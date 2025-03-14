3 дня
Своей компанией от Балтийска до Куршской косы с прогулками по Калининграду
Узнать всё о немецком прошлом, увидеть море с высот Мюллера и Эфа, посетить курорты и замок
Начало: Место вашего проживания в Калининграде, 8:00
14 мар в 08:00
21 мар в 08:00
48 500₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
3 дня
Калининград и всё побережье от Куршской косы до Балтийска (индивидуальный тур)
Зайти в Музей марципана и Мастерскую хомлинов, отдохнуть на курортах и увидеть боевые корабли
Начало: Аэропорт Калининграда, по времени рейса
14 мар в 08:00
21 мар в 08:00
4200037 800₽ за всё до 7 чел.
5 дней
Тур-знакомство с западным регионом: Калининград, окрестности и берега Балтики
Послушать орган в соборе, посетить Тевтонские замки и исследовать Балтийск и курорты
Начало: Калининград, точное место и время - по договорённо...
4 апр в 10:00
11 апр в 10:00
34 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «В Балтийск, Янтарный, Светлогорск»
Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
Сколько стоит тур в Калининграде в марте 2025
Сейчас в Калининграде в категории "В Балтийск, Янтарный, Светлогорск" можно забронировать 3 тура от 34 000 до 48 500 со скидкой до 10%.
Забронируйте тур в Калининграде на 2025 год по теме «В Балтийск, Янтарный, Светлогорск», цены от 34000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май