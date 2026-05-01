Наше путешествие начнётся с обзорной экскурсии по Калининграду.

Отправление автобуса с 12:00 до 12:50.

На экскурсии вы увидите все значимые достопримечательности Калининграда от площади Победы и района старых немецких вилл до оборонительных укреплений города. Вы узнаете о прошлом и настоящем Кёнигсберга и побываете в местах, которые обязательно нужно посетить в первый визит. Зайдёте в единственный в стране Музей янтаря и Кафедральный собор на острове Канта. Ярким моментом дня станет органный концерт. Последняя локация на сегодня — Музей марципана, расположенный в Бранденбургских воротах.

Заселение в гостиницу после экскурсии. Её продолжительность — 5-6 часов.