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«Всё включено» в Дагестане: горы, аулы, бирюза рек и гастрономия

Прокатиться на катере по Сулаку, увидеть древние башни Гоора и Кахиба, посетить Хунзах
За 3 дня успеем максимум: полюбоваться срывающимися в пропасть водопадами и прогуляться по каменному лабиринту, исследовать улочки, дома и башни заброшенных аулов, промчаться по Сулакскому каньону на катере, сделать фото
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на Языке Тролля и с лучших смотровых площадок. Отдельная глава нашего приключения — еда.

Хинкал, чуду, лагман, плов, форель, курзе — и это лишь часть того, что вы попробуете! Питание и комфортабельное проживание уже включены в стоимость.

«Всё включено» в Дагестане: горы, аулы, бирюза рек и гастрономия
«Всё включено» в Дагестане: горы, аулы, бирюза рек и гастрономия
«Всё включено» в Дагестане: горы, аулы, бирюза рек и гастрономия

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 6 лет.

Программа тура по дням

1 день

Хунзахское плато, Каменная чаша, водопады и Цолотлинский каньон

Из Махачкалы отправимся в горы. Сделаем красивые кадры на Хунзахском плато, на высоте 2000 м. Увидим водопады Тобот, Итлятляр, Хундерилтляр. Погуляем в лабиринте Каменная чаша – узком проходе среди скал. На обед заедем в село Гонох, чтобы попробовать национальные блюда с красивым видом.

Полюбуемся Цолотлинским каньоном, осмотрим самый длинный высокогорный подвесной мост в России и посетим экстрим-парк. Здесь возможны развлечения за доплату: роупджампинг или зиплайн.

Ночевать будем в отеле в горах.

Хунзахское плато, Каменная чаша, водопады и Цолотлинский каньонХунзахское плато, Каменная чаша, водопады и Цолотлинский каньонХунзахское плато, Каменная чаша, водопады и Цолотлинский каньон
2 день

Аулы Старый Гоор и Кахиб, Язык Тролля и Датунский храм

Отправимся в аул Старый Гоор, чтобы погулять по заброшенным улицам селения, осмотреть старинные башни и дома. А ещё заедем на Язык Тролля — скальный выступ над пропастью. Здесь получаются эффектные снимки. На обед заглянем к местным жителям, попробуем горский плов и хинкал.

Посетим заброшенный аул Кахиб, рассмотрим руины и исследуем камни с языческими и христианскими символами и арабской вязью. Остановимся у Датунского храма, возведённого грузинскими миссионерами. Желающие прокатятся по канатной дороге.

После ужина в отеле — свободное время.

Аулы Старый Гоор и Кахиб, Язык Тролля и Датунский храмАулы Старый Гоор и Кахиб, Язык Тролля и Датунский храмАулы Старый Гоор и Кахиб, Язык Тролля и Датунский храмАулы Старый Гоор и Кахиб, Язык Тролля и Датунский храм
3 день

Прогулка на катере по Сулакскому каньону, пещера «Нохъо» и смотровые площадки

Сегодня вас ждёт прогулка на катере по Сулакскому каньону. Будем любоваться каскадами водопадов, отвесными скалами, парящими орлами и чистейшей бирюзовой водой. Пообедаем в «Главрыбе» и отведаем свежей форели на углях. А затем побываем в пещере «Нохъо»: пройдёмся по подвесному мосту и сделаем эффектные снимки.

Проедем по смотровым площадкам, чтобы полюбоваться каньоном сверху: у реки Сулак и в посёлке Дубки. Остановимся у Чиркейского водохранилища и у выступа Тёщин язык, откуда открывается панорама ГЭС. К 18:00 доставим вас в аэропорт или Махачкалу.

Прогулка на катере по Сулакскому каньону, пещера «Нохъо» и смотровые площадкиПрогулка на катере по Сулакскому каньону, пещера «Нохъо» и смотровые площадки

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Стоимость тура

ТарифСтоимость
Базовый билет26 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансферы по маршруту
  • Прогулка на катере по Сулакскому каньону
  • Джипинг
  • Входные билеты
  • Услуги гида-проводника
Что не входит в цену
  • Билеты до Махачкалы и обратно
  • Доп. развлечения по желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, Южная автостанция (проспект Амет-Хана Султана, 346), 9:00. Советуем прилететь накануне старта
Завершение: Аэропорт, 18:00. Берите билеты с вылетом не раньше 20:00-21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 501 туриста
Моя жизнь — это карта мира, которую я постоянно дополняю новыми маршрутами. Я обожаю открывать для себя новые культуры, вкусы и истории. И ещё больше люблю делиться этим с вами. Если вы ищете не просто экскурсию, а настоящее погружение в атмосферу места, то мы с моей большой командой создадим незабываемые воспоминания о Дагестане для вас!

Тур входит в следующие категории Махачкалы

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