С Светлана Головокружительный Дагестан Очень понравилось!

Гаджи - супер!!!

Очень рекомендую, великолепно провели день.

Всё что планировали успели посмотреть. Никуда не торопилась, времени хватило на все локации.

О Ольга Головокружительный Дагестан читать дальше пейзажами. Затем заглянули в пещеру, где ощутили всю таинственность подземного мира.



Но главным открытием стал, конечно, сам Сулакский каньон. Виды просто завораживают — трудно передать словами эту мощь и красоту природы. Глядя вниз с высоты, чувствуешь себя частью чего‑то грандиозного.



Отдельно хочу отметить гида: грамотная речь, интересные рассказы и внимательное отношение к группе сделали путешествие ещё приятнее.



В целом — поездка превзошла ожидания. Удивительные места, отличная организация и море впечатлений. Однозначно рекомендую! Поездка по Сулакскому каньону оставила незабываемые впечатления! Маршрут получился насыщенным: сначала посетили бархан Сары‑кум — впечатляющее место с поистине пустынными

А Анжелика Головокружительный Дагестан Все было замечательно,Гаджи очень чуткий и понимающий гид)

Природа в Махачкале прекрасна,мы с родителями остались в восторге☺️

О Ольга Головокружительный Дагестан Большое спасибо за проведенную экскурсию! Гаджи показал нам много красивых мест Дагестана, комфортная поездка сопровождалась приятной беседой. Обязательно рекомендую для посещения 😊

Э Энже Головокружительный Дагестан Очень понравилась экскурсия. Спасибо, Гаджи. Показал во всей красе Сулакский каньон.

Успехов,вам Гаджи.

А Алина Головокружительный Дагестан читать дальше был Гаджи. Повозил нас по самым красивым локациям, показал где вкусно покушать, что лучше посмотреть☀️ Нам всё очень понравилось!!!! 🥰 спасибо ему большое за комфортное времяпрепровождение. Оно стоило потраченного времени и денег. Уже второй год путешествуем через Трипстер!! Все всегда проходит отлично 👍 в этот раз мы были в Дагестане. Нашим гидом

А Александра Головокружительный Дагестан Мы были с 9,5 месячным ребенком

Все прошло хорошо и комфортно

Благодарим за такую экскурсию

Действительно, Головокружительный Дагестан😍🤪

Рекомендую 👍

И Илья Головокружительный Дагестан Прекрасная экскурсия, да ещё повезло с погодой. Виды во время поездки впечатлили!

Н Наталья Головокружительный Дагестан Отличный гид,экскурсия прошла на отлично,мы в восторге. Рекомендуем.

Т Татьяна Головокружительный Дагестан Понравился и маршрут, и сопровождающие рассказы/пояснения.



Посетили много красивых мест, вкусно покушали.



Большое спасибо Гаджи за гостеприимство, комфортную обстановку во время поездки, качественное вождение и приятную компанию.

Л Любовь Головокружительный Дагестан Супер Гид, рекомендую

Н Наталия Головокружительный Дагестан Очень интересная экскурсия, экскурсовод построил маршрут по нашим пожеланиям, информация дана доступным и понятным языком. Рекомендую 🤗

Н Наталия Головокружительный Дагестан Огромное спасибо Гаджи за проведенную экскурсию. Гаджи прекрасно организовал экскурсию, очень тщательно подобрал маршрут и красивые не туристические локации. Гаджи познакомил нас с красотами и культурой Дагестана. Самые лучшие рекомендации.

С Сабина Головокружительный Дагестан Экскурсия очень понравилась. Гаджи очень начитанный и интересный человек с грамотной речью. Рассказал нам многое о Дагестане. Составил маршрут так, что мы везде и все успели. Был с нами 13 часов, нигде не торопил. Везде провел, все показал. Рекомендуем!

Е Екатерина Головокружительный Дагестан Экскурсия очень понравилась! Не забываемые ощущения. Отдельное спасибо гиду за подробную информацию на всех локациях,очень хороший собеседник с большим количеством интересных историй))

Г Галина Головокружительный Дагестан Экскурсия нам очень понравилась,получили массу положительных эмоций,гид по имени Гаджи,всё подробно и очень интересно рассказывал,спасибо огромное ему за это. В поездке по маршруту нас не торопил,,давал возможность насладится видами. В Дагестане были впервые,надеемся не последний раз.

о оксана Головокружительный Дагестан читать дальше посетили водохранилище перед Чиркейской ГЭС, узнали историю возникновения его. Прохатились на зиплайне у пещер Нохъо. Взобрались на бархан Сарыкум. И все это за один день на своем автомобиле Гаджи показал нам. А после экскурсии он привез нас к электричке на вокзал и через 2 часа мы заселились в Дербенте. А первоначально мы думали взять в аренду автомобиль и самим ездить по достопримечательностям. Ни капли не пожалели, что вместо аренды выбрали экскурсию с Гаджи!!! Спасибо большое за интересный и познавательный день, Гаджи!!!! Очень понравился день, проведенный с Гаджи по Дагестану! Гаджи нам показал Сулакский каньон с малолюдской обзорной точки. По дороге мы

К Ксения Головокружительный Дагестан читать дальше было заглянуть даже туда, где маршрут не проходит)) Гаджи нам это предоставил! Понравилось всем! А после целого дня хождения по пескам и горам прокатиться с ветерком на катере и искупаться в Чиркейском водохранилище-это кайф! Отличная экскурсия! Потрясающие локации! Мы с детьми любим ходить там, где мало народу, чтобы не ограничивали по времени, чтобы можно

Б Безызвестных Головокружительный Дагестан читать дальше групп и тем более с индивидуальным гидом, мы решили остановиться на последнем. И при отсутствии опыта полагались только на удачу, и случай нас не подвел и мы так скажем оказались в руках старины Гаджи, которого можно охарактеризовать как очень близкого и дорогого дядюшку который взял тебя на лето и повез по родным и хорошо знакомым местам родного Дагестана. С момента нашей встречи и в течении экскурсии проявил себя как знаток своего дела, знаток истории и просто прекрасный собеседник, который может начать и поддержать разговор в совершенно любой сфере. От общения с ним одни положительные эмоции. Маршрут восхищает с каждой локацией все больше и больше. Могу начать с того, что имея не особо большой опыт в путешествиях и тем более участия в экскурсиях в составе