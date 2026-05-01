Мои заказы

Значимые города и курорты региона: Балтийск, Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный, Куржская коса

Посетить 5 городов и уютные пляжи, увидеть орденский замок и послушать орган в соборе
Путешествие для тех, кто уже был в Калининграде и посетил все наиболее известные локации самого западного региона страны.

В этом туре будет больше экскурсий по городам области, где происходили значимые исторические
читать дальшеуменьшить

события. Вы увидите значимый военно-морской город Балтийск и предприятие по добыче янтаря. Прогуляетесь по Светлогорску — курортной столице края, которой был очарован сам король Пруссии.

В Калининграде послушаете орган в Кафедральном соборе и зайдёте в музеи, посвящённые важнейшим составляющим региона — янтарю и марципану. Также отправимся на Куршскую косу и в Зеленоградск. Тур без включённого в стоимость проживания.

Значимые города и курорты региона: Балтийск, Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный, Куржская коса
Значимые города и курорты региона: Балтийск, Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный, Куржская коса
Значимые города и курорты региона: Балтийск, Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный, Куржская коса

Описание тура

Организационные детали

Трансфер из/в аэропорт и на ж/д вокзал оплачивается дополнительно. О необходимости важно сообщить организатору заранее.

Порядок экскурсий может меняться. При этом программа выполняется в полном объёме.

Важно не опаздывать на посадку в автобус. Отправляемся строго по расписанию.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Калининградом и органный концерт

Наше путешествие начнётся с обзорной экскурсии по Калининграду.

Отправление автобуса с 12:00 до 12:50.

На экскурсии вы увидите все значимые достопримечательности Калининграда от площади Победы и района старых немецких вилл до оборонительных укреплений города. Вы узнаете о прошлом и настоящем Кёнигсберга и побываете в местах, которые обязательно нужно посетить в первый визит. Зайдёте в единственный в стране Музей янтаря и Кафедральный собор на острове Канта. Ярким моментом дня станет органный концерт. Последняя локация на сегодня — Музей марципана, расположенный в Бранденбургских воротах.

Заселение в гостиницу после экскурсии. Её продолжительность — 5-6 часов.

Знакомство с Калининградом и органный концертЗнакомство с Калининградом и органный концертЗнакомство с Калининградом и органный концерт
2 день

Балтийск

Выезжаем в 10:40-11:20 в Балтийск — приморский город и порт. В исторической части запланирована прогулка по набережной с ошвартованными кораблями, осмотр старейшего действующего маяка Калининградской области (1816 г.) и памятника Петру I и Елизавете Петровне у моря. Сохранилось здание старой реформатской кирхи, ныне Свято-Георгиевский морской собор.

Обед оплачивается самостоятельно. При желании можно посетить музей Балтийского флота или Шведскую крепость (только для граждан России при паспорте или свидетельстве о рождении для детей) — билеты приобретаются самостоятельно. При жаркой погоде рекомендуем взять пляжные принадлежности. Можете вернуться сами на автобусе, если захотите задержаться на пляже (сообщите нам).

Продолжительность экскурсии — 6-7 часов.

БалтийскБалтийскБалтийск
3 день

Янтарный и Светлогорск

Сегодня отправимся на экскурсию в Светлогорск и Янтарный.

Отправление автобуса в 10:00-10:45.

Первая точка на маршруте — посёлок Янтарный. Считается, что именно здесь находится самое крупное месторождение янтаря в мире. Солнечный камень играет не малую роль в истории Калининградской области. Узнаем об этом поподробнее на предприятии по добыче и обработке янтаря. Дополнительно вы сможете посетить карьер Калининградского янтарного комбината (за доплату). Также, предусмотрено время на покупку сувениров. Далее прогуляемся по небольшому посёлку, узнаем его прошлое название, увидим лютеранскую кирху, дом владельца горнопромышленного предприятия Морица Беккера, дендропарк.

Во второй половине дня нас ждёт курортный Светлогорск, который умеет очаровывать старинной архитектурой и размеренным ритмом жизни. Познакомимся с его главными достопримечательностями от органного зала до водонапорной башни и скульптур Германа Брахерта.

Продолжительность экскурсии — 8-9 часов.

Янтарный и СветлогорскЯнтарный и СветлогорскЯнтарный и СветлогорскЯнтарный и Светлогорск
4 день

Куршская коса и Зеленоградск

Сегодня нас ждут Куршская коса и Зеленоградск. Выезжаем в 8:00-8:45.

Куршская коса включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО и представляет собой узкую песчаную полосу суши между Куршским заливом и Балтийским морем. На автобусе мы будем доезжать до парковок, откуда далее нужно немного пройтись пешком по оборудованным тропам. Дойдём до самой высокой дюны — высоты Эфа. Совсем рядом с Куршской косой находится уютный Зеленоградск — первый и самый известный курорт Восточной Пруссии. Прогуляемся по городу, рассмотрим архитектуру прошлых веков, найдём сквер королевы Луизы и дом, где она останавливалась, насладимся морскими пейзажами с набережной.

Продолжительность экскурсии — 9-10 часов.

Куршская коса и Зеленоградск
5 день

Отъезд или экскурсия по замкам и сыроварне

Освобождаем номера до 12:00. Выезжаем на дополнительную экскурсию в 11:00-11:45 (за доплату).

2 замка и сыроварня.
Первый на нашем пути — комплекс «Замок Шаакен», который был построен на месте прусской крепости в 13 веке. Подобных замков овальной формы Тевтонского ордена больше нет. Рассмотрим руины и заглянем в подвалы, где расположен музей инквизиции. Затем узнаем о производстве сыров и шоколада на сыроварне «Шаакендорф», продегустируем местную продукцию с бокалом вина. Также вы увидите Нойхаузен в Гурьевске. На обратном пути сделаем фотопаузу у воссозданного по старинным чертежам замка «Нессельбек», который используется в качестве отеля. На его территории есть пивоварня. Рекомендуем остановиться здесь на обед и самостоятельно доехать до аэропорта (20 минут).

Продолжительность экскурсии — 6-7 часов.

Отъезд или экскурсия по замкам и сыроварнеОтъезд или экскурсия по замкам и сыроварнеОтъезд или экскурсия по замкам и сыроварнеОтъезд или экскурсия по замкам и сыроварне

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник11 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все переезды по программе
  • Экскурсионное сопровождение
  • Входные билеты и экологические сборы
  • Билет на органный концерт
Что не входит в цену
  • Билеты до Калининграда и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Групповой трансфер из/в аэропорт или на ж/д вокзал - по запросу
  • Питание
  • Посещение карьера янтарного комбината (по желанию)
  • Дополнительная экскурсия в пятый день (по желанию) - замки и сыроварня с дегустацией (3000-3500 ₽)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского 53), 12:00 / г. Калининград, гостиница "Калининград" (Ленинский пр. 81), 12:20
Завершение: Г. Калининград, после 18:00-19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 50 туристов
Туроператор, организуем групповые туры по Калининграду и области с 2008 года. За более чем 15 лет успешной работы в сфере путешествий мы вырастили квалифицированных специалистов, у нас завязались не только
читать дальшеуменьшить

деловые, но и дружеские отношения с гостиницами, ресторанами, музеями и другими организациями, что позволяет гарантировать высокое качество обслуживания гостей на самых выгодных условиях. Наличие собственного транспорта является несомненным плюсом нашей компании. Ждём вас в Калининграде!

Тур входит в следующие категории Калининграда

Похожие туры на «Значимые города и курорты региона: Балтийск, Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный, Куржская коса»

Автобусный тур: Калининград, города-курорты, Балтийск и замок Шаакен
На автобусе
5 дней
4 отзыва
Автобусный тур: Калининград, города-курорты, Балтийск и замок Шаакен
Посетить главные локации области, полюбоваться морем и попробовать разные сорта сыра
Начало: Калининград, 13:30
29 мая в 13:30
30 мая в 13:30
32 000 ₽ за человека
Калининград и всё побережье от Куршской косы до Балтийска индивидуально
На машине
3 дня
-
10%
4 отзыва
Калининград и всё побережье от Куршской косы до Балтийска индивидуально
Зайти в Музей марципана и Мастерскую хомлинов, отдохнуть на курортах и увидеть боевые корабли
Начало: Аэропорт Калининграда, по времени рейса
1 июн в 08:00
19 июн в 08:00
40 500 ₽45 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальное путешествие по Калининграду и балтийским берегам
На машине
3 дня
2 отзыва
Индивидуальное путешествие по Калининграду и балтийским берегам
Посетить форт и замок, проехать от Балтийской до Куршской косы, погулять по променадам и пляжам
Начало: Аэропорт/место вашего проживания в Калининграде, в...
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
70 000 ₽ за всё до 4 чел.
По Калининграду и области на автобусе: Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный и Куршская коса
На автобусе
4 дня
2 отзыва
По Калининграду и области на автобусе: Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный и Куршская коса
Увидеть топовые достопримечательности, узнать легенды Танцующего леса и побывать в древнем замке
Начало: Калининград, 13:30
29 мая в 13:30
30 мая в 13:30
27 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Калининграде
Все туры из Калининграда
11 000 ₽ за человека