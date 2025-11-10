Алексей — ваша команда гидов на Камчатке

Провели экскурсии для 108 туристов

Я профессиональный гид, живу на Камчатке. Отправившись со мной и моей командой в путешествие, вы увидите самые интересные места полуострова, услышите много увлекательных историй и полакомитесь камчатскими деликатесами в красивейших местах. Мы поможем влюбиться в Камчатку и увезти её частичку в сердце с желанием возвращаться сюда вновь и вновь!