Каникулы в русской Европе: Калининград, балтийские курорты, замки

Осмотреть Кёнигсберг, провести день в Правдинске и Железнодорожном и поужинать в «Нессельбеке»
Приглашаем вас в Калининградскую область — край европейской архитектуры, средневековых замков и освежающего балтийского бриза. Вы увидите исторические и современные достопримечательности Кёнигсберга.

На один день съездите к берегам Балтийского моря, чтобы
погулять по уютным курортам — Янтарному и Светлогорску (за доплату).

Посетите крепости времён Тевтонского ордена — Тапиау и Вальдау, поужинаете в атмосферной пивоварне «Нессельбека» — отеля, стилизованного под замок и построенного по старинным чертежам. Вы насладитесь прогулками по старинным городам Правдинску и Железнодорожному. Также у вас будет возможность выбрать дополнительные экскурсии.

Ближайшие даты:
13
ноя20
ноя27
ноя4
дек11
дек18
дек8
янв
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Заселение в гостиницу «Калининград» с 15:00.

Программа тура по дням

1 день

Прогулки по чарующему Калининграду

Встречаемся в 14:15-15:00. Посвятим день основным достопримечательностям и памятным местам города. Вы увидите старинные ворота, православный храм Христа Спасителя, вокзалы, почту, суд, драмтеатр, зоопарк, кирху памяти королевы Луизы. Погуляете по району вилл Амалиенау и острову Канта.

Затем от Рыбной деревни отправитесь на прогулку на катере и осмотрите Калининград с воды. Пройдёте мимо острова Кнайпхоф, биржи, Музея Мирового океана, кораблей, мостов к острову Октябрьскому с современными зданиями — стадионом, оперным театром, филиалом Третьяковской галереи. Также вы попробуете марципан. На ужин отведаем немецкую еду и пиво.

Продолжительность экскурсии — 5-6 часов.

Прогулки по чарующему Калининграду
2 день

Свободный день или поездка в Янтарный, Светлогорск (за доплату)

По желанию можно отправиться на экскурсию или остаться дома. В 9:00-9:45 поедем к берегам Балтийского моря. Сначала посетим Янтарный: вы узнаете всё о солнечном камне, побывав на частном предприятии, увидите лютеранскую кирху и бывший охотничий замок прусского короля Фридриха I, погуляете по парку Беккера и пляжу, отмеченному «Голубым флагом».

Далее — курорт Светлогорск. Утопающий в зелени город сохранил историческую застройку с виллами и отелями, гармонично дополненную современной архитектурой. Осмотрим водонапорную башню, органный зал, лиственничный парк со скульптурой «Несущая воду», театр эстрады и лифт, доставляющий с высокого берега на променад. Будет свободное время на прогулку у моря, шопинг и обед (оплачивается самостоятельно).

Летом можно взять в поездку купальные принадлежности и по завершении экскурсии остаться на пляже, а в Калининград вернуться самостоятельно на рейсовом автобусе.

Продолжительность экскурсии — 8-9 часов.

Свободный день или поездка в Янтарный, Светлогорск (за доплату)
3 день

Свободный день или Зеленоградск и Куршская коса (за доплату)

По желанию и за доплату в этот день: отдых на Куршской косе и прогулка по Зеленоградску. Выезжаем в 9:45-10:30.

Поднимемся на высоту Эфа, побродим по Танцующему лесу, полюбуемся песчаными дюнами Куршской косы, хвойными зарослями и Балтийским заливом.

Дальше поедем в Зеленоградск. Прогуляемся по курорту, некогда самому известному в Восточной Пруссии, осмотрим виллы 19-20 веков, осмотрим лютеранскую кирху св. Адальберта, посетим сквер Королевы Луизы и дом, где она останавливалась. Обязательно выйдем на променад, чтобы увидеть море.

Длительность экскурсии 8-9 часов.

Свободный день или Зеленоградск и Куршская коса (за доплату)
4 день

Правдинск и Железнодорожный

Выезжаем в 10:00-10:45. В Правдинске вас ждёт знакомство с готическим храмом святого Георгия, построенным в 14 веке. Его своды производят сильное впечатление. Рядом установлен памятный знак в честь Георгиевского креста — награды царской эпохи, учреждённой после Фридландского сражения 14 июня 1807 года. О событиях той битвы также напоминают памятник на могиле генерала Н. Мазовского в городском парке, мемориальная доска на здании бывшего госпиталя и обелиск в сквере — всё это связано с судьбой русских солдат, погибших от ран после сражения.

Далее мы направимся в посёлок Железнодорожный, где сохранилась фахверковая застройка — архитектурный стиль, распространённый в средневековой Западной Европе. Домики с черепичными крышами, яркими ставнями и оригинальными входными дверями словно переносят в старую Германию.

Продолжительность экскурсии — 7–8 часов. При себе необходимо иметь паспорт РФ.

Правдинск и Железнодорожный
5 день

Замки Тевтонского ордена, ужин в пивоварне

Освободим номера и в 9:00-9:40 совершим путешествие в прошлое, исследуя рыцарские замки времён Тевтонского ордена — Тапиау в Гвардейске и Вальдау в посёлке Низовье. Вы услышите имена исторических личностей, побывавших тут, осмотрите артефакты музейных залов.

В Гвардейске также изучим архитектуру: увидим рыночную площадь, приходскую кирху, ратушу с музыкальными часами, старинные дома, памятники воинам, бронзовую фигуру Василия Тёркина. Будет свободное время на обед (оплачивается самостоятельно).

Заселимся в отель в посёлке Орловка. На ужин отправимся в пивоварню «Нессельбека» в 20:00. За доплату можно пострелять из лука, пометать топор, прокатиться на лошади, посетить Музей инквизиции.

Продолжительность экскурсии — 5-6 часов.

Замки Тевтонского ордена, ужин в пивоварне
6 день

Возвращение домой

Доставим вас к аэропорту или ж/д вокзалу и попрощаемся.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет28 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки (зависит от отеля) и 2 ужина
  • Трансфер к аэропорту или ж/д вокзалу в последний день
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты, экскурсии по программе, экосборы
  • Бассейн для гостей отеля «Нессельбек» (с 7:00 до 11:00)
Что не входит в цену
  • Билеты в Калининград и обратно в ваш город
  • Трансфер от ж/д вокзала или аэропорта в 1-й день - 1000-1400 ₽ (ночной трансфер по двойному тарифу)
  • Остальное питание
  • Повышение категории отеля - по запросу
  • Поездка на Куршскую косу и в Зеленоградск - 2200 ₽ льготный за 2000 ₽
  • Экскурсия «Янтарный Берег» - 2000 ₽ льготный за 1800 ₽
  • Доплата за 1-местное размещение - от 8500 ₽
  • Стоимость тура указана при 2-местном проживании 1 человека в гостинице «Робинзон». Она зависит от выбранного отеля и типа номера. Возможная доплата за повышение класса отеля - 2500-12 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, гостиницы "Турист" (ул. Невского 53, сбор в холле отеля) и гостиница "Калининград" (Ленинский пр-т, 81), 14:15-15:00
Завершение: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 50 туристов
Туроператор, организуем групповые туры по Калининграду и области с 2008 года. За более чем 15 лет успешной работы в сфере путешествий мы вырастили квалифицированных специалистов, у нас завязались не только
деловые, но и дружеские отношения с гостиницами, ресторанами, музеями и другими организациями, что позволяет гарантировать высокое качество обслуживания гостей на самых выгодных условиях. Наличие собственного транспорта является несомненным плюсом нашей компании. Ждём вас в Калининграде!

Задать вопрос

