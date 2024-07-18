Покатаемся на доске, порыбачим в океанских водах, сплавимся по реке Быстрая и взойдём на вершины — и это далеко не всё, что нас ждёт в туре. Мы отправимся в морское

путешествие и, если повезёт, увидим касаток, китов, морских львов и тюленей. Вдоволь наедимся местных деликатесов, в меню будут икра, мидии и крабы. А ещё полюбуемся неземными пейзажами: пляжем с чёрным вулканическим песком, лазурными озёрам в кратере и высокими хребтами.

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Описание тура

Организационные детали

Бронирование места осуществляется после предоплаты в размере 50%. Оставшуюся часть можно разделить на несколько комфортных для вас платежей.

Программа путешествия может измениться с сохранением основных точек тура. Гостиницы и транспорт могут быть заменены на аналогичные такого же класса. Все участники застрахованы.