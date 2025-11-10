Весь день проведём у берегов Балтийского моря. Начнём в Балтийске, где рассечём волны на катере.

Заедем в Янтарный: устроим променад по аллее с сибирской лиственницей, вдохнём солёный бриз на чистейшем пляже, отмеченном «Голубым флагом». Можно будет освежиться в водах, прохладных даже летом.

Продолжим путь под сенью черешчатого дуба, растущего вдоль дороги. Она приведёт нас в Светлогорск: тут рассмотрим европейскую архитектуру 19 века, наслаждаясь хвойными ароматами, спустимся к набережной, а наверх поднимемся по канатной дороге. Будет и свободное время, чтобы как следует проникнуться атмосферой курорта.