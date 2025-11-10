Добро пожаловать на Камчатку! Наше путешествие пройдёт на подготовленном внедорожнике и мощном вездеходе на огромных колесах, поэтому уровень физической подготовки участников не имеет значения.
Вы полюбуетесь панорамами вулканов на перевале, погуляете по фумарольным полям, увидите как «дышит» земля, пообедаете в живописном месте и впечатлитесь великим каньоном. А мы расскажем об особенностях вулканов, живой природе полуострова и местных духах.
Описание экскурсии
Мы отправимся в путешествие по живописной долине реки Паратунки к Вилючинскому вулкану и мини-долине гейзеров:
- Поднимемся на перевал, с которого открывается потрясающий вид на вулканы, и зарядимся их невероятной энергетикой
- Посетим смотровую площадку и сделаем множество ярких фотографий
- Пообедаем в живописном месте — пикник уже включён в стоимость
- Проедем к подножью Мутновского вулкана — мини-долине гейзеров
- Посетим каньон Опасный, впечатляющий своим масштабом
По пути вы узнаете об особенностях жизненного цикла тихоокеанских лососей, о хранителях вулканов Камчатки и древних духах. А также об особенностях образования и строения вулканов, окружающих нас.
Организационные детали
- Путешествие проходит в формате джип-вездеходного-тура на специально подготовленном для езды по бездорожью автомобиле японского производства и мощном вездеходе на огромных колесах. Детского кресла нет
- В стоимость включено: трансфер от вашего отеля и обратно, сытный пикник в камчатском стиле, аренда треккинговых палок
- Отдельно оплачивается купание в термальных источниках — 500–1000 ₽ с чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой аттестованный гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов на Камчатке
Провели экскурсии для 108 туристов
Я профессиональный гид, живу на Камчатке. Отправившись со мной и моей командой в путешествие, вы увидите самые интересные места полуострова, услышите много увлекательных историй и полакомитесь камчатскими деликатесами в красивейших местах. Мы поможем влюбиться в Камчатку и увезти её частичку в сердце с желанием возвращаться сюда вновь и вновь!Задать вопрос
