Калининград, всё балтийское побережье и изысканное завершение в «Шаакен Дорф»

Узнать Кёнигсберг, проехать от Балтийска до Куршской косы, попробовать сыры, шоколад и вина
Мы подарим вам удивительные выходные и покажем всё главное самого европейского региона России. Уже в пятницу вы окунётесь в атмосферу старого прусского городка.

Посетите остров Канта, Рыбную деревню, Амалиенау, поговорите о
гастросимволе Калининграда — марципане — и отыщете малюток-хомлинов. А субботу и воскресенье проведёте в объятиях морского бриза.

В Балтийске рассечёте волны на катере, в Янтарном погуляете по одному из чистейших пляжей мира, в Светлогорске прокатитесь в жёлтой кабинке фуникулёра, в Зеленоградске погладите кошек и послушаете шум прибоя на заповедной Куршской косе.

Финал тура будет вкусным: вы продегустируете изыски, которыми славится сыроварня «Шаакен Дорф», — рагнит и тильзит по старинным рецептам, шоколад с орехами, клубникой и апельсином и несколько сортов вина.

Ближайшие даты:
14
ноя21
ноя28
ноя5
дек12
дек19
дек26
дек
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 6+

Программа тура по дням

1 день

Калининград

Утром встретим вас у аэропорта и доставим на завтрак в пекарню со свежайшими булочками, пирогами, пирожными.

Затем отправимся гулять по историческому центру Калининграда. Посетим остров Канта, романтическую Рыбную деревню, аристократичный Амалиенау. Побываем у Бранденбургских ворот и поговорим о лакомстве королей — кёнигсбергском марципане. А также отыщем всех малышей-хомлинов. Пообедаем в ресторане традиционной прусской кухни.

Далее — заселение в отель, отдых.

2 день

Балтийск, Янтарный, Светлогорск

Весь день проведём у берегов Балтийского моря. Начнём в Балтийске, где рассечём волны на катере.

Заедем в Янтарный: устроим променад по аллее с сибирской лиственницей, вдохнём солёный бриз на чистейшем пляже, отмеченном «Голубым флагом». Можно будет освежиться в водах, прохладных даже летом.

Продолжим путь под сенью черешчатого дуба, растущего вдоль дороги. Она приведёт нас в Светлогорск: тут рассмотрим европейскую архитектуру 19 века, наслаждаясь хвойными ароматами, спустимся к набережной, а наверх поднимемся по канатной дороге. Будет и свободное время, чтобы как следует проникнуться атмосферой курорта.

3 день

Куршская коса, Зеленоградск, сыроварня «Шаакен Дорф»

Вернёмся к балтийскому побережью. Сначала направимся к шедевру природы — Куршской косе. Поднимемся на высоту Мюллера и дюну Эфа, послушаем шум прибоя, полюбуемся просторами и пообедаем. Местные обитатели — дикие животные — давно перестали бояться людей, поэтому есть вероятность встретить оленя, лису, енота, кабана.

Исследуем ещё один популярный курорт — город кошек Зеленоградск. Завершим путешествие вкусно: продегустируем гастрономические изыски на сыроварне «Шаакен Дорф». В сет входят сыры рагнит и тильзит по старинным рецептам, шоколад с орехами, клубникой и апельсином и вина.

Вечером доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет47 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака, дегустации
  • Все трансферы по маршруту
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Прогулка на катере в Балтийске
  • Билет на канатную дорогу в Светлогорске
  • Экосбор на Куршской косе
Что не входит в цену
  • Билеты в Калининград и обратно в ваш город
  • 1 завтрак, обеды, ужины
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Проведение тура возможно в индивидуальном формате в любые удобные вам даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Калининграда, 10:00
Завершение: Аэропорт Калининграда, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Калининграде
Приветствую вас, путешественники! Меня зовут Ольга. Я верю, что путешествия — это намного больше, чем просто перемещение из точки А в точку Б. Это новые знакомства, потрясающие пейзажи, неповторимые вкусы
и воспоминания, которые останутся с вами на всю жизнь. На рынке авторских туров я уже более 3 лет. Я приглашаю вас в поездку, где вам не придётся беспокоиться ни о чём — все заботы на мне. Выберите чудесное направление, купите билеты (с чем я с удовольствием помогу) и отдохните, исследуя новые места и наслаждаясь каждой минутой! Смело делегируйте заботы мне и радуйтесь удивительной жизни, ведь мир так велик и так много хочется увидеть!

