На велосипеде по Калининграду

Вы прокатетесь на велосипеде по улицам Калининграда и увидете главные достопримечательности

Вы прокатетесь на велосипеде по улицам Калининграда и увидете главные достопримечательности.
На велосипеде по Калининграду
На велосипеде по Калининграду
На велосипеде по Калининграду
На велосипеде по Калининграду
На велосипеде по Калининграду
На велосипеде по Калининграду

Что вы увидите 🤩

  • Бастионы «Грольман», «Обертайх» и «Астрономический»
  • «Росгартенские», «Закхаймские» и «Королевские» ворота
  • Башни Дона и Врангель
  • Кирху памяти королевы Луизы
  • Факты о добыче и обработке янтаря в мастерской «хомлинов»
  • Верхний замковый пруд «Борющиеся зубров»
  • Район Амалиенау. Виллы богатых кенигсбергцев
  • Музей Мирового океана
  • Глубоководный аппарат МИР-1 с которого снимали фильм «Титаник» и на котором спускался президент В. В. Путин спускался на дно Байкала
  • Пройдем через все отсеки дизельной подводной лодки
  • Сфоторафируемся на фоне Кафедрального собора
  • Усыпальницу философа Имманула Канта.

Вы увидете:

  • Бастионы «Грольман», «Обертайх» и «Астрономический»
«Росгартенские», «Закхаймские» и «Королевские» ворота
  • Башни Дона и Врангель
  • Кирху памяти королевы Луизы
  • Узнаете факты о добыче и обработке янтаря в мастерской «хомлинов»
  • Верхний замковый пруд «Борющиеся зубров»
  • Район Амалиенау. Виллы богатых кенигсбергцев
  • Музей Мирового океана
  • Глубоководный аппарат МИР-1 с которого снимали фильм «Титаник» и на котором спускался президент В. В. Путин спускался на дно Байкала
  • Пройдем через все отсеки дизельной подводной лодки
  • Сфоторафируемся на фоне Кафедрального собора
  • Усыпальницу философа Имманула Канта.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Групповая
1 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Помощь веломеханика.
Что не входит
  • Входные билеты в музеи.
Место начала и завершения
Калининград, ул Челновова 46 (2 подъезд)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно с 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

ежедневно с 10:00

Константин А.
Константин А.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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