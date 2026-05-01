Джип-выезд по самым известным природным локациям Дагестана и Дербент

Увидеть бархан Сарыкум, посетить заброшенное село Гамсутль и побывать на Языке Тролля
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать про природу Дагестана! Приглашаем вас отправиться в край гор, ущелий и водопадов, поражающих своим величием.

Маршрут пройдёт через Ирганайское, Чиркейское и Гергебильское водохранилища,
читать дальше

где вода встречается с вершинами.

Пройдёмся по улицам Гоора, увидим башни и скальные образования, поднимемся к заброшенному селу Гамсутль и ощутим дыхание истории у стен крепости Нарын-Кала.

Пейзажи Хунзаха, водопады Тобот и Итлятляр, подземный Салтинский водопад и Кегерское плато — всё это и не только ждёт вас в нашем путешествии. А желающие смогут дополнить отдых развлечениями на свой вкус.

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой:
Удобную одежду и обувь (включая ветровку и кроссовки без высокой подошвы)
Комплект одежды для фото
Одежду для сна
Паспорт РФ
Зарядное устройство
Средства личной гигиены (фен и утюг предоставляются)
Аптечку
Головной убор
Дождевик
Крем SPF

Программа тура по дням

1 день

Бархан Сарыкум, Сулакский каньон и водохранилища Дагестана

Начало путешествия — в 9:00. Рекомендуется прибыть в Дагестан за день до старта, чтобы отдохнуть и набраться сил: программа насыщенная. Завтрак в 1-й день не предусмотрен, поэтому лучше перекусить заранее.

После сбора группа отправляется к песчаному массиву бархан Сарыкум — природному феномену, высота которого достигает 250 метров, а длина составляет около 12 километров. Этот бархан сформировался под действием ветров и эрозии, создавших его уникальный рельеф. Здесь встречаются редкие виды растений и животных, адаптированные к жизни в условиях пустыни: ящерицы, змеи и колючие кустарники. Сарыкум — одно из самых необычных мест для фотосъёмки, поэтому стоит взять с собой наряды для ярких кадров.

Далее по маршруту — пещера Нохъо, где расположен подвесной мост и площадка для прыжков с тарзанки (за доплату). Локация сравнительно новая, но уже успела стать одной из ключевых достопримечательностей региона.

После насыщенного утра запланирован обед в одном из лучших форелевых хозяйств Дагестана.

Вторая часть дня посвящена путешествию к Сулакскому каньону, одному из самых глубоких каньонов мира, глубина которого достигает 1920 метров. Этот природный комплекс образовался в результате многовековой работы реки Сулак. Извилистые зелёные берега и отвесные скалы создают захватывающий контраст, а со смотровой площадки открываются впечатляющие панорамы.

Следующая остановка — Чиркейское водохранилище, тут есть возможность прокатиться на катерах (за доплату). Водоём был создан в 1970-х годах после строительства Чиркейской ГЭС и служит для производства электроэнергии. Площадь водохранилища — около 26 км², максимальная глубина — около 200 метров.

Путь в горы проходит через Гимринский автодорожный тоннель — самый длинный в России, его протяжённость составляет 4303 метра. За ним открываются виды на величественные горы и долины.

Далее следуют остановки у Ирганайского и Гергебильского водохранилищ. Ирганайское известно зеркальной гладью воды и гармонией горных пейзажей. В Гергебильском часто встречаются ослы и лошади, которых можно покормить и сфотографировать (остановка по усмотрению гида).

Финальная точка дня — село Гуниб, где предусмотрено размещение и ужин у местных хозяек. Домашняя кухня позволяет прочувствовать атмосферу горного быта и познакомиться с традициями жителей Дагестана.

2 день

Хунзах, Матлас и Карадахская теснина

Утро начинается с завтрака с 8:00 до 9:00. После сбора группа выезжает в Хунзахский район — регион, известный природными красотами и историческим наследием.

Первым пунктом программы станет каньон Цолотль, поражающий масштабом и формами скальных образований. Здесь можно покататься на лошадях и сделать фотографии с видом на бездонные ущелья.

Затем направимся к водопадам Тобот и Итлятляр. Тобот — один из самых высоких водопадов России, его высота достигает около 100 метров. Итлятляр — живописный каскад, струи воды стремительно спадают с горных уступов. У водопада действует экстремальная тарзанка высотой около 100 метров, прыжки бронируются заранее.

Далее поедем в Матлас, где расположена природная достопримечательность — Каменная Чаша. Это крупное углубление в скале с округлыми формами, окружённое панорамными видами.

Обед запланирован в Хунзахе, в заведении национальной кухни.

После обеда маршрут ведёт к Карадахской теснине — узкому горному проходу шириной 2–4 метра и высотой до 170 метров. Скалы теснины украшены природными образованиями, напоминающими сталактиты.

На обратном пути организована остановка у горной речки для чаепития и кофе на самоваре.

Возвращение в Гуниб, ужин, вечер — свободный.

3 день

Датунская церковь, Гоор и Язык Тролля

После завтрака в 8:00–9:00 поедем в Шамильский район — один из самых живописных и высокогорных уголков Дагестана.

Первой локацией дня станет село Датуна, где находится древняя Датунская церковь, возведённая в византийском стиле. Архитектура храма отличается стройными пропорциями и аккуратными фасадами.

Далее запланирован переезд в Гоор: пересаживаемся на внедорожники УАЗ и направляемся к старому аулу. Старый Гоор — заброшенное горное поселение с каменной архитектурой, раскинувшееся на склонах. Здесь сохранились руины домов и оборонительные башни, символ исторического наследия региона. Их узкие окна и высота создавали защиту от внешних угроз.

Рядом расположена природная достопримечательность — Язык Тролля, скальное образование, нависающее над пропастью на высоте 1715 метров над уровнем моря. Длина выступа составляет около пяти метров, и с него открывается вид на каньон реки Аварское Койсу.

Обед проходит в Гооре, в заведении с национальной кухней.

Возвращение в Гуниб, ужин и отдых.

4 день

Гамсутль, Чох и Гунибская крепость

Завтрак с 8:00 до 9:00, после чего отправимся исследовать Гунибский район. Первым пунктом маршрута станет Гунибский краеведческий музей, основанный в 2001 году. В экспозиции представлено более 1600 экспонатов, среди которых резная мебель, керамика, ковры и национальные костюмы. Особое место занимает этнографический раздел, посвящённый быту горцев.

Затем запланировано посещение Гамсутля — заброшенного аула на высоте 1500 метров. Когда-то это было оживлённое село, ныне ставшее символом истории Дагестана. Подъём к Гамсутлю возможен пешком или на лошадях.

Далее маршрут проходит через Чохские террасы, созданные более 2000 лет назад. Их площадь охватывает около 300 гектаров, и они включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Обед запланирован в селе Чох у местной хозяйки.

После обеда едем к Салтинскому водопаду — единственному подземному водопаду Дагестана. Вход к нему проходит через узкий каньон, поэтому требуются водонепроницаемые сапоги.

Затем — Кегерское плато и Точка Айвазовского, с которых открывается вид на горы и село Гуниб. Здесь возможно катание на лошадях.

Посетим Гунибскую крепость 19 века и Памятник Белым журавлям, воздвигнутый в честь павших защитников Родины.

При неблагоприятной погоде посещение Салтинского водопада может быть отменено.

5 день

Дербент: крепость Нарын-Кала и экраноплан «Лунь»

Утро начинается с завтрака и выезда из Гуниба в Дербент (около 174 км в пути).

Первым пунктом программы станет Дербентская крепость Нарын-Кала, входящая в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это часть древней оборонительной системы Кавказа, защищавшей народы региона от кочевников. Крепостные стены протянулись более чем на 5 километров, их толщина достигает 4 метров, а высота местами превышает 15 метров. До наших дней сохранились 46 башен из 73. Экскурсию по Нарын-Кале проводит аттестованный гид.

Обед организован в ресторане Дербента.

После обеда запланировано посещение уникального экспоната — экраноплана «Лунь», созданного в СССР в 1980-х годах. Этот аппарат длиной 73,8 метра и массой 243 тонны был разработан для нужд советского флота. В 2020 году его доставили в Дербент, где он стал центральным экспонатом парка «Патриот».

После завершения экскурсионной программы — переезд в Махачкалу. Рекомендуется планировать вылет после 20:00.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник28 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трёхразовое питание
  • Транспорт (внедорожники Lexus, Kia, Toyota, Hyundai) на все 5 дней
  • Трансфер после окончания в аэропорт (через Дербент, Избербаш, Каспийск, Махачкалу)
  • Работа сертифицированного гида и координатора группы
  • Все экскурсии и входные билеты по программе
  • Фотографии и видео по маршруту
  • Сопровождение на всех локациях
  • Кофе-тайм на природе (кофе в турке, чай, сладости)
  • Помощь в выборе авиарейсов
  • Рекомендации по кафе и достопримечательностям до и после поездки
Что не входит в цену
  • Проживание
  • Авиабилеты или ЖД-билеты до Махачкалы и обратно
  • Экстремальные развлечения:
  • Катер - 500-1000 ₽ с человека
  • Сап-прогулка - около 500 ₽ с человека
  • Зиплайн - 1000 ₽ с человека
  • Прыжок с верёвкой - 5000-6000 ₽ с человека
  • Езда на лошадях - 500-2000 ₽ с человека
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, проспект Али-Гаджи Акушинского, 130, 9:00
Завершение: Аэропорт Махачкалы, по договорённости (рекомендованное время вылета - после 20:00)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марат
Марат — ваша команда гидов в Махачкале
Приветствую! Я Марат, главный гид и ваш надежный спутник в удивительном путешествии по Дагестану. С более чем 6-летним опытом работы я готов подарить вам уникальные эмоции и обогащенные впечатления от
читать дальше

каждого момента! Мое глубокое знание культуры, истории и природы региона позволяет мне создавать незабываемые экскурсии. Я не просто экскурсовод — я ваш друг и собеседник! Забудьте о стандартных туристических тропах! Я дам вам возможность увидеть Дагестан с совершенно новой стороны: от потусторонних пейзажей до живых традиций. Я верю, что каждый человек — это отдельная история. Я настроен на ваши предпочтения и создаю программу, основанную на ваших желаниях.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

