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Авторский тур
4 дня
Тур-знакомство: Казань, Елабуга и Свияжск
Увидеть главные достопримечательности городов, прокатиться на теплоходе и узнать о традициях татар
Начало: Казань, с 12:45 до 14:00 в зависимости от выбранно...
«Также вас ждут увлекательный рассказ в музыкальном сопровождении о национальных праздниках летнего и зимнего солнцестояния — Наврузе, Нардугане, Сабантуе — и застольные игры»
5 июля в 12:30
12 июля в 12:30
31 480₽ за человека
Забронируйте тур в Казани на 2024 год по теме «Музыкальные теплоходы», цены от 31480₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август