Дивный горный Дагестан
Приглашаю вас на экскурсию по самым живописным природным достопримечательностям Дагестана! Вас ждут головокружительные панорамные виды со смотровых площадок, стремительные водопады и отвесные скалы, природные и рукотворные памятники. Мы также посетим интереснейшую нетуристическую локацию — село Аракани. Это старинный родовой аул с богатой историей. Здесь мы зайдем в гости к моему дяде и попробуем блюда местной кухни.
Ближайшие даты:
20
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даты
Что вас ожидает:
- Аракани
- Араканский водопад
- Араканские терассы
- Сулакский Каньон
- Чиркейское водохранилище
- Гимринский тоннель
- Башня Шамиля
- Эрганайское водохранилище
- Каменная чаша
- Матлас
- Водопад Тобот
- Карадахская теснина
- Гоор, скала Язык Тролля
- Гунибское плато
- Аул-призрак Гамсутль
- Салтинский водопад
Описание
Древнее село и дагестанское гостеприимство Аракани — это древнейшие село Дагестана, точную дату его основания можно определить по интересному факту, связанному со 115-летием после смерти пророка Мухаммеда. Более подробно эту историю я расскажу вам во время экскурсии. Здесь есть на что посмотреть! Вы увидите Араканские сады-террасы, которые тянутся на десять с лишним километров. Араканское ущелье — два живописных водопада, смотрящих друг на друга. Белую скалу, где шли ожесточённые бои с царскими войсками… Вы поймете, что Аракани — это интересное село. Мы зайдем в гости к моему дяде — местному жителю. Здесь же вы сможете попробовать наивкуснейшие блюда местной кухни. Хунзах, Матлас, Каменная чаша По пути к Аракани мы преодолеем Гимринский тоннель — самый длинный в России (его длина — 4300 м.). Далее вы увидите бирюзовое Ирганайское водохранилище с кристально чистой водой, на поверхности которого отражаются величественные горы. Мы обязательно посетим смотровую площадку в Харачи с потрясающими видами с высоты птичьего полета, проедем через село Хунзах, где расположен водопад Тобот и мемориал «Белые журавли». Затем мы заедем на плато Матлас — удивительное живописное место на высоте 1800 м. с неповторимыми каньонами, водопадами и озёрами. Особо посещаемая локация в этой местности — Каменная чаша. Говорят, что так её назвал один из туристов, которого впечатлила красота этого природного объекта. Чаша представляет собой три скалистых зала, соединённых друг с другом узкими проходами и пещерами. Стены теснины поросли разными цветами и мхом. Даже летом здесь прохладно. Также вы увидите подземный Салтинский водопад — настоящее чудо природы! Единственный подземный водопад в Дагестане! Организационные моменты:
- Желателен ранний выезд, особенно в зимнее время. В зависимости от сезона и светового дня, локации расписанного маршрута могут меняться.
- Выбирайте удобную обувь и одежду. Прошу вас уважать традиции нашей Республики и выбирать соответствующую одежду для экскурсии.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортабельный автомобиль
- Услуги гида
- Ароматный травяной чай
- Что не входит
- По желанию туристов:
- Джип-тур по бездорожью и прогулка на катере в Сулакском каньоне — 8000 рос. /руб.
- Зиплайн — 1000 рос. /руб.
- Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу —10000 рос. /руб.
- Пещера Нохъо — 500 руб. /чел.
- ▪️ Зиплайн в пещере Нохъо — 500 руб. /чел.
- Завтрак — 300 руб. /чел. Обед, ужин — 600 руб. /чел. в гостевом доме.
- Подняться на лошадях в аул Гамсутль — 1000 руб. /чел
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По договорённости с гидомЗавершение: Махачкала, аэропорт
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Желателен ранний выезд, особенно в зимнее время. В зависимости от сезона и светового дня, локации расписанного маршрута могут меняться.
- Выбирайте удобную обувь и одежду. Прошу вас уважать традиции нашей Республики и выбирать соответствующую одежду для экскурсии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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