Из Махачкалы отправимся в горы. Сделаем красивые кадры на Хунзахском плато, на высоте 2000 м. Увидим водопады Тобот, Итлятляр, Хундерилтляр. Погуляем в лабиринте Каменная чаша – узком проходе среди скал. На обед заедем в село Гонох, чтобы попробовать национальные блюда с красивым видом.

Полюбуемся Цолотлинским каньоном, осмотрим самый длинный высокогорный подвесной мост в России и посетим экстрим-парк. Здесь возможны развлечения за доплату: роупджампинг или зиплайн.

Ночевать будем в отеле в горах.