Об экскурсии

Обзорная экскурсия по городу в легком темпе. Мы посмотрим знаковые объекты города и прогуляемся пешком, но изюминкой нашей экскурсии станет возможность покататься на новеньких трамваях Корсар между объектами.

Трамвай, появившийся здесь в 1895 году, знаковый вид транспорта для Кёнигсберга. Чтобы прочувствовать дух старого города мы будем путешествовать именно на нем.

Увидим Кафедральный собор, музей Янтаря, Верхний и Нижний пруд, пройдем старыми улочками и по проспекту Мира.

Я расскажу, что посмотреть, что обязательно попробовать в кафе и куда отправиться за сувенирами.

Организационные детали

В программу прогулки по городу не входят посещения Кафедрального собора, Музея Янтаря и зоопарка. Посетить их вы можете вне этой экскурсии или по предварительной договоренности с гидом.