«Всё включено» в Дагестане: горы, аулы, бирюза рек и гастрономия
Прокатиться на катере по Сулаку, увидеть древние башни Гоора и Кахиба, посетить Хунзах
За 3 дня успеем максимум: полюбоваться срывающимися в пропасть водопадами и прогуляться по каменному лабиринту, исследовать улочки, дома и башни заброшенных аулов, промчаться по Сулакскому каньону на катере, сделать фото читать дальшеуменьшить
на Языке Тролля и с лучших смотровых площадок. Отдельная глава нашего приключения — еда.
Хинкал, чуду, лагман, плов, форель, курзе — и это лишь часть того, что вы попробуете! Питание и комфортабельное проживание уже включены в стоимость.
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 6 лет.
Программа тура по дням
1 день
Хунзахское плато, Каменная чаша, водопады и Цолотлинский каньон
Из Махачкалы отправимся в горы. Сделаем красивые кадры на Хунзахском плато, на высоте 2000 м. Увидим водопады Тобот, Итлятляр, Хундерилтляр. Погуляем в лабиринте Каменная чаша – узком проходе среди скал. На обед заедем в село Гонох, чтобы попробовать национальные блюда с красивым видом.
Полюбуемся Цолотлинским каньоном, осмотрим самый длинный высокогорный подвесной мост в России и посетим экстрим-парк. Здесь возможны развлечения за доплату: роупджампинг или зиплайн.
Ночевать будем в отеле в горах.
2 день
Аулы Старый Гоор и Кахиб, Язык Тролля и Датунский храм
Отправимся в аул Старый Гоор, чтобы погулять по заброшенным улицам селения, осмотреть старинные башни и дома. А ещё заедем на Язык Тролля — скальный выступ над пропастью. Здесь получаются эффектные снимки. На обед заглянем к местным жителям, попробуем горский плов и хинкал.
Посетим заброшенный аул Кахиб, рассмотрим руины и исследуем камни с языческими и христианскими символами и арабской вязью. Остановимся у Датунского храма, возведённого грузинскими миссионерами. Желающие прокатятся по канатной дороге.
После ужина в отеле — свободное время.
3 день
Прогулка на катере по Сулакскому каньону, пещера «Нохъо» и смотровые площадки
Сегодня вас ждёт прогулка на катере по Сулакскому каньону. Будем любоваться каскадами водопадов, отвесными скалами, парящими орлами и чистейшей бирюзовой водой. Пообедаем в «Главрыбе» и отведаем свежей форели на углях. А затем побываем в пещере «Нохъо»: пройдёмся по подвесному мосту и сделаем эффектные снимки.
Проедем по смотровым площадкам, чтобы полюбоваться каньоном сверху: у реки Сулак и в посёлке Дубки. Остановимся у Чиркейского водохранилища и у выступа Тёщин язык, откуда открывается панорама ГЭС. К 18:00 доставим вас в аэропорт или Махачкалу.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость тура
Тариф
Стоимость
Базовый билет
26 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Завершение: Аэропорт, 18:00. Берите билеты с вылетом не раньше 20:00-21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 501 туриста
Моя жизнь — это карта мира, которую я постоянно дополняю новыми маршрутами. Я обожаю открывать для себя новые культуры, вкусы и истории. И ещё больше люблю делиться этим с вами.
Если вы ищете не просто экскурсию, а настоящее погружение в атмосферу места, то мы с моей большой командой создадим незабываемые воспоминания о Дагестане для вас!
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