По желанию можно отправиться на экскурсию или остаться дома. В 9:00-9:45 поедем к берегам Балтийского моря. Сначала посетим Янтарный: вы узнаете всё о солнечном камне, побывав на частном предприятии, увидите лютеранскую кирху и бывший охотничий замок прусского короля Фридриха I, погуляете по парку Беккера и пляжу, отмеченному «Голубым флагом».

Далее — курорт Светлогорск. Утопающий в зелени город сохранил историческую застройку с виллами и отелями, гармонично дополненную современной архитектурой. Осмотрим водонапорную башню, органный зал, лиственничный парк со скульптурой «Несущая воду», театр эстрады и лифт, доставляющий с высокого берега на променад. Будет свободное время на прогулку у моря, шопинг и обед (оплачивается самостоятельно).

Летом можно взять в поездку купальные принадлежности и по завершении экскурсии остаться на пляже, а в Калининград вернуться самостоятельно на рейсовом автобусе.

Продолжительность экскурсии — 8-9 часов.