota Noah/Hyundai Grand Starex/Toyota Hiace/Mercedes Sprinter (4/6/7/10/19):
- трансфер Иркутск – Ольхон – Иркутск – в зависимости от размера группы Volkswagen Polo/Toyota Noah/Hyundai Grand Starex/Toyota Hiace/Mercedes Sprinter (4/6/7/10/19):
- передвижение по Ольхону – а/м УАЗ СГР.
Есть ли скидки в туре?
- 10% дети до 12 включительно;
- Дети до 5 включительно бесплатно без предоставления питания и спального места;
- Пенсионеры 5%.
Как подобрать билеты?
В первый день тура туристам нужно быть в аэропорту Иркутска не позднее 8:30 или прибыть в город заранее и сообщить свое местоположение организатору.
В последний день тура лучше брать обратные билеты не раньше 19:30 часов. Можем помочь забронировать проживание в городе.
Мы встречаем гостей в аэропорту, на жд вокзале или забираем по адресу их пребывания в городе перед началом тура, старт большинства туров в 9:00 по ИКТ
Какие потребуются документы для оформления тура?
- скан паспорта с пропиской на того, с кем будет заключатся договор;
- на остальных участников ФИО, дата рождения, город проживания.
Какая погода на Байкале зимой?
Если вы отправляетесь в зимний тур на Байкал или на отдых весной, вы должны хорошо экипироваться! Средние температуры января минус 21°С. Сильные морозы, до –35° обычно выпадают на январь и февраль. В первой половине января, в южной части, озеро начинает «вставать», то есть замерзать. Температуры могут упасть до -35. Однако после замерзания озера температуры стабилизируются и, как правило, не опускаются днем ниже -25°С.
Байкал замерзает очень долго. Первый лед образуется в начале ноября в небольших заливах и бухтах, а примерно к началу января замерзает пролив Малое море. Все озеро покрывается льдом только к концу января, поэтому сезон байкальского льда короткий: с начала февраля и до конца марта.
Такой лед, как многие видели в интернете, есть не везде. Это связано с тем, что Байкал огромный (больше площади Бельгии) и микроклимат на нем везде разный. «Тот самый» красивый лед образуется вдоль западного берега, примерно от острова Ольхон до поселка Листвянка. Ни южнее, ни севернее лед не гарантирован.