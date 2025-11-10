Калининград, всё балтийское побережье и изысканное завершение в «Шаакен Дорф»
Узнать Кёнигсберг, проехать от Балтийска до Куршской косы, попробовать сыры, шоколад и вина
Мы подарим вам удивительные выходные и покажем всё главное самого европейского региона России. Уже в пятницу вы окунётесь в атмосферу старого прусского городка.
Посетите остров Канта, Рыбную деревню, Амалиенау, поговорите о читать дальше
гастросимволе Калининграда — марципане — и отыщете малюток-хомлинов. А субботу и воскресенье проведёте в объятиях морского бриза.
В Балтийске рассечёте волны на катере, в Янтарном погуляете по одному из чистейших пляжей мира, в Светлогорске прокатитесь в жёлтой кабинке фуникулёра, в Зеленоградске погладите кошек и послушаете шум прибоя на заповедной Куршской косе.
Финал тура будет вкусным: вы продегустируете изыски, которыми славится сыроварня «Шаакен Дорф», — рагнит и тильзит по старинным рецептам, шоколад с орехами, клубникой и апельсином и несколько сортов вина.
Утром встретим вас у аэропорта и доставим на завтрак в пекарню со свежайшими булочками, пирогами, пирожными.
Затем отправимся гулять по историческому центру Калининграда. Посетим остров Канта, романтическую Рыбную деревню, аристократичный Амалиенау. Побываем у Бранденбургских ворот и поговорим о лакомстве королей — кёнигсбергском марципане. А также отыщем всех малышей-хомлинов. Пообедаем в ресторане традиционной прусской кухни.
Далее — заселение в отель, отдых.
2 день
Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Весь день проведём у берегов Балтийского моря. Начнём в Балтийске, где рассечём волны на катере.
Заедем в Янтарный: устроим променад по аллее с сибирской лиственницей, вдохнём солёный бриз на чистейшем пляже, отмеченном «Голубым флагом». Можно будет освежиться в водах, прохладных даже летом.
Продолжим путь под сенью черешчатого дуба, растущего вдоль дороги. Она приведёт нас в Светлогорск: тут рассмотрим европейскую архитектуру 19 века, наслаждаясь хвойными ароматами, спустимся к набережной, а наверх поднимемся по канатной дороге. Будет и свободное время, чтобы как следует проникнуться атмосферой курорта.
Вернёмся к балтийскому побережью. Сначала направимся к шедевру природы — Куршской косе. Поднимемся на высоту Мюллера и дюну Эфа, послушаем шум прибоя, полюбуемся просторами и пообедаем. Местные обитатели — дикие животные — давно перестали бояться людей, поэтому есть вероятность встретить оленя, лису, енота, кабана.
Исследуем ещё один популярный курорт — город кошек Зеленоградск. Завершим путешествие вкусно: продегустируем гастрономические изыски на сыроварне «Шаакен Дорф». В сет входят сыры рагнит и тильзит по старинным рецептам, шоколад с орехами, клубникой и апельсином и вина.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
2 завтрака, дегустации
Все трансферы по маршруту
Трансферы от/до аэропорта
Сопровождение гидом
Все входные билеты и экскурсии по программе
Прогулка на катере в Балтийске
Билет на канатную дорогу в Светлогорске
Экосбор на Куршской косе
Что не входит в цену
Билеты в Калининград и обратно в ваш город
1 завтрак, обеды, ужины
Доплата за 1-местное размещение
Проведение тура возможно в индивидуальном формате в любые удобные вам даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Калининграда, 10:00
Завершение: Аэропорт Калининграда, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Калининграде
Приветствую вас, путешественники! Меня зовут Ольга. Я верю, что путешествия — это намного больше, чем просто перемещение из точки А в точку Б. Это новые знакомства, потрясающие пейзажи, неповторимые вкусы читать дальше
и воспоминания, которые останутся с вами на всю жизнь. На рынке авторских туров я уже более 3 лет. Я приглашаю вас в поездку, где вам не придётся беспокоиться ни о чём — все заботы на мне. Выберите чудесное направление, купите билеты (с чем я с удовольствием помогу) и отдохните, исследуя новые места и наслаждаясь каждой минутой! Смело делегируйте заботы мне и радуйтесь удивительной жизни, ведь мир так велик и так много хочется увидеть!