Калининград — уникальный город 🏙️, наполненный историей 📖, рыцарями, замками и шпионскими интригами. И если вы приехали сюда, значит вам всё это придётся по душе! Во время экскурсии 🧭 вы увидите самые главные достопримечательности 🏛️ города:Кафедральный собор, Рыбную деревню, городские ворота, Музей 🖼 Мирового Океана, а также самые хорошо сохранившиеся районы старого Кёнигсберга и уже современный город.

Важная информация:• По желанию можно подняться на смотровую площадку в Рыбной деревне и посетить музеи, которые встретятся на маршруте;