Казанский Кремль это самая главная достопримечательность 🏛️ города. Это место где зарождался наш город 🏙️, где был заложен первый камень в его основание. Сюда приводят своих гостей жители Казани, приезжают молодожены возложить цветы к памятнику национальному поэту Мусе Джалилю, посетить жемчужину Казани главную мечеть Татарстана " Кул Шариф" и самый древний Благовещенский собор, узнать легенду падающей Башни Сююмбике, посмотреть на великолепные виды открывающиеся со смотровых площадок.
Что входит
услуги гида
Что не входит
входные билеты
Начало
🚩 Казань, Ул. Кремлевская д. 1
Место завершения
🏁 Казань Кремлевская д.1
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Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.