На кратеры вулканов и по волнам Тихого океана: камчатские приключения

Поучиться сёрфить, попробовать морские деликатесы и совершить восхождение на вулкан
Покатаемся на доске, порыбачим в океанских водах, сплавимся по реке Быстрая и взойдём на вершины — и это далеко не всё, что нас ждёт в туре. Мы отправимся в морское
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путешествие и, если повезёт, увидим касаток, китов, морских львов и тюленей. Вдоволь наедимся местных деликатесов, в меню будут икра, мидии и крабы.

А ещё полюбуемся неземными пейзажами: пляжем с чёрным вулканическим песком, лазурными озёрам в кратере и высокими хребтами.

На кратеры вулканов и по волнам Тихого океана: камчатские приключения
На кратеры вулканов и по волнам Тихого океана: камчатские приключения
На кратеры вулканов и по волнам Тихого океана: камчатские приключения
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Бронирование места осуществляется после предоплаты в размере 50%. Оставшуюся часть можно разделить на несколько комфортных для вас платежей.

Программа путешествия может измениться с сохранением основных точек тура. Гостиницы и транспорт могут быть заменены на аналогичные такого же класса. Все участники застрахованы.

Проживание. Будем жить в отеле «Голубая лагуна» в Паратунке с видом на вулканы и бассейном с термальной водой (1,3-5 и 9-11 ночи). 4 ночи проведём в палатках у подножия вулканов или в альтернативном туристическом приюте. Стоимость тура дана за 1 человека при 2-местном проживании.

Фото отеля взято с сайта antariuskam.ru.

Питание. В стоимость включено 3-разовое питание.

Дети. Участие возможно с 16 лет.

Сложность. Будьте готовы много ходить пешком, это тур-поход.

Связь и интернет. В дни пребывания на вулканах мобильная связь и электричество будет отсутствовать.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, сёрфинг и купание в бассейне

Встретим вас в аэропорту Петропавловска-Камчатского и отвезём в отель в Паратунке. После заселения пообедаем и отправимся на Халактырский пляж с чёрным вулканическим песком, который омывают волны Тихого океана. Мы едем не просто гулять по берегу и наслаждаться морским воздухом, а заниматься сёрфингом! Вас ждёт урок катания на сёрфе с инструкторами. Необходимое оборудование предоставят и даже если вы ни разу не стояли на доске, вас всему научат.

Вечером вернёмся в отель и расслабимся в открытом бассейне.

Встреча, сёрфинг и купание в бассейнеВстреча, сёрфинг и купание в бассейнеВстреча, сёрфинг и купание в бассейнеВстреча, сёрфинг и купание в бассейнеВстреча, сёрфинг и купание в бассейне
2 день

Восхождение на вулкан Мутновский

Позавтракаем, сядем в вахтовку — автобус на базе КАМАЗа, — и поедем к вулканам. Установим палаточный лагерь. Всё оборудование будем перевозить на транспорте, таскать тяжёлые вещи вам не придётся.

Сегодня вас ждёт восхождение — мы поднимемся на высоту 2322 метра и окажемся в кратере действующего стратовулкана. Подъём займёт 3 часа, а спуск — 1,5 часа. По пути осмотрим водопад Опасный, высотой 80 метров, и Мутновскую ГеоЭС.

Вечером вернёмся в лагерь, вкусно поужинаем и пойдём спать.

Восхождение на вулкан МутновскийВосхождение на вулкан МутновскийВосхождение на вулкан МутновскийВосхождение на вулкан МутновскийВосхождение на вулкан Мутновский
3 день

Вулкан Горелый и кратерные озёра

Утром снова отправимся покорять вулкан. На очереди — Горелый. Его высота 1829 метров. После извержения в 1978 году в его кратере образовались два озера удивительной красоты. Подниматься будем около 3 часов, и вот перед нами возникнут инопланетные, почти марсианские, виды. Пофотографируемся на фоне водоёмов, переведём дух и спустимся вниз. Спуск займёт 1,5 часа.

Вечером переедем обратно в отель.

Вулкан Горелый и кратерные озёраВулкан Горелый и кратерные озёраВулкан Горелый и кратерные озёраВулкан Горелый и кратерные озёраВулкан Горелый и кратерные озёраВулкан Горелый и кратерные озёра
4 день

Экскурсия на вертолёте (по желанию)

Утро начнём с завтрака и купания в термальных источниках. Желающие за доплату смогут отправиться на вертолётную экскурсию на Курильское озеро, где понаблюдают за медведями на охоте, или в Долину гейзеров. Стоимость каждой экскурсии — 70 000 руб.

Вечером вас ждёт роскошный пикник с жареной рыбкой, мидиями, икрой и крабами.

Экскурсия на вертолёте (по желанию)Экскурсия на вертолёте (по желанию)Экскурсия на вертолёте (по желанию)Экскурсия на вертолёте (по желанию)
5 день

Сплав с рыбалкой

Сегодня отправимся на реку Быстрая, откуда начнём лёгкий сплав без преодоления порогов и экстрима. Будем медленно идти по реке, наблюдать за медведями по берегам, а потом сделаем остановку, чтобы порыбачить. Свежий улов тут же приготовим — сварим уху. А после обеда поедем на Малкинские горячие источники. Вечером вернёмся в отель, поужинаем и искупаемся в тёплом бассейне.

Сплав с рыбалкойСплав с рыбалкойСплав с рыбалкойСплав с рыбалкой
6 день

Прогулка на яхте

Утром вас ждёт морская прогулка на яхте. Из Авачинской бухты двинемся в сторону Тихого океана, любуясь по пути островами, птицами, тюленями и морскими львами.

Остановимся у мыса Опасный и порыбачим. Здесь можно поймать треску, голубого окуня, минтая и терпугу. Понаблюдаем за китами касатками и поплывём в бухту Русская. Ещё пройдём мимо бухт Вилючинская, Фальшивая и Тихирка.

Пообедаем свежими морепродуктами, в меню будет даже краб! Вечером вернёмся в отель.

Прогулка на яхтеПрогулка на яхтеПрогулка на яхтеПрогулка на яхте
7 день

Отъезд

После завтрака заедем на рыбный рынок, закупимся сувенирами и деликатесами, а затем — в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет159 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3-разовое питание
  • Трансферы по маршруту
  • Страховка
  • Все активности по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Вертолётная экскурсия (по желанию)
  • Стоимость тура при 1-местном размещении - 279 000 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Елизово, время прибытия ваших рейсов
Завершение: Аэропорт Елизово, время ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Камчатки

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