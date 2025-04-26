Что может быть романтичнее, чем провести вечер с любимым человеком на идеальной смотровой площадке с дивными панорамными видами? Мы предлагаем вам индивидуальную поездку на встречу заката на самом живописном плато Карачаево-Черкесии.

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Описание экскурсии

Увлекательное путешествие по Кавказу

На протяжении нашего путешествия вы сможете насладиться удивительными природными и историческими достопримечательностями. В программе: горное озеро, бурные водопады, город-призрак, музеи и памятники. Вы также узнаете о традициях кавказского народа, попробуете блюда национальной кухни и подниметесь на Эльбрус по канатной дороге.

Горное озеро и город-призрак

Во время вашего визита к озеру Гижгит вы сможете насладиться живописными пейзажами и сделать множество фотографий. Мы расскажем вам легенды, связанные с этим озером, а также о рыбах, которые обитают в его водах.

Город-призрак Тырныауз, который в начале XX века начал опустошаться после закрытия горнодобывающего комбината, станет еще одной остановкой в нашем путешествии. Проезжая мимо, вы увидите остатки былой роскоши и узнаете историю этого места и его жителей.

Покорители Эльбруса, водопад и ущелье

Вы сможете увидеть памятники первым покорителям Эльбруса и узнать о том, каким было первое восхождение на эту величественную гору. Мы сделаем остановки у Байдаевского водопада и в теснине Уллу-Тау — узком ущелье, окружённом высокими горами.

Аутентичная еда

В рамках нашего путешествия мы заедем в кафе, где вы сможете попробовать блюда местной кухни, такие как:

шурпа

лагман

люля-кебаб

шашлык

карачаевские и балкарские хычины

Национальный парк, канатная дорога и музей в горах

В национальном парке «Приэльбрусье» вы сможете насладиться живописными горными панорамами и узнать о местной флоре и фауне. Затем вы подниметесь по канатной дороге до верхней станции Эльбруса, где мы расскажем о том, как гору называют жители Кабардино-Балкарии, Грузии и Абхазии.

Кроме того, мы заглянем в Музей обороны Приэльбрусья — самый высокогорный музей в мире, который откроет вам новые страницы истории этого региона.