Рустем проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Колоритная Казань

Вы увидите похожий на сказочный замок 🏰 кукольный театр Экият, знаменитую мечеть Кул-Шариф и дворец бракосочетания, построенный в виде огромной чаши. А также оцените самый большой в Европе медиафасад стадиона Казань Арена, посетите стилизованную уютную деревню с бревенчатыми домами Туган Авылым и полюбуетесь огнями вечернего города с Кремлевской набережной.

Казань вчера и сегодня

Казань — кладезь удивительных историй. Вы узнаете, где ханы прятали несметные сокровища, как строили главную мечеть республики и что отличает татарскую столицу от других городов страны. Кроме того, услышите интересные факты о монументальном Дворце земледельцев, проедете по вантовому мосту Миллениум через реку Казанка и насладитесь великолепным видами города с разных ракурсов.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.