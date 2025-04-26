Описание экскурсии
Увлекательное путешествие по Кавказу
На протяжении нашего путешествия вы сможете насладиться удивительными природными и историческими достопримечательностями. В программе: горное озеро, бурные водопады, город-призрак, музеи и памятники. Вы также узнаете о традициях кавказского народа, попробуете блюда национальной кухни и подниметесь на Эльбрус по канатной дороге.
Горное озеро и город-призрак
Во время вашего визита к озеру Гижгит вы сможете насладиться живописными пейзажами и сделать множество фотографий. Мы расскажем вам легенды, связанные с этим озером, а также о рыбах, которые обитают в его водах.
Город-призрак Тырныауз, который в начале XX века начал опустошаться после закрытия горнодобывающего комбината, станет еще одной остановкой в нашем путешествии. Проезжая мимо, вы увидите остатки былой роскоши и узнаете историю этого места и его жителей.
Покорители Эльбруса, водопад и ущелье
Вы сможете увидеть памятники первым покорителям Эльбруса и узнать о том, каким было первое восхождение на эту величественную гору. Мы сделаем остановки у Байдаевского водопада и в теснине Уллу-Тау — узком ущелье, окружённом высокими горами.
Аутентичная еда
В рамках нашего путешествия мы заедем в кафе, где вы сможете попробовать блюда местной кухни, такие как:
- шурпа
- лагман
- люля-кебаб
- шашлык
- карачаевские и балкарские хычины
Национальный парк, канатная дорога и музей в горах
В национальном парке «Приэльбрусье» вы сможете насладиться живописными горными панорамами и узнать о местной флоре и фауне. Затем вы подниметесь по канатной дороге до верхней станции Эльбруса, где мы расскажем о том, как гору называют жители Кабардино-Балкарии, Грузии и Абхазии.
Кроме того, мы заглянем в Музей обороны Приэльбрусья — самый высокогорный музей в мире, который откроет вам новые страницы истории этого региона.
Ежедневно, по договоренности
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Эльбрус
- Озеро Гижгит
- Город-призрак Тырныауз
- Памятники первым покорителям Эльбруса
- Байдаевский водопад
- Теснина Уллу-Тау
- Национальный парк «Приэльбрусье»
- Музей обороны Приэльбрусья
Что включено
- Трансфер по всему маршруту
- Услуги профессионального гида.
Что не входит в цену
- Питание в кафе.
- Канатная дорога на Эльбрус
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- После бронирования наш гид свяжется с Вами для уточнения деталей