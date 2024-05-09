Рустем проводит ещё 1 экскурсию

Вечером Казань превращается в сказочный островок безмятежности и красоты.
Вы проедете по центральным улицам и набережным, рассмотрите искусно подсвеченные символы города и откроете его историю.
А мы сделаем все, чтобы вы полюбили величественную татарскую столицу и ощутили ее особое очарование.
Вы проедете по центральным улицам и набережным, рассмотрите искусно подсвеченные символы города и откроете его историю.
А мы сделаем все, чтобы вы полюбили величественную татарскую столицу и ощутили ее особое очарование.
Описание экскурсии
Колоритная Казань
Вы увидите похожий на сказочный замок кукольный театр Экият, знаменитую мечеть Кул-Шариф и дворец бракосочетания, построенный в виде огромной чаши. А также оцените самый большой в Европе медиафасад стадиона Казань Арена, посетите стилизованную уютную деревню с бревенчатыми домами Туган Авылым и полюбуетесь огнями вечернего города с Кремлевской набережной.
Казань вчера и сегодня
Казань — кладезь удивительных историй. Вы узнаете, где ханы прятали несметные сокровища, как строили главную мечеть республики и что отличает татарскую столицу от других городов страны. Кроме того, услышите интересные факты о монументальном Дворце земледельцев, проедете по вантовому мосту Миллениум через реку Казанка и насладитесь великолепным видами города с разных ракурсов.
Организационные детали
- Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
- По запросу экскурсию провести и для большего количества человек. Стоимость для компании 4-5 чел. — 13 900 ₽ за экскурсию
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльза — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1036 туристов
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Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Спасибо большое Наиле за очень интересную и организованную экскурсию на авто. В 20.00 она за нами заехала в отель и мы под интересные, захватывающие легенды и исторические факты двинулись в
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Очень понравилась Экскурсия! Экскурсовод нас встретил в холле нашего отеля, мы сразу сели в машину и дальше наслаждались вечерними видами Казани и интересным комментариями в прекрасной дружеской атмосфере. Очень понравилось,
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М
Были на экскурсии 27.06.24 экскурсовод Роман. Получили удовольствие от погружения в историю Казани и известных людей, посещавших город в разные исторические периоды рассказанную на фоне подсветки зданий. Стихи звучавшие во время рассказа добавляли эмоциональной окраски историческому материалу. Оплата организатору Эльзе на банковскую карточку и отсутствие возможности рассчитаться наличными на месте считаю самым негативным фактором.
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Е
Очень понравилась вечерняя Казань
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А
Это была самая интересная экскурсия из тех, что мы посетили, гид рассказала нам много интересных фактов из жизни казани, она поделилась некоторыми наблюдениями в области арабского языка, цитировала стихи, это был волшебно, как и заявлено в названии экскурсии. Ещё она помогла нам с выбором локаций для фото и унас остались крутые снимки.
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Н
Были на вечерней прогулке 29.08.2024. Впечатления только положительные. Замечательный новый и комфортабельный автомобиль Киа Карнивал. Приехали на адрес, где проживали. Два часа пролетели не заметно под интересные обзоры вечерней Казани.
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