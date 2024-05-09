Рустем проводит ещё 1 экскурсию

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Волшебство вечерней Казани

Увидеть главные достопримечательности и погрузиться в магическую атмосферу ночи
Вечером Казань превращается в сказочный островок безмятежности и красоты.

Вы проедете по центральным улицам и набережным, рассмотрите искусно подсвеченные символы города и откроете его историю.

А мы сделаем все, чтобы вы полюбили величественную татарскую столицу и ощутили ее особое очарование.
4.7
16 отзывов
Волшебство вечерней Казани
Волшебство вечерней Казани
Волшебство вечерней Казани

Описание экскурсии

Колоритная Казань

Вы увидите похожий на сказочный замок кукольный театр Экият, знаменитую мечеть Кул-Шариф и дворец бракосочетания, построенный в виде огромной чаши. А также оцените самый большой в Европе медиафасад стадиона Казань Арена, посетите стилизованную уютную деревню с бревенчатыми домами Туган Авылым и полюбуетесь огнями вечернего города с Кремлевской набережной.

Казань вчера и сегодня

Казань — кладезь удивительных историй. Вы узнаете, где ханы прятали несметные сокровища, как строили главную мечеть республики и что отличает татарскую столицу от других городов страны. Кроме того, услышите интересные факты о монументальном Дворце земледельцев, проедете по вантовому мосту Миллениум через реку Казанка и насладитесь великолепным видами города с разных ракурсов.

Организационные детали

  • Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
  • По запросу экскурсию провести и для большего количества человек. Стоимость для компании 4-5 чел. — 13 900 ₽ за экскурсию

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльза
Эльза — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1036 туристов
Грамотные экскурсоводы, комфортабельный транспорт и низкие цены! Наша профессиональная команда предлагает экскурсии и туры на любой вкус, как для организованных групп, так и для индивидуальных туристов.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Спасибо большое Наиле за очень интересную и организованную экскурсию на авто. В 20.00 она за нами заехала в отель и мы под интересные, захватывающие легенды и исторические факты двинулись в
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путь. Наиля сделала и обзорную экскурсию и провезла нас по ярким местам Казани и посоветовала что нам стоит посетить самостоятельно. Чтобы мы не замерзли предложила нам пледики. Экскурсия оставила положительные эмоции и яркие впечатления

Спасибо большое Наиле за очень интересную и организованную экскурсию на авто. В 20.00 она за нами
Спасибо большое Наиле за очень интересную и организованную экскурсию на авто. В 20.00 она за нами
Спасибо большое Наиле за очень интересную и организованную экскурсию на авто. В 20.00 она за нами
Спасибо большое Наиле за очень интересную и организованную экскурсию на авто. В 20.00 она за нами
Спасибо большое Наиле за очень интересную и организованную экскурсию на авто. В 20.00 она за нами
Спасибо большое Наиле за очень интересную и организованную экскурсию на авто. В 20.00 она за нами
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Светлана
Очень понравилась Экскурсия! Экскурсовод нас встретил в холле нашего отеля, мы сразу сели в машину и дальше наслаждались вечерними видами Казани и интересным комментариями в прекрасной дружеской атмосфере. Очень понравилось,
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что экскурсия была живой, свежей «без нафталина», простите:)) как то хорошо все. Приятно, что экскурсовод достаточно подробно отвечал на вопросы о современной жизни в Казани, о тонкостях культуры, об отличиях от других регионов. Учитывая жуткий холод на улице, нас не заставляли стоять по 30 мин на морозе и слушать лекции о памятниках:)) все рассказывали в большинстве случаев в авто, а дальше нам давалось время на самостоятельный осмотр. Это приятно:) понравился такой формат:)
В общем я очень рекомендую!:)

Очень понравилась Экскурсия! Экскурсовод нас встретил в холле нашего отеля, мы сразу сели в машину и
Очень понравилась Экскурсия! Экскурсовод нас встретил в холле нашего отеля, мы сразу сели в машину и
Очень понравилась Экскурсия! Экскурсовод нас встретил в холле нашего отеля, мы сразу сели в машину и
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М
Были на экскурсии 27.06.24 экскурсовод Роман. Получили удовольствие от погружения в историю Казани и известных людей, посещавших город в разные исторические периоды рассказанную на фоне подсветки зданий. Стихи звучавшие во время рассказа добавляли эмоциональной окраски историческому материалу. Оплата организатору Эльзе на банковскую карточку и отсутствие возможности рассчитаться наличными на месте считаю самым негативным фактором.
Были на экскурсии 27.06.24 экскурсовод Роман. Получили удовольствие от погружения в историю Казани и известных людей,
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Е
Очень понравилась вечерняя Казань
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А
Это была самая интересная экскурсия из тех, что мы посетили, гид рассказала нам много интересных фактов из жизни казани, она поделилась некоторыми наблюдениями в области арабского языка, цитировала стихи, это был волшебно, как и заявлено в названии экскурсии. Ещё она помогла нам с выбором локаций для фото и унас остались крутые снимки.
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Н
Были на вечерней прогулке 29.08.2024. Впечатления только положительные. Замечательный новый и комфортабельный автомобиль Киа Карнивал. Приехали на адрес, где проживали. Два часа пролетели не заметно под интересные обзоры вечерней Казани.
Рекомендуем.
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