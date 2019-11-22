10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Добрый день! Были в Ижевске два дня, чтобы узнать о городе больше исторических фактов, увидеть интересные места и здания договорились об индивидуальной экскурсии. Наш гид Ян оказался в-первую очередь очень позитивным человеком, с отличными знаниями города и интересными фактами из его истории. Несмотря на то, что весенний город не предстал перед нами в своем полном великолепии, как бы это было летом, тем не менее экскурсия доставила море удовольствия, позитива и привнесла новые знания еще об одном российском городе. Наши семейные рекомендации этому гиду, а Яну-дальнейших успехов! :)