Такая разная Камчатка: треккинги, морская прогулка и отдых на побережье

Порыбачить с борта в океане, отправиться к древнему вулкану и расслабиться в термальном бассейне
Главное богатство Камчатки — её природа. А активный тур с треккингами позволит увидеть больше живописных мест.

Разместимся в уютном гостевом доме, отправимся на транспорте повышенной проходимости к вулканам и прогуляемся пешком
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по дикой территории и фумарольному полю. На корабле выйдем в Тихий океан в поисках китов, заглянем в бухты и порыбачим с борта.

Вечерами будем отдыхать в термальном бассейне, а на одну ночь переместимся в глэмпинг на Халактырский пляж с чёрным песком и баней на побережье.

Такая разная Камчатка: треккинги, морская прогулка и отдых на побережье
Такая разная Камчатка: треккинги, морская прогулка и отдых на побережье
Такая разная Камчатка: треккинги, морская прогулка и отдых на побережье
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

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Проживание. В отеле остановимся на пять ночей и одну ночь проведём в глэмпинге на берегу Тихого океана. На территории глэмпинга сходим в баню и соберёмся у костра. Размещение 2-местное. Возможно 1-местное с доплатой.

Питание. Включены завтраки, приветственный бранч, два обеда в ланч-боксах, один рыбный обед и один ужин на пляже. Остальное питание оплачивается дополнительно. Вы сможете попробовать свежайшие морепродукты и деликатесы.

Дети. От 5 лет. Скидки до 50% (в зависимости от возраста и типа размещения).

Уровень сложности. Тур активный с треккингами налегке. Подойдёт путешественникам, регулярно занимающимся спортом. Важно взять удобную разношенную обувь и подходящую одежду. Треккинговые палки не лишние.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на Камчатку

Встречаемся в аэропорту и отправляемся в село Паратунка, где остановимся в гостевом доме. Соберёмся вместе на приветственном бранче, познакомимся и обсудим предстоящее путешествие.

Добро пожаловать на КамчаткуДобро пожаловать на КамчаткуДобро пожаловать на КамчаткуДобро пожаловать на Камчатку
2 день

Дикая Камчатка

Лучший способ увидеть живописные и нетронутые места — отправиться подальше на транспорте повышенной проходимости и прогуляться пешком. Именно так мы сегодня и поступим. Обед возьмём с собой в ланч-боксах.

Доедем до Серебряных ключей, где остановимся набрать чистейшей воды. Поднимемся на машине на высоту 1000 метров на Вилючинский перевал, откуда полюбуемся немного дымящимися спящими вулканами и долинами рек. Увидим Мутновскую ГеоЭС — крупнейшую геотермальную станцию в России.

Активная часть начнётся с прогулки мимо минеральных горячих источников по фумарольному полю. Здесь понаблюдаем за выходом газов и пара на поверхность — земля буквально живая и дышит. Дойдём до водопада реки Спокойная, напоминающий девичьи косы.

К вечеру вернёмся в отель, где расслабимся в термальном бассейне.

Дикая КамчаткаДикая КамчаткаДикая КамчаткаДикая Камчатка
3 день

Морская Камчатка

Сегодня отправимся на морскую прогулку на корабле по бухтам. Есть высокая вероятность встретить обитателей океана, однако напоминаем, что это природное явление, которое нельзя гарантировать.

Заглянем в Авачинскую бухту, где находится крупнейший морской порт края. Увидим пик Вилючинского вулкана и рассмотрим три скалы, торчащие из воды. Об этом месте найдены записи в дневниках мореплавателей-открывателей. Дойдём на корабле до окружённой скалами бухты Тихая и острова Старичков, где живут 44 гнездовые колонии 11 видов морских птиц. Устроим рыбалку с борта и полакомимся ухой от повара.

Вечером вновь расслабимся в термальном бассейне на территории отеля.

Морская КамчаткаМорская КамчаткаМорская КамчаткаМорская КамчаткаМорская КамчаткаМорская Камчатка
4 день

Вулканическая Камчатка

Сегодня нас ждут неземные пейзажи — погуляем вокруг древнего потухшего вулкана. Горный массив Вачкажец впечатляет не только ландшафтами, но и богатой растительностью. Здесь можно встретить виды, занесённые в Красную книгу России. Полюбуемся альпийскими лугами, ледниковыми озёрами и понаблюдаем за птицами. Увидим сочетание сурового пейзажа, нежной орхидеи и кустиков шикши и голубики.

Прогулка рассчитана на весь день. В зависимости от подготовки группы и природных условий, маршрут может быть изменён. Обед берём с собой в ланч-боксах.

Вулканическая КамчаткаВулканическая КамчаткаВулканическая КамчаткаВулканическая КамчаткаВулканическая Камчатка
5 день

Термальная Камчатка или дополнительная экскурсия

Погода на Камчатке резко меняется, поэтому в нашем путешествии есть резервный день, чтобы мы могли поменять экскурсии местами.

Если предыдущие дни шли по плану, то сегодня посвятим день отдыху и обновлению в термальном бассейне. С желающими прогуляемся по окрестностям. Также, при благоприятной погоде, за дополнительную плату возможно отправиться: в Петропавловск-Камчатский и музей «Вулканариум», на Авачинский перевал (для более активных) или на вертолётную экскурсию.

Термальная Камчатка или дополнительная экскурсияТермальная Камчатка или дополнительная экскурсияТермальная Камчатка или дополнительная экскурсия
6 день

Романтичная Камчатка

Сегодня переезжаем на побережье Тихого океана в уютный и стильный глэмпинг, расположенный на Халактырском пляже. Это именно та локация Камчатки с открыток с чёрным песком. Насладимся пейзажами, нагуляемся, позагораем, послушаем чаек. А вечером сходим в баню и соберёмся у костра за ужином с местными деликатесами. Споём песни под гитару под звёздным небом.

Романтичная КамчаткаРомантичная КамчаткаРомантичная КамчаткаРомантичная КамчаткаРомантичная Камчатка
7 день

До новых встреч

Позавтракаем на берегу океана, поделимся впечатлениями, запомним виды вокруг и отправимся в аэропорт. По пути посетим рыбный рынок.

До новых встречДо новых встречДо новых встреч

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет180 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 2 ужина и 3 обеда
  • Все переезды по программе, включая трансфер из/в аэропорт
  • Баня в глэмпинге
  • Посещение термального бассейна
  • Морская прогулка с рыбалкой
  • Экскурсионное сопровождение
  • Сопровождение местным гидом во время треккингов
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Перелёт до Камчатки (Петропавловск-Камчатский) и обратно в ваш город
  • Остальное питание
  • 1-местное размещение - по запросу
  • Вертолётная прогулка (по желанию)
  • Подъём на Авачинский перевал (по желанию)
  • Экскурсия по Петропавловску-Камчатскому (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский, аэропорт Елизово, время встречи подбирается под рейс группы
Завершение: Г. Петропавловск-Камчатский, аэропорт Елизово, после 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Камчатки

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиГорыАктивный отдыхОбзорныеПетропавловск-КамчатскийВыездныеТермальные источникиВулканыВсе туры7-дневные турыХалактырский пляжПопулярные местаВилючинский водопадАвачинская бухтаОстров СтаричковВодные развлеченияРыбалкаЖивотныеТреккинг и походы

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