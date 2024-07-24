Описание тура
Организационные детали
Вы можете прилететь и улететь любым удобным вам рейсом в первый и последний день тура. Заселение организуется с 15:00. Просим проконсультироваться с организатором перед покупкой.
После внесённой предоплаты на сайте необходимо перевести гиду напрямую 30 000 руб. на бронирование жилья, трансфера. Остальное — в первый день тура.
Обратите внимание, что на Камчатке встречаются медведи и росомахи. Важно следовать технике безопасности, о которой расскажет гид. С вами будет опытный проводник.
Важно взять удобную треккинговую обувь, подходящую по погоде одежду, в которой будет удобно много двигаться, треккинговые палки, небольшой рюкзак на 30 литров для радиальных выходов, фонарик, ёмкость для воды, походную сидушку, солнцезащитные очки.
Проживание. На выбор 2 варианта: размещение в 2-звёздочной гостинице «Амто» в Елизово или в 4-звёздочном спа-отеле «Голубая лагуна» с термальными источниками рядом (Паратунка). 2-местные номера. Возможно 1-местное размещение с доплатой.
Питание. Включены 4 обеда и 1 ужин вне зависимости от выбранного размещения. В стоимость проживания в спа-отеле входят завтраки.
Дети. От 14 лет.
Уровень сложности. Тур активный. 2 дня из программы представляют собой треккинги на 10-20 км по пересечённой местности. Нужно быть готовыми идти в гору в течение 4-5 часов и не бояться капризной погоды. Все переходы без рюкзаков.
Связь и интернет. Днём практически всегда отсутствует. Стабильна в гостинице.
Программа тура по дням
Камчатка, встречай
Вы прилетаете удобным вам рейсом. Заселение в гостиницу осуществляется с 15:00. Приветственный ужин с местными деликатесами и брифинг в 18:00.
Халактырский пляж, «Вулканариум» и Авачинская бухта
Начнём знакомиться с природными достопримечательностями Камчатки. Сегодня это Халактырский пляж с чёрным песком. Прогуляемся и почувствуем мощь Тихого океана.
Далее посетим музей «Вулканариум» в Петропавловске-Камчатском, где узнаем о вулканах и особенностях региона. После обеда в кафе отправимся на набережную Авачинской бухты. Будет возможность посетить сувенирный магазин с товарами от камчатских производителей.
Треккинг на вулкан Горелый
Наконец отправляемся на вулкан! Проедем к подножию (около 3-4 часов в пути), по дороге остановимся на Вилючинском перевале насладиться панорамным видом.
Высота вулкана Горелый достигает 1829 метров. Мы пройдём пешком 8 км туда-обратно, наберём и сбросим 750 метров. Рассчитываем пройти маршрут за 4-5 часов. Если вершина будет закрыта облаками, возможна замена локации на альтернативную.
Вас ждёт живописный треккинг с инопланетными пейзажами. Вы поймёте, ради чего едут на Камчатку. Подниметесь на три вулканических конуса, увидите бирюзовое озеро и фумарольную активность. Сделаем перерыв на пикник-перекус и эффектные фото на память. Ближе к вечеру спустимся обратно к машине и вернёмся в отель.
Треккинг по кромке кратера вулкана Мутновский и водопад в каньоне
После завтрака доедем на вездеходе к вулкану Мутновский. Далее пешком 8 км туда-обратно по кромке кратера. Наберём и сбросим 400 метров высоты. Если позволит погода, увидим древнейшие следы извержений, кислотно-жёлтые оттенки почвы, вулканическое озеро и активную воронку.
Следующая локация — водопад в каньоне Опасный. Вода падает с высоты 80 метров в окружении разноцветных стен-скал.
Обращаем внимание, что программа этого дня может быть изменена по погодным условиям. Гид предложит альтернативу.
День на ваш вкус
Мы оставили один свободный день в нашем путешествии, чтобы вы могли самостоятельно выбрать активность и локацию, которую хотите посетить. Гид предложит варианты и организует.
За доплату возможно отправиться на морскую прогулку с рыбалкой и обедом на борту, пролететь на вертолёте над дикими местами, взойти на Авачинский вулкан, посёрфить, сплавиться на каяке или сапе. Обращаем внимание, экскурсии бронируются заранее.
В гостях у коренного народа Камчатки и отдых в термальных источниках
Сегодня больше погрузимся в культуру и посетим стойбище одного из коренных народов Камчатки. Для нас будут организованы фольклорная программа и обед из блюд корякской кухни. Потискаем и поиграем с хаски, примерим национальную одежду, пофотографируемся в чуме и узнаем о быте народа.
Во второй половине дня расслабимся в термальных источниках спа-комплекса «Голубая лагуна» — то, что нужно после активных дней. Вечером соберёмся вместе на прощальный ужин.
Отъезд
Подходит любой обратный рейс. Трансфер в аэропорт за доплату.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Размещение в гостинице 2*
|93 000 ₽
|Размещение в спа-отеле 4*
|125 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 4 обеда и 1 ужин
- Завтраки (если проживание в спа-отеле)
- Все переезды по программе
- Сопровождение инструктором-проводником
- Регистрация группы в МЧС
- Экстренная спутниковая связь
- Оформление пропусков в национальный парк
- Помощь организатора по вопросам подбора билетов, снаряжения и тд
- Посещение музея
- Этническая программа в шестой день
- Посещение термальных источников
Что не входит в цену
- Билеты до Петропавловска-Камчатского и обратно в ваш город
- Трансфер из/в отель
- Аренда треккинговых палок
- Завтраки (если вы выбрали вариант с проживанием в гостинице «Амто»)
- Остальное питание (1 обед и 5 ужинов)
- 1-местное размещение
- Дополнительные развлечения и экскурсии в свободный день (морская прогулка, полёт на вертолёте, сёрфинг, каякинг, прогулка на сапах, конная прогулка, восхождение на Авачинский вулкан) - по желанию и запросу