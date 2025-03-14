В Балтийск, Янтарный, Светлогорск – туры в Калининграде

Найдено 3 тура в категории «В Балтийск, Янтарный, Светлогорск» в Калининграде, цены от 34 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Своей компанией от Балтийска до Куршской косы с прогулками по Калининграду
На машине
3 дня
Своей компанией от Балтийска до Куршской косы с прогулками по Калининграду
Узнать всё о немецком прошлом, увидеть море с высот Мюллера и Эфа, посетить курорты и замок
Начало: Место вашего проживания в Калининграде, 8:00
14 мар в 08:00
21 мар в 08:00
48 500 за всё до 8 чел.
Калининград и всё побережье от Куршской косы до Балтийска (индивидуальный тур)
На машине
скидка
10%
3 дня
Калининград и всё побережье от Куршской косы до Балтийска (индивидуальный тур)
Зайти в Музей марципана и Мастерскую хомлинов, отдохнуть на курортах и увидеть боевые корабли
Начало: Аэропорт Калининграда, по времени рейса
14 мар в 08:00
21 мар в 08:00
4200037 800 за всё до 7 чел.
Тур-знакомство с западным регионом: Калининград, окрестности и берега Балтики
На автобусе
5 дней
Тур-знакомство с западным регионом: Калининград, окрестности и берега Балтики
Послушать орган в соборе, посетить Тевтонские замки и исследовать Балтийск и курорты
Начало: Калининград, точное место и время - по договорённо...
4 апр в 10:00
11 апр в 10:00
34 000 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «В Балтийск, Янтарный, Светлогорск»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Своей компанией от Балтийска до Куршской косы с прогулками по Калининграду
  2. Калининград и всё побережье от Куршской косы до Балтийска (индивидуальный тур)
  3. Тур-знакомство с западным регионом: Калининград, окрестности и берега Балтики
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Куршская Коса
  2. Кафедральный собор
  3. Амалиенау
  4. Танцующий лес
  5. Остров Канта
  6. Высота Эфа
  7. Янтарный комбинат
  8. Балтийское море
  9. Рыбная деревня
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в марте 2025
Сейчас в Калининграде в категории "В Балтийск, Янтарный, Светлогорск" можно забронировать 3 тура от 34 000 до 48 500 со скидкой до 10%.
Забронируйте тур в Калининграде на 2025 год по теме «В Балтийск, Янтарный, Светлогорск», цены от 34000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май