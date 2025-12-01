На один день съездите к берегам Балтийского моря, чтобы
Описание тура
Организационные детали
Заселение в гостиницу «Калининград» с 15:00.
Программа тура по дням
Прогулки по чарующему Калининграду
Встречаемся в 14:15-15:00. Посвятим день основным достопримечательностям и памятным местам города. Вы увидите старинные ворота, православный храм Христа Спасителя, вокзалы, почту, суд, драмтеатр, зоопарк, кирху памяти королевы Луизы. Погуляете по району вилл Амалиенау и острову Канта.
Затем от Рыбной деревни отправитесь на прогулку на катере и осмотрите Калининград с воды. Пройдёте мимо острова Кнайпхоф, биржи, Музея Мирового океана, кораблей, мостов к острову Октябрьскому с современными зданиями — стадионом, оперным театром, филиалом Третьяковской галереи. Также вы попробуете марципан. На ужин отведаем немецкую еду и пиво.
Продолжительность экскурсии — 5-6 часов.
Свободный день или поездка в Янтарный, Светлогорск (за доплату)
По желанию можно отправиться на экскурсию или остаться дома. В 9:00-9:45 поедем к берегам Балтийского моря. Сначала посетим Янтарный: вы узнаете всё о солнечном камне, побывав на частном предприятии, увидите лютеранскую кирху и бывший охотничий замок прусского короля Фридриха I, погуляете по парку Беккера и пляжу, отмеченному «Голубым флагом».
Далее — курорт Светлогорск. Утопающий в зелени город сохранил историческую застройку с виллами и отелями, гармонично дополненную современной архитектурой. Осмотрим водонапорную башню, органный зал, лиственничный парк со скульптурой «Несущая воду», театр эстрады и лифт, доставляющий с высокого берега на променад. Будет свободное время на прогулку у моря, шопинг и обед (оплачивается самостоятельно).
Летом можно взять в поездку купальные принадлежности и по завершении экскурсии остаться на пляже, а в Калининград вернуться самостоятельно на рейсовом автобусе.
Продолжительность экскурсии — 8-9 часов.
Свободный день или Зеленоградск и Куршская коса (за доплату)
По желанию и за доплату в этот день: отдых на Куршской косе и прогулка по Зеленоградску. Выезжаем в 9:45-10:30.
Поднимемся на высоту Эфа, побродим по Танцующему лесу, полюбуемся песчаными дюнами Куршской косы, хвойными зарослями и Балтийским заливом.
Дальше поедем в Зеленоградск. Прогуляемся по курорту, некогда самому известному в Восточной Пруссии, осмотрим виллы 19-20 веков, осмотрим лютеранскую кирху св. Адальберта, посетим сквер Королевы Луизы и дом, где она останавливалась. Обязательно выйдем на променад, чтобы увидеть море.
Длительность экскурсии 8-9 часов.
Правдинск и Железнодорожный
Выезжаем в 10:00-10:45. В Правдинске вас ждёт знакомство с готическим храмом святого Георгия, построенным в 14 веке. Его своды производят сильное впечатление. Рядом установлен памятный знак в честь Георгиевского креста — награды царской эпохи, учреждённой после Фридландского сражения 14 июня 1807 года. О событиях той битвы также напоминают памятник на могиле генерала Н. Мазовского в городском парке, мемориальная доска на здании бывшего госпиталя и обелиск в сквере — всё это связано с судьбой русских солдат, погибших от ран после сражения.
Далее мы направимся в посёлок Железнодорожный, где сохранилась фахверковая застройка — архитектурный стиль, распространённый в средневековой Западной Европе. Домики с черепичными крышами, яркими ставнями и оригинальными входными дверями словно переносят в старую Германию.
Продолжительность экскурсии — 7–8 часов. При себе необходимо иметь паспорт РФ.
Замки Тевтонского ордена, ужин в пивоварне
Освободим номера и в 9:00-9:40 совершим путешествие в прошлое, исследуя рыцарские замки времён Тевтонского ордена — Тапиау в Гвардейске и Вальдау в посёлке Низовье. Вы услышите имена исторических личностей, побывавших тут, осмотрите артефакты музейных залов.
В Гвардейске также изучим архитектуру: увидим рыночную площадь, приходскую кирху, ратушу с музыкальными часами, старинные дома, памятники воинам, бронзовую фигуру Василия Тёркина. Будет свободное время на обед (оплачивается самостоятельно).
Заселимся в отель в посёлке Орловка. На ужин отправимся в пивоварню «Нессельбека» в 20:00. За доплату можно пострелять из лука, пометать топор, прокатиться на лошади, посетить Музей инквизиции.
Продолжительность экскурсии — 5-6 часов.
Возвращение домой
Доставим вас к аэропорту или ж/д вокзалу и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|28 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки (зависит от отеля) и 2 ужина
- Трансфер к аэропорту или ж/д вокзалу в последний день
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Все входные билеты, экскурсии по программе, экосборы
- Бассейн для гостей отеля «Нессельбек» (с 7:00 до 11:00)
Что не входит в цену
- Билеты в Калининград и обратно в ваш город
- Трансфер от ж/д вокзала или аэропорта в 1-й день - 1000-1400 ₽ (ночной трансфер по двойному тарифу)
- Остальное питание
- Повышение категории отеля - по запросу
- Поездка на Куршскую косу и в Зеленоградск - 2200 ₽ льготный за 2000 ₽
- Экскурсия «Янтарный Берег» - 2000 ₽ льготный за 1800 ₽
- Доплата за 1-местное размещение - от 8500 ₽
- Стоимость тура указана при 2-местном проживании 1 человека в гостинице «Робинзон». Она зависит от выбранного отеля и типа номера. Возможная доплата за повышение класса отеля - 2500-12 000 ₽