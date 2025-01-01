Вы погрузитесь в историю региона от древних пруссов до середины 20 столетия. Увидите знаменитый Форт № 5, шикарные виллы Амалиенау и легендарный Кафедральный собор. Я подробно расскажу о Кёнигсберге и поделюсь его удивительными легендами. Вы узнаете, каким был раньше остров Канта и как город защищался во время Второй мировой войны.

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Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30

Описание экскурсии

Форт № 5 — яркий представитель внешнего оборонительного кольца Кёнигсберга. Я расскажу о событиях, которые происходили здесь в годы Второй мировой войны.

Кирха Юдиттен — самая древняя постройка на территории Калининградской области. Она прекрасно сохранилась до наших дней.

Амалиенау — фешенебельный район с роскошными виллами. Мы внимательно рассмотрим некоторые дома, а я расскажу историю квартала.

Площадь Победы — центр города с богатой историей и красивой архитектурой. Вы увидите знаковую скульптуру «Борющиеся зубры» — один из символов города.

Королевские ворота. Я расскажу об оставшихся башнях и бастионах.

Верхнее озеро — место, где любят гулять местные. На берегу стоит башня Дона, которая не раз меняла своё предназначение.

Остров Канта и Кафедральный собор. Вы услышите историю острова Кнайпхоф и города, который был здесь.

Также я расскажу, где попробовать лучшие клопсы, в какие города области стоит съездить и что ещё посмотреть.

Организационные детали