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Историческое сердце города – Казанский Кремль

4.3
20 отзывов
Елена Л.
Елена Л. – Гид из Казани
Я покажу вам древнейшую часть столицы ⭐️ Татарстана – Казанский Кремль.

В этом месте был заложен первый камень в основании города.

Кремль пережил много значимых событий в истории 📖 России – монголо-татарское иго, завоевания Ивана Грозного, революцию 1917 года и Великую Отечественную войну.

На прогулке 👣 по Казанскому Кремлю вы увидите мечеть Кул Шариф и древний Благовещенский собор, услышите легенду падающей Башни Сююмбике и узнаете где живет президент Татарстана.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 1 500 ₽ за экскурсию

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Историческое сердце города – Казанский Кремль
Историческое сердце города – Казанский Кремль

Что вы увидите

  • Мечеть Кул Шариф
  • Благовещенский собор
  • Башню Сююмбике
  • Губернаторский дворец
  • Мавзолей Казанских ханов
  • смотровые площадки.
Казанский Кремль это самая главная достопримечательность 🏛️ города. Это место где зарождался наш город 🏙️, где был заложен первый камень в его основание. Сюда приводят своих гостей жители Казани, приезжают молодожены возложить цветы к памятнику национальному поэту Мусе Джалилю, посетить жемчужину Казани главную мечеть Татарстана " Кул Шариф" и самый древний Благовещенский собор, узнать легенду падающей Башни Сююмбике, посмотреть на великолепные виды открывающиеся со смотровых площадок.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • входные билеты
Начало
🚩 Казань, Ул. Кремлевская д. 1
Место завершения
🏁 Казань Кремлевская д.1
Историческое сердце города – Казанский Кремль
Историческое сердце города – Казанский Кремль
Историческое сердце города – Казанский Кремль
Историческое сердце города – Казанский Кремль

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена Л.
Елена Л.
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20 отзывов оставили туристы

Елена Л. проводит ещё 4 экскурсии

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