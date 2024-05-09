Рустем проводит ещё 1 экскурсию

Вечером Казань превращается в сказочный островок безмятежности и красоты. Вы проедете по центральным улицам и набережным, рассмотрите искусно подсвеченные символы города и откроете его историю. А мы сделаем все, чтобы вы полюбили величественную татарскую столицу и ощутили ее особое очарование.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Колоритная Казань

Вы увидите похожий на сказочный замок кукольный театр Экият, знаменитую мечеть Кул-Шариф и дворец бракосочетания, построенный в виде огромной чаши. А также оцените самый большой в Европе медиафасад стадиона Казань Арена, посетите стилизованную уютную деревню с бревенчатыми домами Туган Авылым и полюбуетесь огнями вечернего города с Кремлевской набережной.

Казань вчера и сегодня

Казань — кладезь удивительных историй. Вы узнаете, где ханы прятали несметные сокровища, как строили главную мечеть республики и что отличает татарскую столицу от других городов страны. Кроме того, услышите интересные факты о монументальном Дворце земледельцев, проедете по вантовому мосту Миллениум через реку Казанка и насладитесь великолепным видами города с разных ракурсов.

Организационные детали