Бастионы «Грольман», «Обертайх» и «Астрономический»
«Росгартенские», «Закхаймские» и «Королевские» ворота
Башни Дона и Врангель
Кирху памяти королевы Луизы
Факты о добыче и обработке янтаря в мастерской «хомлинов»
Верхний замковый пруд «Борющиеся зубров»
Район Амалиенау. Виллы богатых кенигсбергцев
Музей Мирового океана
Глубоководный аппарат МИР-1 с которого снимали фильм «Титаник» и на котором спускался президент В. В. Путин спускался на дно Байкала
Пройдем через все отсеки дизельной подводной лодки
Сфоторафируемся на фоне Кафедрального собора
Усыпальницу философа Имманула Канта.
Вы увидете:
Бастионы «Грольман», «Обертайх» и «Астрономический»
«Росгартенские», «Закхаймские» и «Королевские» ворота
Башни Дона и Врангель
Кирху памяти королевы Луизы
Узнаете факты о добыче и обработке янтаря в мастерской «хомлинов»
Верхний замковый пруд «Борющиеся зубров»
Район Амалиенау. Виллы богатых кенигсбергцев
Музей Мирового океана
Глубоководный аппарат МИР-1 с которого снимали фильм «Титаник» и на котором спускался президент В. В. Путин спускался на дно Байкала
Пройдем через все отсеки дизельной подводной лодки
Сфоторафируемся на фоне Кафедрального собора
Усыпальницу философа Имманула Канта.
Цены на экскурсию
Для группы 1-6 человек
Групповая
1 000 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Помощь веломеханика.
Что не входит
Входные билеты в музеи.
Место начала и завершения
Калининград, ул Челновова 46 (2 подъезд)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно с 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.