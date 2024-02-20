Дивный горный Дагестан: Аракани, Хунзах, Матлас
Индивидуальная экскурсия в Махачкале

Дивный горный Дагестан

Приглашаю вас на экскурсию по самым живописным природным достопримечательностям Дагестана! Вас ждут головокружительные панорамные виды со смотровых площадок, стремительные водопады и отвесные скалы, природные и рукотворные памятники. Мы также посетим интереснейшую нетуристическую локацию — село Аракани. Это старинный родовой аул с богатой историей. Здесь мы зайдем в гости к моему дяде и попробуем блюда местной кухни.
Дивный горный Дагестан: Аракани, Хунзах, Матлас
Дивный горный Дагестан: Аракани, Хунзах, Матлас
Дивный горный Дагестан: Аракани, Хунзах, Матлас
Ближайшие даты:
20
фев
21
фев
22
фев
23
фев
24
фев
25
фев
26
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Что вас ожидает:

  • Аракани
  • Араканский водопад
  • Араканские терассы
  • Сулакский Каньон
  • Чиркейское водохранилище
  • Гимринский тоннель
  • Башня Шамиля
  • Эрганайское водохранилище
  • Каменная чаша
  • Матлас
  • Водопад Тобот
  • Карадахская теснина
  • Гоор, скала Язык Тролля
  • Гунибское плато
  • Аул-призрак Гамсутль
  • Салтинский водопад

Описание

Древнее село и дагестанское гостеприимство Аракани — это древнейшие село Дагестана, точную дату его основания можно определить по интересному факту, связанному со 115-летием после смерти пророка Мухаммеда. Более подробно эту историю я расскажу вам во время экскурсии. Здесь есть на что посмотреть! Вы увидите Араканские сады-террасы, которые тянутся на десять с лишним километров. Араканское ущелье — два живописных водопада, смотрящих друг на друга. Белую скалу, где шли ожесточённые бои с царскими войсками… Вы поймете, что Аракани — это интересное село. Мы зайдем в гости к моему дяде — местному жителю. Здесь же вы сможете попробовать наивкуснейшие блюда местной кухни. Хунзах, Матлас, Каменная чаша По пути к Аракани мы преодолеем Гимринский тоннель — самый длинный в России (его длина — 4300 м.). Далее вы увидите бирюзовое Ирганайское водохранилище с кристально чистой водой, на поверхности которого отражаются величественные горы. Мы обязательно посетим смотровую площадку в Харачи с потрясающими видами с высоты птичьего полета, проедем через село Хунзах, где расположен водопад Тобот и мемориал «Белые журавли». Затем мы заедем на плато Матлас — удивительное живописное место на высоте 1800 м. с неповторимыми каньонами, водопадами и озёрами. Особо посещаемая локация в этой местности — Каменная чаша. Говорят, что так её назвал один из туристов, которого впечатлила красота этого природного объекта. Чаша представляет собой три скалистых зала, соединённых друг с другом узкими проходами и пещерами. Стены теснины поросли разными цветами и мхом. Даже летом здесь прохладно. Также вы увидите подземный Салтинский водопад — настоящее чудо природы! Единственный подземный водопад в Дагестане! Организационные моменты:
  • Желателен ранний выезд, особенно в зимнее время. В зависимости от сезона и светового дня, локации расписанного маршрута могут меняться.
  • Выбирайте удобную обувь и одежду. Прошу вас уважать традиции нашей Республики и выбирать соответствующую одежду для экскурсии.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный автомобиль
  • Услуги гида
  • Ароматный травяной чай
Что не входит
  • По желанию туристов:
  • Джип-тур по бездорожью и прогулка на катере в Сулакском каньоне — 8000 рос. /руб.
  • Зиплайн — 1000 рос. /руб.
  • Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу —10000 рос. /руб.
  • Пещера Нохъо — 500 руб. /чел.
  • ▪️ Зиплайн в пещере Нохъо — 500 руб. /чел.
  • Завтрак — 300 руб. /чел. Обед, ужин — 600 руб. /чел. в гостевом доме.
  • Подняться на лошадях в аул Гамсутль — 1000 руб. /чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости с гидом
Завершение: Махачкала, аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Желателен ранний выезд, особенно в зимнее время. В зависимости от сезона и светового дня, локации расписанного маршрута могут меняться.
  • Выбирайте удобную обувь и одежду. Прошу вас уважать традиции нашей Республики и выбирать соответствующую одежду для экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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