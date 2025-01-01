Описание экскурсии
Форт № 5 — яркий представитель внешнего оборонительного кольца Кёнигсберга. Я расскажу о событиях, которые происходили здесь в годы Второй мировой войны.
Кирха Юдиттен — самая древняя постройка на территории Калининградской области. Она прекрасно сохранилась до наших дней.
Амалиенау — фешенебельный район с роскошными виллами. Мы внимательно рассмотрим некоторые дома, а я расскажу историю квартала.
Площадь Победы — центр города с богатой историей и красивой архитектурой. Вы увидите знаковую скульптуру «Борющиеся зубры» — один из символов города.
Королевские ворота. Я расскажу об оставшихся башнях и бастионах.
Верхнее озеро — место, где любят гулять местные. На берегу стоит башня Дона, которая не раз меняла своё предназначение.
Остров Канта и Кафедральный собор. Вы услышите историю острова Кнайпхоф и города, который был здесь.
Также я расскажу, где попробовать лучшие клопсы, в какие города области стоит съездить и что ещё посмотреть.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Toyota Vellfire. Есть детское кресло
- На экскурсии я использую микрофон и фотоматериалы
- Я буду снимать вас на профессиональный фотоаппарат — это подарок
- Если погода дождливая, а у вас нет зонтов, сообщите мне — я возьму
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Приехали мы в Калининград на новогодние праздники, любим сами гулять по новым городам по предварительно спланированному маршруту. Но в эту поездку не повезло