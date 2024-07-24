Активное путешествие на Камчатке с комфортом

Пройти по кромке кратера, увидеть фумарольную активность и посетить лучшие термы края
Отправимся в заповедные уголки Камчатки, где пейзажи становятся похожи на инопланетные, земля выбрасывает пар, а песок окрашен в чёрный цвет. Узнаем о происхождении вулканов и совершим 2 треккинга на Горелый
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и Мутновский. Прочувствуем мощь Тихого океана и погуляем по набережной в Авачинской бухте.

Желающие смогут дополнить путешествие морской прогулкой с рыбалкой, сёрфингом, каякингом или катанием на сапах. Заглянем в гости к коренному населению, отведаем местных блюд и обновимся в термальных источниках.

Активное путешествие на Камчатке с комфортом
Активное путешествие на Камчатке с комфортом
Активное путешествие на Камчатке с комфортом
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Вы можете прилететь и улететь любым удобным вам рейсом в первый и последний день тура. Заселение организуется с 15:00. Просим проконсультироваться с организатором перед покупкой.

После внесённой предоплаты на сайте необходимо перевести гиду напрямую 30 000 руб. на бронирование жилья, трансфера. Остальное — в первый день тура.

Обратите внимание, что на Камчатке встречаются медведи и росомахи. Важно следовать технике безопасности, о которой расскажет гид. С вами будет опытный проводник.

Важно взять удобную треккинговую обувь, подходящую по погоде одежду, в которой будет удобно много двигаться, треккинговые палки, небольшой рюкзак на 30 литров для радиальных выходов, фонарик, ёмкость для воды, походную сидушку, солнцезащитные очки.

Проживание. На выбор 2 варианта: размещение в 2-звёздочной гостинице «Амто» в Елизово или в 4-звёздочном спа-отеле «Голубая лагуна» с термальными источниками рядом (Паратунка). 2-местные номера. Возможно 1-местное размещение с доплатой.

Питание. Включены 4 обеда и 1 ужин вне зависимости от выбранного размещения. В стоимость проживания в спа-отеле входят завтраки.

Дети. От 14 лет.

Уровень сложности. Тур активный. 2 дня из программы представляют собой треккинги на 10-20 км по пересечённой местности. Нужно быть готовыми идти в гору в течение 4-5 часов и не бояться капризной погоды. Все переходы без рюкзаков.

Связь и интернет. Днём практически всегда отсутствует. Стабильна в гостинице.

Программа тура по дням

1 день

Камчатка, встречай

Вы прилетаете удобным вам рейсом. Заселение в гостиницу осуществляется с 15:00. Приветственный ужин с местными деликатесами и брифинг в 18:00.

Камчатка, встречайКамчатка, встречайКамчатка, встречайКамчатка, встречай
2 день

Халактырский пляж, «Вулканариум» и Авачинская бухта

Начнём знакомиться с природными достопримечательностями Камчатки. Сегодня это Халактырский пляж с чёрным песком. Прогуляемся и почувствуем мощь Тихого океана.

Далее посетим музей «Вулканариум» в Петропавловске-Камчатском, где узнаем о вулканах и особенностях региона. После обеда в кафе отправимся на набережную Авачинской бухты. Будет возможность посетить сувенирный магазин с товарами от камчатских производителей.

Халактырский пляж, «Вулканариум» и Авачинская бухтаХалактырский пляж, «Вулканариум» и Авачинская бухтаХалактырский пляж, «Вулканариум» и Авачинская бухтаХалактырский пляж, «Вулканариум» и Авачинская бухтаХалактырский пляж, «Вулканариум» и Авачинская бухтаХалактырский пляж, «Вулканариум» и Авачинская бухтаХалактырский пляж, «Вулканариум» и Авачинская бухтаХалактырский пляж, «Вулканариум» и Авачинская бухтаХалактырский пляж, «Вулканариум» и Авачинская бухта
3 день

Треккинг на вулкан Горелый

Наконец отправляемся на вулкан! Проедем к подножию (около 3-4 часов в пути), по дороге остановимся на Вилючинском перевале насладиться панорамным видом.

Высота вулкана Горелый достигает 1829 метров. Мы пройдём пешком 8 км туда-обратно, наберём и сбросим 750 метров. Рассчитываем пройти маршрут за 4-5 часов. Если вершина будет закрыта облаками, возможна замена локации на альтернативную.

Вас ждёт живописный треккинг с инопланетными пейзажами. Вы поймёте, ради чего едут на Камчатку. Подниметесь на три вулканических конуса, увидите бирюзовое озеро и фумарольную активность. Сделаем перерыв на пикник-перекус и эффектные фото на память. Ближе к вечеру спустимся обратно к машине и вернёмся в отель.

Треккинг на вулкан ГорелыйТреккинг на вулкан ГорелыйТреккинг на вулкан ГорелыйТреккинг на вулкан ГорелыйТреккинг на вулкан ГорелыйТреккинг на вулкан Горелый
4 день

Треккинг по кромке кратера вулкана Мутновский и водопад в каньоне

После завтрака доедем на вездеходе к вулкану Мутновский. Далее пешком 8 км туда-обратно по кромке кратера. Наберём и сбросим 400 метров высоты. Если позволит погода, увидим древнейшие следы извержений, кислотно-жёлтые оттенки почвы, вулканическое озеро и активную воронку.

Следующая локация — водопад в каньоне Опасный. Вода падает с высоты 80 метров в окружении разноцветных стен-скал.

Обращаем внимание, что программа этого дня может быть изменена по погодным условиям. Гид предложит альтернативу.

Треккинг по кромке кратера вулкана Мутновский и водопад в каньонеТреккинг по кромке кратера вулкана Мутновский и водопад в каньонеТреккинг по кромке кратера вулкана Мутновский и водопад в каньонеТреккинг по кромке кратера вулкана Мутновский и водопад в каньонеТреккинг по кромке кратера вулкана Мутновский и водопад в каньонеТреккинг по кромке кратера вулкана Мутновский и водопад в каньонеТреккинг по кромке кратера вулкана Мутновский и водопад в каньонеТреккинг по кромке кратера вулкана Мутновский и водопад в каньонеТреккинг по кромке кратера вулкана Мутновский и водопад в каньонеТреккинг по кромке кратера вулкана Мутновский и водопад в каньонеТреккинг по кромке кратера вулкана Мутновский и водопад в каньонеТреккинг по кромке кратера вулкана Мутновский и водопад в каньонеТреккинг по кромке кратера вулкана Мутновский и водопад в каньоне
5 день

День на ваш вкус

Мы оставили один свободный день в нашем путешествии, чтобы вы могли самостоятельно выбрать активность и локацию, которую хотите посетить. Гид предложит варианты и организует.

За доплату возможно отправиться на морскую прогулку с рыбалкой и обедом на борту, пролететь на вертолёте над дикими местами, взойти на Авачинский вулкан, посёрфить, сплавиться на каяке или сапе. Обращаем внимание, экскурсии бронируются заранее.

День на ваш вкусДень на ваш вкусДень на ваш вкусДень на ваш вкусДень на ваш вкусДень на ваш вкусДень на ваш вкусДень на ваш вкусДень на ваш вкусДень на ваш вкусДень на ваш вкус
6 день

В гостях у коренного народа Камчатки и отдых в термальных источниках

Сегодня больше погрузимся в культуру и посетим стойбище одного из коренных народов Камчатки. Для нас будут организованы фольклорная программа и обед из блюд корякской кухни. Потискаем и поиграем с хаски, примерим национальную одежду, пофотографируемся в чуме и узнаем о быте народа.

Во второй половине дня расслабимся в термальных источниках спа-комплекса «Голубая лагуна» — то, что нужно после активных дней. Вечером соберёмся вместе на прощальный ужин.

В гостях у коренного народа Камчатки и отдых в термальных источникахВ гостях у коренного народа Камчатки и отдых в термальных источникахВ гостях у коренного народа Камчатки и отдых в термальных источникахВ гостях у коренного народа Камчатки и отдых в термальных источниках
7 день

Отъезд

Подходит любой обратный рейс. Трансфер в аэропорт за доплату.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Размещение в гостинице 2*93 000 ₽
Размещение в спа-отеле 4*125 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 4 обеда и 1 ужин
  • Завтраки (если проживание в спа-отеле)
  • Все переезды по программе
  • Сопровождение инструктором-проводником
  • Регистрация группы в МЧС
  • Экстренная спутниковая связь
  • Оформление пропусков в национальный парк
  • Помощь организатора по вопросам подбора билетов, снаряжения и тд
  • Посещение музея
  • Этническая программа в шестой день
  • Посещение термальных источников
Что не входит в цену
  • Билеты до Петропавловска-Камчатского и обратно в ваш город
  • Трансфер из/в отель
  • Аренда треккинговых палок
  • Завтраки (если вы выбрали вариант с проживанием в гостинице «Амто»)
  • Остальное питание (1 обед и 5 ужинов)
  • 1-местное размещение
  • Дополнительные развлечения и экскурсии в свободный день (морская прогулка, полёт на вертолёте, сёрфинг, каякинг, прогулка на сапах, конная прогулка, восхождение на Авачинский вулкан) - по желанию и запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Паратунка или Елизово (зависит от выбранного размещения), заселение с 15:00
Завершение: Паратунка или Елизово (зависит от выбранного размещения), до 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Камчатки

ИндивидуальныеГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиГорыАктивный отдыхТермальные источникиВулканыВсе туры7-дневные турыХалактырский пляжПопулярные местаВулкан МутновскийАвачинская бухтаДолина Гейзеров

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