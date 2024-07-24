Отправимся в заповедные уголки Камчатки, где пейзажи становятся похожи на инопланетные, земля выбрасывает пар, а песок окрашен в чёрный цвет. Узнаем о происхождении вулканов и совершим 2 треккинга на Горелый

и Мутновский. Прочувствуем мощь Тихого океана и погуляем по набережной в Авачинской бухте. Желающие смогут дополнить путешествие морской прогулкой с рыбалкой, сёрфингом, каякингом или катанием на сапах. Заглянем в гости к коренному населению, отведаем местных блюд и обновимся в термальных источниках.

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Описание тура

Организационные детали

Вы можете прилететь и улететь любым удобным вам рейсом в первый и последний день тура. Заселение организуется с 15:00. Просим проконсультироваться с организатором перед покупкой.

После внесённой предоплаты на сайте необходимо перевести гиду напрямую 30 000 руб. на бронирование жилья, трансфера. Остальное — в первый день тура.

Обратите внимание, что на Камчатке встречаются медведи и росомахи. Важно следовать технике безопасности, о которой расскажет гид. С вами будет опытный проводник.

Важно взять удобную треккинговую обувь, подходящую по погоде одежду, в которой будет удобно много двигаться, треккинговые палки, небольшой рюкзак на 30 литров для радиальных выходов, фонарик, ёмкость для воды, походную сидушку, солнцезащитные очки.