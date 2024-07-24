Большое путешествие – туры в Махачкале

Найдено 3 тура в категории «Большое путешествие» в Махачкале, цены от 55 875 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
За раз весь Северный Кавказ: большое путешествие по всем республикам
На автобусе
1 отзыв
12 дней
За раз весь Северный Кавказ: большое путешествие по всем республикам
Увидеть главные достопримечательности, исследовать столицы и архитектуру и сравнить кухню
Начало: Махачкала, ж/д вокзал и аэропорт до 14:30 (в завис...
8 сен в 14:30
22 сен в 14:30
145 000 за человека
Грани Кавказа: 5 республик за 10 дней
На машине
На катере
10 отзывов
10 дней
Грани Кавказа: 5 республик за 10 дней
Побывать в высокогорных аулах, попробовать настоящий Нарзан и увидеть «кавказскую Швейцарию»
Начало: В заезды по воскресеньям: ж. - д. вокзал в Махачка...
8 сен в 08:00
22 сен в 08:00
68 500 за человека
Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
На машине
На катере
5 отзывов
8 дней
Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
Пообедать на форелевом хозяйстве, погрузиться в местную культуру и влюбиться в горы
Начало: В заезды по воскресеньям: ж. - д. вокзал в Махачка...
1 сен в 08:00
8 сен в 08:00
55 875 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    24 июля 2024
    Грани Кавказа: 5 республик за 10 дней
    Спасибо организаторам! Тур интересный, экскурсии подобраны отличные, питание по программе хорошее, гиды все внимательные. Впечатлений осталось много.
  • Д
    Дмитрий
    24 июля 2024
    Грани Кавказа: 5 республик за 10 дней
    Программа тура подобрана очень грамотно. Как пожелание, больше уделить внимание автобусам, которые работают на маршруте. Иногда система кондиционирования работала чисто условно. В летний период времени это приносит неудобства.
  • Н
    Надежда
    10 июня 2024
    Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
    В целом тур понравился. Много разных ключевых локаций в каждом регионе. Гостиница приличные, завтраки и обеды. Единственное, что омрачило это гид в
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    Дагестане. Информация была не структурированная, сложно было воспринимать, на некоторых локациях гид с нами не ходил и не рассказывал, за группой особо не следил, все разбегались в разные стороны. Особенно понравилась гид Ева в Грозном и гиды в Ингушетии и Северной Осетии.

    В целом тур понравился. Много разных ключевых локаций в каждом регионеВ целом тур понравился. Много разных ключевых локаций в каждом регионеВ целом тур понравился. Много разных ключевых локаций в каждом регионеВ целом тур понравился. Много разных ключевых локаций в каждом регионеВ целом тур понравился. Много разных ключевых локаций в каждом регионеВ целом тур понравился. Много разных ключевых локаций в каждом регионеВ целом тур понравился. Много разных ключевых локаций в каждом регионе
  • В
    Вера
    13 мая 2024
    Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
    Добрый день! Хотелось бы поблагодарить за интересный, захватывающий, насыщенный впечатлениями тур. Программа была многогранной и очень яркой. Особо хотелось бы отметить организацию экскурсий
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    в Дагестане и гида Гамзата. Не было никаких накладок, не считая погоды)), все шло по расписанию и в этом большая заслуга Гамзата. Он сумел сплотить и сорганизовать группу туристов, в т. ч. на предварительном этапе дал очень правильные организационные советы. У него прекрасное чувство юмора и широкий кругозор. Далее на каждую экскурсию у нас каждый раз были разные гиды. В связи с этим также хочется отметить работу гидов Алихана по Ингушетии и Дэвида по Северной Осетии. Они заряжали своей энергией и впечатляли знаниями, юмором и эрудицей. Побольше бы таких гидов, после их экскурсий хочется еще больше узнавать об истории и особенностях соответствующей республики, а главное возникает стойкое желание вернуться в регион за новыми впечатлениями. Гид по Чечне Айза тоже обладала большим объемом знаний истории, традиций и обычаев, а также приводила примеры из собственного жизненного опыта, что существенно облегчает восприятие и запоминание информации. Из недостатков стоит обратить внимание, что в Северной Осетии с обедами происходили накладки, из-за большого числа туристов (3 группы одновременно) хозяева не успевали раздавать еду одновременно, в итоге когда одни поели, другие могли даже еще не получить свою порцию. Но главное, что голодным никто не остался.))) Как предложение на будущее, по возможности определять одного гида на все время экскурсий по соответствующей республике, чтобы они не менялись.

    Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!
  • А
    Аида
    17 января 2024
    Грани Кавказа: 5 республик за 10 дней
    Поездка была замечательная, полгода меня греют кавказские впечатления. Организация тура, гостиницы, транспорт -на должном уровне. Отличные гиды, с любовью рассказывают
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    о свей родной земле. Все очень понравилось, ни одной накладки. Спасибо огромное всем организаторам. Хотелось бы больше пеших прогулок по горам, таких как Гамсутль-отличное восхождение))), И 10 дней лепешек на обед в разных вариантах - многовато, хотя понимаем, что это национальная кухня). Спасибо за замечательное путешествие, Кавказ открылся для меня по новому)

  • Н
    Наталья
    10 октября 2023
    Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
    Добрый день. Тур очень понравился. Отличные гиды, замечательно составлен маршрут, жаль, что убрали прогулку на катере по Сулакскому каньону, всей
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    красоты каньона не увидели, а ведь это визитная карточка Дагестана. Из пожеланий хорошо бы заменить автобус по Дагестану на более новый, очень тяжело перемещаться на транспорте, где продавлены сидения, да который еще и сломался, в последний день. Ну и гостиница в Избербаше оставляет желать лучшего. Старое застиранное белье никуда не годится, завтраки всегда были холодные. Вообщем есть над чем работать.

  • И
    Ирина
    27 июня 2023
    За раз весь Северный Кавказ: большое путешествие по всем республикам
    Тур насышенный и маршрут продуманный, очень много узнала нового о регионе. Качество гидов, трансферов, сопровождения и уровень отелей превзошли мои ожидания.

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Большое путешествие»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. За раз весь Северный Кавказ: большое путешествие по всем республикам
  2. Грани Кавказа: 5 республик за 10 дней
  3. Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Водопад Тобот
  6. Село Гуниб
  7. Экраноплан «Лунь»
  8. Карадахская теснина
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит тур в Махачкале в августе 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Большое путешествие" можно забронировать 3 тура от 55 875 до 145 000. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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