Серные ванны – экскурсии в Махачкале

Найдено 6 экскурсий в категории «Серные ванны» в Махачкале, цены от 6500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Дружеское путешествие к Сулакскому каньону
Джиппинг
На машине
Конные прогулки
На катере
8 часов
286 отзывов
Водная прогулка
Дружеское путешествие к Сулакскому каньону
Впечатлиться ландшафтами Дагестана - от песчаных дюн до ущелья с бирюзовой рекой
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Махачкалы
Джиппинг
На машине
10 часов
31 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: живописное путешествие из Махачкалы
Погрузитесь в мир древних руин и величественной природы Дагестана с экскурсией в Сулакский каньон и на бархан Сарыкум
Начало: Заберу из отеля
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
10 670 ₽ за всё до 4 чел.
Поездка к Сулакскому каньону в мини-группе (всё включено)
На машине
Конные прогулки
На катере
10 часов
10 отзывов
Водная прогулка
Поездка к Сулакскому каньону
Погрузитесь в мир грандиозных пейзажей Дагестана: Сулакский каньон, бархан Сарыкум и персиковые сады ждут вас в этом удивительном путешествии
Начало: У супермаркета «Груша»
Расписание: в субботу в 09:00 и 19:00
13 дек в 09:00
20 дек в 09:00
6500 ₽ за человека
Головокружительный Дагестан
Джиппинг
На машине
Конные прогулки
На катере
10 часов
-
10%
232 отзыва
Водная прогулка
Экскурсия «Головокружительный Дагестан» в Махачкале
Исследуйте дюны Сарыкум и каньон Сулак, насладитесь местной кухней и уникальными природными красотами Дагестана
Начало: В Махачкале и Каспийске, по договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
8991 ₽9990 ₽ за всё до 4 чел.
Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
На машине
Конные прогулки
На катере
8 часов
-
5%
454 отзыва
Водная прогулка
Уникальное путешествие по Сулакскому каньону с местным гидом
Погрузитесь в атмосферу Сулакского каньона, где каждый уголок скрывает свою историю. Вместе с местным жителем вы увидите каньон не так, как обычные туристы
Начало: По договорености
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 875 ₽12 500 ₽ за всё до 5 чел.
«В горах моё сердце». Поездка по лучшим местам Дагестана
На машине
12 часов
55 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
«В горах моё сердце». Поездка по лучшим местам Дагестана
Открыть самобытный горный регион: скалистые хребты, причудливые ущелья и отдалённые аулы
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    27 ноября 2025
    Головокружительный Дагестан
    Очень понравилось!
    Гаджи - супер!!!
    Очень рекомендую, великолепно провели день.
    Всё что планировали успели посмотреть. Никуда не торопилась, времени хватило на все локации.
    Очень понравилось!
Гаджи - супер!!!
Очень рекомендую, великолепно провели день.
Всё что планировали успели посмотреть. Никуда не торопилась, времени хватило на все локации.
  • О
    Ольга
    2 ноября 2025
    Головокружительный Дагестан
    Поездка по Сулакскому каньону оставила незабываемые впечатления! Маршрут получился насыщенным: сначала посетили бархан Сары‑кум — впечатляющее место с поистине пустынными
    читать дальше

    пейзажами. Затем заглянули в пещеру, где ощутили всю таинственность подземного мира.

    Но главным открытием стал, конечно, сам Сулакский каньон. Виды просто завораживают — трудно передать словами эту мощь и красоту природы. Глядя вниз с высоты, чувствуешь себя частью чего‑то грандиозного.

    Отдельно хочу отметить гида: грамотная речь, интересные рассказы и внимательное отношение к группе сделали путешествие ещё приятнее.

    В целом — поездка превзошла ожидания. Удивительные места, отличная организация и море впечатлений. Однозначно рекомендую!

    пейзажами. Затем заглянули в пещеру, где ощутили всю таинственность подземного мира.

Но главным открытием стал, конечно, сам Сулакский каньон. Виды просто завораживают — трудно передать словами эту мощь и красоту природы. Глядя вниз с высоты, чувствуешь себя частью чего‑то грандиозного.

Отдельно хочу отметить гида: грамотная речь, интересные рассказы и внимательное отношение к группе сделали путешествие ещё приятнее.

В целом — поездка превзошла ожидания. Удивительные места, отличная организация и море впечатлений. Однозначно рекомендую!
  • А
    Анжелика
    17 октября 2025
    Головокружительный Дагестан
    Все было замечательно,Гаджи очень чуткий и понимающий гид)
    Природа в Махачкале прекрасна,мы с родителями остались в восторге☺️
    Все было замечательно,Гаджи очень чуткий и понимающий гид)
Природа в Махачкале прекрасна,мы с родителями остались в восторге☺️
  • О
    Ольга
    13 октября 2025
    Головокружительный Дагестан
    Большое спасибо за проведенную экскурсию! Гаджи показал нам много красивых мест Дагестана, комфортная поездка сопровождалась приятной беседой. Обязательно рекомендую для посещения 😊
    Большое спасибо за проведенную экскурсию! Гаджи показал нам много красивых мест Дагестана, комфортная поездка сопровождалась приятной беседой. Обязательно рекомендую для посещения 😊
  • Э
    Энже
    5 октября 2025
    Головокружительный Дагестан
    Очень понравилась экскурсия. Спасибо, Гаджи. Показал во всей красе Сулакский каньон.
    Успехов,вам Гаджи.
  • А
    Алина
    4 октября 2025
    Головокружительный Дагестан
    Уже второй год путешествуем через Трипстер!! Все всегда проходит отлично 👍 в этот раз мы были в Дагестане. Нашим гидом
    читать дальше

    был Гаджи. Повозил нас по самым красивым локациям, показал где вкусно покушать, что лучше посмотреть☀️ Нам всё очень понравилось!!!! 🥰 спасибо ему большое за комфортное времяпрепровождение. Оно стоило потраченного времени и денег.

    был Гаджи. Повозил нас по самым красивым локациям, показал где вкусно покушать, что лучше посмотреть☀️ Нам всё очень понравилось!!!! 🥰 спасибо ему большое за комфортное времяпрепровождение. Оно стоило потраченного времени и денег.
  • А
    Александра
    23 сентября 2025
    Головокружительный Дагестан
    Мы были с 9,5 месячным ребенком
    Все прошло хорошо и комфортно
    Благодарим за такую экскурсию
    Действительно, Головокружительный Дагестан😍🤪
    Рекомендую 👍
    Мы были с 9,5 месячным ребенком
Все прошло хорошо и комфортно
Благодарим за такую экскурсию
Действительно, Головокружительный Дагестан😍🤪
Рекомендую 👍
  • И
    Илья
    20 сентября 2025
    Головокружительный Дагестан
    Прекрасная экскурсия, да ещё повезло с погодой. Виды во время поездки впечатлили!
    Прекрасная экскурсия, да ещё повезло с погодой. Виды во время поездки впечатлили!
  • Н
    Наталья
    18 сентября 2025
    Головокружительный Дагестан
    Отличный гид,экскурсия прошла на отлично,мы в восторге. Рекомендуем.
  • Т
    Татьяна
    18 сентября 2025
    Головокружительный Дагестан
    Понравился и маршрут, и сопровождающие рассказы/пояснения.

    Посетили много красивых мест, вкусно покушали.

    Большое спасибо Гаджи за гостеприимство, комфортную обстановку во время поездки, качественное вождение и приятную компанию.
    Понравился и маршрут, и сопровождающие рассказы/пояснения.

Посетили много красивых мест, вкусно покушали.

Большое спасибо Гаджи за гостеприимство, комфортную обстановку во время поездки, качественное вождение и приятную компанию.
  • Л
    Любовь
    13 сентября 2025
    Головокружительный Дагестан
    Супер Гид, рекомендую
  • Н
    Наталия
    1 сентября 2025
    Головокружительный Дагестан
    Очень интересная экскурсия, экскурсовод построил маршрут по нашим пожеланиям, информация дана доступным и понятным языком. Рекомендую 🤗
  • Н
    Наталия
    28 августа 2025
    Головокружительный Дагестан
    Огромное спасибо Гаджи за проведенную экскурсию. Гаджи прекрасно организовал экскурсию, очень тщательно подобрал маршрут и красивые не туристические локации. Гаджи познакомил нас с красотами и культурой Дагестана. Самые лучшие рекомендации.
  • С
    Сабина
    26 августа 2025
    Головокружительный Дагестан
    Экскурсия очень понравилась. Гаджи очень начитанный и интересный человек с грамотной речью. Рассказал нам многое о Дагестане. Составил маршрут так, что мы везде и все успели. Был с нами 13 часов, нигде не торопил. Везде провел, все показал. Рекомендуем!
    Экскурсия очень понравилась. Гаджи очень начитанный и интересный человек с грамотной речью. Рассказал нам многое о Дагестане. Составил маршрут так, что мы везде и все успели. Был с нами 13 часов, нигде не торопил. Везде провел, все показал. Рекомендуем!
  • Е
    Екатерина
    24 августа 2025
    Головокружительный Дагестан
    Экскурсия очень понравилась! Не забываемые ощущения. Отдельное спасибо гиду за подробную информацию на всех локациях,очень хороший собеседник с большим количеством интересных историй))
  • Г
    Галина
    21 августа 2025
    Головокружительный Дагестан
    Экскурсия нам очень понравилась,получили массу положительных эмоций,гид по имени Гаджи,всё подробно и очень интересно рассказывал,спасибо огромное ему за это. В поездке по маршруту нас не торопил,,давал возможность насладится видами. В Дагестане были впервые,надеемся не последний раз.
    Экскурсия нам очень понравилась,получили массу положительных эмоций,гид по имени Гаджи,всё подробно и очень интересно рассказывал,спасибо огромное ему за это. В поездке по маршруту нас не торопил,,давал возможность насладится видами. В Дагестане были впервые,надеемся не последний раз.
  • о
    оксана
    21 августа 2025
    Головокружительный Дагестан
    Очень понравился день, проведенный с Гаджи по Дагестану! Гаджи нам показал Сулакский каньон с малолюдской обзорной точки. По дороге мы
    читать дальше

    посетили водохранилище перед Чиркейской ГЭС, узнали историю возникновения его. Прохатились на зиплайне у пещер Нохъо. Взобрались на бархан Сарыкум. И все это за один день на своем автомобиле Гаджи показал нам. А после экскурсии он привез нас к электричке на вокзал и через 2 часа мы заселились в Дербенте. А первоначально мы думали взять в аренду автомобиль и самим ездить по достопримечательностям. Ни капли не пожалели, что вместо аренды выбрали экскурсию с Гаджи!!! Спасибо большое за интересный и познавательный день, Гаджи!!!!

  • К
    Ксения
    16 августа 2025
    Головокружительный Дагестан
    Отличная экскурсия! Потрясающие локации! Мы с детьми любим ходить там, где мало народу, чтобы не ограничивали по времени, чтобы можно
    читать дальше

    было заглянуть даже туда, где маршрут не проходит)) Гаджи нам это предоставил! Понравилось всем! А после целого дня хождения по пескам и горам прокатиться с ветерком на катере и искупаться в Чиркейском водохранилище-это кайф!

    было заглянуть даже туда, где маршрут не проходит)) Гаджи нам это предоставил! Понравилось всем! А после целого дня хождения по пескам и горам прокатиться с ветерком на катере и искупаться в Чиркейском водохранилище-это кайф!
  • Б
    Безызвестных
    14 августа 2025
    Головокружительный Дагестан
    Могу начать с того, что имея не особо большой опыт в путешествиях и тем более участия в экскурсиях в составе
    читать дальше

    групп и тем более с индивидуальным гидом, мы решили остановиться на последнем. И при отсутствии опыта полагались только на удачу, и случай нас не подвел и мы так скажем оказались в руках старины Гаджи, которого можно охарактеризовать как очень близкого и дорогого дядюшку который взял тебя на лето и повез по родным и хорошо знакомым местам родного Дагестана. С момента нашей встречи и в течении экскурсии проявил себя как знаток своего дела, знаток истории и просто прекрасный собеседник, который может начать и поддержать разговор в совершенно любой сфере. От общения с ним одни положительные эмоции. Маршрут восхищает с каждой локацией все больше и больше.

    Могу начать с того, что имея не особо большой опыт в путешествиях и тем более участияМогу начать с того, что имея не особо большой опыт в путешествиях и тем более участияМогу начать с того, что имея не особо большой опыт в путешествиях и тем более участияМогу начать с того, что имея не особо большой опыт в путешествиях и тем более участия
  • М
    Мария
    8 августа 2025
    Головокружительный Дагестан
    Это была наша первая индивидуальная экскурсия, и она оказалась просто потрясающей! Мы ездили на Сулканский каньон, пещеру Нохъо и катались
    читать дальше

    на катере. Наш гид Гаджи встретил нас на машине и весь путь вёл по живописным дорогам Дагестана, делясь историями и интересными фактами. Мы узнали, где снимали «Орел и Решка», проезжали район, где жил Хасбик, и ещё много любопытных мест.

    Особенно понравилось, что Гаджи отвёз нас на смотровую площадку, где кроме нас никого не было — мы смогли насладиться красотой и тишиной столько, сколько хотелось. Никакой спешки, только комфорт, дружелюбие и потрясающие виды.

    Экскурсия была первой, но точно не последней. Спасибо за незабываемые впечатления и душевную атмосферу!

    на катере. Наш гид Гаджи встретил нас на машине и весь путь вёл по живописным дорогам Дагестана, делясь историями и интересными фактами. Мы узнали, где снимали «Орел и Решка», проезжали район, где жил Хасбик, и ещё много любопытных мест.

Особенно понравилось, что Гаджи отвёз нас на смотровую площадку, где кроме нас никого не было — мы смогли насладиться красотой и тишиной столько, сколько хотелось. Никакой спешки, только комфорт, дружелюбие и потрясающие виды.

Экскурсия была первой, но точно не последней. Спасибо за незабываемые впечатления и душевную атмосферу!

