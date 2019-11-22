10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Нескучное путешествие по городу

Ян
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Ян – ваш гид
Стоит хотя бы раз съездить в Ижевск, чтобы увидеть своими глазами город, не столько примечательный внешним обличием, сколько интересный своими любопытными фактами.

Здесь во времена Гражданской войны ижевчане поддерживали "белых", впервые в нашей стране запустили серийное производство мотоциклов «Иж», а в настоящее время находится редкая для европейской части России буддистская ступа.
2600 ₽
2210 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Площадь оружейников
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии10 отзывов
4.9
Неожиданные факты из жизни Ижевска
Неожиданные факты из жизни Ижевска

Что вас ожидает

  • Узнаете историю города, легенду его возникновения и превращения в столицу Удмуртии. Поговорим с вами о том, какое место в жизни города занимает оружейное производство и почему Ижевск носит неофициальный статус столицы электронной музыки страны.
  • Рассмотрите буддистскую ступу, а я расскажу вам, почему она здесь появилась, и каким образом в ней оказалась статуя Будды из Аргентины.
  • Прогуляетесь по Михайловской площади, увидите плотину Ижевского пруда, местную Царь-Пушку с запутанной историей, возможно, доберемся с вами до местного памятника пельменю.
  • Поделюсь с вами советами, как можно провести время в городе, где вкусно и недорого перекусить, и в какой музей стоит пойти, если вам интересна культура и быт удмуртов.

Организационные детали

Экскурсия может проходить на вашем автомобиле или пешком (по желанию).

Неожиданные факты из жизни Ижевска
Неожиданные факты из жизни Ижевска
Неожиданные факты из жизни Ижевска
Неожиданные факты из жизни Ижевска

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Площадь оружейников.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ян
Ян
Мне 28 лет, я "Лучший гид Удмуртии 2016" (победил на региональном этапе всероссийского конкурса "Лучший по профессии в индустрии туризма"), научный сотрудник местного музея. Закончил в 2011 году исторический факультет по специальности "история", Закончил в 2015 году институт социальных коммуникаций по специальности "культурология" с отличием
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

22 ноября 2019
Профессиональный гид, любопытные факты из жизни Ижевска, даже нашему 11летнему внуку было интересно. Немного подпортил впечатление крепкий морозец. Хотелось бы повнимательнее рассмотреть здания в центре города. Но - рекомендую всем интересующимся историей Ижевска . Спасибо 😊
20 августа 2019
Экскурсия прошла замечательно. Ян - очень интересный рассказчик.
Отдельное спасибо Яну за "мобильность" - в день экскурсии несколько раз корректировалось время начала экскурсии.
9 июня 2019
В Ижевске мало, что есть посмотреть, но о том что есть Ян рассказал интересно и незабито.
6 мая 2019
Экскурсия познавательная и интересная, гид веселый и обаятельный.
4 мая 2019
30 лет не была в Ижевске, и только благодаря Яну увидела этот город по - новому, как будто оказалась здесь впервые , настолько необычно рассказана история города, показан город. Респект Яну.
28 марта 2019
Добрый день! Были в Ижевске два дня, чтобы узнать о городе больше исторических фактов, увидеть интересные места и здания договорились об индивидуальной экскурсии. Наш гид Ян оказался в-первую очередь очень позитивным человеком, с отличными знаниями города и интересными фактами из его истории. Несмотря на то, что весенний город не предстал перед нами в своем полном великолепии, как бы это было летом, тем не менее экскурсия доставила море удовольствия, позитива и привнесла новые знания еще об одном российском городе. Наши семейные рекомендации этому гиду, а Яну-дальнейших успехов! :)
18 сентября 2018
Заказали экскурсию сознательно, т.к. понимали, что проездом, вечером, за пару часов не сможем сами познакомиться с городом. И не ошиблись. Экскурсия очень понравилась. Город Ижевск оказался вполне достойным. Экскурсовод замечательный, дает информацию как теоретического плана, так и практического, которую может дать только житель города.
Отвечает на любые вопросы. Особенно понравились части про происхождение удмуртского народа, и про строительство первого завода. Самое интересное место - конечно, на плотине, с видом на ижевскую Венецию, на парк культуры с колесом обозрения и на старое здание завода. В темноте пруд выглядит волшебно.
29 мая 2017
Отличная экскурсия: очень понравилось увлекательное путешествие по интересным местам Ижевска, позволяющее за короткое время сформировать вполне целостное представление об истории города - основных вехах его развития и значимых событиях. Таким образом мне удалось насладиться красивейшими видами, посетить нетуристические места города, ознакомиться с его историей и при этом вдоволь повеселиться благодаря отменному чувству юмора гида.
Если вместо стандартного унылого осмотра достопримечательностей с отрывочными сведениями об объектах вы хотите получить по-настоящему интересную экскурсию по городу, выбирайте в качестве гида Яна - точно останетесь довольны!
1 мая 2017
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод компетентен
4 января 2017
Добрый день! Первый раз решили заказать индивидуальную экскурсию. Приехав в Ижевск накануне Нового года (когда ни один музей не работает) мы поняли, что нисколько не ошиблись в своем выборе. Благодаря профессионализму гида, его приемам подать материал и ненавязчивому легкому юмору, мы получили не только максимум интересной информации, но и заряд отличного настроения. Несмотря на хмурую погоду и общее серое впечатление от самого города, поездка удалась можно сказать за счет наших первых впечатлений. Спасибо, Ян! Будем рекомендовать вас как начало ознакомления с Ижевском ;)

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