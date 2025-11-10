Встретим вас на ж/д вокзале или в аэропорту и отправимся в Зеленоградск.

Вас ждёт обзорная экскурсия по курорту, некогда носившему название Кранц. Пройдёмся по городу кошек, увидим домики, построенные специально для животных, насладимся променадом и даже попробуем минеральную воду из бювета.

Заселимся в глэмпинг в хвойном лесу на первой береговой линии Балтийского моря. В свободное время вы можете покататься на велосипедах, воспользоваться спа-комплексом за доплату, взять в прокат сап-сёрфы или каяки.