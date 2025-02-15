Инстербург и тайны Тевтонского ордена: театрализованная аудиоэкскурсия

Отправиться в самостоятельное путешествие по кирхам, замкам и соборам, слушая подкаст в приложении
Яркие образы, харизматичные герои и юмор будут сопровождать вас в этом приключении. В Родниках вы осмотрите кирху, где чудом сохранились средневековые фрески. В Ушаково посетите храм 14 века и узнаете, как пруссы строили города.

Но большую часть времени вы проведёте в Черняховске (Инстербург), где увидите три замка и завод, на котором разводят немецкие породы лошадей.
Инстербург и тайны Тевтонского ордена: театрализованная аудиоэкскурсия
Инстербург и тайны Тевтонского ордена: театрализованная аудиоэкскурсия
Инстербург и тайны Тевтонского ордена: театрализованная аудиоэкскурсия
Ближайшие даты:
15
фев16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание аудиогида

Театрализованная аудиоэкскурсия создана профессиональными актёрами театра и кино, чтобы вы получили яркие впечатления и от души посмеялись. Наши герои проведут вас по самым интересным местам, познакомят с историей и архитектурой памятников.

В программе путешествия:

  • Свято-Михайловская церковь. Ныне православный храм, также известный как собор Архангела Михаила, был построен в конце 19 века году как протестантская кирха
  • Храм Святого Бруно Кверфуртского. Старый католический храм, освящённый в честь покровителя Пруссии
  • Замок Инстербург. Основан в 14 веке по приказу магистра Тевтонского ордена
  • Замок Георгенбург. Ещё один старинный замок Тевтонского ордена
  • Замок Таплакен. И ещё один. Первоначально представлял собой деревянно-земляную крепость рядом с прусским поселением
  • Кирха Арнау. Один из древнейших храмов региона. Был католическим, затем лютеранским и сегодня действует как православный храм в честь Святой Екатерины
  • Завод «Георгенбург». Имеет богатую историю, связанную с разведением и обучением лошадей. Здания восстановлены в соответствии с историческим обликом

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
  • Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
  • При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1190 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Московском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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