Водная прогулка
Дружеское путешествие к Сулакскому каньону
Впечатлиться ландшафтами Дагестана - от песчаных дюн до ущелья с бирюзовой рекой
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: живописное путешествие из Махачкалы
Погрузитесь в мир древних руин и величественной природы Дагестана с экскурсией в Сулакский каньон и на бархан Сарыкум
Начало: Заберу из отеля
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
10 670 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Поездка к Сулакскому каньону
Погрузитесь в мир грандиозных пейзажей Дагестана: Сулакский каньон, бархан Сарыкум и персиковые сады ждут вас в этом удивительном путешествии
Начало: У супермаркета «Груша»
Расписание: в субботу в 09:00 и 19:00
13 дек в 09:00
20 дек в 09:00
6500 ₽ за человека
-
10%
Водная прогулка
Экскурсия «Головокружительный Дагестан» в Махачкале
Исследуйте дюны Сарыкум и каньон Сулак, насладитесь местной кухней и уникальными природными красотами Дагестана
Начало: В Махачкале и Каспийске, по договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
8991 ₽
9990 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Водная прогулка
Уникальное путешествие по Сулакскому каньону с местным гидом
Погрузитесь в атмосферу Сулакского каньона, где каждый уголок скрывает свою историю. Вместе с местным жителем вы увидите каньон не так, как обычные туристы
Начало: По договорености
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 875 ₽
12 500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
«В горах моё сердце». Поездка по лучшим местам Дагестана
Открыть самобытный горный регион: скалистые хребты, причудливые ущелья и отдалённые аулы
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана27 ноября 2025Очень понравилось!
Гаджи - супер!!!
Очень рекомендую, великолепно провели день.
Всё что планировали успели посмотреть. Никуда не торопилась, времени хватило на все локации.
- ООльга2 ноября 2025Поездка по Сулакскому каньону оставила незабываемые впечатления! Маршрут получился насыщенным: сначала посетили бархан Сары‑кум — впечатляющее место с поистине пустынными
- ААнжелика17 октября 2025Все было замечательно,Гаджи очень чуткий и понимающий гид)
Природа в Махачкале прекрасна,мы с родителями остались в восторге☺️
- ООльга13 октября 2025Большое спасибо за проведенную экскурсию! Гаджи показал нам много красивых мест Дагестана, комфортная поездка сопровождалась приятной беседой. Обязательно рекомендую для посещения 😊
- ЭЭнже5 октября 2025Очень понравилась экскурсия. Спасибо, Гаджи. Показал во всей красе Сулакский каньон.
Успехов,вам Гаджи.
- ААлина4 октября 2025Уже второй год путешествуем через Трипстер!! Все всегда проходит отлично 👍 в этот раз мы были в Дагестане. Нашим гидом
- ААлександра23 сентября 2025Мы были с 9,5 месячным ребенком
Все прошло хорошо и комфортно
Благодарим за такую экскурсию
Действительно, Головокружительный Дагестан😍🤪
Рекомендую 👍
- ИИлья20 сентября 2025Прекрасная экскурсия, да ещё повезло с погодой. Виды во время поездки впечатлили!
- ННаталья18 сентября 2025Отличный гид,экскурсия прошла на отлично,мы в восторге. Рекомендуем.
- ТТатьяна18 сентября 2025Понравился и маршрут, и сопровождающие рассказы/пояснения.
Посетили много красивых мест, вкусно покушали.
Большое спасибо Гаджи за гостеприимство, комфортную обстановку во время поездки, качественное вождение и приятную компанию.
- ЛЛюбовь13 сентября 2025Супер Гид, рекомендую
- ННаталия1 сентября 2025Очень интересная экскурсия, экскурсовод построил маршрут по нашим пожеланиям, информация дана доступным и понятным языком. Рекомендую 🤗
- ННаталия28 августа 2025Огромное спасибо Гаджи за проведенную экскурсию. Гаджи прекрасно организовал экскурсию, очень тщательно подобрал маршрут и красивые не туристические локации. Гаджи познакомил нас с красотами и культурой Дагестана. Самые лучшие рекомендации.
- ССабина26 августа 2025Экскурсия очень понравилась. Гаджи очень начитанный и интересный человек с грамотной речью. Рассказал нам многое о Дагестане. Составил маршрут так, что мы везде и все успели. Был с нами 13 часов, нигде не торопил. Везде провел, все показал. Рекомендуем!
- ЕЕкатерина24 августа 2025Экскурсия очень понравилась! Не забываемые ощущения. Отдельное спасибо гиду за подробную информацию на всех локациях,очень хороший собеседник с большим количеством интересных историй))
- ГГалина21 августа 2025Экскурсия нам очень понравилась,получили массу положительных эмоций,гид по имени Гаджи,всё подробно и очень интересно рассказывал,спасибо огромное ему за это. В поездке по маршруту нас не торопил,,давал возможность насладится видами. В Дагестане были впервые,надеемся не последний раз.
- ооксана21 августа 2025Очень понравился день, проведенный с Гаджи по Дагестану! Гаджи нам показал Сулакский каньон с малолюдской обзорной точки. По дороге мы
- ККсения16 августа 2025Отличная экскурсия! Потрясающие локации! Мы с детьми любим ходить там, где мало народу, чтобы не ограничивали по времени, чтобы можно
- ББезызвестных14 августа 2025Могу начать с того, что имея не особо большой опыт в путешествиях и тем более участия в экскурсиях в составе
- ММария8 августа 2025Это была наша первая индивидуальная экскурсия, и она оказалась просто потрясающей! Мы ездили на Сулканский каньон, пещеру Нохъо и катались
