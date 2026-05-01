В этом туре будет больше экскурсий по городам области, где происходили значимые исторические
Описание тура
Организационные детали
Трансфер из/в аэропорт и на ж/д вокзал оплачивается дополнительно. О необходимости важно сообщить организатору заранее.
Порядок экскурсий может меняться. При этом программа выполняется в полном объёме.
Важно не опаздывать на посадку в автобус. Отправляемся строго по расписанию.
Программа тура по дням
Знакомство с Калининградом и органный концерт
Наше путешествие начнётся с обзорной экскурсии по Калининграду.
Отправление автобуса с 12:00 до 12:50.
На экскурсии вы увидите все значимые достопримечательности Калининграда от площади Победы и района старых немецких вилл до оборонительных укреплений города. Вы узнаете о прошлом и настоящем Кёнигсберга и побываете в местах, которые обязательно нужно посетить в первый визит. Зайдёте в единственный в стране Музей янтаря и Кафедральный собор на острове Канта. Ярким моментом дня станет органный концерт. Последняя локация на сегодня — Музей марципана, расположенный в Бранденбургских воротах.
Заселение в гостиницу после экскурсии. Её продолжительность — 5-6 часов.
Балтийск
Выезжаем в 10:40-11:20 в Балтийск — приморский город и порт. В исторической части запланирована прогулка по набережной с ошвартованными кораблями, осмотр старейшего действующего маяка Калининградской области (1816 г.) и памятника Петру I и Елизавете Петровне у моря. Сохранилось здание старой реформатской кирхи, ныне Свято-Георгиевский морской собор.
Обед оплачивается самостоятельно. При желании можно посетить музей Балтийского флота или Шведскую крепость (только для граждан России при паспорте или свидетельстве о рождении для детей) — билеты приобретаются самостоятельно. При жаркой погоде рекомендуем взять пляжные принадлежности. Можете вернуться сами на автобусе, если захотите задержаться на пляже (сообщите нам).
Продолжительность экскурсии — 6-7 часов.
Янтарный и Светлогорск
Сегодня отправимся на экскурсию в Светлогорск и Янтарный.
Отправление автобуса в 10:00-10:45.
Первая точка на маршруте — посёлок Янтарный. Считается, что именно здесь находится самое крупное месторождение янтаря в мире. Солнечный камень играет не малую роль в истории Калининградской области. Узнаем об этом поподробнее на предприятии по добыче и обработке янтаря. Дополнительно вы сможете посетить карьер Калининградского янтарного комбината (за доплату). Также, предусмотрено время на покупку сувениров. Далее прогуляемся по небольшому посёлку, узнаем его прошлое название, увидим лютеранскую кирху, дом владельца горнопромышленного предприятия Морица Беккера, дендропарк.
Во второй половине дня нас ждёт курортный Светлогорск, который умеет очаровывать старинной архитектурой и размеренным ритмом жизни. Познакомимся с его главными достопримечательностями от органного зала до водонапорной башни и скульптур Германа Брахерта.
Продолжительность экскурсии — 8-9 часов.
Куршская коса и Зеленоградск
Сегодня нас ждут Куршская коса и Зеленоградск. Выезжаем в 8:00-8:45.
Куршская коса включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО и представляет собой узкую песчаную полосу суши между Куршским заливом и Балтийским морем. На автобусе мы будем доезжать до парковок, откуда далее нужно немного пройтись пешком по оборудованным тропам. Дойдём до самой высокой дюны — высоты Эфа. Совсем рядом с Куршской косой находится уютный Зеленоградск — первый и самый известный курорт Восточной Пруссии. Прогуляемся по городу, рассмотрим архитектуру прошлых веков, найдём сквер королевы Луизы и дом, где она останавливалась, насладимся морскими пейзажами с набережной.
Продолжительность экскурсии — 9-10 часов.
Отъезд или экскурсия по замкам и сыроварне
Освобождаем номера до 12:00. Выезжаем на дополнительную экскурсию в 11:00-11:45 (за доплату).
2 замка и сыроварня.
Первый на нашем пути — комплекс «Замок Шаакен», который был построен на месте прусской крепости в 13 веке. Подобных замков овальной формы Тевтонского ордена больше нет. Рассмотрим руины и заглянем в подвалы, где расположен музей инквизиции. Затем узнаем о производстве сыров и шоколада на сыроварне «Шаакендорф», продегустируем местную продукцию с бокалом вина. Также вы увидите Нойхаузен в Гурьевске. На обратном пути сделаем фотопаузу у воссозданного по старинным чертежам замка «Нессельбек», который используется в качестве отеля. На его территории есть пивоварня. Рекомендуем остановиться здесь на обед и самостоятельно доехать до аэропорта (20 минут).
Продолжительность экскурсии — 6-7 часов.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|11 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Все переезды по программе
- Экскурсионное сопровождение
- Входные билеты и экологические сборы
- Билет на органный концерт
Что не входит в цену
- Билеты до Калининграда и обратно в ваш город
- Проживание
- Групповой трансфер из/в аэропорт или на ж/д вокзал - по запросу
- Питание
- Посещение карьера янтарного комбината (по желанию)
- Дополнительная экскурсия в пятый день (по желанию) - замки и сыроварня с дегустацией (3000-3500 ₽)