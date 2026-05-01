Маршрут пройдёт через Ирганайское, Чиркейское и Гергебильское водохранилища,
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой:
Удобную одежду и обувь (включая ветровку и кроссовки без высокой подошвы)
Комплект одежды для фото
Одежду для сна
Паспорт РФ
Зарядное устройство
Средства личной гигиены (фен и утюг предоставляются)
Аптечку
Головной убор
Дождевик
Крем SPF
Программа тура по дням
Бархан Сарыкум, Сулакский каньон и водохранилища Дагестана
Начало путешествия — в 9:00. Рекомендуется прибыть в Дагестан за день до старта, чтобы отдохнуть и набраться сил: программа насыщенная. Завтрак в 1-й день не предусмотрен, поэтому лучше перекусить заранее.
После сбора группа отправляется к песчаному массиву бархан Сарыкум — природному феномену, высота которого достигает 250 метров, а длина составляет около 12 километров. Этот бархан сформировался под действием ветров и эрозии, создавших его уникальный рельеф. Здесь встречаются редкие виды растений и животных, адаптированные к жизни в условиях пустыни: ящерицы, змеи и колючие кустарники. Сарыкум — одно из самых необычных мест для фотосъёмки, поэтому стоит взять с собой наряды для ярких кадров.
Далее по маршруту — пещера Нохъо, где расположен подвесной мост и площадка для прыжков с тарзанки (за доплату). Локация сравнительно новая, но уже успела стать одной из ключевых достопримечательностей региона.
После насыщенного утра запланирован обед в одном из лучших форелевых хозяйств Дагестана.
Вторая часть дня посвящена путешествию к Сулакскому каньону, одному из самых глубоких каньонов мира, глубина которого достигает 1920 метров. Этот природный комплекс образовался в результате многовековой работы реки Сулак. Извилистые зелёные берега и отвесные скалы создают захватывающий контраст, а со смотровой площадки открываются впечатляющие панорамы.
Следующая остановка — Чиркейское водохранилище, тут есть возможность прокатиться на катерах (за доплату). Водоём был создан в 1970-х годах после строительства Чиркейской ГЭС и служит для производства электроэнергии. Площадь водохранилища — около 26 км², максимальная глубина — около 200 метров.
Путь в горы проходит через Гимринский автодорожный тоннель — самый длинный в России, его протяжённость составляет 4303 метра. За ним открываются виды на величественные горы и долины.
Далее следуют остановки у Ирганайского и Гергебильского водохранилищ. Ирганайское известно зеркальной гладью воды и гармонией горных пейзажей. В Гергебильском часто встречаются ослы и лошади, которых можно покормить и сфотографировать (остановка по усмотрению гида).
Финальная точка дня — село Гуниб, где предусмотрено размещение и ужин у местных хозяек. Домашняя кухня позволяет прочувствовать атмосферу горного быта и познакомиться с традициями жителей Дагестана.
Хунзах, Матлас и Карадахская теснина
Утро начинается с завтрака с 8:00 до 9:00. После сбора группа выезжает в Хунзахский район — регион, известный природными красотами и историческим наследием.
Первым пунктом программы станет каньон Цолотль, поражающий масштабом и формами скальных образований. Здесь можно покататься на лошадях и сделать фотографии с видом на бездонные ущелья.
Затем направимся к водопадам Тобот и Итлятляр. Тобот — один из самых высоких водопадов России, его высота достигает около 100 метров. Итлятляр — живописный каскад, струи воды стремительно спадают с горных уступов. У водопада действует экстремальная тарзанка высотой около 100 метров, прыжки бронируются заранее.
Далее поедем в Матлас, где расположена природная достопримечательность — Каменная Чаша. Это крупное углубление в скале с округлыми формами, окружённое панорамными видами.
Обед запланирован в Хунзахе, в заведении национальной кухни.
После обеда маршрут ведёт к Карадахской теснине — узкому горному проходу шириной 2–4 метра и высотой до 170 метров. Скалы теснины украшены природными образованиями, напоминающими сталактиты.
На обратном пути организована остановка у горной речки для чаепития и кофе на самоваре.
Возвращение в Гуниб, ужин, вечер — свободный.
Датунская церковь, Гоор и Язык Тролля
После завтрака в 8:00–9:00 поедем в Шамильский район — один из самых живописных и высокогорных уголков Дагестана.
Первой локацией дня станет село Датуна, где находится древняя Датунская церковь, возведённая в византийском стиле. Архитектура храма отличается стройными пропорциями и аккуратными фасадами.
Далее запланирован переезд в Гоор: пересаживаемся на внедорожники УАЗ и направляемся к старому аулу. Старый Гоор — заброшенное горное поселение с каменной архитектурой, раскинувшееся на склонах. Здесь сохранились руины домов и оборонительные башни, символ исторического наследия региона. Их узкие окна и высота создавали защиту от внешних угроз.
Рядом расположена природная достопримечательность — Язык Тролля, скальное образование, нависающее над пропастью на высоте 1715 метров над уровнем моря. Длина выступа составляет около пяти метров, и с него открывается вид на каньон реки Аварское Койсу.
Обед проходит в Гооре, в заведении с национальной кухней.
Возвращение в Гуниб, ужин и отдых.
Гамсутль, Чох и Гунибская крепость
Завтрак с 8:00 до 9:00, после чего отправимся исследовать Гунибский район. Первым пунктом маршрута станет Гунибский краеведческий музей, основанный в 2001 году. В экспозиции представлено более 1600 экспонатов, среди которых резная мебель, керамика, ковры и национальные костюмы. Особое место занимает этнографический раздел, посвящённый быту горцев.
Затем запланировано посещение Гамсутля — заброшенного аула на высоте 1500 метров. Когда-то это было оживлённое село, ныне ставшее символом истории Дагестана. Подъём к Гамсутлю возможен пешком или на лошадях.
Далее маршрут проходит через Чохские террасы, созданные более 2000 лет назад. Их площадь охватывает около 300 гектаров, и они включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Обед запланирован в селе Чох у местной хозяйки.
После обеда едем к Салтинскому водопаду — единственному подземному водопаду Дагестана. Вход к нему проходит через узкий каньон, поэтому требуются водонепроницаемые сапоги.
Затем — Кегерское плато и Точка Айвазовского, с которых открывается вид на горы и село Гуниб. Здесь возможно катание на лошадях.
Посетим Гунибскую крепость 19 века и Памятник Белым журавлям, воздвигнутый в честь павших защитников Родины.
При неблагоприятной погоде посещение Салтинского водопада может быть отменено.
Дербент: крепость Нарын-Кала и экраноплан «Лунь»
Утро начинается с завтрака и выезда из Гуниба в Дербент (около 174 км в пути).
Первым пунктом программы станет Дербентская крепость Нарын-Кала, входящая в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это часть древней оборонительной системы Кавказа, защищавшей народы региона от кочевников. Крепостные стены протянулись более чем на 5 километров, их толщина достигает 4 метров, а высота местами превышает 15 метров. До наших дней сохранились 46 башен из 73. Экскурсию по Нарын-Кале проводит аттестованный гид.
Обед организован в ресторане Дербента.
После обеда запланировано посещение уникального экспоната — экраноплана «Лунь», созданного в СССР в 1980-х годах. Этот аппарат длиной 73,8 метра и массой 243 тонны был разработан для нужд советского флота. В 2020 году его доставили в Дербент, где он стал центральным экспонатом парка «Патриот».
После завершения экскурсионной программы — переезд в Махачкалу. Рекомендуется планировать вылет после 20:00.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|28 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трёхразовое питание
- Транспорт (внедорожники Lexus, Kia, Toyota, Hyundai) на все 5 дней
- Трансфер после окончания в аэропорт (через Дербент, Избербаш, Каспийск, Махачкалу)
- Работа сертифицированного гида и координатора группы
- Все экскурсии и входные билеты по программе
- Фотографии и видео по маршруту
- Сопровождение на всех локациях
- Кофе-тайм на природе (кофе в турке, чай, сладости)
- Помощь в выборе авиарейсов
- Рекомендации по кафе и достопримечательностям до и после поездки
Что не входит в цену
- Проживание
- Авиабилеты или ЖД-билеты до Махачкалы и обратно
- Экстремальные развлечения:
- Катер - 500-1000 ₽ с человека
- Сап-прогулка - около 500 ₽ с человека
- Зиплайн - 1000 ₽ с человека
- Прыжок с верёвкой - 5000-6000 ₽ с человека
- Езда на лошадях - 500-2000 ₽ с человека
- Медицинская страховка