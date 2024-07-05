Найдено 3 тура в категории « Музыкальные теплоходы » в Казани, цены от 31 480 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году

1 чел. По популярности 🚌 На автобусе ⛴ На теплоходе 🎶 Музыкальные теплоходы 🎶 Музыкальные теплоходы 🎶 Музыкальные теплоходы Авторский тур 4 дня Тур-знакомство: Казань, Елабуга и Свияжск Увидеть главные достопримечательности городов, прокатиться на теплоходе и узнать о традициях татар Начало: Казань, с 12:45 до 14:00 в зависимости от выбранно... «Также вас ждут увлекательный рассказ в музыкальном сопровождении о национальных праздниках летнего и зимнего солнцестояния — Наврузе, Нардугане, Сабантуе — и застольные игры» 31 480 ₽ за человека Все туры Казани

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