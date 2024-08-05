3 вулкана Камчатки и Тихий океан: треккинги, восхождение и сёрфинг

Увидеть морские просторы и вершины с высоты 2700 метров, поймать волну и порыбачить с корабля
Путешествие для самых активных, кто любит и вершины, и водные виды спорта — вас ждут 2 треккинга на вулканы Горелый и Мутновский, урок по сёрфингу на Халактырском пляже и восхождение
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на Авачинскую сопку. Достигнем кратера на высоте более 2700 метров, где увидим парящие фумаролы и потрогаем тёплую землю.

Отправимся на корабле в бухту Русская, порыбачим с борта, увидим лежбище морских львов и послушаем птиц у острова Старичков. Древние следы извержений, вулканическое озеро, чёрный песок, деликатесы и не только в этом туре.

3 вулкана Камчатки и Тихий океан: треккинги, восхождение и сёрфинг
3 вулкана Камчатки и Тихий океан: треккинги, восхождение и сёрфинг
3 вулкана Камчатки и Тихий океан: треккинги, восхождение и сёрфинг
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00

Описание тура

Организационные детали

Вы можете прилететь и улететь любым удобным вам рейсом в первый и последний день тура. Заселение организуется с 15:00. Просим проконсультироваться с организатором перед покупкой.

После внесённой предоплаты на сайте необходимо перевести гиду напрямую 35 000 руб. на бронирование жилья, трансфера. Остальное — в первый день тура.

Обратите внимание, что на Камчатке встречаются медведи и росомахи. Важно следовать технике безопасности, о которой расскажет гид. С вами будет опытный проводник.

Важно взять удобную треккинговую обувь, подходящую по погоде одежду, в которой будет удобно много двигаться, треккинговые палки, небольшой рюкзак на 30 литров для радиальных выходов, фонарик, ёмкость для воды, походную сидушку, солнцезащитные очки.

Проживание. В 4-звёздочном спа-отеле «Голубая лагуна» с термальными источниками рядом (Паратунка). 2-местные номера. Возможно 1-местное размещение с доплатой.

Питание. Включены завтраки в отеле, перекусы во время треккингов, обеды на экскурсиях, приветственный ужин с морепродуктами. Остальное питание оплачивается самостоятельно по чеку в ресторанах.

Дети. От 16 лет.

Уровень сложности. Тур активный с треккингами. Запланировано восхождение на Авачинский вулкан – набор и сброс 1800 метров высоты, 6 часов в гору и 3 часа обратно. На высоте более 2500 метров возможно физическое недомогание, горная болезнь. Остальные пешие переходы легче. Идём без рюкзаков.

Связь и интернет. Днём практически всегда отсутствует. Стабильна в гостинице.

Программа тура по дням

1 день

Камчатка, встречай

Вы прилетаете удобным вам рейсом. Заселение в отель осуществляется с 15:00. Приветственный ужин с местными деликатесами и брифинг в 18:00.

Камчатка, встречайКамчатка, встречайКамчатка, встречайКамчатка, встречайКамчатка, встречай
2 день

Треккинг на вулкан Горелый

Наконец отправляемся на вулкан! Проедем к подножию (около 3-4 часов в пути), по дороге остановимся на Вилючинском перевале насладиться панорамным видом.

Высота вулкана Горелый достигает 1829 метров. Мы пройдём пешком 8 км туда-обратно, наберём и сбросим 750 метров. Рассчитываем пройти маршрут за 4-5 часов. Если вершина будет закрыта облаками, возможна замена локации на альтернативную.

Вас ждёт живописный треккинг с инопланетными пейзажами. Вы поймёте, ради чего едут на Камчатку. Подниметесь на три вулканических конуса, увидите бирюзовое озеро и фумарольную активность. Сделаем перерыв на пикник-перекус и эффектные фото на память. Ближе к вечеру спустимся обратно к машине и вернёмся в отель.

Треккинг на вулкан ГорелыйТреккинг на вулкан ГорелыйТреккинг на вулкан ГорелыйТреккинг на вулкан ГорелыйТреккинг на вулкан ГорелыйТреккинг на вулкан Горелый
3 день

Треккинг по кромке кратера вулкана Мутновский и водопад в каньоне

После завтрака доедем на вездеходе к вулкану Мутновский. Далее пешком 8 км туда-обратно по кромке кратера. Наберём и сбросим 400 метров высоты. Если позволит погода, увидим древнейшие следы извержений, кислотно-жёлтые оттенки почвы, вулканическое озеро и активную воронку.

Следующая локация — водопад в каньоне Опасный. Вода падает с высоты 80 метров в окружении разноцветных стен-скал.

Обращаем внимание, что программа этого дня может быть изменена по погодным условиям. Гид предложит альтернативу.

Треккинг по кромке кратера вулкана Мутновский и водопад в каньонеТреккинг по кромке кратера вулкана Мутновский и водопад в каньонеТреккинг по кромке кратера вулкана Мутновский и водопад в каньонеТреккинг по кромке кратера вулкана Мутновский и водопад в каньонеТреккинг по кромке кратера вулкана Мутновский и водопад в каньонеТреккинг по кромке кратера вулкана Мутновский и водопад в каньонеТреккинг по кромке кратера вулкана Мутновский и водопад в каньонеТреккинг по кромке кратера вулкана Мутновский и водопад в каньоне
4 день

Авачинская бухта, Халактырский пляж и сёрфинг

Сегодня отправимся гулять по набережной Авачинской бухты. Будет возможность посетить сувенирный магазин с товарами от камчатских производителей.

Далее увидим знаменитый Халактырский пляж с чёрным песком вулканического происхождения. Здесь почувствуем мощь Тихого океана на уроке по сёрфингу. Насладимся брызгами и видами на вулканы.

Авачинская бухта, Халактырский пляж и сёрфингАвачинская бухта, Халактырский пляж и сёрфингАвачинская бухта, Халактырский пляж и сёрфингАвачинская бухта, Халактырский пляж и сёрфингАвачинская бухта, Халактырский пляж и сёрфингАвачинская бухта, Халактырский пляж и сёрфингАвачинская бухта, Халактырский пляж и сёрфингАвачинская бухта, Халактырский пляж и сёрфингАвачинская бухта, Халактырский пляж и сёрфинг
5 день

На корабле в бухту Русская

Море точно не отпустит сразу и захочется ещё больше и ещё дальше. Поэтому сегодня запрыгнем на корабль и отправимся в бухту Русская. Пройдём вдоль скалистого берега, увидим природные достопримечательности и послушаем птиц у острова Старичков. У мыса Кекурный есть большая вероятность застать морских львов — здесь находится их лежбище. А в июле и августе на морской прогулке часто встречаются косатки.

Для всех желающих на корабле в свободном доступе есть снасти. Можно порыбачить. Обед организуется на борту.

На корабле в бухту РусскаяНа корабле в бухту РусскаяНа корабле в бухту РусскаяНа корабле в бухту РусскаяНа корабле в бухту РусскаяНа корабле в бухту Русская
6 день

Авачинский вулкан

Самый сложный по физической нагрузке день, однако и один из самых впечатляющих по пейзажам. Сегодня поднимемся на Авачинский вулкан, высота которого более 2700 метров. Наверх будем идти около 6-7 часов, обратно ещё 3 часа. Общая протяжённость — 21 км. Набор и сброс высоты около 1800 метров.

С вами будет опытный проводник. Важно следовать всем рекомендациям и не нарушать технику безопасности. Обратите внимание на обувь — она должна быть треккинговая и разношенная. Лучше обзавестись треккинговыми палками. Идём вместе в комфортном темпе.

Если погода позволит, увидим живописные окрестности и панорамные виды побережья, Авачинской бухты, соседних вулканов и Петропавловска-Камчатского. Очень часто на высоте мы оказываемся среди облаков и проглядывающих вершин. Дойдём до кратера, где почувствуем серу, понаблюдаем за парением фумарол и прикоснёмся к тёплой почве. Обед-пикник в пути.

Вечером спустимся и вернёмся в отель.

Авачинский вулканАвачинский вулканАвачинский вулканАвачинский вулканАвачинский вулканАвачинский вулкан
7 день

Отъезд

Подходит любой обратный рейс. Трансфер в аэропорт за доплату.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет125 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 5 обедов и 1 ужин
  • Все переезды по программе
  • Сопровождение инструктором-проводником
  • Регистрация группы в МЧС
  • Экстренная спутниковая связь
  • Оформление пропусков в национальный парк
  • Помощь организатора по вопросам подбора билетов, снаряжения и тд
  • Морская прогулка
  • Урок по сёрфингу
Что не входит в цену
  • Билеты до Петропавловска-Камчатского и обратно в ваш город
  • Трансфер из/в отель
  • Аренда треккинговых палок
  • Остальное питание
  • 1-местное размещение
  • Дополнительные развлечения и экскурсии в свободный день (крабовое сафари, конная прогулка, сплав с рыбалкой, полёт на вертолёте, прогулка на сапах) - по желанию и запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Паратунка, отель, заселение с 15:00
Завершение: Паратунка, отель, выезд до 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Камчатки

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