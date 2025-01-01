Исчерпывающий экскурс по Калининграду

Увидеть город со всех сторон
Вы погрузитесь в историю региона от древних пруссов до середины 20 столетия. Увидите знаменитый Форт № 5, шикарные виллы Амалиенау и легендарный Кафедральный собор. Я подробно расскажу о Кёнигсберге и поделюсь его удивительными легендами. Вы узнаете, каким был раньше остров Канта и как город защищался во время Второй мировой войны.
5
1 отзыв
Исчерпывающий экскурс по Калининграду
Исчерпывающий экскурс по Калининграду
Исчерпывающий экскурс по Калининграду
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30

Описание экскурсии

Форт № 5 — яркий представитель внешнего оборонительного кольца Кёнигсберга. Я расскажу о событиях, которые происходили здесь в годы Второй мировой войны.

Кирха Юдиттен — самая древняя постройка на территории Калининградской области. Она прекрасно сохранилась до наших дней.

Амалиенау — фешенебельный район с роскошными виллами. Мы внимательно рассмотрим некоторые дома, а я расскажу историю квартала.

Площадь Победы — центр города с богатой историей и красивой архитектурой. Вы увидите знаковую скульптуру «Борющиеся зубры» — один из символов города.

Королевские ворота. Я расскажу об оставшихся башнях и бастионах.

Верхнее озеро — место, где любят гулять местные. На берегу стоит башня Дона, которая не раз меняла своё предназначение.

Остров Канта и Кафедральный собор. Вы услышите историю острова Кнайпхоф и города, который был здесь.

Также я расскажу, где попробовать лучшие клопсы, в какие города области стоит съездить и что ещё посмотреть.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Toyota Vellfire. Есть детское кресло
  • На экскурсии я использую микрофон и фотоматериалы
  • Я буду снимать вас на профессиональный фотоаппарат — это подарок
  • Если погода дождливая, а у вас нет зонтов, сообщите мне — я возьму
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Д
1 янв 2025
Экскурсия отличная! Комфортный транспорт, интересный рассказчик, хороший маршрут.

Приехали мы в Калининград на новогодние праздники, любим сами гулять по новым городам по предварительно спланированному маршруту. Но в эту поездку не повезло
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с погодой - дожди и холодный ветер, долго не погулять. Поэтому решили поехать в экскурсию на машине. Спасибо Артему, что взялся за экскурсию 31 декабря при бронировании за 2 часа до начала!
Экскурсия проводится очень профессионально - от вводной части до удержания внимания, когда участники экскурсии начинают уставать.

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