Индивидуальная
до 3 чел.
Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
Индивидуальная экскурсия в Майкопе: поднимемся на высоту 1000 метров, чтобы встретить рассвет и насладиться видами горных долин
Начало: В Майкопе
Завтра в 07:00
14 сен в 07:00
11 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Лаго-Наки на внедорожнике: уникальное путешествие из Майкопа
Вас ждет захватывающее путешествие по плато Лаго-Наки с персональным гидом и величественными видами
16 сен в 08:00
17 сен в 08:00
14 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по дольменам, водопадам и ущельям Майкопа
Познакомьтесь с удивительными природными и историческими достопримечательностями Адыгеи. Увидите Хаджохскую теснину, водопады Руфабго и древние дольмены
14 сен в 09:00
15 сен в 09:00
15 000 ₽ за всё до 3 чел.
