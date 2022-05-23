Обзорная экскурсия по городу в легком темпе. Мы посмотрим знаковые объекты города и прогуляемся пешком, но изюминкой нашей экскурсии станет возможность покататься на новеньких трамваях Корсар между объектами.
Трамвай, появившийся здесь в 1895 году, знаковый вид транспорта для Кёнигсберга. Чтобы прочувствовать дух старого города мы будем путешествовать именно на нем.
Увидим Кафедральный собор, музей Янтаря, Верхний и Нижний пруд, пройдем старыми улочками и по проспекту Мира.
Я расскажу, что посмотреть, что обязательно попробовать в кафе и куда отправиться за сувенирами.
Организационные детали
В программу прогулки по городу не входят посещения Кафедрального собора, Музея Янтаря и зоопарка. Посетить их вы можете вне этой экскурсии или по предварительной договоренности с гидом.
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Поездка на трамвае
Что не входит
Если в группе больше трех человек
То проезд на общественном транспорте оплачивается самостоятельно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Медовый мост (ул. Октябрьская, Остров Канта)
Завершение: Проспект Победы, 1, Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Добрый день! Одевайтесь пожалуйста по погоде
В Калининграде она изменчивая. Вам понадобится удобная обувь
Дождевик (или зонт) и солнцезащитные очки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Калининграде
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них