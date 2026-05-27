Этот маршрут объединяет главные локации Куршской косы и атмосферные места побережья. Вы подниметесь на высоту Эфа, прогуляетесь по Зеленоградску и сделаете фото в замке Нессельбек. В финале посетите бастион «Обертайх».
Вас будут ждать балтийские деликатесы: ремесленные сыры, строганина из-под ножа, копчёный угорь и местные напитки — всё в уютной исторической атмосфере.
Описание экскурсии
8:00–9:00 (9:00–10:00) — дорога из Калининграда
09:30 (10:30) — замок Нессельбек. Атмосферное место, где получаются яркие фотографии
10:00 (11:00) — въезд на Куршскую косу
10:40–11:40 (11:40–12:40) — Танцующий лес. Вы услышите об истории причудливых деревьев и сделаете интересные снимки
11:50–12:30 (12:50–13:30) — высота Эфа. Песчаные дюны, водное зеркало и ароматы хвойного леса — ради этого точно стоит побывать на косе!
13:10–14:10 (14:10–15:10) — Зеленоградск. Курортный город с довоенной архитектурой и красивым променадом. Вы узнаете, как Кранц превратился в Зеленоградск и откуда здесь появился культ кошек
16:00–17:00 (17:00–18:00) — бастион «Обертайх» и дегустация
- Посещение бастиона. Вы узнаете, как «Обертайх» с 1860 года защищал город. В музейных залах увидите старинные предметы, найденные на территории Кёнигсберга, а также янтарное дерево и крупнейшие в мире янтарные бусы
- Дегустация при свечах с винтажной посудой. Вас ждут 4 курса закусок: сыры от ремесленной сыроварни, строганина из-под ножа с гренками, балтийский угорь трёх видов и мясные закуски. А также 5 видов пива калининградского варения. Всё это — под рассказы о гастрономических традициях региона
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются обед — по желанию и экосбор — 400 ₽ за чел., бесплатно дети до 18 лет и пенсионеры
- На высоте Эфа и в Зеленоградске у вас будет время для перекуса или обеда
- Место посадки в автобус — одна из 10 точек в центре Калининграда на выбор. Также можем забрать вас из Зеленоградска (без посещения замка Нессельбек)
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 08:00 и 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Экскурсия + полная дегустация
|5760 ₽
|Экскурсия + пиво и строганина
|3470 ₽
|Экскурсия + пиво и угорь
|3470 ₽
|Экскурсия + пиво и сыр
|3130 ₽
|Экскурсия + пиво и мясо
|3130 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Черняховского 4Б или в другом месте из списка
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Калининграде
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 124085 туристов
Работаем с 2005 года. В нашей команде пять высококлассных гидов. Наши экскурсии не про легенды и факты из Википедии — мы рассказываем о современных реалиях, жизни, достижениях и проблемах Калининградской области. Показываем то, что действительно заслуживает внимания и восхищает. На экскурсиях мы поделимся многолетним опытом жизни в любимом регионе, посоветуем интересные места и поможем вам спланировать лучший отпуск в Калининградской области.
