Калининград — уникальный город 🏙️, наполненный историей 📖, рыцарями, замками и шпионскими интригами. И если вы приехали сюда, значит вам всё это придётся по душе! Во время экскурсии 🧭 вы увидите самые главные достопримечательности 🏛️ города:Кафедральный собор, Рыбную деревню, городские ворота, Музей 🖼 Мирового Океана, а также самые хорошо сохранившиеся районы старого Кёнигсберга и уже современный город.
Важная информация:• По желанию можно подняться на смотровую площадку в Рыбной деревне и посетить музеи, которые встретятся на маршруте;
Экскурсия проходит на новом автомобиле 🚘 KIA Sportage, поэтому погода не будет помехой.
Что входит
услуги гида
транспорт
Что не входит
входные билеты в музеи города
подъем на смотровую площадку в Рыбной деревне
Начало и место завершения
🚩 пл. Победы, 1 или любое
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.