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Все секреты Калининграда за 3 часа

4.6
123 отзыва
Людмила Ш.
Людмила Ш. – Гид из Калининграда
Меня зовут Людмила, и я расскажу вам историю 📖 прекрасного древнего города-крепости Кёнигсберг.

Тайны и секреты которого до сих пор не раскрыты, например, местонахождение легендарной Янтарной комнаты.

Вы проедете со мной на машине по главным достопримечательностям, узнаете об их истории и загадках, посетите сохранившиеся районы старого города и музеи 🖼.

Экскурсия ⛳ будет автомобильно-пешеходная, так что непогода нам не помешает.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🖼Музеи
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🔭Обзорная
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 700 ₽ за экскурсию

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Все секреты Калининграда за 3 часа
Все секреты Калининграда за 3 часа

Что вы увидите

  • Кафедральный собор
  • Рыбная деревня
  • Музей Янтаря
  • Музей Мирового Океана
  • Росгартенские ворота
  • Фридланские, Бранденбургские, Королевские, Закхаймские
  • землянной вал на улице Литовский вал
  • сохранившиеся немецкие виллы.
Калининград — уникальный город 🏙️, наполненный историей 📖, рыцарями, замками и шпионскими интригами. И если вы приехали сюда, значит вам всё это придётся по душе! Во время экскурсии 🧭 вы увидите самые главные достопримечательности 🏛️ города:Кафедральный собор, Рыбную деревню, городские ворота, Музей 🖼 Мирового Океана, а также самые хорошо сохранившиеся районы старого Кёнигсберга и уже современный город.
Важная информация:• По желанию можно подняться на смотровую площадку в Рыбной деревне и посетить музеи, которые встретятся на маршруте;
  • Экскурсия проходит на новом автомобиле 🚘 KIA Sportage, поэтому погода не будет помехой.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • входные билеты в музеи города
  • подъем на смотровую площадку в Рыбной деревне
Начало и место завершения
🚩 пл. Победы, 1 или любое
Все секреты Калининграда за 3 часа
Все секреты Калининграда за 3 часа
Все секреты Калининграда за 3 часа
Все секреты Калининграда за 3 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Людмила Ш.
Людмила Ш.
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123 отзыва оставили туристы

Людмила Ш. проводит ещё 2 экскурсии

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