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Индивидуальная
Звёздный Кисловодск: вечерняя поездка в обсерваторию
Погрузиться в мир астрономии и полюбоваться невероятным небом
Начало: У здания Колоннады
Расписание: ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
15 авг в 20:00
от 5000 ₽ за человека
Аудиогид
Променад-спектакль в Кисловодске
Узнать город поближе и перезагрузиться на нестандартной прогулке в наушниках
Начало: На проспекте Дзержинского
Расписание: во вторник и субботу в 15:00
15 авг в 15:00
18 авг в 15:00
1000 ₽ за человека
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Автотур по Кисловодску: старинная крепость, Нарзан и видовая площадка
За 3 часа исследовать город-курорт и прикоснуться к его тайнам
Начало: Любом удобном для вас месте в черте Кисловодска
16 авг в 08:00
21 авг в 08:00
от 8500 ₽
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Парадные, подъезды и подворотни Кисловодска
Погрузитесь в атмосферу старинного Кисловодска, исследуя его скрытые уголки и узнавая истории, которые скрываются за фасадами зданий
Начало: У гостиницы «Венеция»
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
от 7200 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Барские дачи Кисловодска
Почувствовать дух ушедшей эпохи в красивейших уголках города и пройти по следам Шаляпина и Есенина
Начало: У железнодорожного вокзала
15 авг в 10:00
16 авг в 10:00
от 7700 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Кисловодск: город вдохновения
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска, открыв для себя его исторические тайны и архитектурные жемчужины
Начало: У историко-краеведческого музея «Крепость»
15 авг в 09:30
16 авг в 09:00
от 6950 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Час из жизни «водяного общества» в Кисловодске
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска XIX века. Прогулка по знаковым местам города, где отдыхали дворяне, и наслаждение минеральными водами
Начало: Площадь возле ж/д вокзала
15 авг в 10:00
16 авг в 10:00
от 3600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Гуляем по Кисловодску всей семьей
Прогулка по Кисловодску: крепость, цветочный календарь, парк, легенды и истории. Подходит для детей и взрослых, интересно и познавательно
Начало: На проспекте Мира в Кисловодске
15 авг в 09:00
16 авг в 09:00
от 8000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Очарование курортного Кисловодска
Погрузитесь в историю Кисловодска с экскурсией, где легенды оживают на фоне архитектурных шедевров и природных красот
Начало: Кисловодск
24 авг в 09:00
25 авг в 09:00
от 7600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Кисловодска)
Исследуйте четыре жемчужины Кавказских Минеральных Вод, наслаждаясь уникальной архитектурой и природой
23 авг в 08:00
24 авг в 08:00
от 13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Из Кисловодска - в «Зелёный квартал» Иноземцево
Дышать лесом, вдохновляться природой и отдыхать душой
15 авг в 11:00
16 авг в 11:00
от 2000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Аудиогиды Трипстера»
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