Елена Л. – Гид из Казани

Я покажу вам древнейшую часть столицы ⭐️ Татарстана – Казанский Кремль.



В этом месте был заложен первый камень в основании города.



Кремль пережил много значимых событий в истории 📖 России – монголо-татарское иго, завоевания Ивана Грозного, революцию 1917 года и Великую Отечественную войну.



На прогулке 👣 по Казанскому Кремлю вы увидите мечеть Кул Шариф и древний Благовещенский собор, услышите легенду падающей Башни Сююмбике и узнаете где живет президент Татарстана.