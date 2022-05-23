На трамвае сквозь века

Обзорная экскурсия по городу в легком темпе

Обзорная экскурсия по городу в легком темпе.

Мы посмотрим знаковые объекты города и прогуляемся пешком, но изюминкой нашей экскурсии станет возможность покататься на новеньких трамваях Корсар между объектами.
На трамвае сквозь века
На трамвае сквозь века
На трамвае сквозь века
На трамвае сквозь века
На трамвае сквозь века

Что вас ожидает 🤩

  • Кафедральный собор
  • Музей янтаря
  • Верхний и Нижний пруд
  • Россгартенские ворота
  • Площадь победы
  • Памятники архитектурного наследия
  • Скульптуры Августа Гауля и Станислава Кауэра
  • Зоопарк
  • Центральный парк
  • Амалиенау

Об экскурсии

Обзорная экскурсия по городу в легком темпе. Мы посмотрим знаковые объекты города и прогуляемся пешком, но изюминкой нашей экскурсии станет возможность покататься на новеньких трамваях Корсар между объектами.
Трамвай, появившийся здесь в 1895 году, знаковый вид транспорта для Кёнигсберга. Чтобы прочувствовать дух старого города мы будем путешествовать именно на нем.
Увидим Кафедральный собор, музей Янтаря, Верхний и Нижний пруд, пройдем старыми улочками и по проспекту Мира.
Я расскажу, что посмотреть, что обязательно попробовать в кафе и куда отправиться за сувенирами.

Организационные детали

В программу прогулки по городу не входят посещения Кафедрального собора, Музея Янтаря и зоопарка. Посетить их вы можете вне этой экскурсии или по предварительной договоренности с гидом.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Поездка на трамвае
Что не входит
  • Если в группе больше трех человек
  • То проезд на общественном транспорте оплачивается самостоятельно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Медовый мост (ул. Октябрьская, Остров Канта)
Завершение: Проспект Победы, 1, Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Добрый день! Одевайтесь пожалуйста по погоде
  • В Калининграде она изменчивая. Вам понадобится удобная обувь
  • Дождевик (или зонт) и солнцезащитные очки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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