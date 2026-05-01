Начало путешествия — в 9:00. Рекомендуется прибыть в Дагестан за день до старта, чтобы отдохнуть и набраться сил: программа насыщенная. Завтрак в 1-й день не предусмотрен, поэтому лучше перекусить заранее.

После сбора группа отправляется к песчаному массиву бархан Сарыкум — природному феномену, высота которого достигает 250 метров, а длина составляет около 12 километров. Этот бархан сформировался под действием ветров и эрозии, создавших его уникальный рельеф. Здесь встречаются редкие виды растений и животных, адаптированные к жизни в условиях пустыни: ящерицы, змеи и колючие кустарники. Сарыкум — одно из самых необычных мест для фотосъёмки, поэтому стоит взять с собой наряды для ярких кадров.

Далее по маршруту — пещера Нохъо, где расположен подвесной мост и площадка для прыжков с тарзанки (за доплату). Локация сравнительно новая, но уже успела стать одной из ключевых достопримечательностей региона.

После насыщенного утра запланирован обед в одном из лучших форелевых хозяйств Дагестана.

Вторая часть дня посвящена путешествию к Сулакскому каньону, одному из самых глубоких каньонов мира, глубина которого достигает 1920 метров. Этот природный комплекс образовался в результате многовековой работы реки Сулак. Извилистые зелёные берега и отвесные скалы создают захватывающий контраст, а со смотровой площадки открываются впечатляющие панорамы.

Следующая остановка — Чиркейское водохранилище, тут есть возможность прокатиться на катерах (за доплату). Водоём был создан в 1970-х годах после строительства Чиркейской ГЭС и служит для производства электроэнергии. Площадь водохранилища — около 26 км², максимальная глубина — около 200 метров.

Путь в горы проходит через Гимринский автодорожный тоннель — самый длинный в России, его протяжённость составляет 4303 метра. За ним открываются виды на величественные горы и долины.

Далее следуют остановки у Ирганайского и Гергебильского водохранилищ. Ирганайское известно зеркальной гладью воды и гармонией горных пейзажей. В Гергебильском часто встречаются ослы и лошади, которых можно покормить и сфотографировать (остановка по усмотрению гида).

Финальная точка дня — село Гуниб, где предусмотрено размещение и ужин у местных хозяек. Домашняя кухня позволяет прочувствовать атмосферу горного быта и познакомиться с традициями жителей Дагестана.