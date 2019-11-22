10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Узнаете историю города, легенду его возникновения и превращения в столицу Удмуртии. Поговорим с вами о том, какое место в жизни города занимает оружейное производство и почему Ижевск носит неофициальный статус столицы электронной музыки страны.
Рассмотрите буддистскую ступу, а я расскажу вам, почему она здесь появилась, и каким образом в ней оказалась статуя Будды из Аргентины.
Прогуляетесь по Михайловской площади, увидите плотину Ижевского пруда, местную Царь-Пушку с запутанной историей, возможно, доберемся с вами до местного памятника пельменю.
Поделюсь с вами советами, как можно провести время в городе, где вкусно и недорого перекусить, и в какой музей стоит пойти, если вам интересна культура и быт удмуртов.
Организационные детали
Экскурсия может проходить на вашем автомобиле или пешком (по желанию).
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура Площадь оружейников.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Мне 28 лет, я "Лучший гид Удмуртии 2016" (победил на региональном этапе всероссийского конкурса "Лучший по профессии в индустрии туризма"), научный сотрудник местного музея.
Закончил в 2011 году исторический факультет по специальности "история",
Закончил в 2015 году институт социальных коммуникаций по специальности "культурология" с отличием
Профессиональный гид, любопытные факты из жизни Ижевска, даже нашему 11летнему внуку было интересно. Немного подпортил впечатление крепкий морозец. Хотелось бы повнимательнее рассмотреть здания в центре города. Но - рекомендую всем интересующимся историей Ижевска . Спасибо 😊
Елена
20 августа 2019
Экскурсия прошла замечательно. Ян - очень интересный рассказчик.
Отдельное спасибо Яну за "мобильность" - в день экскурсии несколько раз корректировалось время начала экскурсии.
Алексей
9 июня 2019
В Ижевске мало, что есть посмотреть, но о том что есть Ян рассказал интересно и незабито.
Мария
6 мая 2019
Экскурсия познавательная и интересная, гид веселый и обаятельный.
Светлана
4 мая 2019
30 лет не была в Ижевске, и только благодаря Яну увидела этот город по - новому, как будто оказалась здесь впервые , настолько необычно рассказана история города, показан город. Респект Яну.
Галина
28 марта 2019
Добрый день! Были в Ижевске два дня, чтобы узнать о городе больше исторических фактов, увидеть интересные места и здания договорились об индивидуальной экскурсии. Наш гид Ян оказался в-первую очередь очень позитивным человеком, с отличными знаниями города и интересными фактами из его истории. Несмотря на то, что весенний город не предстал перед нами в своем полном великолепии, как бы это было летом, тем не менее экскурсия доставила море удовольствия, позитива и привнесла новые знания еще об одном российском городе. Наши семейные рекомендации этому гиду, а Яну-дальнейших успехов! :)
Марина
18 сентября 2018
Заказали экскурсию сознательно, т.к. понимали, что проездом, вечером, за пару часов не сможем сами познакомиться с городом. И не ошиблись. Экскурсия очень понравилась. Город Ижевск оказался вполне достойным. Экскурсовод замечательный, дает информацию как теоретического плана, так и практического, которую может дать только житель города.
Отвечает на любые вопросы. Особенно понравились части про происхождение удмуртского народа, и про строительство первого завода. Самое интересное место - конечно, на плотине, с видом на ижевскую Венецию, на парк культуры с колесом обозрения и на старое здание завода. В темноте пруд выглядит волшебно.
Екатерина
29 мая 2017
Отличная экскурсия: очень понравилось увлекательное путешествие по интересным местам Ижевска, позволяющее за короткое время сформировать вполне целостное представление об истории города - основных вехах его развития и значимых событиях. Таким образом мне удалось насладиться красивейшими видами, посетить нетуристические места города, ознакомиться с его историей и при этом вдоволь повеселиться благодаря отменному чувству юмора гида.
Если вместо стандартного унылого осмотра достопримечательностей с отрывочными сведениями об объектах вы хотите получить по-настоящему интересную экскурсию по городу, выбирайте в качестве гида Яна - точно останетесь довольны!
Юрий
1 мая 2017
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод компетентен
Мария
4 января 2017
Добрый день! Первый раз решили заказать индивидуальную экскурсию. Приехав в Ижевск накануне Нового года (когда ни один музей не работает) мы поняли, что нисколько не ошиблись в своем выборе. Благодаря профессионализму гида, его приемам подать материал и ненавязчивому легкому юмору, мы получили не только максимум интересной информации, но и заряд отличного настроения. Несмотря на хмурую погоду и общее серое впечатление от самого города, поездка удалась можно сказать за счет наших первых впечатлений. Спасибо, Ян! Будем рекомендовать вас как начало ознакомления с Ижевском ;)