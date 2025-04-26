Экскурсия на Эльбрус

Что может быть романтичнее, чем провести вечер с любимым человеком на идеальной смотровой площадке с дивными панорамными видами? Мы предлагаем вам индивидуальную поездку на встречу заката на самом живописном плато Карачаево-Черкесии.
Экскурсия на Эльбрус
Экскурсия на Эльбрус
Экскурсия на Эльбрус
Ближайшие даты:
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Время начала: 06:30, 07:00

Описание экскурсии

Увлекательное путешествие по Кавказу

На протяжении нашего путешествия вы сможете насладиться удивительными природными и историческими достопримечательностями. В программе: горное озеро, бурные водопады, город-призрак, музеи и памятники. Вы также узнаете о традициях кавказского народа, попробуете блюда национальной кухни и подниметесь на Эльбрус по канатной дороге.

Горное озеро и город-призрак

Во время вашего визита к озеру Гижгит вы сможете насладиться живописными пейзажами и сделать множество фотографий. Мы расскажем вам легенды, связанные с этим озером, а также о рыбах, которые обитают в его водах.

Город-призрак Тырныауз, который в начале XX века начал опустошаться после закрытия горнодобывающего комбината, станет еще одной остановкой в нашем путешествии. Проезжая мимо, вы увидите остатки былой роскоши и узнаете историю этого места и его жителей.

Покорители Эльбруса, водопад и ущелье

Вы сможете увидеть памятники первым покорителям Эльбруса и узнать о том, каким было первое восхождение на эту величественную гору. Мы сделаем остановки у Байдаевского водопада и в теснине Уллу-Тау — узком ущелье, окружённом высокими горами.

Аутентичная еда

В рамках нашего путешествия мы заедем в кафе, где вы сможете попробовать блюда местной кухни, такие как:

  • шурпа
  • лагман
  • люля-кебаб
  • шашлык
  • карачаевские и балкарские хычины

Национальный парк, канатная дорога и музей в горах

В национальном парке «Приэльбрусье» вы сможете насладиться живописными горными панорамами и узнать о местной флоре и фауне. Затем вы подниметесь по канатной дороге до верхней станции Эльбруса, где мы расскажем о том, как гору называют жители Кабардино-Балкарии, Грузии и Абхазии.

Кроме того, мы заглянем в Музей обороны Приэльбрусья — самый высокогорный музей в мире, который откроет вам новые страницы истории этого региона.

Ежедневно, по договоренности

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Эльбрус
  • Озеро Гижгит
  • Город-призрак Тырныауз
  • Памятники первым покорителям Эльбруса
  • Байдаевский водопад
  • Теснина Уллу-Тау
  • Национальный парк «Приэльбрусье»
  • Музей обороны Приэльбрусья
Что включено
  • Трансфер по всему маршруту
  • Услуги профессионального гида.
Что не входит в цену
  • Питание в кафе.
  • Канатная дорога на Эльбрус
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • После бронирования наш гид свяжется с Вами для уточнения деталей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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