Желателен ранний выезд, особенно в зимнее время. В зависимости от сезона и светового дня, локации расписанного маршрута могут меняться.

Выбирайте удобную обувь и одежду. Прошу вас уважать традиции нашей Республики и выбирать соответствующую одежду для экскурсии.

Древнее село и дагестанское гостеприимство Аракани — это древнейшие село Дагестана, точную дату его основания можно определить по интересному факту, связанному со 115-летием после смерти пророка Мухаммеда. Более подробно эту историю я расскажу вам во время экскурсии. Здесь есть на что посмотреть! Вы увидите Араканские сады-террасы, которые тянутся на десять с лишним километров. Араканское ущелье — два живописных водопада, смотрящих друг на друга. Белую скалу, где шли ожесточённые бои с царскими войсками… Вы поймете, что Аракани — это интересное село. Мы зайдем в гости к моему дяде — местному жителю. Здесь же вы сможете попробовать наивкуснейшие блюда местной кухни. Хунзах, Матлас, Каменная чаша По пути к Аракани мы преодолеем Гимринский тоннель — самый длинный в России (его длина — 4300 м.). Далее вы увидите бирюзовое Ирганайское водохранилище с кристально чистой водой, на поверхности которого отражаются величественные горы. Мы обязательно посетим смотровую площадку в Харачи с потрясающими видами с высоты птичьего полета, проедем через село Хунзах, где расположен водопад Тобот и мемориал «Белые журавли». Затем мы заедем на плато Матлас — удивительное живописное место на высоте 1800 м. с неповторимыми каньонами, водопадами и озёрами. Особо посещаемая локация в этой местности — Каменная чаша. Говорят, что так её назвал один из туристов, которого впечатлила красота этого природного объекта. Чаша представляет собой три скалистых зала, соединённых друг с другом узкими проходами и пещерами. Стены теснины поросли разными цветами и мхом. Даже летом здесь прохладно. Также вы увидите подземный Салтинский водопад — настоящее чудо природы! Единственный подземный водопад в Дагестане! Организационные моменты: