Описание тура
Организационные детали
Вы можете прилететь и улететь любым удобным вам рейсом в первый и последний день тура. Заселение организуется с 15:00. Просим проконсультироваться с организатором перед покупкой.
После внесённой предоплаты на сайте необходимо перевести гиду напрямую 35 000 руб. на бронирование жилья, трансфера. Остальное — в первый день тура.
Обратите внимание, что на Камчатке встречаются медведи и росомахи. Важно следовать технике безопасности, о которой расскажет гид. С вами будет опытный проводник.
Важно взять удобную треккинговую обувь, подходящую по погоде одежду, в которой будет удобно много двигаться, треккинговые палки, небольшой рюкзак на 30 литров для радиальных выходов, фонарик, ёмкость для воды, походную сидушку, солнцезащитные очки.
Проживание. В 4-звёздочном спа-отеле «Голубая лагуна» с термальными источниками рядом (Паратунка). 2-местные номера. Возможно 1-местное размещение с доплатой.
Питание. Включены завтраки в отеле, перекусы во время треккингов, обеды на экскурсиях, приветственный ужин с морепродуктами. Остальное питание оплачивается самостоятельно по чеку в ресторанах.
Дети. От 16 лет.
Уровень сложности. Тур активный с треккингами. Запланировано восхождение на Авачинский вулкан – набор и сброс 1800 метров высоты, 6 часов в гору и 3 часа обратно. На высоте более 2500 метров возможно физическое недомогание, горная болезнь. Остальные пешие переходы легче. Идём без рюкзаков.
Связь и интернет. Днём практически всегда отсутствует. Стабильна в гостинице.
Программа тура по дням
Камчатка, встречай
Вы прилетаете удобным вам рейсом. Заселение в отель осуществляется с 15:00. Приветственный ужин с местными деликатесами и брифинг в 18:00.
Треккинг на вулкан Горелый
Наконец отправляемся на вулкан! Проедем к подножию (около 3-4 часов в пути), по дороге остановимся на Вилючинском перевале насладиться панорамным видом.
Высота вулкана Горелый достигает 1829 метров. Мы пройдём пешком 8 км туда-обратно, наберём и сбросим 750 метров. Рассчитываем пройти маршрут за 4-5 часов. Если вершина будет закрыта облаками, возможна замена локации на альтернативную.
Вас ждёт живописный треккинг с инопланетными пейзажами. Вы поймёте, ради чего едут на Камчатку. Подниметесь на три вулканических конуса, увидите бирюзовое озеро и фумарольную активность. Сделаем перерыв на пикник-перекус и эффектные фото на память. Ближе к вечеру спустимся обратно к машине и вернёмся в отель.
Треккинг по кромке кратера вулкана Мутновский и водопад в каньоне
После завтрака доедем на вездеходе к вулкану Мутновский. Далее пешком 8 км туда-обратно по кромке кратера. Наберём и сбросим 400 метров высоты. Если позволит погода, увидим древнейшие следы извержений, кислотно-жёлтые оттенки почвы, вулканическое озеро и активную воронку.
Следующая локация — водопад в каньоне Опасный. Вода падает с высоты 80 метров в окружении разноцветных стен-скал.
Обращаем внимание, что программа этого дня может быть изменена по погодным условиям. Гид предложит альтернативу.
Авачинская бухта, Халактырский пляж и сёрфинг
Сегодня отправимся гулять по набережной Авачинской бухты. Будет возможность посетить сувенирный магазин с товарами от камчатских производителей.
Далее увидим знаменитый Халактырский пляж с чёрным песком вулканического происхождения. Здесь почувствуем мощь Тихого океана на уроке по сёрфингу. Насладимся брызгами и видами на вулканы.
На корабле в бухту Русская
Море точно не отпустит сразу и захочется ещё больше и ещё дальше. Поэтому сегодня запрыгнем на корабль и отправимся в бухту Русская. Пройдём вдоль скалистого берега, увидим природные достопримечательности и послушаем птиц у острова Старичков. У мыса Кекурный есть большая вероятность застать морских львов — здесь находится их лежбище. А в июле и августе на морской прогулке часто встречаются косатки.
Для всех желающих на корабле в свободном доступе есть снасти. Можно порыбачить. Обед организуется на борту.
Авачинский вулкан
Самый сложный по физической нагрузке день, однако и один из самых впечатляющих по пейзажам. Сегодня поднимемся на Авачинский вулкан, высота которого более 2700 метров. Наверх будем идти около 6-7 часов, обратно ещё 3 часа. Общая протяжённость — 21 км. Набор и сброс высоты около 1800 метров.
С вами будет опытный проводник. Важно следовать всем рекомендациям и не нарушать технику безопасности. Обратите внимание на обувь — она должна быть треккинговая и разношенная. Лучше обзавестись треккинговыми палками. Идём вместе в комфортном темпе.
Если погода позволит, увидим живописные окрестности и панорамные виды побережья, Авачинской бухты, соседних вулканов и Петропавловска-Камчатского. Очень часто на высоте мы оказываемся среди облаков и проглядывающих вершин. Дойдём до кратера, где почувствуем серу, понаблюдаем за парением фумарол и прикоснёмся к тёплой почве. Обед-пикник в пути.
Вечером спустимся и вернёмся в отель.
Отъезд
Подходит любой обратный рейс. Трансфер в аэропорт за доплату.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|125 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 5 обедов и 1 ужин
- Все переезды по программе
- Сопровождение инструктором-проводником
- Регистрация группы в МЧС
- Экстренная спутниковая связь
- Оформление пропусков в национальный парк
- Помощь организатора по вопросам подбора билетов, снаряжения и тд
- Морская прогулка
- Урок по сёрфингу
Что не входит в цену
- Билеты до Петропавловска-Камчатского и обратно в ваш город
- Трансфер из/в отель
- Аренда треккинговых палок
- Остальное питание
- 1-местное размещение
- Дополнительные развлечения и экскурсии в свободный день (крабовое сафари, конная прогулка, сплав с рыбалкой, полёт на вертолёте, прогулка на сапах) - по желанию и запросу