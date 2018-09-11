2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть красивейшие пейзажи Лазаревского и искупаться в горной реке

Маша
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Маша – ваш гид
Приготовьтесь насладиться пейзажами речной долины, свежестью горной воды и умиротворенной красотой Лазаревского.

Это путешествие приведет вас к мощным потокам водопадов Пседах и Шапсуг, к природной пещере и таинственным дольменам.

Вы познакомитесь с богатой историей и традициями адыгов, узнаете, где собирают каштановый мёд, и самостоятельно сможете убедиться в пользе природной голубой глины.
2000 ₽
1700 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 3 человек
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У этой экскурсии2 отзыва
4.5
Путешествие в долину реки Аше
Путешествие в долину реки Аше

Что вас ожидает

Природная красота долины Аше
В путешествие мы отправимся рано утром, чтобы успеть добраться к водопадам до наплыва туристов. По дороге я расскажу об истории этих мест и их топонимике, а также о культуре и быте адыгов и других коренных народов Кавказа. В долине реки Аше вам откроются удивительные пейзажи с зелеными склонами, панорамами предгорья и каштановыми рощами. А нашей первой остановкой станет каньон, где спрятались два живописных водопада — трехкаскадный Пседах и мощный Шапсуг, которые не пересыхают даже в самые жаркие летние месяцы. А после, если захотите, мы отправимся в Пещеру Ведьм, которую вы сможете пересечь на лодочке, и посетим загадочные дольмены — мегалиты, тысячи лет назад служившие культовыми и ритуальными сооружениями.

Искупаться в горной реке с голубой глиной
Из долины невозможно уехать, не искупавшись в бурном прохладном потоке Аше. На обратном пути мы остановимся у горной реки, рядом с природным месторождением голубой глины, которая благотворно воздействует на кожу, оздоравливает и омолаживает её: чудесная возможность совместить купание в чистейшей воде с необычными косметическими процедурами.

Организационные детали

  • Я заберу вас у места вашего проживания в Лазаревском и отвезу обратно (это экскурсия для тех, кто отдыхает в Лазаревском). Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Маршрут рассчитан на путешественников старше 12 лет, т.к. предполагает подъемы по горным тропам.
  • Обязательно возьмите с собой перекус в дорогу, удобную обувь и головной убор.
  • Дополнительные расходы: билеты к водопадам (100 руб. с человека), в Пещеру Ведьм (150 — 200 руб. с человека) и к дольменам (70 руб. с человека).
Путешествие в долину реки Аше
Путешествие в долину реки Аше
Путешествие в долину реки Аше
Путешествие в долину реки Аше
Путешествие в долину реки Аше
Путешествие в долину реки Аше
Путешествие в долину реки Аше

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Маша
Маша
Здравствуйте. Меня зовут Маша, более 10 лет я живу в Лазаревском. Провожу увлекательные природоведческие экскурсии для небольших групп (1-3 человека) путешественников. Есть свидетельство экскурсовода. Наиболее интересная тема для меня — адыгская этика: как формировались ментальные качества адыгов, их традиции, этикет, быт, ведь вся их жизнь напрямую связана с природой. Все это тесно переплетено с современной психологией, с понятиями мужественности, чести, эмпатии, человечности, — словом, с темами, которые в той или иной степени интересны каждому человеку, желающему разобраться в своем внутреннем мире, чтобы обрести гармонию в жизни.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

11 сентября 2018
Экскурсия нам понравилась, особенно поразили дольмены и пещера Духов. Красоты этих мест сочетались с интересными историческими и географическими экскурсами. Конечно же в ходе поездки возникали вопросы, на которые Мария всегда давала интересные и полные ответы. Благодарим за интересное путешествие!
16 августа 2018
Прекрасные места с водопадами, висячими мостиками, пещерой и купанием в горной речке. Экскурсия подойдёт для тех, кто хочет немного взглянуть на местную природу

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