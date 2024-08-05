Путешествие для самых активных, кто любит и вершины, и водные виды спорта — вас ждут 2 треккинга на вулканы Горелый и Мутновский, урок по сёрфингу на Халактырском пляже и восхождение

на Авачинскую сопку. Достигнем кратера на высоте более 2700 метров, где увидим парящие фумаролы и потрогаем тёплую землю. Отправимся на корабле в бухту Русская, порыбачим с борта, увидим лежбище морских львов и послушаем птиц у острова Старичков. Древние следы извержений, вулканическое озеро, чёрный песок, деликатесы и не только в этом туре.

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Описание тура

Организационные детали

Вы можете прилететь и улететь любым удобным вам рейсом в первый и последний день тура. Заселение организуется с 15:00. Просим проконсультироваться с организатором перед покупкой.

После внесённой предоплаты на сайте необходимо перевести гиду напрямую 35 000 руб. на бронирование жилья, трансфера. Остальное — в первый день тура.

Обратите внимание, что на Камчатке встречаются медведи и росомахи. Важно следовать технике безопасности, о которой расскажет гид. С вами будет опытный проводник.

Важно взять удобную треккинговую обувь, подходящую по погоде одежду, в которой будет удобно много двигаться, треккинговые палки, небольшой рюкзак на 30 литров для радиальных выходов, фонарик, ёмкость для воды, походную сидушку, солнцезащитные очки.