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Проживание. В отеле остановимся на пять ночей и одну ночь проведём в глэмпинге на берегу Тихого океана. На территории глэмпинга сходим в баню и соберёмся у костра. Размещение 2-местное. Возможно 1-местное с доплатой.

Питание. Включены завтраки, приветственный бранч, два обеда в ланч-боксах, один рыбный обед и один ужин на пляже. Остальное питание оплачивается дополнительно. Вы сможете попробовать свежайшие морепродукты и деликатесы.

Дети. От 5 лет. Скидки до 50% (в зависимости от возраста и типа размещения).

Уровень сложности. Тур активный с треккингами налегке. Подойдёт путешественникам, регулярно занимающимся спортом. Важно взять удобную разношенную обувь и подходящую одежду. Треккинговые палки не лишние.