Комфорт-тур в Калининград в мини-группе с проживанием в глэмпинге: экскурсии и дегустация
Погулять по городу кошек, продегустировать сыр с вином и подняться на высоту Эфа, где поют пески
Всего за 3 дня вы увидите главные достопримечательности сразу 3 курортов, осмотрите средневековый замок и заглянете на сыроварню «Шаакен Дорф», чтобы отведать сыров. Ещё полюбуетесь песчаными дюнами, заливом и хвойными читать дальше
лесами на Куршской косе. В Зеленоградске увидите маленький город для кошек и восхититесь немецкой архитектурой. Пройдётесь по уютным улочкам Светлогорска, некогда носившего название Раушен.
В Янтарном погуляете по парку имени Мориса Беккера и по плавучему променаду — дороге сквозь дюны и затопленный карьер. А жить будем в уютном глэмпинге на первой береговой линии Балтийского моря — пляж всего в 5 метрах!
Очерёдность экскурсий может быть изменена. Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий.
Программа тура по дням
1 день
Прогулка по Зеленоградску и заселение в глэмпинг
Встретим вас на ж/д вокзале или в аэропорту и отправимся в Зеленоградск.
Вас ждёт обзорная экскурсия по курорту, некогда носившему название Кранц. Пройдёмся по городу кошек, увидим домики, построенные специально для животных, насладимся променадом и даже попробуем минеральную воду из бювета.
Заселимся в глэмпинг в хвойном лесу на первой береговой линии Балтийского моря. В свободное время вы можете покататься на велосипедах, воспользоваться спа-комплексом за доплату, взять в прокат сап-сёрфы или каяки.
2 день
Замок Шаакен, дегустация сыра и Куршская коса
После завтрака отправимся к замку Шаакен. Здесь находится небольшая трапезная и двор с качелями, инсталляциями и деревянными инструментами, мишени для стрельбы из лука и даже небольшая выставка оружия и загон с домашними животными. Заглянем на сыроварню «Шаакендорф» и с бокалом вина продегустируем сыры.
У вас будет время на обед — оплачивается самостоятельно. Дальше поедем в национальный парк «Куршская коса». Начнём с прогулки по Танцующему лесу, затем поднимемся на высоту Эфа, полюбуемся морем, заливом и лесом, а ещё послушаем поющие пески.
Вечером вернёмся в глэмпинг.
3 день
Светлогорск, Янтарный и завершение тура
Позавтракаем, выселимся с вещами и поедем в Светлогорск. Вас ждёт увлекательная пешеходная экскурсия на 2-2,5 часа. Увидим театр эстрады «Янтарь-Холл», где проводится фестиваль КВН. Прогуляемся по городу-курорту, побываем на променаде и полюбуемся солнечными часами и скульптурой «Нифма», осмотрим водонапорную башню — символ Светлогорска.
После обеда отправимся в посёлок Янтарный, где находится самое крупное в мире месторождение янтаря. Мы погуляем по парку имени Мориса Беккера и по плавучему променаду: дороге сквозь дюны и затопленный карьер. А ещё здесь живут лебеди и утки. Посетим пляж, который удостоился престижной премии «Голубой флаг».
При желании заглянем на частное производство драгоценного камня и в Парк скульптур, где можно увидеть монументы из янтаря высотой до 3 метров.
Вечером возвращаемся в Калининград. По запросу и за доплату возможен трансфер в аэропорт к вечерним рейсам.
До или после тура мы можем предложить вам обзорную экскурсию по Калининграду — варианты программ и стоимость запрашивайте.
Доплата за 1-местное проживание (подселения нет) - 12 000-15 000 ₽ (зависит от сезона и тарифов)
Доплаты за повышение категории номеров
Дополнительные экскурсии
Стоимость тура зависит от даты проведения:
С 01.07.2025 по 29.07.2025 - 49 900 ₽
С 02.08.2025 по 30.08.2025 - 52 900 ₽
Тур состоится от 2 участников
Возможно проведение тура в индивидуальном формате только для вашей компании по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча в центре Калининграда, на ж/д вокзале или в аэропорту, до 12:00
Завершение: Калининград, вечер. Трансфер в аэропорт - по запросу и за доплату
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 1113 туристов
Меня зовут Наталья. Я директор туристической компании и работаю в туризме уже 12 лет. Но в первую очередь, я такой же путешественник, как и вы. Я сама была в 60 читать дальше
странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи.
Я и мои коллеги готовы сделать так, чтобы ваши путешествия были комфортными и продуманными – все наши туры мы составляли как для себя (и для себя!). Присоединяйтесь!