Индивидуальная
до 4 чел.
Ижевск: легенды, мифы, быль
Узнайте загадки Ижевска, от Царь-пушки до района Сити. Истории о призраках и крокодилах ждут вас на увлекательной экскурсии по городу
Начало: В Октябрьском сквере
14 сен в 09:00
15 сен в 09:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Ижевск, который вас удивит: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Ижевску откроет вам его историю и достопримечательности. Узнайте о знаменитых личностях и полюбуйтесь архитектурой 19 века
Начало: У памятника Ижевским оружейникам
15 сен в 14:00
16 сен в 14:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ижевска в Сарапул - жемчужину русского Прикамья
Погрузитесь в атмосферу старинного Сарапула, прогуляйтесь по его купеческим улочкам и узнайте интересные истории о знаменитых жителях города
Начало: Памятник ижевским оружейникам. Самый центр города
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Воткинск и Сарапул: Прикамская губерния
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Воткинску и Сарапулу, чтобы узнать о наследии Чайковского и насладиться старинной архитектурой
Начало: У вашего отеля
16 сен в 09:30
23 сен в 09:30
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
