Рустем проводит ещё 1 экскурсию

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Волшебство вечерней Казани

Увидеть главные достопримечательности и погрузиться в магическую атмосферу города

Рустем
Рустем – экскурсионное агентство из Казани
Вечером Казань превращается в сказочный островок безмятежности и красоты.

Вы проедете по центральным улицам и набережным, рассмотрите искусно подсвеченные символы города и вдохновитесь его историей 📖.

А мы сделаем все, чтобы вы полюбили величественную татарскую столицу и ощутили ее особое очарование.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 5 100 ₽ за экскурсию

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Волшебство вечерней Казани
Волшебство вечерней Казани

Что вас ожидает

Колоритная Казань
Вы увидите похожий на сказочный замок 🏰 кукольный театр Экият, знаменитую мечеть Кул-Шариф и дворец бракосочетания, построенный в виде огромной чаши. А также оцените самый большой в Европе медиафасад стадиона Казань Арена, посетите стилизованную уютную деревню с бревенчатыми домами Туган Авылым и полюбуетесь огнями вечернего города с Кремлевской набережной.

Казань вчера и сегодня
Казань — кладезь удивительных историй. Вы узнаете, где ханы прятали несметные сокровища, как строили главную мечеть республики и что отличает татарскую столицу от других городов страны. Кроме того, услышите интересные факты о монументальном Дворце земледельцев, проедете по вантовому мосту Миллениум через реку Казанка и насладитесь великолепным видами города с разных ракурсов.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

Волшебство вечерней Казани
Волшебство вечерней Казани
Волшебство вечерней Казани
Волшебство вечерней Казани
Волшебство вечерней Казани

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Рустем
Рустем
Грамотные экскурсоводы, комфортабельный транспорт и низкие цены! Наша профессиональная команда предлагает экскурсии и туры на любой вкус, как для организованных групп, так и для индивидуальных туристов.
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Рустем проводит ещё 1 экскурсию

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