2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Природная красота долины Аше

В путешествие мы отправимся рано утром, чтобы успеть добраться к водопадам до наплыва туристов. По дороге я расскажу об истории этих мест и их топонимике, а также о культуре и быте адыгов и других коренных народов Кавказа. В долине реки Аше вам откроются удивительные пейзажи с зелеными склонами, панорамами предгорья и каштановыми рощами. А нашей первой остановкой станет каньон, где спрятались два живописных водопада — трехкаскадный Пседах и мощный Шапсуг, которые не пересыхают даже в самые жаркие летние месяцы. А после, если захотите, мы отправимся в Пещеру Ведьм, которую вы сможете пересечь на лодочке, и посетим загадочные дольмены — мегалиты, тысячи лет назад служившие культовыми и ритуальными сооружениями.

Искупаться в горной реке с голубой глиной

Из долины невозможно уехать, не искупавшись в бурном прохладном потоке Аше. На обратном пути мы остановимся у горной реки, рядом с природным месторождением голубой глины, которая благотворно воздействует на кожу, оздоравливает и омолаживает её: чудесная возможность совместить купание в чистейшей воде с необычными косметическими процедурами.