12 дней
За раз весь Северный Кавказ: большое путешествие по всем республикам
Увидеть главные достопримечательности, исследовать столицы и архитектуру и сравнить кухню
Начало: Махачкала, ж/д вокзал и аэропорт до 14:30 (в завис...
8 сен в 14:30
22 сен в 14:30
145 000₽ за человека
10 дней
Грани Кавказа: 5 республик за 10 дней
Побывать в высокогорных аулах, попробовать настоящий Нарзан и увидеть «кавказскую Швейцарию»
Начало: В заезды по воскресеньям: ж. - д. вокзал в Махачка...
8 сен в 08:00
22 сен в 08:00
68 500₽ за человека
8 дней
Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
Пообедать на форелевом хозяйстве, погрузиться в местную культуру и влюбиться в горы
Начало: В заезды по воскресеньям: ж. - д. вокзал в Махачка...
1 сен в 08:00
8 сен в 08:00
55 875₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна24 июля 2024Спасибо организаторам! Тур интересный, экскурсии подобраны отличные, питание по программе хорошее, гиды все внимательные. Впечатлений осталось много.
- ДДмитрий24 июля 2024Программа тура подобрана очень грамотно. Как пожелание, больше уделить внимание автобусам, которые работают на маршруте. Иногда система кондиционирования работала чисто условно. В летний период времени это приносит неудобства.
- ННадежда10 июня 2024В целом тур понравился. Много разных ключевых локаций в каждом регионе. Гостиница приличные, завтраки и обеды. Единственное, что омрачило это гид в
- ВВера13 мая 2024Добрый день! Хотелось бы поблагодарить за интересный, захватывающий, насыщенный впечатлениями тур. Программа была многогранной и очень яркой. Особо хотелось бы отметить организацию экскурсий
- ААида17 января 2024Поездка была замечательная, полгода меня греют кавказские впечатления. Организация тура, гостиницы, транспорт -на должном уровне. Отличные гиды, с любовью рассказывают
- ННаталья10 октября 2023Добрый день. Тур очень понравился. Отличные гиды, замечательно составлен маршрут, жаль, что убрали прогулку на катере по Сулакскому каньону, всей
- ИИрина27 июня 2023Тур насышенный и маршрут продуманный, очень много узнала нового о регионе. Качество гидов, трансферов, сопровождения и уровень отелей превзошли мои ожидания.
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Большое путешествие»
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