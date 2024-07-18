Описание тура
Организационные детали
Бронирование места осуществляется после предоплаты в размере 50%. Оставшуюся часть можно разделить на несколько комфортных для вас платежей.
Программа путешествия может измениться с сохранением основных точек тура. Гостиницы и транспорт могут быть заменены на аналогичные такого же класса. Все участники застрахованы.
Проживание. Будем жить в отеле «Голубая лагуна» в Паратунке с видом на вулканы и бассейном с термальной водой (1,3-5 и 9-11 ночи). 4 ночи проведём в палатках у подножия вулканов или в альтернативном туристическом приюте. Стоимость тура дана за 1 человека при 2-местном проживании.
Фото отеля взято с сайта antariuskam.ru.
Питание. В стоимость включено 3-разовое питание.
Дети. Участие возможно с 16 лет.
Сложность. Будьте готовы много ходить пешком, это тур-поход.
Связь и интернет. В дни пребывания на вулканах мобильная связь и электричество будет отсутствовать.
Программа тура по дням
Встреча, сёрфинг и купание в бассейне
Встретим вас в аэропорту Петропавловска-Камчатского и отвезём в отель в Паратунке. После заселения пообедаем и отправимся на Халактырский пляж с чёрным вулканическим песком, который омывают волны Тихого океана. Мы едем не просто гулять по берегу и наслаждаться морским воздухом, а заниматься сёрфингом! Вас ждёт урок катания на сёрфе с инструкторами. Необходимое оборудование предоставят и даже если вы ни разу не стояли на доске, вас всему научат.
Вечером вернёмся в отель и расслабимся в открытом бассейне.
Восхождение на вулкан Мутновский
Позавтракаем, сядем в вахтовку — автобус на базе КАМАЗа, — и поедем к вулканам. Установим палаточный лагерь. Всё оборудование будем перевозить на транспорте, таскать тяжёлые вещи вам не придётся.
Сегодня вас ждёт восхождение — мы поднимемся на высоту 2322 метра и окажемся в кратере действующего стратовулкана. Подъём займёт 3 часа, а спуск — 1,5 часа. По пути осмотрим водопад Опасный, высотой 80 метров, и Мутновскую ГеоЭС.
Вечером вернёмся в лагерь, вкусно поужинаем и пойдём спать.
Вулкан Горелый и кратерные озёра
Утром снова отправимся покорять вулкан. На очереди — Горелый. Его высота 1829 метров. После извержения в 1978 году в его кратере образовались два озера удивительной красоты. Подниматься будем около 3 часов, и вот перед нами возникнут инопланетные, почти марсианские, виды. Пофотографируемся на фоне водоёмов, переведём дух и спустимся вниз. Спуск займёт 1,5 часа.
Вечером переедем обратно в отель.
Экскурсия на вертолёте (по желанию)
Утро начнём с завтрака и купания в термальных источниках. Желающие за доплату смогут отправиться на вертолётную экскурсию на Курильское озеро, где понаблюдают за медведями на охоте, или в Долину гейзеров. Стоимость каждой экскурсии — 70 000 руб.
Вечером вас ждёт роскошный пикник с жареной рыбкой, мидиями, икрой и крабами.
Сплав с рыбалкой
Сегодня отправимся на реку Быстрая, откуда начнём лёгкий сплав без преодоления порогов и экстрима. Будем медленно идти по реке, наблюдать за медведями по берегам, а потом сделаем остановку, чтобы порыбачить. Свежий улов тут же приготовим — сварим уху. А после обеда поедем на Малкинские горячие источники. Вечером вернёмся в отель, поужинаем и искупаемся в тёплом бассейне.
Прогулка на яхте
Утром вас ждёт морская прогулка на яхте. Из Авачинской бухты двинемся в сторону Тихого океана, любуясь по пути островами, птицами, тюленями и морскими львами.
Остановимся у мыса Опасный и порыбачим. Здесь можно поймать треску, голубого окуня, минтая и терпугу. Понаблюдаем за китами касатками и поплывём в бухту Русская. Ещё пройдём мимо бухт Вилючинская, Фальшивая и Тихирка.
Пообедаем свежими морепродуктами, в меню будет даже краб! Вечером вернёмся в отель.
Отъезд
После завтрака заедем на рыбный рынок, закупимся сувенирами и деликатесами, а затем — в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|159 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3-разовое питание
- Трансферы по маршруту
- Страховка
- Все активности по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
- Вертолётная экскурсия (по желанию)
- Стоимость тура при 1-местном размещении - 279 000 руб