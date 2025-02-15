Яркие образы, харизматичные герои и юмор будут сопровождать вас в этом приключении. В Родниках вы осмотрите кирху, где чудом сохранились средневековые фрески. В Ушаково посетите храм 14 века и узнаете, как пруссы строили города.
Но большую часть времени вы проведёте в Черняховске (Инстербург), где увидите три замка и завод, на котором разводят немецкие породы лошадей.
Но большую часть времени вы проведёте в Черняховске (Инстербург), где увидите три замка и завод, на котором разводят немецкие породы лошадей.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание аудиогида
Театрализованная аудиоэкскурсия создана профессиональными актёрами театра и кино, чтобы вы получили яркие впечатления и от души посмеялись. Наши герои проведут вас по самым интересным местам, познакомят с историей и архитектурой памятников.
В программе путешествия:
- Свято-Михайловская церковь. Ныне православный храм, также известный как собор Архангела Михаила, был построен в конце 19 века году как протестантская кирха
- Храм Святого Бруно Кверфуртского. Старый католический храм, освящённый в честь покровителя Пруссии
- Замок Инстербург. Основан в 14 веке по приказу магистра Тевтонского ордена
- Замок Георгенбург. Ещё один старинный замок Тевтонского ордена
- Замок Таплакен. И ещё один. Первоначально представлял собой деревянно-земляную крепость рядом с прусским поселением
- Кирха Арнау. Один из древнейших храмов региона. Был католическим, затем лютеранским и сегодня действует как православный храм в честь Святой Екатерины
- Завод «Георгенбург». Имеет богатую историю, связанную с разведением и обучением лошадей. Здания восстановлены в соответствии с историческим обликом
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
- При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1190 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Московском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Калининграде
Провёл экскурсии для 11068 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещёЗадать вопрос
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