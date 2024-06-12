Разместимся в уютном гостевом доме, отправимся на транспорте повышенной проходимости к вулканам и прогуляемся пешком
Описание тура
Организационные детали
-
Проживание. В отеле остановимся на пять ночей и одну ночь проведём в глэмпинге на берегу Тихого океана. На территории глэмпинга сходим в баню и соберёмся у костра. Размещение 2-местное. Возможно 1-местное с доплатой.
Питание. Включены завтраки, приветственный бранч, два обеда в ланч-боксах, один рыбный обед и один ужин на пляже. Остальное питание оплачивается дополнительно. Вы сможете попробовать свежайшие морепродукты и деликатесы.
Дети. От 5 лет. Скидки до 50% (в зависимости от возраста и типа размещения).
Уровень сложности. Тур активный с треккингами налегке. Подойдёт путешественникам, регулярно занимающимся спортом. Важно взять удобную разношенную обувь и подходящую одежду. Треккинговые палки не лишние.
Программа тура по дням
Добро пожаловать на Камчатку
Встречаемся в аэропорту и отправляемся в село Паратунка, где остановимся в гостевом доме. Соберёмся вместе на приветственном бранче, познакомимся и обсудим предстоящее путешествие.
Дикая Камчатка
Лучший способ увидеть живописные и нетронутые места — отправиться подальше на транспорте повышенной проходимости и прогуляться пешком. Именно так мы сегодня и поступим. Обед возьмём с собой в ланч-боксах.
Доедем до Серебряных ключей, где остановимся набрать чистейшей воды. Поднимемся на машине на высоту 1000 метров на Вилючинский перевал, откуда полюбуемся немного дымящимися спящими вулканами и долинами рек. Увидим Мутновскую ГеоЭС — крупнейшую геотермальную станцию в России.
Активная часть начнётся с прогулки мимо минеральных горячих источников по фумарольному полю. Здесь понаблюдаем за выходом газов и пара на поверхность — земля буквально живая и дышит. Дойдём до водопада реки Спокойная, напоминающий девичьи косы.
К вечеру вернёмся в отель, где расслабимся в термальном бассейне.
Морская Камчатка
Сегодня отправимся на морскую прогулку на корабле по бухтам. Есть высокая вероятность встретить обитателей океана, однако напоминаем, что это природное явление, которое нельзя гарантировать.
Заглянем в Авачинскую бухту, где находится крупнейший морской порт края. Увидим пик Вилючинского вулкана и рассмотрим три скалы, торчащие из воды. Об этом месте найдены записи в дневниках мореплавателей-открывателей. Дойдём на корабле до окружённой скалами бухты Тихая и острова Старичков, где живут 44 гнездовые колонии 11 видов морских птиц. Устроим рыбалку с борта и полакомимся ухой от повара.
Вечером вновь расслабимся в термальном бассейне на территории отеля.
Вулканическая Камчатка
Сегодня нас ждут неземные пейзажи — погуляем вокруг древнего потухшего вулкана. Горный массив Вачкажец впечатляет не только ландшафтами, но и богатой растительностью. Здесь можно встретить виды, занесённые в Красную книгу России. Полюбуемся альпийскими лугами, ледниковыми озёрами и понаблюдаем за птицами. Увидим сочетание сурового пейзажа, нежной орхидеи и кустиков шикши и голубики.
Прогулка рассчитана на весь день. В зависимости от подготовки группы и природных условий, маршрут может быть изменён. Обед берём с собой в ланч-боксах.
Термальная Камчатка или дополнительная экскурсия
Погода на Камчатке резко меняется, поэтому в нашем путешествии есть резервный день, чтобы мы могли поменять экскурсии местами.
Если предыдущие дни шли по плану, то сегодня посвятим день отдыху и обновлению в термальном бассейне. С желающими прогуляемся по окрестностям. Также, при благоприятной погоде, за дополнительную плату возможно отправиться: в Петропавловск-Камчатский и музей «Вулканариум», на Авачинский перевал (для более активных) или на вертолётную экскурсию.
Романтичная Камчатка
Сегодня переезжаем на побережье Тихого океана в уютный и стильный глэмпинг, расположенный на Халактырском пляже. Это именно та локация Камчатки с открыток с чёрным песком. Насладимся пейзажами, нагуляемся, позагораем, послушаем чаек. А вечером сходим в баню и соберёмся у костра за ужином с местными деликатесами. Споём песни под гитару под звёздным небом.
До новых встреч
Позавтракаем на берегу океана, поделимся впечатлениями, запомним виды вокруг и отправимся в аэропорт. По пути посетим рыбный рынок.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|180 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 2 ужина и 3 обеда
- Все переезды по программе, включая трансфер из/в аэропорт
- Баня в глэмпинге
- Посещение термального бассейна
- Морская прогулка с рыбалкой
- Экскурсионное сопровождение
- Сопровождение местным гидом во время треккингов
- Страховка
Что не входит в цену
- Перелёт до Камчатки (Петропавловск-Камчатский) и обратно в ваш город
- Остальное питание
- 1-местное размещение - по запросу
- Вертолётная прогулка (по желанию)
- Подъём на Авачинский перевал (по желанию)
- Экскурсия по Петропавловску-Камчатскому (по желанию)